WCLV Program Guide 05-17-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Franz Liszt Introduction and Polonaise after Bellini's I Puritani Leslie Howard, p

Richard Wagner Parsifal Philadelphia Orch/Christian Thielemann

Elizabeth Maconchy String Quartet #3 (1938) Hanson String Quartet

Rebecca Clarke Piano Trio Lincoln Trio

Thomas BATESON The Nightingale Piffaro (Renaissance Band)

Frederic Chopin Polonaise in A-Flat, Op. Posth Garrick Ohlsson, p

Frederic Chopin Polonaise No. 5 in f-sharp, Op. 44 Artur Rubinstein, p

Jean-Philippe Rameau Nais Philharmonia Baroque Orch/Nicholas McGegan

Joseph Boudin de Boismortier La Puce (Piece en rondeau de clavecin) Gustav Leonhardt, hc

Franz Schmidt Notre Dame Dresden Staatskapelle/Silvio Varviso

Hans Gal Serenade in D, Op 41 Ensemble Epomeo

Hans Gal Twenty-Four Preludes, Op 83 (1960) Leon McCawley, p

Luigi Cherubini Horn Sonata #2 in F Ifor James, horn; SW German Chamber Orch Pforzheim/Vladislav Czarnecki

Ludwig van Beethoven Horn Sonata in F, Op 17 Lowell Greer, fh; Steven Lubin, forte-p

Ludwig van Beethoven Eleven Bagatelles, Op. 119 Stephen Bishop-Kovacevich, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni, K. 527 (opera in 2 acts) Soloists; Monteverdi Cho, English Baroque Soloists/J E Gardiner

Franz Liszt Reminiscences de Don Juan, after Mozart (1841) Anderson & Roe Piano Duo

Gazzaniga Don Giovanni Munich Radio Orch/Stefan Soltesz

Wolfgang Amadeus Mozart Three Canons in F, K. 508a/4-6 Bavarian Radio Sym Orch Winds

Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Concerto in A, K. 622 Eric Hoeprich, basset-cl; Old Fairfield Academy Orch/Thomas Crawford

French ANON 17th c French king's masque Piffaro (Renaissance Band)

Johannes Brahms Ein deutsches Requiem (A German Requiem) Op. 45 Vienna SO Chorus & Vienna Phil/Bernard Haitink

Johannes Brahms Tragic Overture, Op.81 Cleveland Orch/George Szell

Gordon Jacob Music for a Festival Chicago Chamber Brass, Dallas Wind Sym/Howard Dunn

Rodolfo Halffter Obertura Festiva (Festive Overture) Festival Orch of Mexico/Enrique Batiz

Ernesto Halffter Guitar Concerto Narciso Yepes, g; Spanish TV/Radio Orch/Odon Alonso

Franz Schubert Song, Gute Nacht Valentina Lisitsa, p

Kent Kennan Night Soliloquy (1936) William Kincaid, f; Philadelphia Orch/Eugene Ormandy

Kent Kennan Trumpet Sonata (1956) Jouko Harjanne, tr; Juhani Lagerspetz, p

George Frideric Handel Trumpet Suite in D, Water Piece Alison Balsom, tpt; English Concert/Trevor Pinnock

Ludwig (Louis) Spohr String Quartet #1 in C, Op 4/1 New Budapest String Quartet

Ludwig (Louis) Spohr Six German Songs, Op 72 Elizabeth Parcells, s; Felix Justen, g

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

George Butterworth: English Idyll No. 1 (1911)

Quincy Porter: Ukrainian Suite (1925)

Fritz Kreisler: Schön Rosmarin (1910)

Alexei Haieff: Three Bagatelles for Oboe & Bassoon (1939)

Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King (1876)

Maurice Ravel: Allegro from String Quartet (1903)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto (1725)

Erik Satie: Gymnopédie No. 2 (1888)

John Philip Sousa: March 'The Invincible Eagle' (1901)

Calvin Custer: The American Frontier (1989)

Stanislaw Moniuszko: Paria: Overture (1869)

Giovanni Battista Pergolesi: Concerto for 2 Harpsichords in C (1730)

Morton Gould: Spirituals for Strings: All God's Children Got Wings (1959)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Cello Sonata No. 2 (1796)

Ruperto Chapì: La Revoltosa: Prelude (1897)

Giacomo Puccini: La bohème: O soave fanciulla (1896)

John Dowland: My Lady Hunsdon's Puffe (1600)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 (1868)

Gene Pritsker: Variations on 'Sakura, Sakura' (2010)

John Williams: E.T.: Flying Theme (1982)

Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)

Sergei Prokofiev: Scherzo from Piano Sonata No. 2 (1912)

Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen (1878)

Giuseppe Verdi: Rigoletto: La donna è mobile (1851)

Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 1 (1913)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Erik Satie: Jack in the Box (1899)

Darius Milhaud: Three Rag-Caprices (1922)

Jacques Ibert: Escales 'Ports of Call' (1922)

Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia (1880)

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: In the Mountain Pass (1894)

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for 3 Pianos 'Lodron' (1776)

Francesco Maria Veracini: Orchestral Suite No. 6 (1722)

Edvard Grieg: Norwegian Dance No. 1 (1881)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' (1873)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Anton Webern: Fuga ricercata from J.S. Bach's 'A Musical Offering' (1935)

Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D (1902)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Erik Satie: Poudre d'or (1901)

Erik Satie: Gymnopédie No. 1 (1888)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 in G 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)

Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday (1942)

John Williams: Cowboys Overture (1980)

Anton Bruckner: Te Deum (1884)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Wine, Women and Song' (1869)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 35 'Haffner' (1782)

Johannes Brahms: Rhapsody in g (1879)

Erik Satie: Gnossienne No. 3 (1890)

Stephan Koncz: A New 'Satiesfaction' (2016)

Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-Flat (1796)

Samuel Barber: Souvenirs Suite: Waltz (1952)

Alexander Borodin: Symphony No. 3 in a 'Unfinished' (1886)

John Williams: JFK: Prologue (1991)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Waltz (1883)

Erik Satie: Gymnopédie No. 1 (1888)

Erik Satie: Je te veux (1897)

Erik Satie: Gnossienne No. 1 (1890)

Alan Menken: Beauty and the Beast: Theme (1991)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 2 (1886)

Sergei Prokofiev: Alexander Nevsky: Song of Alexander Nevsky (1939)

Sergei Prokofiev: Alexander Nevsky: The Field of the Dead (1939)

Sergei Prokofiev: Alexander Nevsky: Alexander Enters Pskov (1939)

Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 7 'Vito' (1878)

Modest Mussorgsky: St. John's Night on the Bare Mountain (1880)

Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 5 (1915)

Anonymous: Spiritual 'Sometimes I Feel Like a Motherless Child'

John Stanley: Trumpet Voluntary (1750)

Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto de Aranjuez (1939)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ludwig van Beethoven: Serenade in D (1801)

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Danse villageoise (1881)

Emmanuel Chabrier: Habanera (1885)

Julius Fucik: Winter Storms Waltz (1906)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sergei Prokofiev: Alexander Nevsky (1939)

Inocente Carreño: Margariteña (1954)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Erik Satie: Trois gymnopédies (1888)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 (1875)

Frédéric Chopin: Les Sylphides (1907)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4 in D (1723)

Henri Sauguet: La cigale et la fourmi (1941)

Ernest Bucalossi: The Grasshopper's Dance (1905)

Arthur Foote: Air and Gavotte (1891)

Sir Arnold Bax: Symphony No. 6 (1935)

Carl Philipp Emanuel Bach: Flute Concerto in A (1753)

Franz Schubert: Andante from Piano Sonata No. 21 (1828)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Frédéric Chopin: Nocturne No. 20 in c-Sharp (1830)

Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: Adoration of the Magi (1927)

John Dowland: A Fancy (1600)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Violin Concerto No. 4 (1775)

Craig Armstrong: Romeo + Juliet: Balcony Scene (1996)

Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894)

Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat (1835)

Dave Brubeck: La Fiesta de la Posada: Lullaby (1976)

Robert Schumann: Romance in F-Sharp (1839)