Program Guide 11-12-2015

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:27:54 George Frideric Handel Water Music Suites Nos. 1-3

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

00:32:00 00:39:03 Antonín Dvorák String Quartet No. 11 in C major Op 61

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

01:13:00 00:18:06 William Schuman Symphony No. 5 for Strings

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

01:33:00 00:38:20 Aram Khachaturian Flute Concerto

Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

02:13:00 00:35:28 Alexander Borodin Symphony No. 1 in E flat major

Valéry Gergiev Rotterdam Philharmonic Philips 422996

02:50:00 00:39:46 Johannes Brahms Clarinet Quintet in B minor Op 115

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

03:32:00 00:40:36 Aaron Copland Symphony No. 3

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9474

04:15:00 00:42:10 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 2 in G major Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

04:59:00 00:14:31 Franz Schubert Violin Sonatina No. 1 in D major

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

05:15:00 00:21:06 Luigi Boccherini Cello Concerto in B flat major

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

05:38:00 00:07:01 Emmanuel Chabrier Impromptu

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

05:51:00 00:07:37 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Quartet No. 1

Fauré Quartet DeutGram 6609

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:05:27 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 2 in A minor Op 39

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80310

06:18:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Violin Concerto Op 61

Cleveland Orchestra Paavo Järvi Christian Tetzlaff, violin TCO 908

06:25:00 00:03:52 Ludwig van Beethoven German Dance from String Quartet No. 13 Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

06:30:00 00:04:32 Anton Arensky Finale from String Quartet No. 1 Op 11

Ying Quartet Sono Lumin 92143

06:40:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

06:51:00 00:03:14 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

06:55:00 00:02:45 E. E. Bagley National Emblem March

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60983

07:03:00 00:05:30 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 2

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

07:10:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

07:20:00 00:03:14 Carl Maria von Weber Momento capriccioso Op 12

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

07:27:00 00:01:14 Julio Sagreras El colibrí

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:30:00 00:04:29 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Festa

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

07:40:00 00:08:53 Felix Mendelssohn Finale from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

07:51:00 00:02:33 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Entr'acte

Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

07:55:00 00:02:24 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Rejoice Greatly"

Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

08:07:00 00:04:11 Harry Warren 42nd Street: 42nd Street

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

08:15:00 00:02:57 Arcangelo Corelli Gigue from Violin Sonata in A major Op 5

Andrew Manze, violin; David Watkin, cello Harm Mundi 907261

08:18:00 00:07:51 Frédéric Chopin Ballade No. 3 in A flat Op 47

Evgeny Kissin, piano RCA 63259

08:27:00 00:07:34 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

08:40:00 00:07:08 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 1 in D

European Baroque Soloists Denon 9613

08:49:00 00:03:34 Jean Sibelius Karelia Suite: Intermezzo Op 11

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

08:55:00 00:05:31 Harold Arlen I Love a Parade

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

09:07:00 00:15:45 George Gershwin Second Rhapsody

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

09:26:00 00:05:29 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 4 Op 36

Brett Mitchell Cleveland Orch Youth Orch COYO 61415

09:35:00 00:04:42 Auguste Franchomme Nocturne for 2 Cellos Op 15

Louise Dubin, cello; Saeunn Thorsteinsdóttir, cello Delos 3469

09:55:00 00:02:54 Claude Debussy Preludes Book 1: Les collines

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

CLASSICAL MUSIC WITH JOHN SIMNA

10:00:00 00:02:15 Alexander Borodin Prince Igor: Dance of the Polovetsian

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1029

10:03:00 00:02:03 Alexander Borodin Petite Suite: Serenade

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

10:07:00 00:12:44 Wolfgang Amadeus Mozart Fantasia in C minor

Robert Cassidy, piano Albany 1348

10:21:00 00:03:28 Ludwig van Beethoven Entrata from Serenade Op 25

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

10:27:00 00:03:49 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 8 Op 93

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

10:39:00 00:11:01 Benjamin Britten Soirées musicales Op 9

Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

10:52:00 00:28:31 Alexander Borodin String Quartet No. 2 in D major

Cleveland Quartet Telarc 80178

11:23:00 00:08:58 Wolfgang Amadeus Mozart Two Minuets from Divertimento No.2

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

11:34:00 00:09:16 Michel Corrette Concerto comique No. 25 in G minor

Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

11:47:00 00:09:33 Percy Grainger English Dance

Penelope Thwaites, piano; Wayne Marshall, piano; John Lavender, piano Chandos 9702

CLASSICAL MUSIC WITH ROBIN GRIER

12:10:00 00:11:06 Felix Mendelssohn Overture 'Calm Sea and Prosperous Voyage'

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

12:24:00 00:03:57 Ralph Vaughan Williams March 'Sea Songs'

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

12:30:00 00:07:04 Anatoly Liadov Kikimora Op 63

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

12:45:00 00:09:10 Robert Wright & George Forrest Borodin's Music from "Kismet" Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

BIG WORK AT ONE

13:04:00 00:35:45 Béla Bartók Violin Concerto No. 2 Swedish Radio Symphony

Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

13:41:00 00:19:25 Paul Hindemith Symphonic Metamorphosis on Themes

George Szell Cleveland Orchestra Sony 53258

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

14:02:00 00:01:55 Traditional The Miller of Dee

City of London Sinfonia John Rutter Men of; Cambridge Singers Collegium 120

14:04:00 00:03:02 Franz Schubert Die schöne Müllerin: Das Wandern

Fritz Wunderlich, tenor; Hubert Giesen, piano DeutGram 4793449

14:09:00 00:17:34 Alexander Borodin Symphony No. 3 in A minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

14:30:00 00:11:33 Jean Sibelius Overture in E

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

14:44:00 00:10:32 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 16 in D

Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

14:56:00 00:02:57 Peter Tchaikovsky Un poco di Schumann in D flat major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

15:02:00 00:18:06 William Schuman Symphony No. 5 for Strings

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

15:22:00 00:09:38 Deems Taylor Through the Looking Glass: Jabberwocky

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3099

15:34:00 00:03:03 Joseph Hellmesberger Jr Valse espagnole

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

15:41:00 00:03:11 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 6 'Zapateado' Op 23

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

15:46:00 00:09:42 Felix Mendelssohn Overture for Wind Instruments Op 24

Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

15:58:00 00:04:27 Agustín Barrios Vals Op 8

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

16:05:00 00:02:25 Pablo de Sarasate Gavota de Mignon Op 16

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

16:10:00 00:07:53 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 1 Op 1

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

16:20:00 00:02:52 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Prelude

Massimo La Rosa, trombone MLR 2013

16:28:00 00:04:54 Franz Waxman Taras Bulba: The Ride to Dubno

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

16:36:00 00:05:25 Auguste Franchomme La Norma de Bellini Op 17

Louise Dubin, cello; Hélène Jeanney, piano Delos 3469

16:36:00 00:08:21 Nikolai Rimsky-Korsakov May Night: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

16:55:00 00:02:58 Claudio Monteverdi Christe, adoramus te

La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

17:04:00 00:05:25 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Polonaise Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

17:22:00 00:05:32 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the Appian Way

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

17:29:00 00:02:53 Scott Joplin Stoptime Rag

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

17:38:00 00:08:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 96

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

17:49:00 00:03:16 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Musette et Tambourin

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

17:54:00 00:02:50 Benjamin Britten Finale from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

17:59:00 00:00:48 Frédéric Chopin Prelude No. 3 in G major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:13:40 Georg Philipp Telemann Tafelmusik II: Concerto for 3 Violins in F

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Reinhard Goebel, violin; Manfred Kraemer, violin; Florian Deuter, violin Archiv 427619

18:21:00 00:02:56 Johann Sebastian Bach Fugue à la gigue in G major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

18:24:00 00:03:48 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32

Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

18:28:00 00:13:15 Ludwig van Beethoven Rondo from "Triple" Concerto Op 56

English Chamber Orchestra Sir Alexander Gibson Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Chandos 8409

18:50:00 00:08:20 Ferdinand Hérold Zampa: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:09:09 Nikolai Tcherepnin The Distant Princess: Prelude Op 4

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

19:13:00 00:42:10 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 2 in G major Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

19:57:00 00:02:39 Claude Debussy Preludes Book 1: La sérénade

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

ESSSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:22:07 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 15296

20:26:00 00:30:10 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

20:57:00 00:02:30 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 13

Empire Brass Telarc 80204

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG

Houston Symphony

Andres Orozco-Estrada - Conductor

Martin Frost - Clarinet

IVES: Symphony No. 1

COPLAND: Clarinet Concerto

GORAN FROST: Klezmer Dances

DVORAK: Symphony No. 7

MOZART: Concerto for Horn, No. 1

William VerMeulen, horn; Christoph Eschenbach, conductor

SHH! LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:07:39 Alexander Borodin Andante from Symphony No. 1

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

23:09:00 00:08:44 George Frederick Bristow Nocturne from Symphony in F sharp minor Op 26

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9169

23:20:00 00:09:07 Karl Goldmark In the Garden from "Rustic Wedding"

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

23:29:00 00:07:31 Jean Sibelius Suite champêtre Op 98

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5169

23:38:00 00:07:52 Sergei Rachmaninoff Moment Musical No. 1 in B flat minor Op 16

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4200

23:45:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

23:55:00 00:02:34 Gary Schocker Hypnotized: Together

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

23:57:00 00:02:52 Lucien Durosoir Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139