Program Guide 08-06-2015

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:43:41 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Judi Dench, narrator; Kathleen Battle, soprano; Frederica von Stade, mezzo; Tanglewood Festival Chorus DeutGram 439897

00:48:00 00:22:00 Ludwig van Beethoven Fifteen Variations & Fugue in E flat major Op 35 Olli Mustonen, piano Decca 436834

01:12:00 00:48:55 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 2 André Previn Royal Philharmonic Telarc 80138

02:03:00 00:49:02 Luigi Cherubini Requiem No. 1 in C minor Philharmonia Orchestra Riccardo Muti Ambrosian Opera Chorus EMI 68613

02:54:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

03:33:00 00:27:22 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 23 in F major Hagen Quartet DeutGram 3454

04:02:00 00:30:59 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 2 Op 9 Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

04:35:00 00:23:06 Ignaz Pleyel Symphony in C Op 66 Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9525

05:00:00 00:22:01 Frank Bridge The Sea Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

05:24:00 00:15:03 Hugo Wolf Scherzo & Finale Daniel Barenboim Orchestra of Paris Erato 45416

05:41:00 00:06:11 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 38915

05:48:00 00:09:29 Jean-Philippe Rameau Gavotte et Six Doubles David Greilsammer, piano Sony 792969

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:08:00 00:05:15 Anton Stamitz Rondeau from Concerto for 2 Flutes in G major Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

06:15:00 00:10:55 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

06:30:00 00:07:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 7 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

06:36:00 00:03:09 Leroy Anderson Chicken Reel Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

06:40:00 00:10:16 Ludwig van Beethoven Finale from Violin Sonata No. 9 Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

06:54:00 00:02:12 Jennifer Higdon Echo Dash Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

06:55:00 00:03:16 Alfredo Javaloyes Pasodoble "El Abanico" Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:04:59 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 7: Country Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

07:13:00 00:07:07 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23 Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Lang Lang, piano DeutGram 666

07:20:00 00:03:29 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 17 in F sharp minor Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

07:25:00 00:02:59 Richard Rodgers Carousel: If I Loved You BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

07:32:00 00:06:00 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

07:43:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

07:54:00 00:01:04 George Gershwin Gershwin Song-book: Oh, Lady Be Good Peter Donohoe, piano EMI 54280

07:55:00 00:03:10 Leonard Bernstein West Side Story: America Canadian Brass RCA 68633

BBC NEWS

08:07:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Concerto Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

08:15:00 00:10:49 Leonard Bernstein On the Town: Three Dance Episodes Leonard Slatkin St Louis Symphony EMI 63905

08:30:00 00:04:09 Ludwig van Beethoven Variations on Arne's "Rule Britannia" Olli Mustonen, piano Decca 436834

08:35:00 00:03:48 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Cygnets Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

08:40:00 00:07:49 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

08:51:00 00:04:09 Sergei Rachmaninoff Aleko: Women's Dance Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

08:55:00 00:04:45 Jerry Goldsmith The Generals' March Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

09:05:00 00:17:32 Ivor Gurney A Gloucestershire Rhapsody David Parry BBC Scottish Symphony BBC 371

09:35:00 00:06:25 Léo Delibes Coppélia: Prélude & Mazurka Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

09:45:00 00:06:06 Franz Liszt Schubert Song "Der Müller und der Bach" Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525

09:55:00 00:04:24 Franz Joseph Haydn Finale from Trumpet Concerto German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

10:01:00 00:02:09 Claude Debussy Preludes Book 1: Minstrels Pascal Rogé, piano Decca 4785437

10:04:00 00:02:27 Claude Debussy Preludes Book 1: La danse de Puck Pascal Rogé, piano Decca 4785437

10:08:00 00:06:09 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Chaconne Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

10:16:00 00:03:07 Marin Marais Alcyone: Overture Tempesta di Mare Chandos 805

10:21:00 00:04:53 Horatio Parker Reverie from "Six Lyrics" Op 25 Peter Kairoff, piano Albany 315

10:26:00 00:12:09 John Knowles Paine Poseidon and Amphitrite Op 44 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

10:41:00 00:08:57 Sergei Prokofiev Finale from Piano Concerto No. 3 Op 26 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

10:51:00 00:27:25 César Franck Violin Sonata in A major Kyung Wha Chung, violin; Radu Lupu, piano Decca 4785437

11:21:00 00:08:18 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat major Op 7 Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

11:31:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34 Brodsky Quartet Chandos 10761

11:42:00 00:10:34 Johann Strauss Jr Waltz "Morning Papers" Op 279 Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

11:53:00 00:05:57 Scott Joplin Bethena Brian Dykstra, piano Centaur 3340

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

12:11:00 00:04:04 Antonín Dvorák Legend No. 3 in G minor Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

12:17:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35 James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

12:25:00 00:07:01 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in E major Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

12:36:00 00:12:23 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11 Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

12:50:00 00:07:42 H. Balfour Gardiner Overture to a Comedy Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

BIG WORK AT ONE

13:00:00 01:01:08 Anton Bruckner Symphony No. 6 in A major Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 4785437

14:00:00 00:01:30 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Pastorale Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

14:01:00 00:02:45 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Canzonetta Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

14:04:00 00:15:50 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 4 in G major Apollo's Fire Jeannette Sorrell Olivier Brault, violin; Francis Colpron, recorder; Kathie Stewart, recorder ApolloFire 2005

14:20:00 00:11:47 Domenico Cimarosa The Chinese Hero: Overture Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

14:43:00 00:03:03 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

14:47:00 00:09:58 Sir Arnold Bax The Happy Forest John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

14:57:00 00:01:32 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 21 in E minor Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

15:02:00 00:20:35 Mily Balakirev Tamara Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

15:25:00 00:09:10 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Young Prince & Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

15:37:00 00:12:23 Ludwig van Beethoven Variations on "See, the conqu'ring hero Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

15:50:00 00:06:29 Léon Minkus Don Quixote: Grand pas de deux Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

15:55:00 00:03:35 Samuel Barber Dance from Serenade for Strings Op 1 Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

16:06:00 00:02:22 Domenico Cimarosa Il maestro di cappella: Overture Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

16:10:00 00:09:07 John Ireland Epic March Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

16:21:00 00:03:13 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

16:29:00 00:05:27 Jerome Moross Five Finger Exercise: Romanza Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1049

16:36:00 00:03:18 Johannes Brahms Capriccio in B minor Op 76 Alessio Bax, piano Signum 309

16:40:00 00:07:08 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

16:50:00 00:02:44 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 21 in B flat major Till Fellner, piano ECM 1853

16:55:00 00:03:18 Giacomo Meyerbeer Robert le diable: Overture Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

17:04:00 00:04:03 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Lauda Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2206

17:25:00 00:09:03 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

17:41:00 00:07:15 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

17:51:00 00:03:21 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

17:57:00 00:03:16 Carl Nielsen This is the Revelation Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH MARK SATOLA

18:08:00 00:13:59 Louis Théodore Gouvy Symphonie brève in G minor Op 58 Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

18:21:00 00:03:30 Victor Béraud Petite Reine Berceuse Op 24 Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

18:25:00 00:03:01 Leroy Anderson A Trumpeter's Lullaby BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet Naxos 559357

18:28:00 00:12:13 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 1 Op 45 Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

18:48:00 00:11:11 Friedrich Kuhlau Overture to "Elf-Hill" Op 100 Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:25:59 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 1 in C major English Chamber Orchestra Benjamin Britten Mstislav Rostropovich, cello Decca 4785437

19:30:00 00:25:40 Charles Gounod Symphony No. 1 in D major Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:26:03 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80091

20:30:00 00:26:44 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64 London Symphony Orchestra Piero Gamba Ruggiero Ricci, violin Decca 4785437

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG

From the BBC Proms - City of Birmingham Symphony Chorus, CBSO Chorus, Andris Nelsons, conductor

BEETHOVEN: The creatures of Prometheus

JOHN WOOLRICH: Falling Down

BEETHOVEN: Symphony No. 9

Bonus: HENZE: Barcarola per grande orchestra –Simon Rattle (EMI 54762)

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:08:26 Andrea Luchesi Andante from Sonata in C [No. 1] Roberto Plano, piano Concerto 2069

23:10:00 00:09:06 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 27 Vienna Philharmonic George Szell Sir Clifford Curzon, piano Decca 4785437

23:22:00 00:09:19 Joseph Joachim Notturno in A major Op 12 Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

23:31:00 00:06:12 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 George Szell Cleveland Orchestra Sony 82849

23:39:00 00:05:10 Frederick Delius Irmelin Prelude Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

23:44:00 00:10:08 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Prélude Op 50 Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:56:00 00:02:43 E. J. Moeran Serenade in G: Air JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

23:57:00 00:02:15 Franz Schubert Wiegenlied Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139