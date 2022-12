Program Guide 10-17-2015

CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

00:22:00 00:32:13 Herbert Howells Suite for Orchestra "The B's" Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9557

00:56:00 00:20:28 Johann Sebastian Bach English Suite No. 4 in F major Angela Hewitt, piano Hyperion 67451

01:18:00 00:37:28 Ernest Bloch Violin Concerto Royal Philharmonic José Serebrier Michael Guttman, violin ASV 785

01:57:00 00:39:02 Leos Janácek Glagolitic Mass Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Christine Brewer, soprano; Marietta Simpson, mezzo; Karl Dent, tenor; Roger Roloff, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80287

02:38:00 00:20:11 Antonín Kraft Cello Concerto in C major Op 4 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello DHM 7757

03:00:00 01:02:23 Anton Bruckner Symphony No. 2 in C minor Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

04:04:00 00:25:00 Claude Debussy Fantaisie for Piano & Orchestra Orchestre National de France Marek Janowski Barry Douglas, piano RCA 68127

04:31:00 00:46:27 E. J. Moeran Symphony in G minor Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8577

05:19:00 00:16:08 Antonio Rosetti Symphony in G minor Concerto Cologne Teldec 98420

05:37:00 00:06:45 Robert Schumann Arabeske in C Op 18 Daniel Gortler, piano Roméo 7281

05:49:00 00:09:20 George Frideric Handel Concerto Grosso in D minor Op 3 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

CONCIERTO with Frank Dominguez: This week European vocalist Mariza sings an example of a Portuguese song form called fado, and then we’ll hear the Brazilian derivation, the modinha by Heitor Villa-Lobos

06:00:45 Paulo de Carvalho: Meu Fado Meu (My Own Fado)--Mariza dos Reis Nunes; Custodiio Castelo, guitar; Jorge Fernando, viola; Marino Freitas Warner Music Portugal 8256463074

06:04:11 Heitor Villa-Lobos: Modinha--Anna Noakes, flute; Gillian Tingay, harp ASV 2101

06:05:59 Darius Milhaud: Copacabana (Saudades do Brasil No. 4)--Cristina Ortiz, piano IMP 846

06:09:36 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 in c, Op. 67 (1st mvt.)--West-Eastern Divan Orchestra Daniel Barenboim Decca 001687102

06:17:43 Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 9 in B-Flat G 482 (finale)--Jacqueline du Pré, cello; English Chamber Orchestra Daniel Barenboim EMI 66948

06:26:44 Joaquín Rodrigo: Concierto Heroico--Jorge Federico Osorio, piano; Royal Philharmonic Orchestra Enrique Bátiz EMI 37681

07:00:43 Ruperto Chapí: Prelude to ‘El Tambor de Granaderos’--Gran Orquesta Sinfónica Ataúlfo Argenta Ica Classics 5087

07:06:00 Jerónimo Giménez: Intermezzo: La boda de Luis Alonso--Gran Orquesta Sinfónica Ataúlfo Argenta Ica Classics 5087

07:12:43 Manuel Saumell: Contradanzas Cubanas--Dagmar Muñiz Alonso Columna Musica 0002

07:26:23 Jacques Ibert: Escales (Ports of Call)--Dallas Symphony Orchestra Eduardo Mata Sono Luminus 92109

07:41:41 Evencio Castellanos: Santa Cruz de Pacairigua--Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4777457

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Ottorino Respighi: The Birds: 2. The Dove--Academy of St Martin in the Fields; Sir Neville Marriner, conductor Album: Respighi: The Birds EMI 47844 Music: 4:22

Frederic Chopin: Nocturne in G minor, Op. 37, No. 1--Joshua Wright, piano Ninth National Chopin Piano Competition, Miami-Dade County Auditorium, Miami, FL Music: 6:54

Traditional Chinese (arr. Yi-Wen Jiang): Traditional Chinese Folk Songs--Shanghai Quartet Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 10:18

Ottorino Respighi (arr. Jose Schyns): Vetrate di chiesa (Church Windows)--Dallas Winds; Jerry Junkin, conductor Meyerson Symphony Center, Dallas, TX Music: 24:45

09:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND

Richard Strauss: Don Juan, Op. 20--New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 18:11

Bright Sheng: Hot Pepper for Violin and Marimba--Weigang Li, violin; Frank Cassara, marimba

Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 9:27

Luigi Boccherini: Quintet for Flute, Violin, Viola and Two Cellos in F G 437--Marya Martin, flute; Hye-Jin Kim, violin; Milena Pajaro-van de Stadt, viola; Colin Carr, cello; Edward Arron, cello Bridgehampton Chamber Music Festival, The Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY Music: 14:55

10:00 MUSICAL PASSIONS with Eric Kisch: Honoring the Israel Philharmonic

Leonard Bernstein: On the Waterfront Suite Part One – Israel Philharmonic Orchestra/Leonard Bernstein (DG 431028 CD) 5:41

Gustav Mahler: Das Lied von der Erde: “Von der Schönheit” – Christa Ludwig,mezzo soprano: Israel Philharmonic Orchestra/Leonard Bernstein (Sony 42201 CD) 7:33

Sergei Prokofiev: Symphony No.5: Scherzo - Israel Philharmonic Orchestra/Leonard Bernstein (Sony 35877 CD) 8:25

Antonio Vivaldi: Violin Concerto in b for 4 Violins and Orchestra – Shlomo Mintz, Gil Shaham, Maxim Vengarov, Menahem Breuer, violins; Israel Philharmonic Orchestra/Zubin Mehta (RCA 68768 CD) 11:11

Johannes Brahms: Symphony No.2: Finale - Israel Philharmonic Orchestra/Zubin Mehta (RCA 68768 CD) 9:53

11:00 THE SCORE with Edmund Stone: Women in Film Music - You may not know their names but you've probably heard their music; for films like Chocolat, Gladiator, and The Crying Game. We'll highlight the work of the few women composers working in Hollywood, including Academy-Award winners Rachel Portman, Lisa Gerrard, and Anne Dudley

20th Century Fox Theme - Telarc 80168 - Alfred Newman - Cincinnati Pops - Orchestra/Erich Kunzel, cond.

End Titles from Emma, 1996 - Hollywood Records 0120692 - Rachel Portman - original soundtrack/David Snell, cond.

Earth and Looking Up from The Woman Astronaut, 2015 - Varese Sarabande 302 067 349 8 - Penka Kouneva - The Hollywood Studio Symphony/Eimear Noone, cond.

Main Titles and Opening Scene from Boys in Brown, 1949 - Dutton Epoch CDLX 7266 - Doreen Carwithen - BBC Concert Orchestra/Gavin Sutherland, cond.

Creation of Tron/End Titles from Tron, 1982 - Walt Disney Records 60748-7 - Wendy Carlos - London Philharmonic Orchestra/Douglas Gamley, cond.

He's Back/Socrates Reprise and End Credits from Willard, 2003 - La-La Land Records LLLCD 1253 - Shirley Walker - original soundtrack/Shirley Walker, cond.

End Titles from Emma, 1996 - Hollywood Records 0120692 - Rachel Portman - original soundtrack/David Snell, cond.

End Titles from The Cider House Rules, 1999 ¿ Sony SK 89031 - Rachel Portman - original soundtrack/David Snell, cond.

Main Titles and Ashes to the Wind/Roux Returns from Chocolat, 2009 ¿ Sony SK 89472 - Rachel Portman - original soundtrack/David Snell, cond.

Justice League Theme from Justice League, 2001-2006 - not commercially available - Lolita Ritmanis - original soundtrack/Lolita Ritmanis, cond.

So Wildly Worshipped, And So Madly Kissed from Wilde, 1998 - Sonic Images SID-8813 - Debbie Wiseman - original soundtrack/Debbie Wiseman, cond.

Music from The Crying Game, 1992 ¿ Angel 7243 5 57158 2 1 - Anne Dudley - Anne Dudley, piano and keyboards/The Quartet of London

The Wheat and Now We Are Free from Gladiator, 2000 ¿ Decca 289 467 094-2 - Hans Zimmer/Lisa Gerrard - Lisa Gerrard, vocals/The Lyndhurst Orchestra/Gavin Greenaway, cond.

The Selfish Giant from Wilde, 1998 - Sonic Images SID-8813 - Debbie Wiseman - original soundtrack/Debbie Wiseman, cond.

Wolf Hall and Anna Regina from Wolf Hall, 2015 - Silva Screen Records SILCD 1472 - Debbie Wiseman - The Locrian Ensemble of London/Debbie Wiseman, cond.

Outside The Valley, A Visitor and Hymn Part 2 from Z For Zachariah, 2015 - Varese Sarabande 302 067 365 8 - Heather McIntosh - original soundtrack/Colin Bragg, cond.

Justice League Theme from Justice League, 2001-2006 - not commercially available - Lolita Ritmanis - original soundtrack/Lolita Ritmanis, cond.

Kara Flies from Superman The Animated Series, 1998 - La-La Land Records LLLCD 1276 - Lolita Ritmanis - original soundtrack/Lolita Ritmanis, cond.

Main Title from Mystery of the Batwoman, 2003 - not commercially available - Lolita Ritmanis - original soundtrack/Lolita Ritmanis, cond.

Joshua in the Syndicate Room from The Tournament, 2009 - not commercially available - Laura Karpman - original soundtrack/Laura Karpman, cond.

So Wildly Worshipped, And So Madly Kissed from Wilde, 1998 - Sonic Images SID-8813 - Debbie Wiseman - original soundtrack/Debbie Wiseman, cond.

Throne Room from Star Wars, 1977 ¿ Sony 51333 - John Williams ¿ London Symphony Orchestra/John Williams, cond.

CLASSICAL WEEKEND with Jim Mehrling; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Copland's ‘Letter from Home’; CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin: Edvard Grieg’s ‘Peer Gynt’

12:09:00 00:05:28 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Cradle Song Oslo Philharmonic Orchestra Esa-Pekka Salonen Barbara Hendricks, soprano CBS 44528

12:17:00 00:12:14 Herbert Howells Pastoral Rhapsody Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9410

12:32:00 00:19:16 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80551

12:53:00 00:06:21 William Boyce Symphony No. 2 in A major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:58:35 Franz Schubert Rosamunde: Incidental Music Vienna Philharmonic Karl Münchinger Rohangiz Yachmi, alto; Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

WCLV CLASSICAL WEEKEND with Rob Grier

14:04:00 00:07:40 Franz Schubert Moment Musical No. 6 in A flat major Stephen Kovacevich, piano EMI 55219

14:14:00 00:16:54 Claude Debussy Suite bergamasque Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

14:33:00 00:19:04 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 2 in E major Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

14:55:00 00:03:26 Charles Gounod Roméo et Juliette: Waltz Song 'Je veux London Philharmonic Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano Decca 6590

WCLV CLASSICAL WEEKEND; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Copland's ‘Letter from Home’

15:03:00 00:24:42 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 4

15:30:00 00:19:00 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 1 in A minor Op 33 Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 410019

15:53:00 00:02:34 Giovanni Gabrieli Canzon in the 1st tone No. 2 à 8 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

15:55:00 00:03:54 Giovanni Gabrieli O magnum mysterium National Brass Ensemble OberlinMus 1504

WCLV CLASSICAL WEEKEND

16:02:00 00:15:28 Alexandre Lagoya Spanish Dances from Bizet's "Carmen" Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

16:20:00 00:13:32 Léo Delibes Le Roi s'amuse: Suite Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

16:36:00 00:18:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 31 in D major Jane Glover London Mozart Players ASV 647

16:57:00 00:02:56 Giacomo Puccini La rondine: Ch' il bel sogno di Doretta London Philharmonic Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano; John Constable, piano Decca 6590

WCLV CLASSICAL WEEKEND

17:02:00 00:14:27 Alex North Cleopatra: Caesar and Cleopatra John Mauceri London Philharmonic LPO 86

17:19:00 00:05:02 Scott Joplin The Entertainer Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

17:24:00 00:06:43 Scott Joplin Solace Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

17:33:00 00:03:01 Rev. Robert Lowry Shall We Gather at the River? Anonymous 4; Bruce Molsky, vocal Harm Mundi 807549

17:36:00 00:04:13 Stephen Foster Hard Times Come Again No More Anonymous 4; Bruce Molsky, vocal Harm Mundi 807549

17:40:00 00:04:33 Walter Kittredge Tenting on the Old Camp Ground Anonymous 4 Harm Mundi 807549

17:47:00 00:11:39 Aaron Copland El Salón México David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: One Man’s Vision - The 1947 musical comedy “Finian’s Rainbow” is synonymous with Yip Harburg, who conceived it, wrote the lyrics and co-wrote the script. Harburg’s son, Ernie, tells us what makes it a classic.



SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:22:00 00:32:32 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 2 Op 9 Dmitri Kitayenko Bergen Philharmonic Chandos 9178

19:57:00 00:01:44 Claude Debussy Danse bohemiènne Burning River Brass BurnRiver 2013

SATURDAYS FROM SEVERANCE with Robert Conrad - The Cleveland Orchestra, James Gaffigan, conductor; Yulia van Doren, soprano; Cleveland Orchestra Chorus; recorded live in Severance Hall

20:04:00 00:25:02 Johann Sebastian Bach Cantata No.199 'Mein herze schwimmt

20:34:00 00:17:55 Johannes Brahms Song of Destiny Op 54

20:56:00 00:30:45 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107

21:33:00 00:26:24 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 4 in G minor Op 40 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 458930

22:00 WEEKEND RADIO with Robert Conrad - We haven’t done a cat show in a while, so “meow, it is now,” with Bob Newhart’s “Siamese Cat;” Garrison Keillor’s and Frederica von Stade’s “Mozart “Eine kleine kat,” and “Dance to My Cats”…T. S. Eliot reads “The Naming of Cats”…We’ll have Conrad Kitten Commercials…Alien Folklife sings about “Thomas Cat”…and David Wayne, Carol Channing and Eddie Bracken are heard in “Archy and Mehitable”…Jan C. Snow tells about her cats Sam and Janet Evening

QUIET HOUR with John Simna

23:02:00 00:07:39 Claude Debussy Andantino from String Quartet Op 10 Cleveland Quartet Telarc 80111

23:09:00 00:09:33 Vítezslav Novák Slovak Suite: The Night Op 32 Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

23:21:00 00:05:51 Felix Mendelssohn Andante from Piano Concerto No. 1 Op 25 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

23:26:00 00:08:59 Franz Schubert Andante from Symphony No. 5 James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

23:38:00 00:07:26 Frédéric Chopin Nocturne No. 17 in B major Op 62 Rafal Blechacz, piano DeutGram 10870

23:45:00 00:09:59 Ludwig van Beethoven Lento from String Quartet No. 16 Op 135 Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 435779

23:57:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Siciliano from Flute Sonata No. 2 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

23:57:00 00:02:40 Johann Sebastian Bach Cantata No. 156: Sinfonia in F major Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4792479

00:04:00 00:12:12 Felix Mendelssohn Overture 'Calm Sea and Prosperous Claus Peter Flor Bamberg Symphony RCA 7905