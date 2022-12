Program Guide 09-01-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:13:04 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

00:17:00 00:37:16 Béla Bartók Suite No. 1 for Orchestra Op 3

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

00:56:00 00:44:30 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 10 for 13 Winds in B flat major

Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

01:42:00 00:20:06 Colin McPhee Tabuh-Tabuhan American Composers Orchestra

Dennis Russell Davies Peter Basquin, piano; Christopher Oldfather, piano Argo 444560

02:04:00 00:44:16 Sir William Walton Symphony No. 1 in B flat minor

Leonard Slatkin London Philharmonic VirginClas 61146

02:50:00 00:43:41 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Judi Dench, narrator; Kathleen Battle, soprano; Frederica von Stade, mezzo; Tanglewood Festival Chorus DeutGram 439897

03:36:00 00:24:04 Georg Philipp Telemann Orchestral Suite in C "Water Music"

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

04:02:00 00:25:00 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 6 in B flat major Op 18

Miró Quartet Vanguard 1655

04:29:00 00:50:40 Ferdinand Hérold La fille mal gardée: Highlights

John Lanchbery Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

05:22:00 00:14:30 Edvard Grieg Pictures of Country Life Op 19

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2726

05:39:00 00:06:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Scherzo-valse

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

05:54:00 00:03:45 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4785437

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:05:27 Sergei Prokofiev Gavotte & Finale from Symphony No. 1 Op 25

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

06:20:00 00:07:49 Sergei Rachmaninoff Suite from Bach's Violin Partita No. 3

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

06:39:00 00:04:29 Leo Arnaud & John Williams Fanfare from "Bugler's Dream" & Olympic Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

06:57:00 00:02:16 John Philip Sousa March 'Manhattan Beach'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:11:00 00:05:23 Giuseppe Verdi Requiem: Dies irae & Tuba mirum

Vienna Philharmonic Sir Georg Solti Martti Talvela, bass; Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

07:26:00 00:04:52 Jean Sibelius Scherzo from Symphony No. 1 Op 39

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

07:41:00 00:05:38 Nikolai Rimsky-Korsakov March from Symphony No. 2 Op 9

Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

08:11:00 00:04:32 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Menuet

Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

08:27:00 00:07:51 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1

Erich Leinsdorf Boston Symphony Orchestra RCA 300350

08:41:00 00:05:03 Johann Pachelbel Canon in D major

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 13993

09:04:00 00:08:40 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11

Brodsky Quartet Chandos 10801

09:21:00 00:05:51 David Raksin Laura: Theme

David Raksin New Philharmonia Orchestra RCA 81268

09:40:00 00:07:12 George Gershwin Three Preludes

Michael Tilson Thomas, piano CBS 44798

09:50:00 00:01:38 Claude Debussy Cakewalk 'Le petit nègre'

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

09:51:00 00:01:39 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

09:53:00 00:01:44 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Gigue Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

09:55:00 00:01:42 Tylman Susato The Danserye: La Mourisque

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 436131

09:56:00 00:01:46 Leonard Bernstein Divertimento for Orchestra: Turkey Trot

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:13:04 Erich Wolfgang Korngold The Prince and the Pauper: Suite

André Previn London Symphony Orchestra DeutGram 471347

10:22:00 00:11:05 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Julian Sommerhalder, trumpet Decca 139230

10:42:00 00:07:07 Béla Bartók Suite No. 1: Finale Op 3

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

11:02:00 00:12:58 François Joseph Gossec Symphony in E flat major Op 5

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9661

11:24:00 00:08:54 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 3

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 4785437

11:42:00 00:08:23 Gioacchino Rossini Sigismondo: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

12:11:00 00:04:10 Leonard Bernstein Candide: Overture

Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

12:24:00 00:09:30 Antonín Dvorák Overture 'My Home' Op 62

István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

12:42:00 00:06:07 Leroy Anderson A Harvard Festival

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:05:00 00:23:40 Franz Joseph Haydn Symphony No.100 in G major

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

13:38:00 00:14:11 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:04:00 00:10:26 Franz Schubert Rosamunde: Overture

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

14:22:00 00:10:38 Felix Mendelssohn Capriccio brillante in B minor Op 22

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

14:42:00 00:08:28 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 4 in E

Dennis Russell Davies Orchestra of St Luke's MusicMast 7062

15:04:00 00:14:33 Gabriel Fauré Fantasie for Piano & Orchestra Op 111

London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 4785437

15:25:00 00:10:42 Alexander Glazunov Solemn Overture Op 73

Igor Golovschin Moscow Symphony Orchestra Naxos 553839

15:47:00 00:08:28 Ludwig van Beethoven Rondo in G major Op 51

Evgeny Kissin, piano RCA 68911

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:05:00 00:01:07 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: I am the monarch of the sea

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Valerie Seymour, alto; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

16:12:00 00:06:35 Franz Joseph Haydn Finale from Cello Concerto No. 1

English Chamber Orchestra Benjamin Britten Mstislav Rostropovich, cello Decca 4785437

16:28:00 00:03:35 David Raksin The Bad and the Beautiful: Theme

Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

16:41:00 00:08:59 Aaron Copland Our Town: Suite

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

17:05:00 00:00:57 Leo Arnaud La Chasse from 'Bugler's Dream'

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

17:11:00 00:08:01 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Overture

Jeffrey Tate Bavarian Radio Symphony EMI 54022

17:26:00 00:09:10 Béla Bartók Two Pictures: Village Dance Op 10

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

17:41:00 00:06:09 Dudley Buck Festival Overture on "The Star-Spangled Banner"

St Louis Symphony Leonard Slatkin St Louis Symphony Chorus RCA 60983

17:47:00 00:02:45 E. E. Bagley National Emblem March

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60983

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:04:48 Gustav Holst A Fugal Overture Op 40

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9420

18:19:00 00:10:11 Camille Saint-Saëns Rhapsodie d'Auvergne Op 73

Royal Philharmonic André Previn Jean-Philippe Collard, piano EMI 49757

18:39:00 00:08:55 Robert Schumann Genoveva: Overture Op 81

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:31 Franz Berwald Symphony No. 4 in E flat major

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 415502

19:32:00 00:25:59 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 1 in C major

English Chamber Orchestra Benjamin Britten Mstislav Rostropovich, cello Decca 4785437

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:18:26 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Krystian Zimerman, piano DeutGram 4779525

20:24:00 00:29:47 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90

Claudio Abbado London Symphony Orchestra Decca 4785437

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor

21:04:00 00:42:00 Antonín Dvorák Symphony No. 5 in F major Op 76

21:49:00 00:07:20 Giuseppe Martucci Notturno in G flat major Op 70

21:59:00 00:25:40 Ottorino Respighi Roman Festivals

22:26:00 00:30:57 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:48 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Children's Prayer

Pittsburgh Symphony Brass Four Winds 3029

23:06:00 00:07:43 Frederick Delius Caprice & Elegy

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin János Starker, cello RCA 63665

23:14:00 00:05:52 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

23:22:00 00:05:04 Martin Mailman Autumn Landscape Op 4

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

23:27:00 00:08:24 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Erato 45786

23:35:00 00:04:35 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Ballad

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

23:42:00 00:07:16 Aaron Copland Music for a Great City: Night Thoughts

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60149

23:49:00 00:05:05 Henry Cowell Hymn for String Orchestra

David Amos City of London Sinfonia Harm Mundi 906011

23:56:00 00:02:46 Frank Bridge Entr'acte "Canzonetta"

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366