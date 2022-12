Program Guide 10-15-2015

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:14:22 Dag Wirén Serenade for Strings Op 11 William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

00:18:00 00:24:11 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 1 in D minor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2207

00:44:00 00:39:32 Peter Tchaikovsky Suite No. 3 in G major Op 55 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

01:26:00 00:47:13 Wilhelm Stenhammar Piano Concerto No. 1 in B flat minor Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

02:15:00 00:39:21 Franz Schubert Piano Sonata No. 18 in G Arcadi Volodos, piano Sony 89647

02:56:00 00:45:10 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

03:43:00 00:40:03 Johannes Brahms String Sextet No. 2 in G major Op 36 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

04:25:00 00:29:17 Leonard Bernstein Serenade after Plato's 'Symposium' London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

04:56:00 00:21:40 Franz Joseph Haydn Symphony No. 73 in D major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439779

05:20:00 00:18:02 Alfredo Casella Paganiniana Op 65 Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

05:40:00 00:07:01 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in E major Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:08:00 00:04:15 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

06:13:00 00:08:32 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

06:25:00 00:08:14 Philip Glass Harpsichord Concerto: Movement I West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

06:32:00 00:03:03 Dag Wirén Praeludium from Serenade for Strings Op 11 William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

06:40:00 00:10:02 Bernhard Crusell Divertimento for Oboe & Strings in C major Op 9 Allegri String Quartet Sarah Francis, oboe Helios 55015

06:51:00 00:02:35 Leonard Bernstein Candide: The Best of All Possible Worlds Canadian Brass RCA 68633

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The Gladiator' Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:04:51 Ennio Morricone The Mission: Gabriel's Oboe London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

07:10:00 00:06:44 Johann Christian Bach Adriano in Siria: Overture Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

07:20:00 00:04:01 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Non più andrai Musica Aeterna Teodor Currentzis Christian Van Horn, bass Sony 370926

07:25:00 00:01:27 George Gershwin Of Thee I Sing; Who Cares? Peter Donohoe, piano EMI 54280

07:30:00 00:04:15 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance Bridget Reischl Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 61

07:40:00 00:08:17 José Pablo Moncayo Huapango Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

07:51:00 00:02:15 John Dowland Fine knacks for ladies La Nef Atma 2650

07:55:00 00:02:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: March Past of the Kitchen Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

07:58:00 00:01:14 Henry Purcell Amphitrion: Bourrée Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

BBC NEWS

08:07:00 00:05:42 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 3 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

08:15:00 00:08:06 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67 Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

08:25:00 00:04:11 Percy Grainger Walking Tune Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

08:30:00 00:03:13 Leigh Harline Pinocchio: When You Wish Upon a Star London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

08:40:00 00:08:14 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Suite Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

08:50:00 00:03:09 Frédéric Chopin Tarantelle in A flat major Op 43 Vladimir Ziva Moscow Symphony Orchestra Naxos 555048

08:53:00 00:06:53 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

09:05:00 00:17:18 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Suite Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

09:25:00 00:06:03 Frederick Loewe Gigi: Suite Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:35:00 00:07:27 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 40 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5330

09:45:00 00:07:22 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 17 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Leif Ove Andsnes, piano MAA 10406

09:56:00 00:02:37 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:03:15 Ennio Morricone Cinema Paradiso: Theme London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

10:04:00 00:04:05 David Raksin Laura: Theme London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

10:10:00 00:07:01 William Boyce Symphony No. 4 in F major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

10:18:00 00:10:53 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

10:30:00 00:04:05 Franz Liszt Schubert Song "Auf dem Wasser zu singen" Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

10:38:00 00:07:00 Johann Sebastian Bach WTC-2: Prelude & Fugue No. 10 in E minor Angela Hewitt, piano Hyperion 67303

10:47:00 00:07:56 Jacques Ibert Finale from Flute Concerto Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

10:55:00 00:31:29 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425942

11:29:00 00:08:28 Bedrich Smetana Libuse: Overture Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

11:40:00 00:08:42 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 3 in G minor American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

11:50:00 00:08:27 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

BBC NEWS

12:06:00 00:04:38 George Gershwin Oh, Kay!: Someone to Watch Over Me London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

12:13:00 00:08:56 George Gershwin Variations on 'I Got Rhythm' Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

12:23:00 00:08:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 15 in A minor Willi Boskovsky Philharmonia Hungarica EMI 64627

12:38:00 00:07:43 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418 Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:47:00 00:12:21 Aram Khachaturian Gayaneh: Suite Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:02:00 00:27:51 Herbert Howells Concerto for String Orchestra Vernon Handley Royal Liverpool Philharmonic Hyperion 66610

13:32:00 00:25:11 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Aristophanic Suite Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

14:00:00 00:04:36 Leonard Bernstein West Side Story: Somewhere London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

14:05:00 00:04:28 Sammy Fain I'll Be Seeing You London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

14:11:00 00:15:32 Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 39 in G Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

14:30:00 00:09:27 Peter Tchaikovsky Sérénade mélancolique in B minor Op 26 Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186095

14:42:00 00:13:42 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

14:57:00 00:02:15 Percy Grainger Shepherd's Hey! John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

15:03:00 00:14:22 Dag Wirén Serenade for Strings Op 11 William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

15:19:00 00:12:29 David Diamond Concert Piece for Orchestra Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3189

15:37:00 00:05:41 Antonín Dvorák Legend No. 6 in C sharp minor Op 59 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

15:45:00 00:12:03 Karol Szymanowski Concert Overture Op 12 Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

15:58:00 00:03:48 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:02:52 Benjamin Britten Fugue from "Young Person's Guide" Op 34 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

16:13:00 00:11:16 Maurice Ravel Introduction & Allegro Jupiter String Quartet Yolanda Kondonassis, harp; Alexa Still, flute; Richard Hawkins, clarinet OberlinMus 1304

16:28:00 00:05:41 Bernard Herrmann Cape Fear: Suite Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:37:00 00:02:21 Felix Mendelssohn Song without Words No. 9 in E major Op 30 Vassily Primakov, piano Bridge 9350

16:41:00 00:08:28 Alexander Glazunov Allegro from Symphony No. 7 Op 77 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

16:52:00 00:03:01 Jacob Gade Jealousy London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

16:58:00 00:00:51 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 2 in F major Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

17:05:00 00:04:40 Dag Wirén March from Serenade for Strings Op 11 William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

17:12:00 00:11:33 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11 Leopold Stokowski RCA Victor Symphony RCA 70931

17:27:00 00:06:57 Dmitri Shostakovich Finale from Piano Concerto No. 1 Op 35 London Mozart Players Matthias Bamert Alain Lefèvre, piano; Paul Archibald, trumpet Analekta 9283

17:40:00 00:05:50 Alfredo Catalani Loreley: Dance of the Water Nymphs Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

17:47:00 00:02:19 Umberto Giordano Fedora: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

17:52:00 00:03:02 Michel Colombier Emmanuel London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

17:56:00 00:03:22 Sergei Rachmaninoff Prelude in G major Op 32 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:23:33 Claude Debussy La mer Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

18:35:00 00:02:43 Frédéric Chopin Etude No. 24 in C minor Op 25 Irena Portenko, piano Blue Griff 213

18:40:00 00:03:43 Sir Granville Bantock The Sea Reivers Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

18:46:00 00:06:49 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major Op 10 Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

18:55:00 00:03:33 Gregorian Chant Ave maris stella Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:20:31 Franz Liszt Symphonic Poem No. 2 'Tasso: Lament Sir Georg Solti Orchestra of Paris DeutGram 4779525

19:24:00 00:30:56 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

19:57:00 00:02:03 Manuel Ponce Prelude in the Baroque style Christopher Parkening, guitar EMI 56730

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:17:57 Benjamin Britten The Young Person's Guide to Orchestra Op 34 Boston Pops Orchestra Arthur Fiedler Hugh Downs, narrator RCA 300350

20:22:00 00:32:51 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60 Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

20:56:00 00:03:06 Frédéric Chopin Waltz No. 8 in A flat major Op 64 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG - Vienna Philharmonic, Franz Welser-Möst, conductor

21:04:00 00:34:49 Carl Nielsen Symphony No. 4 Op 29

21:42:00 00:45:53 Jean Sibelius Four Kalevala Legends Op 22

22:29:00 00:08:34 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture Vienna Philharmonic Carlos Kleiber, conductor

22:39:00 00:18:35 Emmanuel Chabrier Suite pastorale Vienna Philharmonic John Eliot Gardiner, conductor

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:07:05 Miguel Llobet Catalan Folksongs Christopher Parkening, guitar EMI 49404

23:09:00 00:04:14 Astor Piazzolla Oblivion London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

23:13:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

23:22:00 00:06:03 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

23:28:00 00:07:13 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Les Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

23:37:00 00:04:06 Morton Gould Blues from 'Interplay' Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

23:41:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14 St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

23:50:00 00:04:36 Leonard Bernstein West Side Story: Somewhere London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

23:56:00 00:02:29 Claude Debussy Syrinx Joshua Smith, flute Telarc 80694

23:56:00 00:03:02 George Frideric Handel Air for Oboe & Orchestra City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553430