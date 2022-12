Program Guide 09-23-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:24:45 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 1 in G major

Zagreb Soloists Antonio Janigro Julius Baker, flute Vanguard 54

00:29:00 00:48:17 Johannes Brahms Serenade No. 1 in D major Op 11

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

01:19:00 00:31:04 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 3 in B minor Op 58

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

01:52:00 00:48:26 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61

Chicago Symphony Orchestra David Zinman Gil Shaham, violin Canary 6

02:42:00 00:28:26 William L. Dawson Negro Folk Symphony

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9226

03:12:00 00:23:10 Béla Bartók Piano Concerto No. 1 Chicago Symphony Orchestra

Pierre Boulez Krystian Zimerman, piano DeutGram 3885

03:37:00 00:48:08 Alexander Glazunov Symphony No. 3 in D major Op 33

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

04:27:00 00:26:52 Igor Stravinsky L'histoire du soldat: Suite

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Members of DeutGram 471197

04:56:00 00:23:28 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in A minor

Zagreb Soloists Antonio Janigro Julius Baker, flute Vanguard 42

05:21:00 00:15:46 Bedrich Smetana Má vlast: The High Castle

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

05:39:00 00:06:41 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 109

05:51:00 00:07:10 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:29 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Overture

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra CBC 5229

06:15:00 00:09:33 Wilhelm Friedemann Bach Symphony 'Adagio & Fugue' in D minor

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

06:25:00 00:04:12 Sir William Walton Scherzo from Viola Concerto

06:30:00 00:06:07 Franz Schubert Impromptu No. 3 in G flat major

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

06:40:00 00:07:14 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 1 Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

06:51:00 00:02:53 Jerome Moross The Big Country: Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

06:55:00 00:03:25 Abe Holzmann March "Blaze Away!"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:04:36 Edward MacDowell Suite No. 2: In War-time Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

07:10:00 00:05:02 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

07:15:00 00:06:37 Sergei Rachmaninoff Scherzo from Cello Sonata Op 19

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

07:25:00 00:03:09 Gerónimo Giménez El baile de Luis Alonso: Intermezzo

Burning River Brass Dorian 90316

07:30:00 00:05:01 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39

Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

07:40:00 00:05:28 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento for Strings

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

07:47:00 00:05:10 Antonio Vivaldi Allegro from 'Autumn' Concerto in F major

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

07:55:00 00:04:42 Gaetano Donizetti L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Ramón Vargas, tenor DeutGram 4777177

08:07:00 00:06:12 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 821

08:15:00 00:08:29 Michael W. Balfe The Bohemian Girl: Overture

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

08:28:00 00:03:49 George Frideric Handel Aria No. 1

Empire Brass Telarc 80344

08:34:00 00:08:59 Aaron Copland Our Town: Suite

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

08:50:00 00:03:14 Ari Pulkkinen Angry Birds: Main Theme

Andrew Skeet London Philharmonic X5 Group 2011

08:51:00 00:03:07 George Gershwin Porgy and Bess: Tempo di Blues Opus Two

William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

08:55:00 00:04:47 James Horner Field of Dreams: Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

09:05:00 00:16:52 Georges Bizet Carmen Suite No. 2

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

09:35:00 00:06:38 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 3

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

09:45:00 00:08:41 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in F major Op 6

Fabio Biondi Europa Galante Naïve 20012

09:55:00 00:05:05 Thomas Tomkins Celebrate Jehovam Ross Duffin

Quire Cleveland Quire 2013

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:31 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Dance of the

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

10:04:00 00:03:40 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Serenata

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

10:10:00 00:07:55 Albert Lortzing Hans Sachs: Overture

A. F. Guhl Berlin Radio Symphony MarcoPolo 220310

10:19:00 00:02:41 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Hunters' Chorus 'Was

Dresden State Orchestra Silvio Varviso Leipzig Radio Chorus Philips 422410

10:24:00 00:04:09 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Sonata No. 58

András Schiff, piano Teldec 17141

10:30:00 00:12:39 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 2 Op 72

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

10:44:00 00:03:59 Johannes Brahms Capriccio in G minor Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

11:21:00 00:08:25 Richard Strauss Ariadne auf Naxos: Overture & Dance

Richard Hickox Northern Sinfonia Chandos 9354

11:32:00 00:08:47 Johann Christian Bach Symphony in B flat major Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

11:44:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz

Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

11:54:00 00:02:08 Johann Strauss Jr Polka 'At the Hunt' Op 373

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

11:58:00 00:01:37 Vince Guaraldi Skating

Canadian Brass Steinway 30027

12:10:00 00:06:29 Léon Minkus Don Quixote: Grand pas de deux

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:18:00 00:05:55 Henryk Wieniawski Polonaise No. 1 in D major Op 4

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Chad Hoopes, violin ClevPops 2008

12:25:00 00:09:42 Frédéric Chopin Three Mazurkas Op 59

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

12:37:00 00:07:46 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1: Festivo Op 25

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

12:47:00 00:10:12 Camille Saint-Saëns Havanaise Op 83 London Symphony Orchestra

Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

12:58:00 00:01:30 Gerónimo Giménez La tempranica: Zapateado "La Tarántula"

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano DeutGram 12217

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:30:50 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Suite Op 20

Bolshoi Symphony Orchestra Alexander Lazarev Sergei Girshenko, violin Erato 45963

13:33:00 00:24:48 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:07:03 Artur Lemba Scherzo from Symphony in C sharp minor

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

14:09:00 00:02:50 Traditional Estonian Folk Dance "Labajalg in Minor"

Kristo Käo, guitar; Ardo Västrik, cello Kitarrikoo 2008

14:14:00 00:16:05 Johann Nepomuk Hummel Piano Sonata No. 1 in C major Op 2

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3127

14:34:00 00:11:08 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 12 in D minor

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

14:47:00 00:11:00 Leopold Mozart Concerto for 2 Horns in E flat major

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Hermann Baumann, horn; Radovan Vlatkovic, horn Philips 416815

15:02:00 00:17:28 Antonín Dvorák Violin Sonatina in G major Op 100

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

15:24:00 00:13:07 Leos Janácek Fairy Tale

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

15:39:00 00:12:33 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

15:53:00 00:03:21 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ambrosian Singers EMI 65732

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:26 Frédéric Chopin Waltz No. 1 in E flat major Op 18

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

16:07:00 00:02:27 Frédéric Chopin Mazurka No. 37 in A flat major Op 59

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

16:13:00 00:11:32 Daniil Trifonov Rachmaniana

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

16:28:00 00:04:40 John Barry Midnight Cowboy: Theme

Tolga Kashif Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:34:00 00:04:52 Johann Christian Bach Finale from Sinfonia Concertante in C major Academy of Ancient Music Simon Standage Rachel Brown, flute; Frank de Bruine, oboe; Simon Standage, violin; David Watkin, cello Chandos 540

16:41:00 00:08:22 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Mariss Jansons Royal Concertgebouw Orchestra EMI 54479

16:52:00 00:02:58 Traditional The Willow Tree City of London Sinfonia

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

16:57:00 00:02:04 Johann Sebastian Bach Alleluia from Cantata No. 51

Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Edward Carroll, trumpet; Lee Soper, trumpet CBS 44652

17:05:00 00:05:12 Henry Purcell The Indian Queen: Symphony

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 49240

17:26:00 00:08:38 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 6 in E

European Baroque Soloists Denon 9613

17:40:00 00:04:34 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Polonaise

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

17:46:00 00:03:05 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Polonaise

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

17:52:00 00:03:12 Fernando Obradors El vito Sinfonica Nazionale della RAI

Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; José María Gallardo del Rey, g DeutGram 14777

17:56:00 00:03:05 Scott Joplin The Cascades

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:05 Sergei Rachmaninoff Variations on a Theme of Corelli Op 42

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

18:29:00 00:02:51 André Campra Idoménée: Rigaudon

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

18:35:00 00:02:16 Leos Janácek Lachian Dances: Blessing Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

18:39:00 00:15:46 Karl Goldmark Wedding March from 'Rustic Wedding'

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

18:56:00 00:03:14 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:29:00 00:26:54 Reinhold Glière The Red Poppy: Suite

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

20:00 CLEVELAND OVATIONS -

Quire Cleveland: The Flower of Flanders: Masterpieces of Renaissance Polyphony –

Quire Cleveland/Ross Duffin, recorded September 2014

Guillaume Dufay (ca.1397–1474): Nuper rosarum flores

Johannes Ockeghem (ca.1410–1497): Ave Maria

Josquin Desprez (ca.1450–1521): Gaude virgo

Pierre de la Rue (ca.1452–1518): Plorer, gemier

Henricus Isaac (ca.1450–1517): Quis dabit capiti meo aquam

Jean Mouton (ca.1459–1522): Nesciens mater

Jacob Obrecht (ca.1457–1505): Laudes Christo

Antoine Brumel (ca.1460–1512): Kyrie from Missa Et ecce terræ motus

Adrian Willært (ca.1490–1562): Verbum bonum

Nicholas Gombert (ca.1495–ca.1560): Musæ Jovis

Jacob Arcadelt (ca.1507–1568): Pater noster

Jacobus Clemens non Papa (ca.1510–1555): Ego flos campi

Cipriano de Rore (1515–1565): Descendi in hortum meum

Philippe de Monte (1521–1603): O suavitas et dulcedo

Giaches de Wert (1535–1596): Adesto dolori meo

Roland de Lassus (1532–1594): Musica dei donum

21:37:00 00:21:21 Friedrich Witt Flute Concerto in G Op 8

Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 572089

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings of music by composer/arranger William L. Dawson

Negro Folk Symphony (Chandos 9226)

Jesus walked this lonesome valley

Everytime I feel the spirit

Soon-ah will be done

Mary had a baby

In His care-o

Ezekial sow de wheel

(All from Tuskegee University "Ev'rytime" CD 2006)

23:00 QUIET HOUR

23:03:00 00:08:48 Camille Saint-Saëns Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

23:11:00 00:10:35 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 17

Camerata Salzburg Géza Anda Géza Anda, piano DeutGram 4793449

23:24:00 00:04:01 Frédéric Chopin Mazurka No. 36 in A minor Op 59

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

23:28:00 00:07:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

23:38:00 00:09:45 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 10 Op 74

Cleveland Quartet Telarc 80351

23:47:00 00:07:11 Giacomo Puccini Chrysanthemums

Brodsky Quartet Chandos 10761

23:56:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'I Call to Thee'

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342