Program Guide 08-17-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 01:09:36 Richard Wagner The Ring without Words

Lorin Maazel Berlin Philharmonic Telarc 80154

01:14:00 00:17:01 Nicola Porpora Cello Concerto in G major

I Solisti Veneti Claudio Scimone Susan Moses, cello Erato 88172

01:33:00 00:36:21 Sergei Prokofiev Symphony No. 2 in D minor Op 40

Walter Weller London Philharmonic Decca 4785437

02:11:00 00:26:07 Vincent d'Indy Symphony on a French Mountain Air Op 25

National Symphony of Ireland Antonio de Almeida François-Joël Thiollier, piano Naxos 550754

02:39:00 00:35:09 John Adams Harmonium

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80365

03:16:00 00:38:05 Sergei Taneyev Piano Trio in D major Op 22

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

03:56:00 00:26:02 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 13 in C major

Chamber Players of Canada Janina Fialkowska, piano Atma 2532

04:24:00 00:27:46 Ludwig van Beethoven Cello Sonata No. 3 in A major Op 69

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

04:54:00 00:26:07 Manuel de Falla El amor brujo

Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Victoria de los Angeles, sop. EMI 64746

05:22:00 00:16:36 Goff Richards Homage to the Noble Grape

London Brass Teldec 46069

05:41:00 00:06:00 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

05:52:00 00:06:23 Amy Beach Dreaming Op 15

Alan Feinberg, piano Argo 430330

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:05 Claude Debussy Preludes Book 1: Voiles

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

06:15:00 00:07:15 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

06:25:00 00:09:21 Ottorino Respighi Church Windows: St. Gregory the Great

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

06:34:00 00:05:22 Bedrich Smetana Polka from String Quartet No. 1

Cleveland Quartet Telarc 80178

06:40:00 00:08:07 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

06:51:00 00:02:41 Franz Joseph Haydn The Creation: In the Beginning...

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Jon Humphrey, tenor; John Cheek, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80298

06:55:00 00:04:17 Leon Jessel Parade of the Wooden Soldiers

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

07:05:00 00:04:22 Enrique Granados Spanish Dance No. 6 in D Op 5

Sir Angel Romero, guitar; Celedonio Romero, guitar Telarc 80216

07:10:00 00:08:48 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

07:20:00 00:03:25 Francis Poulenc Les chemins de l'amour

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

07:25:00 00:02:16 Miklós Rózsa King of Kings: Resurrection & Finale

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Mormon Tabernacle Choir Telarc 80631

07:30:00 00:05:51 Sergei Prokofiev War and Peace: Intermezzo "May Night"

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

07:40:00 00:07:08 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 1 in D

European Baroque Soloists Denon 9613

07:50:00 00:02:46 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: A British tar

King's Singers RCA 61885

07:54:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Siciliana from Flute Sonata No. 6

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

07:57:00 00:01:23 Jacques Offenbach `Orpheus in the Underworld: Can-Can

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

08:07:00 00:06:36 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 4 Op 60

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

08:15:00 00:07:44 Robert Schumann Arabeske in C Op 18

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

08:25:00 00:03:33 John Rutter Suite Antique: A Jazz Waltz

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

08:30:00 00:09:19 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

08:40:00 00:08:17 José Pablo Moncayo Huapango

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

08:51:00 00:03:14 Frank Bridge Cherry Ripe

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

08:55:00 00:04:11 Marjan Mozetich Unfolding Sky

Angèle Dubeau La Pietà Analekta 8737

09:05:00 00:17:06 Peter Tchaikovsky Variations on a Rococo Theme Op 33

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

09:28:00 00:07:53 John Williams War of the Worlds: Suite

Tolga Kashif Royal Philharmonic Royal Phil 33

09:35:00 00:03:51 Isaac Albéniz España: Malagueña Op 165

Duo Amaral DuoAmaral 2013

09:43:00 00:09:26 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44944

09:55:00 00:04:08 Arvo Pärt Passacaglia

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

10:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

10:01:00 00:02:22 Carl Nielsen The Danish Song is a Fair Young Maiden

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

10:04:00 00:02:15 Alexander Borodin Prince Igor: Dance of the Polovetsian

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1029

10:08:00 00:06:37 Johann Sebastian Bach WTC-2: Prelude & Fugue No. 9 in E major

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

10:15:00 00:02:20 Johann Sebastian Bach The Art of Fugue: Contrapunctus 9

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

10:19:00 00:04:26 Giacomo Meyerbeer L'Africaine: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

10:25:00 00:12:05 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

10:44:00 00:27:25 Ernest Bloch Voice in the Wilderness

Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta János Starker, cello Decca 4785437

11:14:00 00:08:44 Franz Schubert Fierrabras: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

11:24:00 00:09:13 Isaac Albéniz Iberia: Almería

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

11:36:00 00:08:36 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 7

Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

11:46:00 00:08:22 Nicola Porpora Polifemo: Alto Giove

Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Bejun Mehta, countertenor Archiv 4792050

11:55:00 00:04:22 Giuseppe Verdi I vespri Siciliani: Merci, jeunes amies

London Philharmonic Sir Charles Mackerras Renée Fleming, soprano; London Voices Decca 467049

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:10:00 00:04:22 Nicola Porpora Carlo il calvo: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

12:16:00 00:07:27 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:24:00 00:04:05 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:30:00 00:16:50 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 3

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

12:49:00 00:08:54 Antonín Dvorák Prague Waltzes

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 414370

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:39:52 Edvard Grieg Incidental Music for Ibsen's 'Peer Gynt' Op 23

Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

13:42:00 00:16:56 Zdenek Fibich Othello Op 6

Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:00 Fritz Kreisler La Gitana

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

14:04:00 00:03:33 Fritz Kreisler La Précieuse

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

14:10:00 00:16:43 Jean Françaix Trio for Violin, Cello & Piano

Saschko Gawriloff, violin; Johannes Goritzki, cello; Raimund Havenith, piano Wergo 6198

14:30:00 00:10:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Elegie Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

14:43:00 00:16:15 Carlos Baguer Symphony No. 18 in B flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9456

15:01:00 00:15:31 Claude Debussy Sonata for Flute, Viola & Harp

Richard Adeney, flute; Cecil Aronowitz, viola; Osian Ellis, harp Decca 4785437

15:18:00 00:14:33 Gabriel Fauré Fantasie for Piano & Orchestra Op 111

London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 4785437

15:36:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

15:46:00 00:08:52 William Boyce Symphony No. 7 in B flat major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

15:56:00 00:01:37 George Gershwin Strike Up the Band: Soon

Richard Glazier, piano Centaur 3347

15:58:00 00:03:45 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4785437

16:06:00 00:02:56 Henri Tomasi Finale from Trumpet Concerto

Philharmonia Orchestra Esa-Pekka Salonen Wynton Marsalis, trumpet CBS 42096

16:12:00 00:13:34 John Ireland A London Overture

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

16:29:00 00:05:34 John Williams Jaws: The Barrel Chase

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

16:36:00 00:03:53 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese

Jenny Lin, piano Steinway 30011

16:42:00 00:09:26 Richard Wagner The Ring Without Words: Finale

Lorin Maazel Berlin Philharmonic Telarc 80154

16:54:00 00:02:26 Regino Sainz de la Maza Zapateado

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

16:58:00 00:01:55 John Novacek Intoxication Rag

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

17:05:00 00:05:02 Sérgio Assad Gypsy Slopes from 'Interchange'

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

17:13:00 00:11:02 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 2 Op 18

London Symphony Orchestra Sir Georg Solti Julius Katchen, piano Decca 4785437

17:26:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

17:40:00 00:05:00 Brian Dykstra Curly Maple Rag

Barrick Stees, bassoon; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

17:47:00 00:03:32 Brian Dykstra Spring Beauties Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3161

17:52:00 00:02:40 Giacomo Puccini Gianni Schicchi: O mio babbino caro

Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Anna Netrebko, soprano DeutGram 2999

17:56:00 00:03:19 Peter Tchaikovsky Cherevichki: Cossack Dance

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:01 Nicola Porpora Cello Concerto in G major

I Solisti Veneti Claudio Scimone Susan Moses, cello Erato 88172

18:28:00 00:06:20 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

18:37:00 00:02:03 Claude Debussy Preludes Book 1: Le vent dans la

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

18:42:00 00:11:40 Joaquín Rodrigo Sonata giocosa

Sir Angel Romero, guitar RCA 68767

18:53:00 00:05:26 John Field Nocturne No. 3 in A flat major

John O'Conor, piano Telarc 80290

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 31 in D major

Jane Glover London Mozart Players ASV 647

19:22:00 00:34:25 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 3 in C major

Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:19:51 Georges Bizet Carmen Suite

Myung-Whun Chung Opera Bastille Orchestra DeutGram 431778

20:24:00 00:32:49 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18

London Symphony Orchestra Sir Georg Solti Julius Katchen, piano Decca 4785437

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Bramwell Tovey, conductor; Joseph Alessi, trombone

21:04:00 00:19:23 Aaron Copland Rodeo: Four Dance Episodes

21:25:00 00:12:00 Bramwell Tovey Lincoln Tunnel Cabaret

21:41:00 00:35:59 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88

22:18:00 00:37:03 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70

Alan Gilbert, conductor

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:09:20 Jean Sibelius Andantino from Symphony No. 3 Op 52

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

23:11:00 00:09:38 Sir William Walton Lento from Sonata for Strings

Guildhall Strings RCA 7846

23:23:00 00:04:30 Henri Tomasi Nocturne from Trumpet Concerto

Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

23:27:00 00:04:00 Kevin Puts Elegy for Brass

Bay Brass Harm Mundi 807556

23:31:00 00:05:16 Herivelto Martins Ave Maria no Morro

Massimo La Rosa, trombone; Teddy Abrams, piano 5/4 Prods 2010

23:39:00 00:06:57 Carl Maria von Weber Romanza from Clarinet Concerto No. 2 Op 74

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

23:45:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 19

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

23:56:00 00:03:03 Manuel de Falla Seven Spanish Popular Songs: Asturiana

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

23:56:00 00:02:48 Antonín Dvorák Cypress No. 5

Cypress String Quartet Avie 2275