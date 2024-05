WCLV Program Guide 05-19-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Antonio Vivaldi Oratorio, Juditha Triumphans, R 644 Yo-Yo Ma, vc; Amsterdam Baroque Orch/Ton Koopman

Franz Joseph Haydn Symphony No. 84 in E-Flat Amsterdam Baroque Orch/Ton Koopman

Robert Muczynski Sonata for Flute & Piano, Op 14 Susan Rotholz, f; Margaret Kampmeier, p

Johann Sebastian Bach Flute Sonata in E, BWV 1035 Marina Piccinini, f; Brasil Guitar Duo

Johann Sebastian Bach Chorale Prelude, Es ist gewisslich an der Zeit (It is certainly time) BWV 734a Anna Christiane Neumann, p

Cipriano de Rore Motet, Descendi in hortum meum Tallis Scholars/Peter Phillips

Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 16 in E-Flat, K. 428 American String Quartet

Earl Wild Variations on Gershwin's Someone to Watch Over Me Joanne Polk, p

George Gershwin Variations on I Got Rhythm Anne-Marie McDermott, p; Dallas Sym/Justin Brown

George Gershwin Three Preludes (1926) George Gershwin, p S

Giovanni Paolo Cima Violin Sonata Romanesca

Ottorino Respighi The Pines of Rome Cincinnati Sym/Jesus Lopez-Cobos

Domenico Scarlatti Clavier Sonata, Kk 3 John Browning, p

Dmitri Shostakovich Two Pieces from Scarlatti, Op. 17 Indiana State University Winds

Dmitri Shostakovich Piano Concerto #2 in F, Op 102 Muza Rubackyte, p; Lithuanian National Sym/Stefan Lano

Dmitri Shostakovich Preludes, Op. 34 Marta Deyanova, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Edvard Grieg Twelve Songs on Texts by Vinje, Op. 33 Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p

Edvard Grieg Lyric Pieces, Op. 68 Gothenburg Sym Orch/Neeme Jarvi

Edvard Grieg Lyric Pieces, Op. 62 Walter Gieseking, p

Ludwig van Beethoven Septet in E-flat, Op. 20 OSM Chamber Soloists

Ludwig van Beethoven Eleven Bagatelles, Op. 119 Stephen Bishop-Kovacevich, p

Augustìn Barrios Mangore Mazurca Apasionada Alexander-Sergei Ramirez, g

Moritz Moszkowski Guitarre Itzhak Perlman, v; Samuel Sanders, p

Francis Poulenc Song, A sa guitare (1935) Frederica von Stade, ms; Martin Katz, p

4:11:53 Edouard Lalo Guitarre, Op 28 Ruggiero Ricci, v; Luxembourg Radio Orch/Louis de Froment Vox QSVBX-5150 (3) 3:15

Mauro Giuliani Guitar Concerto #1 in A, Op 30 Eduardo Fernandez, g; English Chamber Orch/George Malcolm

George Frideric Handel Concerto grosso in B-Flat, Op. 6, No. 7 St Martin's Academy/Neville Marriner

George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G Zefiro/Alfredo Bernardini

Robert Schumann Song, Erinnerung (Memory) Mark Padmore, t; Graham Johnson, p

Robert Schumann Song, Der deutscher Rhein (The German Rhine) Jonathan Lemalu, b-br; Graham Johnson, p

Robert Schumann Symphony No. 3 in E-Flat, Op. 97, Rhenish Cologne Radio Sym Orch/Hans Vonk

Arthur Honegger Clarinet Sonatina (1922) Paul Meyer, cl; Eric le Sage, p

Darius Milhaud Clarinet Sonatine, Op. 100 Jonathan Cohler, cl; Randall Hodgkinson, p

Claude Debussy Preludes, Book 1 Alfred Cortot, p

06:00 WCLV SUNDAY MORNING with Sam Petrey

Franz Schubert: Allegretto in c (1827)

Franz Schubert: Mass No. 4 in C (1816)

Felix Mendelssohn: Three Motets (1847)

Felix Mendelssohn: Song without Words (1845)

07:00 PIPEDREAMS with Michael Barone: The Spirit Guides - Inspired and inspiring music in many styles, old and new, composed on themes for the Feast of Pentecost

GREGORIAN CHANT: Veni creator spiritus Cistercian Monks of Heiligenkreuz Monastery, Austria.

NICOLAS de GRIGNY: Versets on Veni Creator Spiritus Jacques Moderne Ensemble/Jean-Yves Hameline; Olivier Vernet (1750 Dom Bedos-1996 Quoirin/Holy Cross Abbey, Bordeaux, France)

JOHANN PACHELBEL: 2 Chorale-preludes on Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist (P. 225 & 223) Joseph Payne (1769 Zuberbier-1995 Wegscheider/St. Petri Church, Steinwedel, Germany) & (1941 Marcussen/Sorø Abbey, Denmark)

ALFRED FEDAK: Improvisation on Veni Creator Spiritus Alfred Fedak (1929 Skinner-2003 Austin/Westminster Presbyterian Church, Albany, NY)

MATTHIAS WECKMANN: Komm heiliger Geist, Herre Gott (3 verses) Hans Davidsson (2000 GOArt Baroque Organ/Örgryte Nya Kyrka, Gothenburg, Sweden)

CHARLES TOURNEMIRE: Fantasie-Choral, fr L’Orgue Mystique Office 25 (In festo Pentecostes) Marko Sever (1932 Willis-1996 Harrison/Westminster Cathedral, London, England)

08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois: Pentecost - The Day of Pentecost is a vivid narrative in the New Testament depicting the coming of the Holy Spirit. Join Peter DuBois as we listen to dramatic choral and organ music to mark this “birthday” of the Church

09:00 IF IT AIN’T BAROQUE with John Mills

Thomas Arne: Symphony No. 1 in C (1767)

Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 6 (1720)

Johann Jakob Froberger: Tombeau de Monsieur Blancrocher (1652)

Arcangelo Corelli: Violin Sonata in d 'La Folia' (1700)

10:00 SUNDAY BRUNCH with Sam Petrey

Thomas Tallis: Salvator mundi (1575)

Thomas Campion: Never Weather-Beaten Sail (1619)

Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn (1873)

Luca Moscardi: Suite for Piano 4 Hands (2020)

Camille Saint-Saëns: Symphony No. 3 in c 'Organ' (1886)

Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in D (1708)

Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 (1822)

Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance (1955)

12:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Jessie Montgomery: Peace Anthony McGill, clarinet; Gloria Chien, piano

Jessie Montgomery: Divided, for cello and orchestra Tommy Mesa, cello; Greenwich Symphony Orchestra; Stuart Malina, conductor Greenwich Symphony Orchestra, Greenwich High School Performing Arts Center, Greenwich, CT

Piano Puzzler Contestants: Scott Leaman and his AP Music Theory Class, Tallahassee, Florida

Frederic Chopin: Nocturne No.10 In A Flat, Op. 32 No. 2 Nelson Freire, piano

Edgar Meyer: Concertino for 14 Strings and Bass Edgar Meyer, bass; Scottish Ensemble University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA

Josef Suk: 4 Pieces, Op. 17 Movement 2 Appassionato Augustin Hadelich, violin; Charles Owen, piano

Ernest Chausson: Poeme, Op. 25 Augustin Hadelich, violin; Elliott Wuu, piano; Quartet Integra La Jolla Music Society, The Baker-Baum Concert Hall at The Conrad Prebys Performing Arts Center, La Jolla, CA

Maurice Ravel: Sonata for violin and cello, M. 73 Ayano Ninomiya, violin; Julia Bruskin, cello Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY

Osvaldo Golijov, arr: Alex Fortes: Arum Dem Fayer, from Um Dia Bom A Far Cry Rockport Chamber Music Festival, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA

14:00 SAN FRANCISCO SYMPHONY with Rik Malone – Esa-Pekka Salonen, conductor; Pierre-Laurent Aimard, piano

Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin

Bela Bartók: Piano Concerto No. 2

Sergei Prokofiev: Selections from Romeo and Juliet (compiled by Esa-Pekka Salonen)

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3

16:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Bill O’Connell – The Cleveland Orchestra, Fabio Luisi, conductor; Mary Kay Fink, piccolo – recorded live in Mandel Concert Hall at Severance 3/9/2024.

Carl Maria von Weber: Overture to Oberon

Oded Zehavi: Aurora [World Premiere; Cleveland Orchestra Commission]

Johannes Brahms: Symphony No. 4 in e Op 98

18:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded September 2022 - Brothers from Chicago talk Formula One racing and share performances of Ysaÿe and Kovács, an award-winning chamber group from San Francisco plays a fiery Spanish trio, and a teen violinist talks about his interest in neuroscience and performs Mozart

Henry Auxenfans, 15, violin, from Chicago, IL Caprice d'après l'étude en forme de valse de Saint-Saëns by Eugène Ysaÿe (1858 - 1931)

Louis Auxenfans, 17, clarinet, from Chicago, IL Hommage a J. S. Bach by Béla Kovács (1937 - 2021)

Aveta Trio, teenage piano trio, from San Francisco, CA Piano Trio in C Major, Mvmt 3 by Gaspar Cassadó (1897 - 1966)

Peter Dugan, piano Deep River Traditional Spiritual

Reice Hudson, 16, flute, from Louisville, KY Cantabile et presto by George Enescu (1881 - 1955) **Reice is a Jack Kent Cooke Young Artist Award Recipient

Ajay Mallya, 19, violin, from Cupertino, CA Violin Sonata No. 18 in G Major, K. 301, Mvmt 1 by Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Antonín Dvorák: Piano Concerto in g (1876)

Camille Saint-Saëns: Symphony No. 3 in c 'Organ' (1886)

Louise Farrenc: Symphony No. 2 in D (1846)

21:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild

Sebastian Birch: Llanto por Ignacio Sánchez Mejías Darjan Shahab, guitar

Sebastian Birch: Firenze for Flute Quartet Iwona Glinka, flutes

Margaret Brouwer: Declaration (2005) Sarah Beaty, mezzo-soprano; Shuai Wang, piano

Nicholas Puin: Four from Two (2005-06) Claire Black, piano

Daniel McCarthy: Song of Middle Earth Danny Fry, marimba, percussion; UNC-Greensboro Percussion Ensemble/Cort McLaren, cond.

Andrew Rindfleisch: Salmo de Alabanza (2012) San Antonio Chamber Choir/Scott MacPherson, cond.

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded April 30 at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech - Attack from Within: How Disinformation is Sabotaging America for Law Day 2024, with Barbara McQuade, Professor from Practice, University of Michigan Law School; and Former U.S. Attorney for the Eastern District of Michigan with moderator Carole S. Rendon, Partner, BakerHostetler; and Former U.S. Attorney for the Northern District of Ohio

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Blessed is the Man (1915)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria (1938)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 14 'Moonlight' (1801)

Johann Sebastian Bach: O Sacred Head from 'St Matthew Passion' (1727)

Guillaume Lekeu: Adagio for Orchestral Quartet (1891)

Claude Debussy: Children's Corner: The Little Shepherd (1908)

Antonín Dvorák: Nocturne for Strings (1875)

Somei Satoh: Bifu (2012)

Arvo Pärt: Da pacem Domine (2004)

George Frideric Handel: Siciliana from Oboe Concerto No. 1 (1740)