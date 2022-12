Program Guide 06-11-2015

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:35:01 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30 Berlin Philharmonic

Herbert von Karajan Michel Schwalbé, violin DeutGram 4793449

00:39:00 00:37:36 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 75

Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Bernd Glemser, piano Naxos 550819

01:19:00 00:37:50 Franz Joseph Haydn Mass No. 11 in D minor

Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

01:59:00 00:32:35 Antonín Dvorák String Quintet No. 3 in E flat major Op 97

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

02:34:00 00:32:04 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

03:08:00 00:27:09 Arnold Schoenberg Transfigured Night Op 4

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

03:37:00 00:28:07 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

03:56:00 00:46:03 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436444

04:42:00 00:27:30 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Quartet No. 2 in E flat major

Fauré Quartet DeutGram 6609

05:10:00 00:14:37 Georg Philipp Telemann Ouverture burlesque in B flat

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

05:24:00 00:06:17 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Ballet & Final Tableau

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

05:53:00 00:04:59 Emmanuel Chabrier L'étoile: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:08:05 Wilhelm Stenhammar Finale from Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

06:20:00 00:04:06 Morton Gould Blues from "Interplay"

Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

06:25:00 00:04:23 William Byrd Vigilate

King's Singers Naxos 572987

06:30:00 00:07:09 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Serenade Op 25

Joshua Smith, flute; Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola S&W 1

06:40:00 00:04:26 Giacomo Meyerbeer L'Africaine: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

06:45:00 00:03:16 Francis Poulenc Nocturne No. 1 in C major

Pascal Rogé, piano Decca 425862

06:51:00 00:02:16 George Frideric Handel Messiah: His yoke is easy

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

06:55:00 00:02:08 Henry Fillmore March "His Excellency"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:04:15 Édouard Lalo Scherzando from Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

07:10:00 00:04:13 Koji Kondo Legend of Zelda: Suite

Andrew Skeet London Philharmonic X5 Group 2011

07:15:00 00:09:00 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 417184

07:28:00 00:01:23 Leo Arnaud Olympiad

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:30:00 00:04:58 Frédéric Chopin Waltz No. 1 in E flat major Op 18

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 466357

07:40:00 00:09:18 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in G minor

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

07:51:00 00:02:16 Ernesto Halffter Danza de la gitana

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

07:58:00 00:01:56 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Tambourins

Les Délices Délices 2013

BBC NEWS

08:07:00 00:05:54 Henry Purcell Trumpet Sonata No. 2 in D major

Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

08:15:00 00:07:14 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 1 Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

08:25:00 00:02:56 George Frideric Handel Acis and Galatea: O ruddier than the

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

08:30:00 00:07:11 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 1

Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

08:40:00 00:06:59 Anton Reicha Finale from Wind Quintet No. 23 Op 100

Aulos Wind Quintet Schwann 310011

08:51:00 00:03:18 Giacomo Meyerbeer Robert le diable: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

08:55:00 00:05:36 Lionel Bart Selections from "Oliver!"

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:05:00 00:16:58 Peter Rasmussen Wind Quintet in F major

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

09:27:00 00:05:38 John Williams Jurassic Park: Main Themes

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:39:00 00:04:06 Mark O'Connor Americana Symphony: Open Plains Hoedown

Marin Alsop Baltimore Symphony Orchestra OMAC 12

09:55:00 00:03:06 George Frideric Handel Queen Anne Birthday Ode: United nations

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Meg Bragle, mezzo-soprano; Apollo's Singers Avie 2270

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:02:00 00:03:25 Abe Holzmann March "Blaze Away!"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

10:06:00 00:01:53 Karl King March "Rough-Riders"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

10:09:00 00:07:01 Frédéric Chopin Nocturne No. 17 in B major Op 62

Van Cliburn, piano RCA 300350

10:17:00 00:03:16 Aram Khachaturian Masquerade: Nocturne

Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

10:21:00 00:04:35 Alfredo Casella Paganiniana: Tarantella Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

10:28:00 00:12:08 Ferruccio Busoni Variations & Fugue on a Chopin Prelude

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

10:42:00 00:07:01 William Boyce Symphony No. 4 in F major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

10:51:00 00:26:33 Richard Strauss Oboe Concerto in D major

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Alex Klein, oboe Teldec 23913

11:20:00 00:09:03 Giacomo Meyerbeer L'étoile du nord: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

11:31:00 00:07:23 Ludwig van Beethoven Variations on "God Save the King"

Olli Mustonen, piano Decca 436834

11:41:00 00:09:43 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.10 in F major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

11:52:00 00:05:03 Billy Strayhorn Chelsea Bridge

Center City Brass Quintet Chandos 4554

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA

12:13:00 00:11:00 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

12:25:00 00:05:41 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Intermezzo

Burning River Brass Dorian 90316

12:32:00 00:06:40 Frank Loesser Guys and Dolls: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

12:41:00 00:06:51 Joseph Lanner Styrian Dances Op 165

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:49:00 00:08:17 George Gershwin Let 'Em Eat Cake: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:42:18 Richard Strauss Don Quixote Op 35

Berlin Philharmonic Zubin Mehta Mischa Maisky, cello; Tabea Zimmermann, viola DeutGram 2054

13:45:00 00:13:10 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

14:01:00 00:04:06 Richard Strauss Morgen! Op 27

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano; Paul Willey, violin; Osian Ellis, harp Decca 458858

14:05:00 00:04:00 Richard Strauss Wiegenlied Op 41

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

14:11:00 00:13:31 Giacomo Meyerbeer Les Huguenots: Overture & Suite

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

14:28:00 00:11:58 Johann Joachim Quantz Flute Concerto No. 29 in G major

Brandenburg Consort Roy Goodman Rachel Brown, flute Hyperion 66927

14:35:00 00:12:30 Alberto Ginastera Panambí: Suite Op 1

Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999

14:57:00 00:02:31 Johann Strauss Jr Polka "Tritsch-Tratsch" Op 214

Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

CHOICE CD HOUR WITH MARK SATOLA

15:01:00 00:13:10 Giacomo Meyerbeer Dinorah: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

15:16:00 00:11:40 Johannes Brahms Adagio from Clarinet Quintet Op 115

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

15:24:00 00:12:05 Johann Sebastian Bach Concerto for Oboe & Violin in C minor

Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin; François Leleux, oboe DeutGram 4792479

15:46:00 00:12:15 Alan Hovhaness Finale from Symphony No. 48 Op 355

Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

15:58:00 00:04:38 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Act 2 Finale

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O’CONNELL

16:07:00 00:03:15 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Coronation March

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

16:13:00 00:10:10 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 6 Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

16:28:00 00:05:37 Cole Porter Can-Can: I Love Paris & Can-Can

Symphony Orchestra Nelson Riddle Frank Sinatra, vocal; Maurice Chevalier, vocal WCLV 1

16:33:00 00:01:48 Leroy Anderson Melody on Two Notes

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

16:41:00 00:08:25 Richard Strauss Ariadne auf Naxos: Overture & Dance

Richard Hickox Northern Sinfonia Chandos 9354

16:52:00 00:02:30 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: Policeman's

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Van Allen, bass; Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

16:56:00 00:03:11 Jorge Ben Mas que nada

Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981

17:05:00 00:06:14 Michael Torke Purple

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Ecstatic 92201

17:14:00 00:15:52 Richard Strauss Don Juan Op 20

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63123

17:32:00 00:03:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522

17:40:00 00:04:33 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Csárdás "Klänge der

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano Decca 458858

17:46:00 00:02:52 Johann Strauss Jr Polka "Thunder and Lightning" Op 324

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

17:52:00 00:02:51 Franz Liszt Paganini Etude No. 5 in E major

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67370

17:55:00 00:03:44 Gerardo Matos Rodríguez La Cumparsita

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O’CONNELL

18:09:00 00:23:42 Richard Strauss Intermezzo: Four Symphonic Interludes

André Previn Vienna Philharmonic DeutGram 437790

18:35:00 00:01:53 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in C major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

18:40:00 00:02:23 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in F

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

18:45:00 00:09:03 Giacomo Meyerbeer L'étoile du nord: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

18:54:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart March in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

KEY BANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:21:58 Antonín Dvorák Symphonic Variations Op 78

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

19:26:00 00:29:40 Johann Nepomuk Hummel Piano Concerto No. 6 in A flat major Op 113

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9558

20:02:00 00:15:24 Bedrich Smetana Má vlast: Blaník

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:10:00 00:35:01 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Michel Schwalbé, violin DeutGram 4793449

20:57:00 00:01:56 Ernö Dohnányi March from Serenade for Strings Op 10

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG

21:04:00 00:17:21 Franz Joseph Haydn Symphony No. 40 in F major

Christian Zacharias Saint Paul Chamber Orchestra

21:23:00 00:31:46 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 17 in G major

Christian Zacharias Saint Paul Chamber Orchestra Christian Zacharias, pianist

21:58:00 00:08:00 John Woolrich Ulysses Awakes

Christian Zacharias Saint Paul Chamber Orchestra Maiya Papach, viola

22:08:00 00:24:34 Franz Joseph Haydn Symphony No. 87 in A major

Christian Zacharias Saint Paul Chamber Orchestra

22:34:00 00:04:23 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61

Bobby McFerrin Saint Paul Chamber Orchestra

22:40:00 00:16:48 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major

Pinchas Zukerman Saint Paul Chamber Orchestra Midori, violin

LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:11:45 Richard Strauss Sextet for Strings from "Capriccio" Op 85

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

23:13:00 00:08:01 Sir Edward Elgar Romance from Violin Sonata Op 82

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

23:24:00 00:05:19 Richard Strauss Four Last Songs: Beim Schlafengehn

Berlin Radio Symphony George Szell Elisabeth Schwarzkopf, soprano EMI 56241

23:29:00 00:09:38 Sir William Walton Lento from Sonata for Strings

Guildhall Strings RCA 7846

23:41:00 00:07:20 Richard Strauss Intermezzo: Interlude No. 2 "Dreaming by

Marc Albrecht Strasbourg Philharmonic PentaTone 5186310

23:48:00 00:05:47 Ottorino Respighi Aria for Strings

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

23:56:00 00:03:03 Ralph Vaughan Williams The Turtledove

Paul Spicer James Oxley, tenor; Finzi Singers Chandos 9425

23:56:00 00:03:09 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Sarabande

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867