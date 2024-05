WCLV Program Guide 05-16-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Richard Strauss Die Tageszeiten Turtle Creek Cho, Fort Worth Chamber Orch/Timothy Seelig

Richard Strauss Wind Serenade in E-Flat, Op. 7 Stockholm Phil Winds/Paavo Berglund

Carl Nielsen Serenata in vano Chicago Pro Musica

Niels Gade Symphony #1 in c, Op 5 Stockholm Sinfonietta/Neeme Jarvi

Niels Gade Three Piano Pieces, Op 2 Anker Blyme, p

Johann Sebastian Bach Cantata No. 140, Wachet auf, ruft uns die Stimme (Sleepers Wake) Paillard Chamber Orch/Jean-Francois Paillard

Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 1 in C, K. 279 Christoph Eschenbach, p

Wolfgang Amadeus Mozart Ragtime alla Turca Anderson & Roe Piano Duo

Georges Bizet Symphony in C Orpheus Chamber Orch

Erik Satie Reverie de l'enfance de Pantagruel (c1920) Jean-Yves Thibaudet, p

George Frideric Handel Samson Edita Gruberova, s; Wynton Marsalis, tr

George Frideric Handel Samson English Concert/Trevor Pinnock

Camille Saint-Saens Samson and Delilah Montreal Sym Orch

Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio, K. 384 Amadeus Ensemble/Julius Rudel

Edouard Lalo Symphonie espagnole in d, Op 21 Sarah Chang, v; Royal Concertgebouw Orch/Charles Dutoit

Francisco Tarrega Pavana Pepe Romero, g

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Eduard Schutt A la bien-aimee (To my beloved) Jeffrey Biegel, p

Nicolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 2, Op. 9, Antar Utah Sym Orch/Maurice Abravanel

Mily Balakirev Song, My Restless Heart Olga Borodina, ms; Larissa Gergieva, p

Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G, K. 525, Eine kleine Nachtmusik ("A Little Night Music") Cleveland Orch/Christoph von Dohnanyi

Johannes Brahms Five Songs for Mixed Chorus, Op 104 King's Singers

Hector Berlioz The Damnation of Faust, Op. 24 Royal Concertgebouw Orch/Willem Mengelberg

Francis Poulenc Clarinet Sonata Sharon Kam, cl; Itamar Golan, p

Johannes Brahms Symphony no.3 in F, Op.90 Cleveland Orch/George Szell

Michael Praetorius Terpsichore (1612) New York Renaissance Band/Sally Logemann

Giuseppe Verdi I Masnadieri Berlin Phil/Herbert von Karajan

Gioachino Rossini La gazza ladra Rome Opera Orch/Tullio Serafin

Franz von Suppe The Jolly Robbers Slovak State Phil/Alfred Walter 9

Johann Strauss II Indigo und die vierzig Rauber Vienna Phil/Lorin Maazel

Ludwig van Beethoven String Quartet no.11 in f minor, Op.95, Serioso Indianapolis Sym/Raymond Leppard

Francesco BENDUSI Opera nova de balli James Johnson, o

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Antonín Dvorák: Finale from Piano Quintet No. 2 (1887)

Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)

Luca Moscardi: Siciliana from Suite for Piano 4 Hands (2020)

Claude Champagne: Danse villageoise (1929)

Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 1 (1795)

Henry Mancini: The Pink Panther: Theme (1963)

Paul Anka: The Longest Day: March (1962)

Johannes Brahms: Finale from Violin Concerto (1878)

Gustav Holst: St. Paul's Suite (1913)

Edward White: Puffin' Billy (1952)

Sergei Prokofiev: Waltz Suite: Mephisto Waltz (1947)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance (1919)

Arthur Benjamin: Cotillon Suite (1938)

Adolphe Adam: Giselle: Waltz & Pas de deux (1841)

Mikis Theodorakis: Epitáphios No. 4 'You Have Set, My Star' (1961)

Sergei Rachmaninoff: Paraphrase on Kreisler's 'Liebesleid' (1925)

Ola Gjeilo: The Rose (2017)

Jenö Hubay: Fantaisie brillante on 'Carmen' (1882)

John Williams: E.T.: Flying Theme (1982)

Vincenzo Galilei: Saltarello (1588)

John Stafford Smith: The Star Spangled Banner (1814)

Giacomo Puccini: Gianni Schicchi: O mio babbino caro (1918)

Alexander Borodin: Prince Igor: Dance of the Polovetsian Maidens (1887)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Overture (1919)

Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Garden Scene (1919)

Ralph Vaughan Williams: Three Portraits from 'The England of Elizabeth' (1959)

Joseph Haydn: Scherzando No. 2 (1765)

Johann Christoph Friedrich Bach: Symphony No. 4 in E (1780)

Jean Sibelius: Symphony No. 5 in E-Flat (1915)

Giovanni Battista Pergolesi: Violin Concerto in B-Flat (1735)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

Emmanuel Chabrier: España (1883)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: Tannhäuser: Overture (1845)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 in C (1795)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Sir William Walton: Portsmouth Point Overture (1925)

Sir Malcolm Arnold: Solitaire: Sarabande (1956)

Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 1 (1907)

William Boyce: Symphony No. 8 in d (1760)

Thomas Arne: Alfred: Overture (1740)

Antonín Dvorák: Piano Quintet No. 2 in A (1887)

Emmanuel Chabrier: The King in Spite of Himself: Danse slave (1887)

William Grant Still: The Sentimental One from Lyric Quartette (1945)

Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture (1816)

Darius Milhaud: Brasileira from 'Scaramouche' (1937)

Leopoldo Miguez: Suíte à Antiga: Giga (1893)

Ottorino Respighi: Poema autunnale (1926)

Fernando Obradors: El vito (1930)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 34 in C (1780)

Danny Elfman: Spider-Man: Theme (2002)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Franz Schubert: Rosamunde: Ballet Music No. 2 (1823)

Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in D (1708)

John Stepan Zamecnik: Storm Music (1919)

George Gershwin: Tip-Toes: When Do We Dance? (1925)

Felix Mendelssohn: Overture 'The Fair Melusina' (1833)

Claude Debussy: Petite Suite: En bateau (1889)

Claude Debussy: Petite Suite: Ballet (1889)

Luigi Boccherini: Symphony No. 15 in D (1782)

Dora Pejacevic: Finale from Piano Trio in C (1910)

Morten Lauridsen: Les Chansons des Roses: Dirait-on (1993)

David Raksin: Laura: Theme (1944)

John Williams: Star Wars: Throne Room & Finale (1977)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: Symphony No. 94 in G 'Surprise' (1791)

Thomas Arne: Rule Britannia! (1740)

Thomas Arne: The Glitt'ring Sun from 'The Morning' (1755)

Alexander Borodin: Prince Igor: Overture (1887)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Edward MacDowell: Piano Concerto No. 2 in d (1889)

Alexander Glazunov: Ballet Scenes (1895)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Max Bruch: Violin Concerto No. 1 in g (1868)

Robert Schumann: Overture, Scherzo and Finale (1845)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 22 in F (1804)

Zoltán Kodály: Háry János: Suite (1927)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)

Domenico Cimarosa: I nemici generosi: Overture (1796)

Leonard Bernstein: West Side Story: One Hand, One Heart (1957)

Franz Schubert: Symphony 'Grand Duo' (1824)

Gabriel Fauré: Pavane (1887)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in b (1788)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Bill Evans: Turn Out the Stars (1966)

Miguel Llobet: Catalan Folksongs

Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)

Giovanni Battista Pergolesi: Siciliano from Violin Concerto (1735)

Ludwig Spohr: Adagio from Nonet (1813)

Ferdinand Ries: Adagio from Sextet in g (1814)

Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881)

Anthony Holborne: Pavan 'Bona speranza' (1599)

Johannes Brahms: Adagio from Violin Concerto (1878)

Johann Sebastian Bach: Andante from Concerto after Torelli (1717)