Program Guide 12-01-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:35:50 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

00:40:00 00:32:42 Robert Schumann Carnaval Op 9

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

00:57:00 00:02:01 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

01:15:00 00:39:08 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

01:56:00 00:38:49 Béla Bartók Concerto for Orchestra

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 458841

02:38:00 00:32:37 Johan Svendsen Symphony No. 2 in B flat major Op 15

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

03:12:00 00:39:02 Leos Janácek Glagolitic Mass

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Christine Brewer, soprano; Marietta Simpson, mezzo; Karl Dent, tenor; Roger Roloff, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80287

03:53:00 00:28:49 Juan Arriaga Symphony in D major

Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

04:24:00 00:28:07 Henri Sauguet Les forains

Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

04:54:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

05:21:00 00:17:02 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 488

05:40:00 00:06:42 Alexander Glazunov Novelette No. 1 Op 15

St. Petersburg String Quartet Delos 3262

05:48:00 00:05:30 Sergei Rachmaninoff Barcarolle Op 11

Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

05:55:00 00:03:45 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Chaconne in G

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:11 Béla Bartók Game of Pairs from Concerto for

Robert Spano Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 8

06:15:00 00:08:23 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1:

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

06:25:00 00:04:31 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

06:30:00 00:04:06 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 1

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

06:40:00 00:07:51 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Trio No. 5 Op 70

Julian Rachlin, violin; Mischa Maisky, cello; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

06:51:00 00:02:46 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

06:51:00 00:01:45 Fred Cornell Carmen Ohio

Dr. Jon R. Woods Ohio State Marching Band Coronet 411

06:55:00 00:02:41 Julius Fucik American March 'The Mississippi River' Op 160

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

07:05:00 00:05:24 Charles-Marie Widor Toccata from Organ Symphony No. 5 Op 42

Todd Wilson, organ MAA 11009

07:10:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from 'Tafelmusik' Part 3

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

07:20:00 00:06:16 Camille Saint-Saëns Caprice-Waltz 'Wedding Cake' Op 76

Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

07:30:00 00:04:46 Wolfgang Amadeus Mozart La finta giardiniera: Overture

Hans Vonk Dresden State Orchestra Capriccio 10070

07:40:00 00:04:23 Max Reger Finale from Flute Serenade Op 77

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

07:45:00 00:04:04 Franz Schubert Rosamunde: Shepherds' Chorus

Vienna Philharmonic Karl Münchinger Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

07:51:00 00:01:47 Burton Lane Royal Wedding: Too Late Now

Richard Glazier, piano Centaur 3347

07:55:00 00:03:14 King Henry VIII Green grow'th the Holly

Paul Hillier Theatre of Voices Harm Mundi 907079

08:07:00 00:06:14 Wolfgang Amadeus Mozart Suite of Dances

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

08:15:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

08:25:00 00:03:14 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

08:30:00 00:04:46 Jean-Philippe Rameau Pygmalion: Overture

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901381

08:43:00 00:08:24 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Toes'

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

08:53:00 00:08:26 Franz Waxman Rebecca: Suite

John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

09:05:00 00:16:36 Johannes Brahms Three Intermezzi Op 117

Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214

09:27:00 00:06:48 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

09:35:00 00:04:12 Sir William Walton Scherzo from Viola Concerto

London Symphony Orchestra André Previn Yuri Bashmet, viola RCA 63292

09:55:00 00:03:29 Domenico Zipoli Battaglia Imperiale

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:00 00:01:50 Johann Strauss Cachucha Galop Op 97

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

10:05:00 00:02:16 Eduard Strauss Non-Stop Polka Op 112

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

10:10:00 00:12:37 Jean Sibelius Kullervo: Introduction Op 7

Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 52563

10:25:00 00:06:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Scherzo-valse

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

10:32:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Bourrée anglaise

Joshua Smith, flute Delos 3402

10:39:00 00:01:45 Georg Philipp Telemann Water Music: Bourrée

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

10:43:00 00:12:29 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

10:58:00 00:02:05 Jean Sibelius Humoresque No. 2 in D Op 87

Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Pekka Kuusisto, violin Ondine 1074

11:01:00 00:10:50 Julius Fucik Marinarella Overture Op 215

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

11:14:00 00:07:08 Darius Milhaud Three Rag-Caprices Op 78

Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

11:23:00 00:02:06 Frédéric Chopin Mazurka No. 2 in C sharp minor Op 6

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:26:00 00:01:20 Traditional Fum, fum, fum

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:28:00 00:02:37 Gustav Holst In the Bleak Midwinter

Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:31:00 00:02:55 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Miniature Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

11:34:00 00:04:30 Hector Berlioz L'Enfance du Christ: The Shepherds' Farewell

Cleveland Orchestra Robert Shaw Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:40:00 00:01:23 Anonymous Spiritual "Ain'ta That Good News!"

Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:42:00 00:02:46 Edmund Walters Ding Dong Doh

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus MAA 1996

11:45:00 00:05:24 Adolphe Adam O Holy Night

Cleveland Orchestra Robert Porco Robert Sullivan, trumpet; Jack Sutte, trumpet MAA 2005

11:50:00 00:01:48 Traditional In dulci jubilo

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:52:00 00:00:53 Anonymous Gaudete, Christus est natus

Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:53:00 00:02:09 Traditional I Saw Three Ships

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

12:10 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:07:00 00:08:01 Julius Fucik Little Ballerinas Waltz Op 226

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

12:16:00 00:11:34 Hector Berlioz The Trojans: Ballet Music

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Chorus LSO Live 40

12:30:00 00:03:36 Robert Schumann Carnaval: March of the Society of David Op 9

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

12:37:00 00:03:18 Edvard Grieg Lyric Suite: March of the Trolls Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

12:43:00 00:12:54 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:37:49 Béla Bartók Concerto for Orchestra

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

13:41:00 00:18:02 Alfredo Casella Paganiniana Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:41 Julius Fucik American March 'The Mississippi River' Op 160

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

14:04:00 00:04:57 Julius Fucik Polka 'The Old Grumbler' Op 210

Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi David Hubbard, bassoon Chandos 5158

14:12:00 00:16:05 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 75

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

14:33:00 00:11:57 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 4 in A major

Boston Sym Chamber Players BSO Clas 601

14:48:00 00:10:16 E. J. Moeran Rondo from Cello Concerto

Ulster Orchestra JoAnn Falletta Guy Johnston, cello Naxos 573034

15:01:00 00:16:02 Claude Debussy Jeux

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

15:19:00 00:10:19 Enrique Granados Valses poéticos

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

15:32:00 00:03:25 Antonio Salieri Tarare: Act 2 Overture

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

15:38:00 00:03:42 Antonio Salieri Cublai Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

15:46:00 00:09:37 Johan Wagenaar Waltz Cycle "Vienna in 3/4 Time" Op 38

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:48 Julius Fucik Uncle Teddy March Op 239

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

16:07:00 00:02:31 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

16:13:00 00:10:07 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

16:27:00 00:05:46 Erich Wolfgang Korngold Devotion: Suite

Richard Kaufman Brandenburg Philharmonic MarcoPolo 223608

16:34:00 00:05:47 Robert Fuchs Menuetto from Serenade No. 3 Op 21

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

16:41:00 00:07:30 Johannes Brahms Rhapsody in G minor Op 79

Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214

16:52:00 00:02:31 Julius Fucik The Merry Blacksmiths March Op 218

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

16:56:00 00:03:10 Michel Corrette Noël suisse from Symphonie des noëls

Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

17:05:00 00:05:20 Traditional Quelle est cette odeur agréable?

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 102

17:26:00 00:02:37 Ralph Vaughan Williams Wassail Song

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

17:28:00 00:02:40 Elizabeth Poston Jesus Christ, the Apple Tree

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

17:31:00 00:03:03 William Billings The Shepherd's Carol

Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

17:41:00 00:05:56 Leonard Bernstein Candide: Glitter and be gay

Metropolitan Opera Orchestra James Levine Renée Fleming, soprano Decca 460567

17:48:00 00:03:05 Leonard Bernstein Candide: Paris Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

17:53:00 00:02:07 Grigoras Dinicu Hora Staccato

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

17:56:00 00:02:55 Leroy Anderson Sleigh Ride

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:02 Sergei Rachmaninoff Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 36

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062

18:32:00 00:03:50 Leonard Bernstein Candide: I am easily assimilated

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Chorus of the Teatro Regio DeutGram 14777

18:38:00 00:02:35 Leonard Bernstein Candide: The Best of All Possible Worlds

Canadian Brass RCA 68633

18:43:00 00:10:15 Julius Fucik Danube Legends Waltz Op 233

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

18:55:00 00:03:43 Leonard Bernstein Candide: Make Our Garden Grow

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:46 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

19:22:00 00:34:03 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G major Op 58

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:20:00 Igor Stravinsky The Firebird: Suite (1919)

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

20:24:00 00:30:21 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3311

20:56:00 00:02:32 Robert Schumann Fantasy Pieces: Dream Tangles Op 12

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Mitsuko Uchida, pianist/conductor; Robert Chen, violin; Charles Pikler, viola; John Sharp, cello; Alexander Hanna, double bass

21:04:00 00:09:56 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in B minor

21:14:00 00:28:24 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 19 in F major

21:44:00 00:39:25 Franz Schubert Piano Quintet in A major

22:24:00 00:17:44 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G major

22:42:00 00:15:00 John Williams Lincoln: Suite

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:49 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062

23:08:00 00:10:06 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42

Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

23:21:00 00:08:06 Johannes Brahms Adagio from Trio Op 114

Franklin Cohen, clarinet; Stephen Geber, cello; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

23:29:00 00:06:26 Franz Schreker Intermezzo for String Orchestra Op 8

James Conlon Gürzenich Orchestra Cologne EMI 56784

23:37:00 00:07:13 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Les cloches de Geneve

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

23:44:00 00:05:29 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 58

23:49:00 00:03:57 Claude Debussy Images, Book 2: Cloches a travers les feuilles

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

23:55:00 00:02:55 Igor Stravinsky The Firebird: Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139