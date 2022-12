Program Guide 11-20-2015

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:30:04 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante for Winds in E flat English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Anthony Pike, clarinet; John Anderson, oboe; John Thurgood, horn; Julie Price, bassoon Avie 35

00:34:00 00:31:04 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 3 in B minor Op 58 Ingrid Fliter, piano EMI 14899

01:07:00 00:48:33 Johannes Brahms Serenade No. 1 in D major Op 11 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

01:57:00 00:24:38 Paul Taffanel Wind Quintet in G minor Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996

02:24:00 00:54:40 Gustav Mahler Symphony No. 1 in D major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425718

03:21:00 00:24:20 Joachim Raff Octet for Strings in C major Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

03:47:00 00:31:08 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

04:20:00 00:30:02 Camille Saint-Saëns Piano Quintet in A minor Op 14 Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

04:52:00 00:27:08 Niels Gade Symphony No. 8 in B minor Op 47 Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

05:21:00 00:16:01 Germaine Tailleferre Concertino for Harp & Orchestra Women's Philharmonic JoAnn Falletta Gillian Benet, harp Koch Intl 7169

05:39:00 00:06:51 Antonín Dvorák Rondo in G minor Op 94 Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

05:51:00 00:07:54 Franz Schubert Andante from Symphony No. 7 Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 412176

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:14 Ludwig van Beethoven Andante from Serenade Op 25 Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

06:15:00 00:11:21 Johannes Brahms Minuet & Rondo from Serenade No. 2 Op 16 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

06:31:00 00:03:20 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Prelude Paramount Brass Centaur 2355

06:40:00 00:07:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches: Jubilee Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

06:49:00 00:04:29 Arthur Foote Suite for Strings: Finale Op 63 Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

06:55:00 00:04:27 John Williams 1941: March Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:43 Felix Mendelssohn Swiss Song from String Symphony No. 11 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

07:10:00 00:06:48 Maurice Ravel Feria from "Rapsodie espagnole" Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

07:20:00 00:02:50 Erik Satie Gymnopédie No. 3 Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

07:24:00 00:01:40 Gus Edwards In My Merry Oldsmobile Milan Turkovic, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Richard Galler, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

07:29:00 00:05:28 Ferdinando Carulli Polonaise from Guitar Concerto No. 1 Op 8 Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

07:35:00 00:02:56 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Samba Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

07:40:00 00:08:44 George Frideric Handel Messiah: The trumpet shall sound Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

07:50:00 00:03:06 Giuseppe Tartini Finale from Trumpet Concerto in D major English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Ole Edvard Antonsen, trumpet EMI 54897

07:57:00 00:01:38 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Dragons d'Alcala Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

08:07:00 00:05:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Sextet for 2 Horns & Strings Op 81 Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

08:10:00 00:05:27 Isaac Albéniz Suite Española: Aragón Op 47 Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

08:20:00 00:03:28 Wolfgang Amadeus Mozart Presto from String Quartet No. 3 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

08:25:00 00:03:10 Maurice Ravel Mother Goose: The Fairy Garden Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

08:29:00 00:05:33 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 61 in D major András Schiff, piano Teldec 17141

08:40:00 00:09:57 Aram Khachaturian Gayaneh: Three Dances John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

08:51:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

08:55:00 00:07:07 George Gershwin Oh, Kay!: Overture Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

09:08:00 00:15:56 Jacques Ibert Divertissement Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

09:25:00 00:05:32 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

09:35:00 00:05:57 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F major Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

09:44:00 00:06:45 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 21 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

09:52:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart The Impresario: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

09:57:00 00:03:09 Alexandre Tansman Foxtrot from "Sonatine Transatlantique" Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:00 00:05:58 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

10:10:00 00:01:35 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

10:13:00 00:12:31 Zdenek Fibich Toman and the Wood Nymph Op 49 Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

10:20:00 00:03:27 Franz Schubert Minuet from Symphony No. 4 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

10:33:00 00:03:08 Johann Nepomuk Hummel Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22 Trio Parnassus MD+G 3307

10:42:00 00:06:30 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

10:51:00 00:27:54 George Frideric Handel Water Music Suites Nos. 1-3 Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

11:21:00 00:06:10 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72 George Szell Cleveland Orchestra Sony 46533

11:30:00 00:08:16 Edvard Grieg Two Lyric Pieces Op 68 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

11:42:00 00:08:30 Joaquín Turina La procesión del rocio Op 9 Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

11:51:00 00:05:02 Domenico Scarlatti Sonata in E major Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

12:11:00 00:05:19 Sir William Walton Portsmouth Point Overture Leonard Slatkin London Philharmonic VirginClas 61146

12:19:00 00:11:16 Maurice Ravel Introduction & Allegro Jupiter String Quartet Yolanda Kondonassis, harp; Alexa Still, flute; Richard Hawkins, clarinet OberlinMus 1304

12:33:00 00:06:11 Enrique Granados Goyescas: El fandango de candil Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

12:42:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

12:52:00 00:10:02 Johann Sebastian Bach Concerto after Marcello in D minor Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

THE BIG WORK AT ONE

13:04:00 00:52:29 Gustav Mahler Symphony No. 1 in D major Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 459610

13:57:00 00:06:01 Gustav Mahler Rückert Lieder: Ich bin der Welt Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:05:00 00:01:43 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in E flat minor Op 33 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459634

14:07:00 00:05:24 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

14:15:00 00:15:15 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 449213

14:33:00 00:10:50 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Ballet of the Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

14:47:00 00:07:03 Arvo Pärt For Lennart in Memoriam Tonu Kaljuste Tallinn Chamber Orchestra ECM 12599

14:57:00 00:03:00 Sir Henry Bishop Home, Sweet Home Anonymous 4; Bruce Molsky, banjo Harm Mundi 807549

15:00:00 00:17:31 William Wallace Villon Martyn Brabbins BBC Scottish Symphony Hyperion 66848

15:20:00 00:14:27 Sir Charles Villiers Stanford Irish Rhapsody No. 5 Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8545

15:38:00 00:09:40 Johann Friedrich Fasch Air No. 1 from Suite for Winds & Strings in D minor Ludwig Güttler Virtuosi Saxoniae Capriccio 10218

15:50:00 00:06:21 Mario Castelnuovo-Tedesco Finale from Guitar Concerto No. 1 Op 99 London Symphony Orchestra Luis Garcia-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

15:58:00 00:04:39 Ludwig van Beethoven Fidelio: Quartet 'Mir ist so wunderbar' Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Barbara Bonney, soprano; Charlotte Margiono, soprano; László Polgár, bass; Deon van der Walt, tenor Teldec 94560

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:06:00 00:02:49 Johannes Brahms Scherzo from Serenade No. 2 Op 16 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

16:13:00 00:11:14 Sir Malcolm Arnold Beethoven's Leonora Overture No. 4 Michael Massey Philharmonia Orchestra Decca 444921

16:28:00 00:05:57 Tan Dun Crouching Tiger, Hidden Dragon: The Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:36:00 00:02:44 Ernesto Nazareth Tango 'Vem cá Branquinha' Joel Fan, piano Reference 119

16:41:00 00:07:39 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Overture Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

16:52:00 00:03:24 Zez Confrey Kitten on the Keys Richard Dowling, piano Klavier 77035

16:57:00 00:02:17 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Act 2 Finale Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Leo Nucci, baritone; Marilyn Horne, mezzo-soprano; Paolo Barbacini, tenor; La Scala Chorus CBS 37862

17:05:00 00:05:20 Dmitri Kabalevsky Finale from Violin Concerto Op 48 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Gil Shaham, violin DeutGram 457064

17:13:00 00:09:00 Johannes Brahms Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 Op 11 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

17:25:00 00:09:37 Johann Sebastian Bach Concerto for 4 Keyboards in A minor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Sponseller, hc; Janina Ceaser, harpsichord; Paul Jenkins, harpsichord Eclectra 2059

17:40:00 00:04:08 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Waltz Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

17:46:00 00:03:32 George Gershwin Two Waltzes in C major Leonard Pennario, piano EMI 64668

17:52:00 00:03:15 Gabriel Fauré Barcarolle No. 8 in D flat Op 96 Charles Owen, piano Avie 2240

17:57:00 00:02:15 Bill Conti Rocky: Theme Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:22 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3 Op 43 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

18:27:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

18:35:00 00:03:24 Edvard Grieg Holberg Suite: Gavotte & Musette Op 40 Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

18:41:00 00:13:47 Richard Wagner Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

18:55:00 00:04:09 Edvard Grieg Holberg Suite: Rigaudon Op 40 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:23 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 2 Op 72 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

19:19:00 00:36:57 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

19:58:00 00:01:11 Anthony Holborne Coranto: Heigh Ho Holiday Canadian Brass CBS 45792

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

20:14:00 00:39:46 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73 Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Escher Quartet plays Schubert

21:03:00 00:09:00 Franz Schubert String Quartet No. 12 in C minor Emerson String Quartet DeutGram 459151

21:14:00 00:44:52 Franz Schubert String Quartet No. 15 in G major Emerson String Quartet DeutGram 429224

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, TEDXCLESALON | Einstein. A panel discussion

QUIET HOUR

23:02:00 00:04:48 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 2 Prelude 'Ingrid's Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

23:06:00 00:11:23 Johan Svendsen Andante from Octet for Strings Op 3 Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin; Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola; Lars Holm Johansen, cello Bis 753

23:20:00 00:04:48 Felix Mendelssohn Adagio from Sextet Op 110 Bartholdy Piano Quartet Andra Darzins, viola; Wolfgang Wagner, double bass Naxos 550966

23:24:00 00:11:24 Franz Schubert Impromptu No. 7 in B flat major Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

23:38:00 00:04:33 Erik Satie Gnossienne No. 1 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

23:42:00 00:11:24 Gabriel Fauré Adagio from Piano Quartet No. 2 Op 45 Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

23:56:00 00:02:47 Maria Theresia von Paradis Sicilienne Lynn Harrell, cello; Bruno Canino, piano Decca 2334

23:56:00 00:03:37 Peter Tchaikovsky Romance Op 6 Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835