Program Guide 03-03-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:25:36 Franz Joseph Haydn Symphony No.101 in D major

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

00:30:00 00:45:21 Georges Bizet Carmen for Orchestra

Morton Gould Morton Gould Orchestra RCA 300350

01:17:00 00:17:03 Ludwig van Beethoven Sextet for 2 Horns & Strings Op 81

Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

01:36:00 00:27:13 Louis Théodore Gouvy Symphony No. 4 in D minor Op 25

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

02:05:00 00:26:30 Alessandro Striggio Missa "Ecco sì beato giorno"

Chamber Ensemble Robert Hollingworth I Fagiolini Decca 4782734

02:33:00 00:17:21 Leos Janácek Mládí for Wind Sextet

Orpheus Chamber Orchestra Members of DeutGram 415668

02:52:00 00:46:03 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436444

03:40:00 01:18:39 Dmitri Shostakovich Symphony No. 7 in C major Op 60

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Rotterdam Philharmonic Philips 376

05:01:00 00:17:33 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4 in D major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

05:20:00 00:17:32 Ivor Gurney A Gloucestershire Rhapsody

David Parry BBC Scottish Symphony BBC 371

05:39:00 00:04:50 Giovanni Gabrieli Sonata pian' e forte

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

05:55:00 00:03:34 Claude Debussy Suite bergamasque: Passepied

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

9:25

06:07:00 00:09:37 Max Richter Vivaldi's Spring Concerto Recomposed

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

06:20:00 00:07:33 Lukas Foss Salomon Rossi Suite

Lukas Foss Brooklyn Philharmonic New World 375

06:30:00 00:08:27 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

06:38:00 00:01:15 John Farmer Fair Phyllis I saw sitting all alone

King's Singers EMI 63052

06:40:00 00:07:47 Federico Moreno Tórroba Suite castellana

David Russell, guitar Telarc 80451

06:51:00 00:02:36 Alfonso Ferrabosco Jr Ego dixi Domine

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

06:55:00 00:03:09 John Williams The Empire Strikes Back: Imperial March

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

07:05:00 00:04:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Minuet

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

07:10:00 00:07:00 Johann Sebastian Bach WTC-2: Prelude & Fugue No. 10 in E minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 67303

07:20:00 00:03:55 Mick Jagger/Keith Richards Paint It Black / Sympathy for the Devil

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

07:25:00 00:02:07 Anthony Holborne Galliard "My selfe"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

07:30:00 00:05:26 Domenico Cimarosa I nemici generosi: Overture

Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Denitsa Laffchieva, clarinet Naxos 572734

07:40:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F major

Quintett.Wien Nimbus 5479

07:51:00 00:03:20 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Prelude

Paramount Brass Centaur 2355

07:55:00 00:02:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 3 in A major Op 19

Daniel Barenboim, piano DeutGram 469376

08:07:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62

Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

08:15:00 00:10:50 Johann Strauss Jr Waltz "You Millions, I Embrace You" Op 443

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

08:30:00 00:04:38 Ludwig van Beethoven Variations on a Theme by Paisiello

Olli Mustonen, piano Decca 436834

08:35:00 00:03:35 John Stafford Smith The Star Spangled Banner

Leonard Slatkin Nashville Symphony Naxos 570716

08:44:00 00:06:12 Richard Wagner Tristan und Isolde: Liebestod

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

08:51:00 00:02:34 Anonymous Allegro from Concerto in D for Trumpet & Winds

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

08:55:00 00:04:30 Max Steiner Gone with the Wind: Tara Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

09:05:00 00:17:03 Muzio Clementi Symphony in B flat Op 18

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9234

09:35:00 00:09:01 Georg Philipp Telemann Flute Concerto in G major

Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul Emmanuel Pahud, flute EMI 57397

09:36:00 00:05:50 Johann Strauss Jr Kiss Waltz Op 400

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

09:45:00 00:08:58 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 4 Op 29

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

09:58:00 00:01:09 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Galop

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:02:34 Lord Berners Polka David Lloyd-Jones

Royal Ballet Sinfonia MarcoPolo 223711

10:05:00 00:03:22 Igor Stravinsky Circus Polka

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra RCA 68865

10:11:00 00:07:46 Ferruccio Busoni Sonatina No. 6 "Chamber Fantasy after Carmen"

Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

10:19:00 00:04:18 Georges Bizet Carmen: Toreador Song

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

10:25:00 00:04:19 Étienne Méhul Le trésor supposé: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

10:30:00 00:13:01 Hector Berlioz Overture "Rob Roy"

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421193

10:45:00 00:02:21 Wilhelm Friedemann Bach Minuet from String Symphony in F major

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

10:50:00 00:29:53 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54

Berlin Philharmonic Mariss Jansons Leif Ove Andsnes, piano EMI 57562

11:22:00 00:09:53 Andrei Schulz-Evler Arabesques on "Beautiful Blue Danube" Op 314

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

11:34:00 00:10:42 Francesco Maria Veracini Orchestral Suite No. 6 in B flat

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 439937

11:47:00 00:09:48 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 100

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:13:00 00:07:10 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra Seraphim 73295

12:22:00 00:07:04 Anatoly Liadov Kikimora Op 63

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

12:31:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

12:41:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March "Over the Hills and Far Away"

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

12:50:00 00:08:13 Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20

Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin Canary 7

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:42:03 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2012

13:45:00 00:13:47 Richard Wagner Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Fire Music

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

14:00 WCLV MIDDAY

14:02:00 00:02:35 Morton Gould Gavotte from "Interplay"

Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

14:04:00 00:03:42 Cole Porter DuBarry Was a Lady: Gavotte

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

14:09:00 00:11:07 Federico Moreno Tórroba Sonatina for Guitar

Denis Azabagic, guitar Naxos 554555

14:23:00 00:16:15 Giuseppe Verdi Don Carlos: Ballet of the Queen

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:42:00 00:14:24 Anton Webern Im Sommerwind

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436240

14:57:00 00:01:56 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Minuet

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:03:00 00:06:12 Béla Bartók Finale from Sonata for 2 Pianos & Percussion

Güher & Süher Pekinel, pianos; Peter Sadlo, percussion; Stefan Gagelmann, percussion Teldec 243719

15:12:00 00:15:17 Johannes Brahms mvts 3 & 4 Piano Trio No. 1 in B minor Op 8

Andre Previn, piano; Viktoria Mullova, violin; Heinrich Schiff, cello Philips 442 123

15:32:00 00:09:37 Ludwig van Beethoven Variations on "Ein Mädchen oder Weibchen"

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

15:43:00 00:10:05 Johannes Brahms mvt 4 String Sextet No. 1 in B-flat major Op 18

Academy of St Martin-in-the-Fields Chamber Ensemble Chandos 9151

15:55:00 00:02:46 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

15:58:00 00:04:34 Georges Bizet Carmen: Habanera

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Chorus of the Teatro Regio DeutGram 14777

WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

16:06:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Changing of the Guard

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

16:13:00 00:10:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 101

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

16:27:00 00:06:20 Clint Eastwood Unforgiven: Claudia's Theme

Unknown Conductor City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:37:00 00:02:19 Ennio Morricone The Untouchables: Main Theme

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1057

16:43:00 00:08:06 Federico Moreno Tórroba Airs of la Mancha

David Russell, guitar Telarc 80451

16:56:00 00:03:22 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime

New York Philharmonic Zubin Mehta Roberta Alexander, soprano Teldec 46318

17:05:00 00:06:09 Dudley Buck Festival Overture on "The Star-Spangled Banner"

St Louis Symphony Leonard Slatkin St Louis Symphony Chorus RCA 60983

17:14:00 00:12:22 Richard Wagner Rienzi: Overture

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

17:29:00 00:06:20 Frédéric Chopin Nocturne No. 12 in G major Op 37

Byron Janis, piano EMI 56780

17:40:00 00:05:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: Overture

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

17:46:00 00:03:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: March

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

17:52:00 00:02:26 François Couperin Suite No. 6: Les barricades mystérieuses

Angela Hewitt, piano Hyperion 67440

17:57:00 00:02:19 Ralph Vaughan Williams Linden Lea

Brian Kay Huddersfield Choral Society Chandos 2419

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:12:05 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

18:24:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Gavotte Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

18:31:00 00:05:02 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

18:38:00 00:16:58 Peter Rasmussen Wind Quintet in F major

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

18:56:00 00:01:55 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Marche miniature Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:34 Richard Wagner Tannhäuser: Overture

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

19:20:00 00:35:42 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major

Northern Sinfonia Imogen Cooper Imogen Cooper, piano Avie 2200

19:56:00 00:02:24 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Air

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:17:21 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

20:21:00 00:34:04 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80184

20:56:00 00:02:10 Antonín Dvorák Cypress No. 3

Cypress String Quartet Avie 2275

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Complete Brandenburg Concertos with Nicholas Kraemer, conductor and harpsichord - Eugene Izotov, oboe; Robert Chen, violin; Dan Gringrich, horn;

James Smelser, horn; Weijinh Wang, viola; Catherine Brubaker, viola; Jennifer Gunn, flute; Robert

Chen, violin; Mark Shouldiner, harpsichord; Christopher Martin, piccolo trumpet; Stephanie Jeong, violin; Louise Dixon, flute

21:04:00 00:19:19 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F major

21:26:00 00:16:52 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major

21:47:00 00:20:44 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major

22:10:00 00:11:04 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major

22:25:00 00:10:44 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major

22:39:00 00:15:24 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 4 in G major

22:57:00 00:01:40 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:48 Camille Saint-Saëns Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

23:10:00 00:02:28 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Intermezzo

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

23:13:00 00:07:39 Claude Debussy Andantino from String Quartet Op 10

Cleveland Quartet Telarc 80111

23:23:00 00:02:34 Federico Moreno Tórroba Burgalesa in F sharp minor

David Russell, guitar Telarc 80451

23:25:00 00:05:51 Federico Mompou Música Callada: Lento

Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

23:31:00 00:04:58 Joaquín Rodrigo Distant Sarabande

Manuel Barrueco, guitar EMI 56175

23:38:00 00:04:46 Carl Stamitz Andante from Flute Concerto Op 29

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

23:42:00 00:10:52 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Sinfonia Concertante

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Daniel Majeske, violin; Robert Vernon, viola Decca 443175

23:55:00 00:03:11 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Children's Prayer

Eaken Piano Trio Naxos 554099

23:56:00 00:02:31 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97

Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011