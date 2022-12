Program Guide 12-03-2015

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:13:18 Nino Rota Trombone Concerto Tapiola Sinfonietta Osmo Vänskä Christian Lindberg, trombone Bis 568

00:17:00 00:45:38 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D major Op 60 José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

01:04:00 00:50:12 Franz Schubert String Quintet in C major Miró Quartet Matt Haimovitz, cello Oxingale 2006

01:56:00 00:33:05 José Serebrier Symphony on Bizet's "Carmen" José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

02:31:00 00:49:18 Sir Edward Elgar Symphony No. 1 in A flat major Op 55 George Hurst BBC Philharmonic Naxos 550634

03:22:00 00:27:25 Dmitri Shostakovich String Quartet No. 9 in E flat major Op 117 Fitzwilliam String Quartet Decca 4785437

03:51:00 00:24:02 Marin Marais Alcyone: Suite Tempesta di Mare Chandos 805

04:17:00 00:35:19 Johan Halvorsen Symphony No. 1 in C minor Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

04:54:00 00:14:31 Irving Fine Partita for Wind Quintet Boehm Quintet Premier 1006

05:10:00 00:23:35 Franz Joseph Haydn Symphony No. 97 in C major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

05:35:00 00:08:08 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

05:51:00 00:05:44 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 4 Op 36 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:06:19 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

06:15:00 00:04:12 John Rutter Candlelight Carol Ragnar Bohlin Capella SF Delos 3485

06:18:00 00:01:50 Traditional Ding Dong! Merrily on High Ragnar Bohlin Capella SF Delos 3485

06:25:00 00:10:38 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

06:40:00 00:06:32 Georg Philipp Telemann Concerto for Flute, Oboe d'amore & European Baroque Soloists Denon 9614

06:47:00 00:04:03 Leonard Bernstein On the Town: Lonely Town Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

06:54:00 00:02:15 Vince Guaraldi O Tannenbaum Canadian Brass Steinway 30027

06:55:00 00:02:48 Henry Fillmore March "Americans We" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7501

07:05:00 00:05:24 Johann Sebastian Bach Cantata No. 156: Sinfonia in F major Gary Schocker, flute; Jason Vieaux, guitar Azica 71230

07:10:00 00:10:02 Franz Joseph Haydn Divertimento for Winds in B flat major Quintett.Wien Nimbus 5479

07:20:00 00:02:10 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

07:25:00 00:02:41 Traditional Still, still, still Richard Westenburg Musica Sacra DeutGram 429732

07:28:00 00:05:34 Johannes Brahms Allegretto from Cello Sonata No. 1 Op 38 Mstislav Rostropovich, cello; Rudolf Serkin, piano DeutGram 4793449

07:40:00 00:07:49 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

07:50:00 00:05:12 Carl Stamitz Rondo from Flute Concerto Op 29 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

07:55:00 00:03:33 Michael Torke Miami Grands: Coral Gables, early Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

07:57:00 00:01:55 Fritz Kreisler Syncopation James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

BBC NEWS

08:07:00 00:05:40 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 12 Op 96 Charles Rosekrans Royal Philharmonic Telarc 80610

08:15:00 00:07:35 Paul Taffanel Finale from Wind Quintet in G minor Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996

08:25:00 00:05:03 Blonde Redhead Melody Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

08:31:00 00:03:48 Michael Praetorius Terpsichore: Four Voltes New London Consort l'Oiseau 4759101

08:40:00 00:08:22 Tomaso Albinoni Sinfonia for 2 Oboes in G major London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe; Alison Alty, oboe Naxos 553002

08:50:00 00:03:28 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wir glauben all' an José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

08:55:00 00:04:53 Nino Rota Romeo and Juliet: Love Theme La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:17:06 Claude Debussy Suite bergamasque Vassily Primakov, piano Bridge 9350

09:27:00 00:04:54 Thomas Newman Spectre: Backfire Thomas Newman Symphony Orchestra Decca 24084

09:35:00 00:07:10 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

09:45:00 00:04:29 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Overture Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

09:50:00 00:05:38 Cristóbal de Morales Jubilate Deo Stile Antico Harm Mundi 807595

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:01:26 Traditional In dulci jubilo Ragnar Bohlin Capella SF Delos 3485

10:03:00 00:01:31 Michael Praetorius Psallite unigenito Ragnar Bohlin Capella SF Delos 3485

10:08:00 00:11:50 Carlos Chávez Symphony No. 2 Eduardo Mata Simón Bolívar Symphony Dorian 90179

10:23:00 00:06:02 Johann Sebastian Bach Fugue on a Theme by Tomaso Albinoni in B minor Alan Feinberg, piano Steinway 30034

10:31:00 00:03:58 Ludwig van Beethoven Bundeslied Op 122 London Symphony Orchestra Michael Tilson Thomas Ambrosian Singers CBS 44798

10:39:00 00:04:01 Ludwig van Beethoven Christ on Mount of Olives: Hallelujah Op 85 Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

10:45:00 00:09:49 Daniel Auber Gustave III: Overture Richard Bonynge English Chamber Orchestra Decca 440646

10:56:00 00:02:17 Percy Grainger The Hunter in his Career Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

11:01:00 00:10:08 Sir Edward Elgar Coronation March Op 65 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

11:13:00 00:07:14 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

11:21:00 00:02:55 Mario Broeders Milonga pampeana Mirian Conti, piano Steinway 30010

11:26:00 00:02:05 Traditional Joy to the World Cleveland Orchestra Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:28:00 00:03:01 Anonymous The Angel Gabriel (Gabriel's Message) Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus MAA 1996

11:31:00 00:08:03 Robert Russell Bennett The Many Moods of Christmas: Medley Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

11:41:00 00:02:16 William J. Kirkpatrick Away in a Manger Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:44:00 00:01:13 Edmund Rubbra Dormi Jesu Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:45:00 00:03:26 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Arabian Dance Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

11:48:00 00:02:49 Felix Mendelssohn Hark! The Herald Angels Sing Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:51:00 00:02:47 Traditional Sussex Carol 'On Christmas Night' Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:57:00 00:02:21 Henry Fillmore March "The Circus Bee" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

BBC NEWS

12:07:00 00:11:09 Rodolfo Halffter Three Sonatas by Antonio Soler Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 894

12:21:00 00:07:48 Ottorino Respighi Rossiniana: Tarantella Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

12:31:00 00:03:33 Camille Saint-Saëns Airs de Ballet d'Ascanio: Adagio & Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

12:40:00 00:08:54 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

12:50:00 00:08:05 Arthur Honegger Pastorale d'été Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 82849

BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:48:23 Sir Edward Elgar Symphony No. 1 in A flat major Op 55 Vernon Handley London Philharmonic LPO 46

13:51:00 00:07:06 Felix Mendelssohn Die Heimkehr aus der Fremde: Overture Op 89 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

14:00:00 00:01:46 Traditional O Come, O Come, Emmanuel Ragnar Bohlin Capella SF Delos 3485

14:02:00 00:05:01 Traditional The First Nowell Ragnar Bohlin Capella SF Delos 3485

14:10:00 00:15:56 Johann Nepomuk Hummel Theme & Variations in F major Op 97 London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9886

14:42:00 00:11:06 Alessandro Marcello Oboe Concerto in D minor American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

14:56:00 00:02:00 Morton Gould Boogie Woogie Etude Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

15:01:00 00:17:12 Hans Pfitzner Symphony in C major Op 46 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

15:22:00 00:10:08 Siegfried Wagner Scherzo Werner Andreas Albert Hamburg Philharmonic CPO 999366

15:34:00 00:02:46 Vince Guaraldi Christmas Time is Here Canadian Brass Steinway 30027

15:41:00 00:02:50 Johnny Marks Rudolph the Red-Nosed Reindeer Canadian Brass Steinway 30027

15:46:00 00:09:10 Gabriel Pierné Ramuntcho: Rapsodie Basque Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

15:56:00 00:01:20 John Philip Sousa March 'The Triton Medley' Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

15:58:00 00:04:04 Eric Whitacre Lux aurumque Ragnar Bohlin Capella SF Delos 3485

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:01:29 Traditional Patapan Ragnar Bohlin Capella SF Delos 3485

16:12:00 00:14:07 Sir Hamilton Harty A Comedy Overture Bryden Thomson Ulster Orchestra Chandos 8314

16:30:00 00:04:04 Alex North The Misfits: Gay and Roselyn Eric Stern London Symphony Orchestra Nonesuch 79446

16:35:00 00:03:39 Julie Giroux Christmas and Sousa Forever Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

16:41:00 00:09:59 Peter Tchaikovsky Finale from Violin Concerto Op 35 Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186095

16:53:00 00:02:51 André Campra Idoménée: Rigaudon Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

16:57:00 00:02:38 Philip Radcliffe The Oxen Ralph Allwood Rodolfus Choir BBC 326

17:05:00 00:05:07 Traditional Suo gân Orchestra of Temple Square Mack Wilberg Mormon Tabernacle Choir IntReserve 2009

17:13:00 00:09:27 Franz Schubert Finale from String Quintet Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

17:25:00 00:09:16 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 23 in D major Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 66859

17:40:00 00:03:03 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

17:45:00 00:03:39 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda John Bradbury, clarinet Chandos 10511

17:52:00 00:03:17 David Conte O magnum mysterium Ragnar Bohlin Capella SF Delos 3485

17:56:00 00:03:30 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Trumpet Concerto in E flat major German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:19:55 Alex North Spartacus: Suite Eric Stern London Symphony Orchestra Nonesuch 79446

18:31:00 00:03:23 Vince Guaraldi What Child is This? Canadian Brass Steinway 30027

18:37:00 00:02:31 Vince Guaraldi Christmas is Coming Canadian Brass Steinway 30027

18:43:00 00:11:50 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

18:55:00 00:04:18 Vince Guaraldi My Little Drum Canadian Brass Steinway 30027

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:20:16 Alexander Glazunov Violin Concerto in A minor Op 82 Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

19:24:00 00:31:40 Camille Saint-Saëns Symphony No. 1 in E flat major Op 2 Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

19:58:00 00:01:34 César Cui Orientale Op 50 Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:20:34 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Suite Op 71 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

20:25:00 00:31:54 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

20:57:00 00:01:36 Peter Tchaikovsky Waltz in 5/8 Time in D major Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG

New York Philharmonic, Alan Gilbert, conductor; Inon Barnatan, piano

21:04:00 00:16:14 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

21:23:00 00:22:37 Maurice Ravel Piano Concerto in G major

21:47:00 00:17:34 Claude Debussy Jeux

22:07:00 00:20:00 Esa-Pekka Salonen Nyx

22:29:00 00:27:17 Leonard Bernstein Fancy Free Ballet Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 47154

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:14:18 Franz Schubert Adagio from String Quintet Miró Quartet Matt Haimovitz, cello Oxingale 2006

23:16:00 00:06:39 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Clarinet Quintet Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

23:25:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Siciliano from Flute Sonata No. 2 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

23:27:00 00:07:38 Padre Antonio Soler Sonata No. 11 in B major Martina Filjak, piano Naxos 572515

23:36:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

23:40:00 00:13:37 Anton Webern Langsamer Satz Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

23:55:00 00:02:48 Alberto Ginastera Estancia: Twilight Idyll Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999

23:57:00 00:02:35 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564