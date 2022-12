Program Guide 05-06-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:34:25 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 3 in C major

Matthias Bamert London Philharmonic Orchestra Chandos 8896

00:38:00 00:12:09 John Knowles Paine Poseidon and Amphitrite Op 44

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

00:52:00 00:34:22 Peter Tchaikovsky String Sextet in D major Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

01:28:00 00:41:37 Ottorino Respighi La boutique fantasque

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

02:12:00 00:43:13 Ludwig Thuille Piano Quintet in E flat major Op 20

Gigli Quartet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

02:57:00 00:43:10 Richard Strauss Sinfonia domestica Op 53

David Zinman Zürich Tonhalle Orchestra ArteNova 98495

03:42:00 00:32:19 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in B minor Op 54

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 68

04:16:00 00:33:18 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 10 in F major

Vienna Chamber Ensemble Denon 9883

04:51:00 00:27:13 Louis Théodore Gouvy Symphony No. 4 in D minor Op 25

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

05:20:00 00:16:18 Johann Nepomuk Hummel Piano Concertino in G Op 73

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9558

05:38:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Il trovatore: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

05:52:00 00:05:20 Antonín Dvorák Scherzo from Serenade for Strings Op 22

Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:02:58 Arcangelo Corelli Gigue from Violin Sonata in A major Op 5

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

06:12:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

06:15:00 00:09:48 Virgil Thomson The River: The Old South

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

06:30:00 00:07:46 John Knowles Paine Prelude to 'Oedipus Tyrannus' Op 35

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

06:40:00 00:06:09 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Chaconne

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

06:51:00 00:03:17 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 16

Empire Brass Telarc 80204

06:55:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:05:00 00:04:48 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

07:10:00 00:08:01 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

07:20:00 00:02:55 George Frideric Handel Xerxes: Largo "Ombra mai fu"

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 6584

07:25:00 00:01:34 Michael Praetorius Terpsichore: Courante à 4

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

07:30:00 00:05:12 Frédéric Chopin Impromptu No. 3 in G flat major Op 51

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

07:40:00 00:07:42 H. Balfour Gardiner Overture to a Comedy

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

07:51:00 00:02:58 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Catalane

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

07:55:00 00:02:28 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Overture

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

08:07:00 00:05:58 Antonín Dvorák Mazurek in E minor Op 49

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Akiko Suwanai, violin Philips 464531

08:15:00 00:06:01 Antonín Dvorák Allegretto from Symphony No. 8 Op 88

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

08:25:00 00:06:48 William Grant Still Land of Romance from "Africa"

Lara Downes, piano Steinway 30016

08:30:00 00:04:14 Heinrich Wilhelm Ernst Grand Caprice on Schubert's "Erlkönig" Op 26

Shannon Lee, violin Telarc 80695

08:35:00 00:03:14 Ari Pulkkinen Angry Birds: Main Theme

Andrew Skeet London Philharmonic Orchestra X5 Group 2011

08:40:00 00:06:02 Peter Boyer Scherzo/Dance from Symphony No. 1

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

08:55:00 00:06:06 John Williams Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen Boston Pops Orchestra

John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 51333

09:05:00 00:14:23 John Knowles Paine Departure of Winter from Symphony No. 2 Op 34

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

09:25:00 00:06:41 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

09:35:00 00:03:19 Jerome Moross Fugue from Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

09:55:00 00:03:45 Lou Harrison Three Waltzes

Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

09:59:00 00:03:38 Edward White Puffin' Billy

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:00 00:02:29 Eduard Strauss Polka "Bahn frei" Op 45

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80098

10:08:00 00:07:30 Camille Saint-Saëns Omphale's Spinning Wheel Op 31

Charles Munch Boston Symphony Orchestra RCA 68978

10:17:00 00:03:02 Franz Liszt Mephisto Waltz No. 4

Leif Ove Andsnes, piano EMI 57002

10:23:00 00:03:42 Antonio Salieri Cublai Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

10:28:00 00:12:00 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 32 in G minor

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

10:42:00 00:05:44 Witold Lutoslawski Variations on Theme by Paganini

Burning River Brass BurnRiver 2013

10:51:00 00:30:57 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46

BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

11:23:00 00:07:46 John Knowles Paine Prelude to 'Oedipus Tyrannus' Op 35

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

11:34:00 00:09:01 Andrea Luchesi Piano Sonata in F [No. 3]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

11:45:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Cello Concerto in B flat major

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

11:56:00 00:02:00 Francisco Tárrega Lágrima

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

11:56:00 00:02:25 Maurice Ravel Berceuse on the Name "Fauré"

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:12:00 00:07:48 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:21:00 00:06:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Scherzo-valse

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:29:00 00:07:14 Erich Wolfgang Korngold The Private Lives of Elizabeth & Essex:

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3010

12:40:00 00:11:01 Benjamin Britten Soirées musicales Op 9

Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

12:53:00 00:06:10 Cole Porter Kiss Me, Kate: Overture

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:34:17 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

13:37:00 00:20:15 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1 Op 10

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:07 Marin Marais Alcyone: Overture

Tempesta di Mare Chandos 805

14:03:00 00:01:59 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Air des Esclaves

Les Délices Délices 2013

14:08:00 00:16:06 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 3 in D major

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

14:27:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

14:46:00 00:12:09 John Knowles Paine Poseidon and Amphitrite Op 44

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS: at Severance Hall this week

The Cleveland Orchestra; Charles Dutoit, conductor; Paul Groves (tenor) as Faust;

Willard White (bass) as Méphistophélès; Ruxandra Donose (mezzo-soprano) as Marguerite;

Christopher Feigum (baritone) Cleveland Orchestra Chorus; Cleveland Orchestra Children's Chorus

Berlioz’s ‘The Damnation of Faust’

15:02:00 15:16:00 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Act 3 - excerpts

Frankfurt Radio Symphony/Eliahu Inbal Cologne Radio Chorus; Maria Ewing, soprano; Denes Gulyas, tenor;

Robert Lloyd, bass Denon 9200

15:18:00 00:08:12 Hector Berlioz The Damnation of Faust: D'amour l'

Monte Carlo Philharmonic Marc Soustrot Denyce Graves, mezzo-soprano FnacViaCla 592056

15:31:00 00:13:02 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Suite

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

15:47:00 00:09:48 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Dream of the

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:51 Anderson & Roe Papageno!

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

16:06:00 00:03:15 Ruggero Leoncavallo La bohème: Musette! ..Testa adorata

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Decca 15463

16:13:00 00:11:06 John Knowles Paine Finale from Symphony No. 2 Op 34

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

16:28:00 00:04:40 George Fenton Stage Beauty: Suite

Tolga Kashif Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:36:00 00:02:33 Antonín Dvorák Legend No. 9 in D major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

16:41:00 00:07:56 André Grétry Le magnifique: Overture

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

16:52:00 00:02:48 Miklós Rózsa King of Kings: Theme

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

16:56:00 00:03:10 Sergei Rachmaninoff Scherzo Op 11

Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

17:05:00 00:04:55 Cole Porter Anything Goes: Overture

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

17:23:00 00:08:17 George Gershwin Let 'Em Eat Cake: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

17:32:00 00:01:59 Bill Evans Waltz for Debby

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

17:40:00 00:04:16 Anatoly Liadov Polonaise No. 2 in D major Op 55

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

17:46:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Polonaise

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

17:52:00 00:03:04 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G major

Simon Trpceski, piano EMI 272

17:56:00 00:03:08 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 3: Galop

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:24:38 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 23 in F minor Op 57

Wilhelm Kempff, piano DeutGram 4793449

18:36:00 00:03:45 Jean Sibelius Karelia Suite: Intermezzo Op 11

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

18:43:00 00:04:07 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

18:50:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale

Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

18:57:00 00:01:32 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 21 in E minor

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:04:17 Antonín Dvorák Legend No. 2 in G major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

19:08:00 00:47:53 John Knowles Paine Symphony No. 2 in A major Op 34

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

20:00 CLEVELAND OVATIONS:

CSU Faculty Recital by J.c. Sherman, tuba; Shuai Wang, piano

Arthur Pryor: Variations on ‘The Blue Bells of Scotland’ (originally for trombone)

Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1 in G BWV 1007

Robert Schumann: Romance Op 94/3 (originally for oboe)

Edward Gregson: Tuba Concerto

Encore: Arcady Ostrovsky: The Trololo Song “I’m So Glad I’m Finally Returning Home”

21:14:00 00:43:18 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by soprano Measha Brueggergosman



23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:11:45 Richard Strauss Sextet for Strings from "Capriccio" Op 85

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

23:13:00 00:06:55 Nicolò Paganini Caprice No. 6 in G minor Op 1

Brodsky Quartet Chandos 10761

23:23:00 00:06:04 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Introduction Op 97

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

23:29:00 00:10:06 Gerald Finzi Introit in F major Op 6

City of London Sinfonia Richard Hickox Tasmin Little, violin Chandos 9888

23:41:00 00:05:15 Anton Arensky Andante from String Quartet No. 1 Op 11

Ying Quartet Sono Lumin 92143

23:46:00 00:08:48 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Quartet No. 2

Fauré Quartet DeutGram 6609

23:56:00 00:02:50 Erik Satie Gymnopédie No. 3

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148