Program Guide 05-22-2015

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:19:00 00:35:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80624

01:02:00 00:15:15 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

01:19:00 00:45:50 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11

Polish Festival Orchestra Krystian Zimerman Krystian Zimerman, piano DeutGram 459684

02:09:00 00:40:11 Charles Ives Symphony No. 1 in D minor

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9053

02:51:00 00:15:05 James Hook Piano Concerto in D major Op 1

Parley of Instruments Paul Nicholson Paul Nicholson, fortepiano Hyperion 66700

03:08:00 00:42:15 Franz Schubert Piano Sonata in B flat major

Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

03:52:00 00:15:26 Volkmar Andreae Little Suite Op 27

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

04:13:00 00:40:15 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 7 in B flat major Op 97

Gryphon Trio Analekta 9858

04:55:00 00:40:20 Léo Delibes Sylvia: Suite

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

05:36:00 00:24:16 Felix Mendelssohn String Symphony No. 9 in C major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

05:41:00 00:04:01 Johannes Brahms Intermezzo in E minor Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:07:44 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

06:15:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 24 in B flat major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

06:25:00 00:03:54 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 6 "Zapateado" Op 23

Nicola Hall, guitar Decca 430839

06:35:00 00:07:16 George W. Chadwick Symphonic Sketches: A Vagrom Ballad

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9334

06:45:00 00:08:07 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

06:58:00 00:02:37 Karl King March "Sarasota"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:22 Giuseppe Verdi Requiem: Dies irae & Tuba mirum

Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

07:10:00 00:08:26 Charles Gounod Finale from Symphony No. 2

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

07:20:00 00:04:34 Franz Schubert Winterreise: Der Lindenbaum

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

07:27:00 00:01:03 George Gershwin Girl Crazy: I Got Rhythm

Peter Donohoe, piano EMI 54280

07:30:00 00:06:49 George Gershwin Finale from Piano Concerto in F major

Rochester Philharmonic Jeff Tyzik Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 807441

07:40:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Gavotte Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

07:51:00 00:02:37 Richard Wagner Die Meistersinger: Entry of Hans Sachs

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

07:53:00 00:01:52 Johann Sebastian Bach Fugue No. 2 in c from WTC-1

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

07:55:00 00:03:52 Cole Porter Begin the Beguine

Jenny Lin, piano Steinway 30011

08:07:00 00:04:53 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 2 in E minor Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

08:15:00 00:08:36 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies

Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Jean-Pierre Leroy, trumpet EMI 64100

08:25:00 00:04:58 George Frideric Handel The Triumph of Time and Disillusionment:

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

08:30:00 00:08:22 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 39

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

08:43:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E major

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

08:48:00 00:02:25 Pablo de Sarasate Gavota de Mignon Op 16

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

08:55:00 00:04:36 Coldplay Viva la Vida

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

09:08:00 00:18:21 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major

Ensemble Caprice Matthias Maute Erin Helyard, harpsichord Analekta 9996

09:26:00 00:07:24 Charles Strouse Annie: Overture

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Ryan Anthony, trumpet; Paul Ferguson, trombone Azica 72216

09:40:00 00:04:44 Richard Strauss Four Last Songs: Beim Schlafengehn

Atlanta Symphony Orchestra Donald Runnicles Christine Brewer, soprano Teldec 80661

09:45:00 00:07:19 Claude Debussy Images: Gigues

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

09:55:00 00:03:47 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Prelude

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:03:12 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 2 in D minor

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8885

10:06:00 00:03:09 Béla Bartók Three Hungarian Folk Songs

Lara Downes, piano Steinway 30016

10:11:00 00:05:57 George Frideric Handel Coronation Anthem "Zadok the Priest"

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis London Chorus EMI 28379

10:18:00 00:03:03 George Frideric Handel Sarabande from Keyboard Suite in D minor

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Members of DeutGram 13993

10:24:00 00:04:55 Richard Wagner Tannhäuser: Pilgrims' Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Men of; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

10:29:00 00:15:34 Richard Wagner Tannhäuser: Overture

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

10:46:00 00:02:03 Igor Stravinsky Pulcinella: Overture

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

10:50:00 00:27:35 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 5 in A major Op 18

Miró Quartet Vanguard 1655

11:20:00 00:07:21 Petronio Franceschini Sonata for 2 Trumpets & Strings in D major

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5017

11:30:00 00:09:06 Bohuslav Martinu Variations on a Slovak Folksong

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

11:41:00 00:08:01 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

11:50:00 00:06:03 Dmitri Kabalevsky Finale from Piano Concerto No. 2 Op 23

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

11:57:00 00:01:35 Ludwig van Beethoven Turkish March from "The Ruins of Athens" Op 113

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:08:39 Jacques Offenbach La belle Hélène: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:21:00 00:04:07 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

12:27:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

12:37:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's "Le Corsaire"

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433862

12:47:00 00:11:05 Johann Strauss Jr Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music

Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:33:46 George Gershwin Piano Concerto in F major

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

13:36:00 00:20:19 William Grant Still Sahdji

Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Eastman Chorus Mercury 434324

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:07 Louis Moreau Gottschalk Pasquinade Op 59

Cecile Licad, piano Naxos 559145

14:04:00 00:02:23 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Andalouse

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

14:08:00 00:09:29 Franz Schubert Impromptu No. 9 in E flat minor

Mitsuko Uchida, piano Philips 456572

14:14:00 00:16:15 Jean Sibelius En saga Op 9

Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

MAY CHOICE CDs

15:00:00 00:08:20 Ferdinand Hérold Zampa: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

15:08:00 00:12:09 John Knowles Paine Poseidon and Amphitrite Op 44

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

15:20:00 00:18:59 Isaac Albéniz España Op 165

Duo Amaral DuoAmaral 2013

15:58:00 00:06:12 Richard Wagner Tristan und Isolde: Liebestod

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:07:00 00:02:42 Wang Luobin Chinese Folk Song "A La Mu Han"

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

16:14:00 00:09:20 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

16:28:00 00:04:44 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

16:36:00 00:02:32 Richard Wagner The Flying Dutchman: Sailors' Chorus

Dresden State Orchestra Silvio Varviso Men of; Leipzig Radio Chorus Philips 422410

16:41:00 00:08:16 Richard Wagner Das Liebesverbot: Overture

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

16:52:00 00:02:35 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

16:56:00 00:03:06 Scott Joplin Peacherine Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

17:05:00 00:05:09 Richard Wagner Die Meistersinger: Prize Song

Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Jonas Kaufmann, tenor Decca 10837

17:26:00 00:08:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 13

CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

17:40:00 00:04:02 Gabriel Fauré [and André Messager]: Souvenirs de

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

17:46:00 00:02:47 Peter Schickele Last Tango in Bayreuth

Daniele Damiano, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Richard Galler, bassoon; Milan Turkovic, bassoon Koch Intl 1374

17:52:00 00:03:45 Richard Wagner The Flying Dutchman: Spinning Chorus

Dresden State Orchestra Silvio Varviso Dagmar Pecková, soprano; Women of the; Leipzig Radio Chorus Philips 422410

17:56:00 00:02:58 José Padilla El relicario

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:26:13 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude & Good Friday

Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

18:38:00 00:02:10 Anthony Holborne Almaine "The Night Watch"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

18:43:00 00:01:46 Anthony Holborne Galliard No. 4

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

18:47:00 00:07:02 Giovanni Battista Sammartini Oboe Sonata in G major

Duo Amaral DuoAmaral 2013

18:54:00 00:04:19 Anthony Holborne Pavan No. 3

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:27 Franz Joseph Haydn Sinfonia Concertante in B flat major

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Marieke Blankestijn, violin; William Conway, cello; Douglas Boyd, oboe; Matthew Wilkie, bassoon DeutGram 4778117

19:24:00 00:31:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

19:57:00 00:01:53 Frédéric Chopin Etude No. 1 in C major Op 10

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:20:22 Richard Wagner Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod

Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

20:24:00 00:31:09 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54

Dresden State Orchestra Esa-Pekka Salonen Hélène Grimaud, piano DeutGram 6904

20:56:00 00:02:25 Sir Arthur Bliss Checkmate: Dance of the Red Pawns

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Czech Masters

21:04:00 00:17:03 Leos Janácek Mládí for Wind Sextet

Chamber Orchestra of Europe ASV 812

21:24:00 00:31:04 Antonín Dvorák Piano Trio No. 4 in E minor Op 90

Trio Gabriel Faure Lyrinx 28

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Ending child poverty now: Marian Wright Edelman, President and Founder of Children’s Defense Fund

LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:15 Sergei Prokofiev Andante for Strings Op 50

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

23:10:00 00:05:19 Richard Strauss Four Last Songs: Beim Schlafengehn

Berlin Radio Symphony George Szell Elisabeth Schwarzkopf, soprano EMI 56241

23:18:00 00:03:19 Isaac Albéniz España: Capricho catalán Op 165

Duo Amaral DuoAmaral 2013

23:21:00 00:08:47 Federico Mompou Charmes

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

23:30:00 00:07:05 Miguel Llobet Catalan Folksongs

Christopher Parkening, guitar EMI 49404

23:39:00 00:08:24 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Erato 45786

23:47:00 00:06:56 Antonín Dvorák Silent Woods Op 68

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Han-Na Chang, cello EMI 57052

23:56:00 00:02:59 César Franck Danse lente

Paul Crossley, piano Sony 58914