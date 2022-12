Program Guide 11-06-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 10 in F K 247 (1776)

Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 3 in a Op 44 (1936)

Dmitri Shostakovich: Violin Concerto No. 1 in a Op 99 (1955)

Edvard Grieg: String Quartet No. 1 in g Op 27 (1878)

Alexander Glazunov: Symphony No. 7 in F Op 77 ‘Pastoral’ (1902)

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 3 in G K 216 (1775)

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 15 in a Op 132 (1825)

Richard Strauss: Death and Transfiguration Op 24 (1889)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 94 in G 'Surprise' (1791)

Leos Janácek (arr Vaclav Talich): The Cunning Little Vixen: Suite (1924)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Franz Liszt: Ballade from ‘The Flying Dutchman’ S 441 (1872)

Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music (1938)

Ludwig van Beethoven: March & Finale from Quartet No. 15 Op 132 (1826)

Eric Coates: March ‘Calling All Workers’ (1940)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 in f-Sharp Op 44 (1841)

George Frideric Handel: Berenice: Minuet (1737)

Béla Bartók: Finale from Music for Strings, Percussion & Celesta (1936)

John Philip Sousa: Presidential Polonaise (1886)

Traditional (arr William Hawley): Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Forgotten’

Leonard Bernstein: On the Town: Times Square 1944 (1944)

Eugène d'Albert: The Improviser: Overture (1902)

Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Overture (1874)

Johann Joachim Quantz: Flute Concerto in G (c.1750)

Scott Joplin: Magnetic Rag (1914)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

John Philip Sousa: March 'The Circumnavigators Club' (1931)

John Philip Sousa: March 'Homeward Bound' (1892)

Franz Liszt: Rapsodie espagnole S 254 (1863)

Ignaz Moscheles: Piano Concerto No. 3 in g Op 58 (1820)

Michael Haydn: Symphony No. 36 in B-Flat (1788)

Giacomo Puccini: Preludio sinfonico in A (1876)

John Philip Sousa: The American Maid: Overture (1909)

Henry Purcell: Abdelazer: Suite (1695)

Henry Charles Litolff: Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 Op 102 (1852)

Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet (1774)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 3 in a Op 44 (1936)

Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 3 (1952)

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Percy Grainger (arr Eldon Rathburn): Train Music (1901)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2: Little Train of Caipira (1930)

Ernest Chausson: Poème Op 25 (1896)

Johann Christian Bach: Symphony in D Op 18/3 for Double Orchestra (1781)

Leos Janácek (arr Vaclav Talich): The Cunning Little Vixen: Suite (1924)

Béla Bartók: Rhapsody No. 2 (1944)

John Philip Sousa: La Reine de la Mer (1896)

John Philip Sousa: March 'The Liberty Bell' (1893)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

John Philip Sousa: March 'The Free Lance’ (1906)

John Philip Sousa (arr Loras John Schissel): Humoresque 'Listen to My Tale of Woe' (1888)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Symphony No. 3 Op 44 (1936)

John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' (1896)

Friday Fun: Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 4 (1886)

Johann Sebastian Bach: Finale from Concerto for 2 Violins BWV 1043 (1723)

Franz Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 100 'Military' (1794)

Camille Saint-Saëns (arr Georges Bizet): Introduction & Rondo Capriccioso Op 28 (1863)

Franz Liszt (arr Vladimir Horowitz): Variations on Mendelssohn's 'Wedding March’ (1851)

Antonio Vivaldi: Finale from 'Summer' Concerto Op 8/2 (1725)

Brian Dykstra: The National Pastime (2006)

18:00 DINNER CLASSICS

John Philip Sousa: Fantasy 'The International Congress' (1876)

Peter Tchaikovsky (arr Jascha Heifetz): Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42/3 (1878)

Claude Debussy (arr Georges Bizet): Children's Corner: Golliwog's Cakewalk (1908)

George Gershwin (arr Jascha Heifetz): Three Preludes (1926)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 53 in D 'Imperial' (1780)

Mauro Giuliani: Guitar Concerto No. 1 in A Op 30 (1812)

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 in c-Sharp Op 27/2 ‘Moonlight’ (1801)

Franz Schubert: Piano Quintet in A D 667 'Trout' (1819)

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: George Crumb's American Songbook

George Crumb: Selections from ‘American Songbooks’ for Baritone, Piano & Percussion--Thomas Hampson, baritone; Gilbert Kalish, piano; Ayano Kataoka, David Cossin, Haruka Fujii, Jeffrey Milarsky, percussion



22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Opportunity for All: Collective Action for Collective Excellence - Lily Eskelsen Garcia, President, National Education Association



23:00 QUIET HOUR

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 29 Op 106 ‘Hammerklavier’ (1818)

Ralph Vaughan Williams: Romanza from Symphony No. 5 (1943)

Franz Schubert: Molto moderato from Piano Sonata No. 16 D 894 (1826)