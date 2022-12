Program Guide 10-27-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:18:02 Alfredo Casella Paganiniana Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

00:22:00 00:34:03 Jean Sibelius Symphony No. 4 in A minor Op 63

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

00:58:00 00:21:04 Johannes Brahms Variations on a Theme by Paganini Op 35

Alessio Bax, piano Signum 309

01:21:00 01:00:04 Edvard Grieg Incidental Music for Ibsen's 'Peer Gynt' Op 23

Estonian National Symphony Paavo Järvi Peter Mattei, baritone; Camilla Tilling, soprano; Charlotte Hellekant, mezzo; Estonian National Male Choir; Ellerhein Girls' Choir

VirginClas 45722

02:23:00 00:14:13 Boris Blacher Variations on a Theme of Paganini Op 26

Sir Georg Solti Vienna Philharmonic Decca 452853

02:39:00 01:02:40 Franz Schubert Symphony No. 9 in C major

Claudio Abbado Orchestra Mozart DeutGram 4794652

03:44:00 00:29:54 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 2 in B minor Op 7

German Radio Philharmonic Marcello Viotti Alexander Markov, violin Erato 45788

04:16:00 00:38:07 Antonín Dvorák Piano Quintet in A major Op 81 Concertante

Jeremy Denk, piano Meridian 84459

04:59:00 00:24:48 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

05:25:00 00:16:32 Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 45 in E flat major

Vienna Piano Trio Nimbus 5535

05:46:00 00:06:55 Nicolò Paganini Caprice No. 6 in G minor Op 1

Brodsky Quartet Chandos 10761

05:54:00 00:05:11 Ola Gjeilo Serenity

Charles Bruffy Phoenix Chorale; Emmanuel Lopez, cello Chandos 5100

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:00 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 2 in E minor Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

06:15:00 00:07:45 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Violin Sonata

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

06:25:00 00:09:24 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Arcadi Volodos, piano Sony 62691

06:40:00 00:04:50 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata in G minor

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

06:46:00 00:04:04 Jacob Praetorius Indica mihi

Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

06:52:00 00:03:02 André Grétry Céphale et Procris: Gigue

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

06:55:00 00:03:26 John Philip Sousa March 'The Glory of the Yankee Navy'

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:50 Frédéric Chopin Mazurka No. 32 in C sharp minor Op 50

Kotaro Fukuma, piano CIPC 2003

07:10:00 00:06:01 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

07:20:00 00:03:28 John Dowland Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My Lady Hunsdon's Puffe

La Nef Atma 2650

07:25:00 00:02:34 Max Steiner The Caine Mutiny: March

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 2792

07:30:00 00:05:02 Jean Sibelius Kuolema: Valse triste Op 44

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

07:40:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz 'Vienna Blood' Op 354

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

07:52:00 00:03:20 George Frideric Handel Minuet from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

07:57:00 00:02:15 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Sanctus 'Lord Nelson'

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

08:07:00 00:05:50 Howard Blake Marcia grazioso from Flute Concerto Op 493

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Jaime Martin, flute PentaTone 5186506

08:15:00 00:07:53 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 18

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

08:26:00 00:03:40 Hieronymus Praetorius O quam pulcha es

Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

08:31:00 00:06:19 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

08:40:00 00:08:49 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & Great Gate at Kiev

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

08:53:00 00:08:23 Franz Joseph Haydn First movement from Symphony No.102

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

09:05:00 00:16:04 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 48 in C major

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

09:28:00 00:04:09 Franz Liszt Paganini Etude No. 3 in G sharp minor

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

09:35:00 00:03:09 Clarice Assad Impressions: Dança Brasileira

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

09:38:00 00:03:19 Clarice Assad Impressions: Perpetual Motion

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

09:55:00 00:02:56 Johann Sebastian Bach Fugue à la gigue in G major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:20 Dominick Argento The Dream of Valentino: Tango

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

10:04:00 00:03:38 Samuel Barber Souvenirs Suite: Hesitation Tango Op 28

Leon McCawley, piano VirginClas 45270

10:09:00 00:12:02 Richard Strauss First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier'

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

10:23:00 00:03:06 Franz Liszt Schubert Song 'Die Forelle'

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

10:27:00 00:06:07 Franz Schubert Overture in E minor

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

10:37:00 00:03:26 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

Canadian Brass Steinway 30008

10:43:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Gigue

Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

10:49:00 00:29:54 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 2 in B minor Op 7

German Radio Philharmonic Marcello Viotti Alexander Markov, violin Erato 45788

11:21:00 00:08:41 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 2 in B flat major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553430

11:32:00 00:08:07 Ludwig van Beethoven Andante favori in F major

Peter Takács, piano Cambria 1175

11:43:00 00:10:45 Frederick Delius Late Swallows

Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

11:43:00 00:07:56 Ermanno Wolf-Ferrari Doctor Cupid: Overture

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

11:52:00 00:03:37 Vítezslav Novák Slovak Suite: Children's Scene Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

12:07:00 00:06:17 Hieronymus Praetorius Tota pulchra es Balthasar Neumann Ensemble

Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

12:16:00 00:07:06 Paul Pabst Paraphrase on Tchaikovsky's "The Sleeping Beauty"

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

12:24:00 00:05:16 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Menuet

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

12:32:00 00:04:01 Friedrich Kuhlau The Robber's Castle: Overture

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

12:41:00 00:12:13 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 1 Op 45

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

12:55:00 00:02:43 André Grétry Céphale et Procris: Tambourin

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:37:07 Mily Balakirev Symphony No. 2 in D minor

Igor Golovschin Russian State Symphony Naxos 550793

13:41:00 00:17:50 Zdenek Fibich Zaboj, Slavoj and Ludek Op 37

Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:04:09 Nicolò Paganini Perpetual Motion Op 11

Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

14:06:00 00:05:20 Nicolò Paganini Caprice No. 24 in A minor Op 1

Brodsky Quartet Chandos 10761

14:13:00 00:16:04 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 4 in G Op 65

Beaux Arts Trio Philips 446077

14:46:00 00:11:33 Richard Wagner A Faust Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

15:02:00 00:14:00 Knudage Riisager Fool's Paradise Suite No. 2 Op 33

Thomas Dausgaard Helsingborg Symphony DaCapo 224082

15:19:00 00:11:11 Friedrich Kuhlau Overture to "Elf-Hill" Op 100

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

15:32:00 00:02:49 Carl Michael Ziehrer Schönfeld March Op 422

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

15:40:00 00:07:19 Carl Nielsen Serenata in vano

Lars Brynildsen, clarinet; Per Hannevold, bassoon; Vidar Olsen, horn; Sally Guenther, cello; Torbjorn Eide, double bass Bis 428

15:50:00 00:07:04 Max Bruch Finale from Violin Concerto No. 1 Op 26

Czech Philharmonic Orchestra Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

15:59:00 00:04:05 Hieronymus Praetorius Quam pulchra es, amica mea

Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:06:00 00:01:45 Dominick Argento Valse triste

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 91

16:10:00 00:11:12 Knudage Riisager Concertino for Trumpet & Strings Op 29

Helsingborg Symphony Thomas Dausgaard Hakan Hardenberger, trumpet DaCapo 224082

16:22:00 00:02:56 Karol Kurpinski Polish Wedding: Mazurka

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433863

16:29:00 00:04:53 John Williams Indiana Jones and the Temple of Doom: Parade of the Slave Children

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 51333

16:35:00 00:02:43 Nicolò Paganini Caprice No. 13 in B flat major Op 1

Midori, violin Sony 730111

16:40:00 00:07:32 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 17071

16:50:00 00:06:14 Franz von Suppé The Torments of Tantalus

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

17:04:00 00:06:42 Hieronymus Praetorius Surge, propera, amica mea

Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

17:14:00 00:09:30 Antonín Dvorák Overture 'My Home' Op 62

István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

17:26:00 00:08:47 Robert Schumann Finale from Symphony No. 1 Op 38

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

17:41:00 00:05:46 Nicolò Paganini Rondo from Violin Concerto No. 2 Op 7

Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

17:48:00 00:01:58 John Williams Sound the Bells!

Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

17:51:00 00:02:41 Frédéric Chopin Mazurka No. 20 in D flat major Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

17:54:00 00:05:30 Jean Sibelius Romance in C major Op 42

Vladimir Ashkenazy Boston Symphony Orchestra Decca 436566

17:55:00 00:03:04 Léo Delibes Les filles de Cadiz

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:49 Michael Praetorius Magnificat super 'Ut re mi fa so la'

Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

18:30:00 00:03:52 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite: Scherzo Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

18:37:00 00:03:38 Lars-Erik Larsson Pastoral

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

18:43:00 00:11:26 Felix Mendelssohn String Symphony No. 1 in C major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:59 Michael Haydn Symphony No. 21 in D major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

19:21:00 00:35:05 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 1 in D major Op 6

London Symphony Orchestra Leonard Slatkin Midori, violin Philips 420943

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:44 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

20:15:00 00:41:27 César Franck Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

20:57:00 00:02:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 8 in B flat minor Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone: Semyon Bychkov, conductor; Daniil Trifonov, piano

21:04:00 00:26:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 1 in F sharp minor Op 1

21:36:00 01:07:46 Dmitri Shostakovich Symphony No. 8 in C minor Op 65

22:47:00 00:07:37 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia

22:58:00 00:01:25 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Intermezzo Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:57 Ernest Schelling Intermezzo from "Suite Fantastique" Op 7

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

23:09:00 00:08:15 Max Reger The Violin-Playing Hermit Op 128

Royal Concertgebouw Orchestra Neeme Järvi Jaap van Zweden, violin Chandos 8794

23:20:00 00:06:02 Orlando Gibbons Pavan No. 16 in G minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

23:26:00 00:04:23 Jacob Praetorius Quam pulchra es Balthasar Neumann Ensemble

Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

23:30:00 00:11:11 Gregorio Allegri Miserere

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

23:55:00 00:02:34 Sergei Rachmaninoff Daisies Op 38

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

23:57:00 00:02:15 Peter Tchaikovsky Solitude Op 73

Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835