Program Guide 08-19-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:36:30 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56

Claudio Abbado London Symphony Orchestra Decca 4785437

00:40:00 00:32:39 George Gershwin Piano Concerto in F major

Rochester Philharmonic Jeff Tyzik Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 807441

01:15:00 00:47:44 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D major Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

02:05:00 00:11:59 Alberto Ginastera Estancia: Suite Op 8

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

02:19:00 00:33:20 Zdenek Fibich Symphony No. 2 in E flat Op 38

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9328

02:54:00 00:31:02 Dmitri Shostakovich Piano Quintet in G minor Op 57

Juilliard String Quartet Yefim Bronfman, piano Sony 60677

03:27:00 00:22:09 Leonard Bernstein Symphonic Dances from 'West Side Story'

Keith Lockhart Utah Symphony Reference 105

03:51:00 00:54:46 George Enescu Symphony No. 3 in C major Op 21

BBC Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Leeds Festival Chorus Chandos 9633

04:48:00 00:33:21 Ferde Grofé Grand Canyon Suite

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3104

05:23:00 00:15:23 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

05:40:00 00:06:42 Stephan Koncz Dances from Transylvania

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet; Oszkár Ökrös, cimbalom Mercury 4811409

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:24 Edward MacDowell Suite No. 1: In a Haunted Forest Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

06:15:00 00:05:25 John Sheppard Responsory "In pace in idipsum"

Stile Antico Harm Mundi 907419

06:20:00 00:06:15 Antonín Dvorák Romanza from String Quartet No. 10 Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

06:28:00 00:11:33 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11

Leopold Stokowski RCA Victor Symphony RCA 70931

06:40:00 00:02:41 Frédéric Chopin Etude No. 12 in C minor Op 10

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4785437

06:45:00 00:03:45 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4785437

06:51:00 00:02:13 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 2: Polka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8730

06:58:00 00:02:50 Robert Browne Hall March "Gardes du Corps"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:46 Sergei Rachmaninoff Aleko: Men's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

07:10:00 00:03:44 Georg Philipp Telemann Finale from Viola Concerto in G major

Philomel Baroque Orchestra David Miller, viola Centaur 2366

07:15:00 00:04:53 Leroy Anderson Goldilocks: Overture

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559382

07:22:00 00:02:44 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Bird's Dance

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

07:25:00 00:03:24 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture]

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

07:30:00 00:05:51 Johann Christian Bach Zanaida: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

07:40:00 00:07:56 Jacques Ibert Finale from Flute Concerto

Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

07:51:00 00:02:09 Mateo Albéniz Sonata in D major

Marielle Nordmann, harp Erato 45975

07:55:00 00:02:51 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture

Lamberto Gardelli Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

07:58:00 00:01:25 Sergei Rachmaninoff Polka italienne

Pierce & Jonas, piano 4 hands MSR 1260

08:07:00 00:06:05 Vittorio Monti Csárdás Virtuosi

Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

08:15:00 00:08:49 Gerard Schwarz Above and Beyond

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

08:25:00 00:02:47 Josef Bonime Danse hébraïque

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

08:30:00 00:04:14 Leonard Bernstein

West Side Story: One Hand, One Heart BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano;

Stephen Costello, tenor Warner 633485

08:35:00 00:02:23 Leonard Bernstein

West Side Story: Mambo Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

08:40:00 00:07:48 Giovanni Battista Pergolesi Sinfonia in F major

Cleveland Orchestra Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, harpsichord; Members of MLR 2013

08:51:00 00:04:05 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 14

Franz Welser-Möst Camerata Salzburg EMI 56813

08:55:00 00:04:57 John Williams Empire of the Sun: Cadillac of the Skies

Boston Pops Orchestra John Williams American Boychoir; Tanglewood Festival Chorus Sony 51333

09:05:00 00:17:38 Ottorino Respighi The Fountains of Rome

Daniele Gatti St Cecilia Academy Orchestra Conifer 51292

09:27:00 00:05:46 John Williams Lincoln: Freedom's Call

City of Prague Philharmonic Silva 1398

09:35:00 00:06:59 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 5 Op 73

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

09:45:00 00:07:25 Sir Edward German Nell Gwyn: Overture

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

09:55:00 00:03:19 Stephen Paulus The Road Home

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:01:53 Josef Strauss Jockey Polka Op 278

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:04:00 00:01:53 Karl King March "Rough-Riders"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

10:07:00 00:07:49 Sergei Rachmaninoff Suite from Bach's Violin Partita No. 3

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

10:16:00 00:03:03 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Wachet auf"

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

10:20:00 00:04:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Idyll

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

10:25:00 00:11:30 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute MAA 1032

10:39:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

10:52:00 00:30:42 Sir William Walton Violin Concerto in B minor

London Symphony Orchestra André Previn Kyung Wha Chung, violin Decca 4785437

11:23:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

11:34:00 00:07:01 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 2

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

11:43:00 00:10:25 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in B flat major

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

11:56:00 00:02:29 Isaac Albéniz España: Tango Op 165

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

12:11:00 00:05:22 Nikolai Rimsky-Korsakov The Maid of Pskov: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

12:17:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise

Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

12:25:00 00:05:57 Sir Arnold Bax Russian Suite: Gopak

Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

12:33:00 00:16:17 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

12:51:00 00:08:19 Felix Mendelssohn Ruy Blas Overture Op 95

Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:27:35 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F major Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

13:30:00 00:30:38 Felix Mendelssohn Sextet for Piano & Strings in D Op 110

Vienna Octet Walter Panhofer, piano; Members of Decca 4785437

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:02:11 Alexander Scriabin Mazurka in C sharp minor Op 3

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

14:05:00 00:01:30 Grazyna Bacewicz Oberek No. 2

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

14:08:00 00:16:41 Béla Bartók Two Pictures Op 10

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

14:29:00 00:11:24 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Three Dances

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 215

14:42:00 00:13:56 Johann Christian Bach Sinfonia Concertante in D major

Hanover Band Anthony Halstead Rachel Brown, flute; Utako Ikeda, flute; Graham Cracknell, violin;

Peter Hanson, violin; Sebastian Comberti, cello CPO 999628

15:01:00 00:18:24 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 7 in D major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45713

15:21:00 00:10:02 Bernhard Crusell Divertimento for Oboe & Strings in C major Op 9

Allegri String Quartet Sarah Francis, oboe Helios 55015

15:34:00 00:10:00 Jack Gallagher Diversions Overture

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:35 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

16:06:00 00:03:03 Alan Hovhaness Fugue from Symphony No. 48 Op 355

Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

16:13:00 00:11:02 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 2 in D major Op 11

Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 75179

16:28:00 00:03:07 John Williams Return of the Jedi: Jabba the Hutt

John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

16:31:00 00:08:03 John Williams War Horse: The Homecoming

John Williams Symphony Orchestra Sony 797528

16:41:00 00:08:55 Robert Schumann Genoveva: Overture Op 81

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

16:52:00 00:03:21 Alberto Ginastera Estancia: Malambo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

16:59:00 00:01:00 Thomas Weelkes The nightingale, the organ of delight

King's Singers EMI 63052

17:05:00 00:01:56 Jean-Philippe Rameau Platée: Airs

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

17:06:00 00:02:20 Jean-Philippe Rameau Platée: Rigaudons

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

17:09:00 00:01:45 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Air gai "Les Niais de

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

17:25:00 00:10:00 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Suite

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Harm Mundi 907110

17:40:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

17:46:00 00:02:52 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 5 in G minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

17:52:00 00:03:11 Leos Janácek Idyll for Strings: Scherzo & Trio

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

17:56:00 00:02:42 Aram Khachaturian Gayaneh: Lesghinka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:39 George Enescu Dixtuor for Winds Op 14

Gerard Oskamp Norwegian Winds Victoria 19095

18:33:00 00:06:12 Robert Schumann Symphonic Etudes: Finale Op 13

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

18:41:00 00:05:30 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 2

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

18:48:00 00:06:49 George Gershwin Finale from Piano Concerto in F major

Rochester Philharmonic Jeff Tyzik Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 807441

18:57:00 00:02:10 David Diamond Romeo and Juliet: Juliet and her Nurse

Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3103

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:18 Franz Joseph Haydn Symphony No. 7 in C

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

19:29:00 00:26:35 Alexander Borodin Symphony No. 2 in B minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

19:57:00 00:02:27 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 2 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Music Settlement:

Double Digit Piano Duo – recorded 12/20/14 at the Bop Stop

Nick Puin: Etude ‘69th Street’

Witold Lutoslawski: Paganini Variations

Philip Glass: Four Movements for 2 Pianos

Peter Tchaikovsky (arr Nicolas Economou): The Nutcracker Suite

Encore: Leroy Anderson: Sleigh Ride

21:35:00 00:24:52 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 12 for Winds in C minor

Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by soprano Nicole Cabell. All songs by Ricky Ian Gordon. Blue Griffin Recordings BGR253

In Time of Silver Rain

Harlem Night Song

Dream Variations

Stars

Port Town

Daybreak in Alabama

Dreams/Feet o Jesus

Song for a Dark Girl

Genius Child

Kid in the Park

To Be Somebody

Prayer

Border Line

My People

Joy



23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

23:09:00 00:07:11 Paul Creston Choreografic Suite: Cantilena

New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Judith Mendenhall, flute Delos 3127

23:19:00 00:07:35 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Cello Concerto in A major

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

23:24:00 00:07:49 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Clarinet Concerto Seattle Symphony

Gerard Schwarz Jon Manasse, clarinet Harm Mundi 907516

23:34:00 00:05:16 Sergei Prokofiev Divertimento: Nocturne Op 43

Frederic Chiu, piano Harm Mundi 907195

23:39:00 00:13:37 Anton Webern Langsamer Satz

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

23:55:00 00:03:41 Alberto Ginastera Estancia: Wheat Dance

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457