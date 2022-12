Program Guide 08-20-2015

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:32:02 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 18 in B flat major Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

00:36:00 00:33:48 Joachim Raff Symphony No. 4 in G minor Op 167 Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

01:12:00 00:20:04 Mario Castelnuovo-Tedesco Guitar Concerto No. 1 in D major Op 99 London Symphony Orchestra Luis Garcia-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

01:34:00 00:32:35 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 9 in A minor Op 47 Henryk Szeryng, violin; Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

02:09:00 00:20:00 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in A major Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

02:31:00 00:28:07 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Suite Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

03:01:00 01:20:46 Gustav Mahler Symphony No. 2 in C minor London Symphony Orchestra Sir Georg Solti Heather Harper, soprano; Helen Watts, alto; London Symphony Chorus Decca 4785437

04:24:00 00:20:01 Richard Strauss Burleske in D minor Op 11 Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Byron Janis, piano RCA 300350

04:46:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

05:22:00 00:17:17 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D major Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

05:41:00 00:06:00 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

05:50:00 00:08:00 John Rutter First movement from "Beatles" Concerto Royal Philharmonic John Rutter Peter Rostal, piano; Paul Schaefer, piano Decca 1821

06:08:00 00:08:52 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

06:19:00 00:05:06 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Menuet Alexander Schimpf, piano Oehms 867

06:26:00 00:06:17 Wolfgang Amadeus Mozart Kyrie in D minor Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe La Chapelle Royale; Collegium Vocale Gent Harm Mundi 2908304

06:33:00 00:04:07 Johann Pachelbel Canon in D major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390

06:40:00 00:09:04 Carl Nielsen Allegro from Symphony No. 1 Op 7 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

06:51:00 00:02:07 Jorge Gomez General O'Reilly Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

06:53:00 00:02:13 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Overture Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

06:55:00 00:02:23 John Philip Sousa March 'The Washington Post' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:10 Peter Tchaikovsky Waltz from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

07:10:00 00:06:53 Alan Hovhaness Prelude & Quadruple Fugue Op 128 Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

07:20:00 00:05:12 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: The Montagues and the Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

07:25:00 00:02:53 Leroy Anderson Blue Tango Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

07:30:00 00:05:39 Gabriel Fauré Scherzo from Piano Quartet No. 1 Op 15 Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

07:40:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz 'My Life is Love and Laughter" Op 263 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

07:51:00 00:02:34 Bruce Broughton E-Flat Five Ways Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

07:55:00 00:02:17 Dmitri Shostakovich Fugue No. 7 in A major Op 87 Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

08:07:00 00:05:29 George Frideric Handel Saul: Chorus "Gird on Thy Sword" Gabrieli Players Paul McCreesh Gabrieli Consort Archiv 474510

08:15:00 00:07:08 George Gershwin Strike Up the Band: Overture Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

08:20:00 00:04:15 Édouard Lalo Scherzando from Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

08:25:00 00:02:21 Traditional Appalachian Barn Dance Jeannette Sorrell Apollo'sFireCountrysidePlayers Avie 2205

08:33:00 00:08:03 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in E major John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

08:44:00 00:08:22 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G major Jane Glover London Mozart Players ASV 762

08:55:00 00:06:16 Howard Shore The Fellowship of the Ring: Themes Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:10:00 00:17:59 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Suite Tempesta di Mare Chandos 805

09:28:00 00:04:24 John Williams Superman: March John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

09:35:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Cello Concerto in B flat major Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

09:49:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Variations on the "Turkish March" Op 76 Emil Gilels, piano EMI 69509

10:01:00 00:03:06 Sir Edward Elgar In Moonlight from "In the South" Op 50 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

10:04:00 00:02:13 Richard Rodgers Blue Moon Jenny Lin, piano Steinway 30011

10:08:00 00:06:56 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

10:16:00 00:03:05 Carl Michael Ziehrer Fan Polonaise Op 525 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:20:00 00:04:04 Franz Schubert Rosamunde: Shepherds' Chorus Vienna Philharmonic Karl Münchinger Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

10:27:00 00:14:07 Antonín Dvorák Hussite Overture Op 67 István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

10:44:00 00:05:04 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Sinfonia Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

10:50:00 00:26:44 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64 London Symphony Orchestra Piero Gamba Ruggiero Ricci, violin Decca 4785437

11:19:00 00:08:08 Robert Schumann Overture to Scenes from Goethe's Benjamin Britten English Chamber Orchestra Decca 4785437

11:30:00 00:09:33 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 1 English Chamber Orchestra Benjamin Britten Mstislav Rostropovich, cello Decca 4785437

11:41:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62 Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

11:50:00 00:08:30 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 27 Vienna Philharmonic George Szell Sir Clifford Curzon, piano Decca 4785437

12:09:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:15:00 00:07:51 Josef Strauss Waltz "Water Colors" Op 258 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:24:00 00:04:31 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80130

12:31:00 00:14:48 Percy Grainger Lincolnshire Posy Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

12:47:00 00:11:00 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Overture Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

13:01:00 00:49:35 Franz Schubert Symphony No. 9 in C major Josef Krips London Symphony Orchestra Decca 4785437

13:52:00 00:06:00 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

14:00:00 00:02:13 Carl Maria von Weber Turandot: March Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

14:03:00 00:02:56 Giacomo Puccini Turandot: Nessun dorma London Philharmonic Zubin Mehta Luciano Pavarotti, tenor; John Alldis Choir Decca 417011

14:07:00 00:15:51 Charles Gounod Faust: Ballet Music Sir Georg Solti Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

14:26:00 00:10:10 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

14:39:00 00:12:00 John Field Piano Sonata No. 1 in E flat major Op 1 John O'Conor, piano Telarc 80290

14:52:00 00:06:24 Marin Marais Alcyone: Chaconne Tempesta di Mare Chandos 805

15:01:00 00:20:31 Alexander Borodin Piano Quintet in C minor Vienna Octet Walter Panhofer, piano; Members of Decca 4785437

15:24:00 00:08:58 Camille Saint-Saëns Phaëthon Op 39 Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

15:35:00 00:09:53 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31 Kenneth Alwyn London Symphony Orchestra Decca 4785437

15:47:00 00:09:30 Friedrich Witt Minuet & Finale from 'Jena" Symphony Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572089

15:58:00 00:05:38 Nikolai Rimsky-Korsakov March from Symphony No. 2 Op 9 Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

16:07:00 00:02:10 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

16:13:00 00:09:49 Josef Strauss Waltz 'Music of the Spheres' Op 235 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

16:27:00 00:04:15 John Williams E.T. Medley: E.T. & Elliot, Adventure on Michael Chertock, piano Telarc 80357

16:31:00 00:09:11 John Williams E.T.: Adventures on Earth John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

16:41:00 00:08:22 Édouard Lalo Rondo from Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

16:52:00 00:03:09 Roman Hoffstetter Serenade from String Quartet in F major Op 3 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

16:57:00 00:02:16 Volkmar Andreae Little Suite: Fun at the Carnival Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

17:05:00 00:05:10 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

17:13:00 00:11:58 Felix Mendelssohn Minuet & Finale from String Symphony Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

17:27:00 00:07:46 Ferruccio Busoni Sonatina No. 6 'Chamber Fantasy after Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

17:40:00 00:04:57 Camargo Guàrnieri Dansa negra Maximiano Valdés Simón Bolívar Symphony Dorian 90227

17:47:00 00:02:21 Camargo Guàrnieri Brazilian Dance Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

17:53:00 00:02:50 Josef Strauss Polka 'Fireproof' Op 269 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

17:55:00 00:04:18 Camille Saint-Saëns Marche-Scherzo from Symphony No. 1 Op 2 Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

18:09:00 00:25:59 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 1 in C major English Chamber Orchestra Benjamin Britten Mstislav Rostropovich, cello Decca 4785437

18:37:00 00:02:45 Johann Strauss Jr Napoleon March Op 156 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

18:42:00 00:02:51 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk Pascal Rogé, piano Decca 4785437

18:48:00 00:06:56 Camille Saint-Saëns Danse macabre Op 40 Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

18:56:00 00:02:33 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Entr'acte Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

19:02:00 00:24:22 Muzio Clementi Symphony No. 2 in D Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

19:28:00 00:26:16 Antonín Dvorák The Golden Spinning Wheel Op 109 István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

20:02:00 00:16:40 George Gershwin Rhapsody in Blue Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

20:21:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

20:56:00 00:03:25 Vladimir Odoyevsky Lullaby Lera Auerbach, piano Bis 1502

21:04:00 00:25:15 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor

21:31:00 00:21:30 Igor Stravinsky Symphony of Psalms Chicago Symphony Orchestra

21:54:00 00:08:10 Franz Joseph Haydn Te Deum No. 2 in C major

22:04:00 00:33:03 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major

22:38:00 00:19:11 Frank Bridge Dance Rhapsody Richard Hickox BBC National Orch of Wales

23:02:00 00:07:17 Agustín Barrios Un sueño en la floresta Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

23:09:00 00:06:53 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Death of Mélisande Op 46 Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

23:18:00 00:06:16 Luigi Boccherini Andante from Cello Concerto No. 9 Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

23:24:00 00:10:52 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Sinfonia Concertante Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Daniel Majeske, violin; Robert Vernon, viola Decca 443175

23:37:00 00:09:17 Johannes Brahms Adagio from Piano Trio No. 1 Op 8 André Previn, piano; Viktoria Mullova, violin; Heinrich Schiff, cello Philips 442123

23:46:00 00:08:39 Max Bruch Adagio from Scottish Fantasy Op 46 London Symphony Orchestra Jascha Horenstein David Oistrakh, violin Decca 4785437

23:56:00 00:02:23 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the Pascal Rogé, piano Decca 4785437