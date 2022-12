Program Guide 01-27-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:16:06 Claude Pascal Octet for Winds

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

00:20:00 00:28:49 Juan Arriaga Symphony in D major

Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

00:51:00 00:50:47 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 10 for 13 Winds in B flat major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423061

01:43:00 00:30:08 Édouard Lalo Symphony in G minor

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

02:15:00 00:19:27 Jerome Kern Showboat: A Scenario for Orchestra

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

02:36:00 01:13:57 Anton Bruckner Symphony No. 5 in B flat major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 433318

03:52:00 00:18:13 Johann Sebastian Bach A Musical Offering: Trio Sonata in C minor

Joshua Smith, flute; Allison Guest Edberg, violin; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

04:12:00 00:47:08 Wolfgang Amadeus Mozart Requiem in D minor

Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Sibylla Rubens, soprano; Annette Markert, alto; Ian Bostridge, tenor; Hanno Müller-Brachmann, br; La Chapelle Royale Harm Mundi

2908304

05:01:00 00:16:47 Michael Haydn Flute Concerto in D major

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

05:20:00 00:17:31 William Wallace Villon

Martyn Brabbins BBC Scottish Symphony Hyperion 66848

05:39:00 00:05:55 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

05:53:00 00:05:00 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

9:25

06:07:00 00:07:19 Wolfgang Amadeus Mozart La finta semplice: Overture

Mario Bernardi Calgary Philharmonic CBC 5149

06:15:00 00:09:55 Antonio Salieri Sinfonia Veneziana in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

06:25:00 00:11:45 Édouard Lalo Le roi d'Ys: Overture

Armin Jordan Orchestre National de France Erato 45015

06:43:00 00:05:06 Giuseppe Verdi Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

06:51:00 00:02:47 Erik Satie Gymnopédie No. 1

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

06:55:00 00:03:46 Sir Malcolm Arnold Overseas March Op 70

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

07:05:00 00:05:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Divertimento No. 11

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

07:10:00 00:08:21 Nikolai Rimsky-Korsakov May Night: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

07:20:00 00:02:23 Aram Khachaturian Gayaneh: Sabre Dance

Richard Glazier, piano Centaur 3347

07:25:00 00:02:53 Jerome Moross The Big Country: Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

07:29:00 00:05:47 Mark O'Connor Appalachia Waltz

Mark O'Connor, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass Sony 752307

07:40:00 00:07:13 George Gershwin Finale from Piano Concerto in F major

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

07:51:00 00:02:10 David Diamond Romeo and Juliet: Juliet and her Nurse

Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3103

07:55:00 00:02:17 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Lyric Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

08:07:00 00:06:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 5 in B flat major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

08:15:00 00:07:45 Carl Maria von Weber Jubilation Overture

Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

08:27:00 00:07:08 Franz Joseph Haydn Allegro from Symphony No. 31

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 430082

08:36:00 00:02:29 Richard Rodgers Babes in Arms: Where or When

Richard Glazier, piano Centaur 3347

08:37:00 00:01:47 Burton Lane Royal Wedding: Too Late Now

Richard Glazier, piano Centaur 3347

08:40:00 00:05:24 Charles-Marie Widor Toccata from Organ Symphony No. 5 Op 42

Todd Wilson, organ MAA 11009

08:48:00 00:04:30 Jerome Kern The Song is You

Manhattan String Quartet Newport 60033

08:54:00 00:04:11 Harry Warren 42nd Street: 42nd Street

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:16:09 Wolfgang Amadeus Mozart Sonata No. 22 for Piano & Violin in A major

Ray Chen, violin; Christoph Eschenbach, piano Sony 544775

09:34:00 00:04:25 Wilhelm Kaiser-Lindemann The 12 in Bossa-nova Op 36

Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981

09:52:00 00:01:50 Kurt Weill Lady in the Dark: My Ship

Richard Glazier, piano Centaur 3347

09:57:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Swans

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:06 Hugh Martin Meet Me in St. Louis: The Boy Next Door

Richard Glazier, piano Centaur 3347

10:03:00 00:02:38 Richard Rodgers Babes in Arms: My Funny Valentine

Richard Glazier, piano Centaur 3347

10:08:00 00:06:54 Ferruccio Busoni Duettino Concertante after Mozart

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

10:17:00 00:03:49 Ferruccio Busoni Giga, Bolero and Variations after Mozart

Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

10:23:00 00:03:38 Samuel Barber Souvenirs Suite: Hesitation Tango Op 28

Leon McCawley, piano VirginClas 45270

10:28:00 00:12:29 David Diamond Concert Piece for Orchestra

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3189

10:41:00 00:06:00 Gioacchino Rossini L'inganno felice: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

10:50:00 00:30:34 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 29 in A major

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

11:22:00 00:08:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 15 in A minor

Willi Boskovsky Philharmonia Hungarica EMI 64627

11:33:00 00:07:46 Johann Sebastian Bach Flute Sonata No. 4 in C major

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

11:42:00 00:07:03 Artur Lemba Scherzo from Symphony in C sharp minor

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

11:51:00 00:06:31 Hector Berlioz Symphonie fantastique: A Ball

Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

BBC NEWS; MERIDIAN

12:12:00 00:07:48 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:21:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz "The Skaters" Op 183

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:30:00 00:07:51 Max Steiner The Adventures of Don Juan: Suite

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3009

12:40:00 00:06:13 Jacques Offenbach Master Péronilla: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

12:48:00 00:09:18 Alexander Glazunov Mazurka in G major Op 18

Konstantin Krimets Moscow Symphony Orchestra Naxos 553538

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:33:32 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

13:35:00 00:23:42 Richard Strauss Intermezzo: Four Symphonic Interludes

André Previn Vienna Philharmonic DeutGram 437790

WCLV MIDDAY

14:01:00 00:03:46 Bronislaw Kaper Auntie Mame: Drifting

Richard Glazier, piano Centaur 3347

14:05:00 00:01:47 Burton Lane Royal Wedding: Too Late Now

Richard Glazier, piano Centaur 3347

14:08:00 00:12:08 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on Sarti's "Come un agnello"

Alessio Bax, piano Signum 321

14:26:00 00:17:25 Frédéric Chopin Variations on "Là ci darem la mano" Op 2

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 60771

14:45:00 00:11:08 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 12 in D minor

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

14:58:00 00:01:01 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

WCLV ARTS PARTNERS

15:02:00 00:05:49 Margaret Brouwer Mandala: Journey

Gerard Schwarz Royal Liverpool Philharmonic Naxos 559 250

15:11:00 00:04:57 Claudio Monteverdi Madrigals, Book 5: Stabat Virgo Maria

Joseph Jennings Chanticleer Teldec 81829

15:18:00 00:10:39 Peter Tchaikovsky Allegro from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

15:48:00 00:07:37 Alfredo Casella Introduction, Chorale & March Op 57

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

15:58:00 00:03:38 Harold Arlen The Sky's the Limit: One for My Baby

Richard Glazier, piano Centaur 3347

WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

16:06:00 00:03:37 Jerome Kern Showboat: Old Man River

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

16:13:00 00:12:15 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on "Ah, vous dirai-je, Maman" in C major

Janina Fialkowska, piano Atma 2532

16:29:00 00:05:29 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Serenade No. 10 for 13 Winds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423061

16:38:00 00:01:26 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Champagne Aria "Finch' han dal vino"

Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

16:41:00 00:07:52 Juan Arriaga Los esclavos felices: Overture

Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

16:52:00 00:02:33 Harry Warren An Affair to Remember: Our Love Affair

Richard Glazier, piano Centaur 3347

16:56:00 00:03:10 Wolfgang Amadeus Mozart Les Petits riens: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

17:05:00 00:06:24 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F major

Cavani String Quartet Azica 71202

17:27:00 00:06:58 Peter Tchaikovsky Finale from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

17:40:00 00:05:11 Édouard Lalo Scherzo for Orchestra

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

17:46:00 00:04:15 Édouard Lalo Scherzando from Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

17:52:00 00:02:47 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Che soave zeffiretto

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Malin Hartelius, soprano; Martina Janková, soprano MAA 2009

17:57:00 00:02:33 Wolfgang Amadeus Mozart Alleluia from "Exsultate, jubilate"

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Danielle de Niese, soprano Decca 13277

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:48 Édouard Lalo Piano Concerto in F minor

Frankfurt State Orchestra Nikos Athinäos David Gross, piano Signum 6600

18:35:00 00:03:50 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Non più andrai

Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

18:41:00 00:02:00 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: March

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

18:46:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

18:55:00 00:03:30 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for Strings

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:28:49 Juan Arriaga Symphony in D major

Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

19:33:00 00:23:13 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

George Szell Cleveland Orchestra CBS 42415

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

20:08:00 00:47:08 Wolfgang Amadeus Mozart Requiem in D minor

Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Sibylla Rubens, soprano; Annette Markert, alto; Ian Bostridge, tenor; Hanno Müller-Brachmann, br; La Chapelle Royale Harm Mundi

2908304

20:57:00 00:01:36 Peter Tchaikovsky Waltz in 5/8 Time in D major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor - CSO Resound Retrospective

21:04:00 00:23:00 Anna Clyne Night Ferry

21:31:00 00:25:00 Mason Bates Alternative Energy

21:58:00 00:49:53 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Suite

22:49:00 00:06:26 Arthur Honegger Pacific 231

LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:16 Edvard Grieg Two Lyric Pieces Op 68

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:10:00 00:11:37 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 2 in G

Emmanuel Pahud, flute; Christoph Poppen, violin; Hariolf Schlichtig, viola; Jean-Guihen Queyras, cello EMI 56829

23:23:00 00:06:15 Franz Liszt Schubert Song "Serenade"

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

23:29:00 00:06:24 Wolfgang Amadeus Mozart Andantino from Serenade No. 9

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

23:37:00 00:08:29 Charles Tomlinson Griffes Three Tone Pictures Op 5

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

23:45:00 00:07:40 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Oboe Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

23:55:00 00:02:35 Richard Strauss Träumerei Op 9

John O'Conor, piano Telarc 80391

23:56:00 00:03:51 Peter Tchaikovsky The Seasons: May Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701