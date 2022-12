Program Guide 01-07-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:43:47 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

00:48:00 00:27:22 Francis Poulenc Sinfonietta

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

01:17:00 00:26:45 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Janine Jansen, violin Decca 7260

01:46:00 00:35:27 Igor Stravinsky Symphony in E flat major Op 1

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

02:23:00 00:36:24 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 12 in E flat major Op 127

Cypress String Quartet Cypress 2012

03:01:00 00:48:26 Franz Liszt Years of Pilgrimage "Switzerland"

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

03:51:00 00:25:29 Aaron Copland Rodeo

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

04:18:00 00:36:44 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dances Op 45

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

04:57:00 00:22:01 Frank Bridge The Sea

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

05:21:00 00:16:00 Johan Helmich Roman

Oboe d'amore Concerto in D major Stockholm Sinfonietta Jan-Olav Wedin Alf Nilsson, oboe d'amore Bis 165

05:39:00 00:05:37 Alan Hovhaness Prayer of Saint Gregory Op 62

I Fiamminghi Rudolf Werthen Benny Wiame, trumpet Telarc 80392

05:51:00 00:03:47 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Prelude

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

05:57:00 00:01:57 Sir Edward Elgar The Crown of India: Warriors' Dance Op 66

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:10:24 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in G major

Hartmut Haenchen CPE Bach Chamber Orchestra Capriccio 10175

06:20:00 00:08:41 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

06:30:00 00:05:20 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet from String Quintet No. 5

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

06:40:00 00:05:07 Francisco Tárrega Capricho árabe

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

06:50:00 00:03:25 Francis Poulenc Les chemins de l'amour

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

06:55:00 00:03:25 John Philip Sousa March "The Stars and Stripes Forever"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:03:20 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

07:10:00 00:05:53 Gustav Holst Brook Green Suite

Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

07:20:00 00:03:18 Jules Mouquet Suite for Winds: Scherzo

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

07:23:00 00:01:45 Thomas Tallis Purge Me, O Lord

Stile Antico Harm Mundi 807544

07:30:00 00:04:28 Steven Amundson Angel's Dance

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

07:40:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Bassoon Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

07:46:00 00:02:11 Paul Desmond Take Five

Richard Galler, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Milan Turkovic, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

07:50:00 00:02:40 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

07:55:00 00:02:19 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Polka

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

08:07:00 00:06:33 Ludwig van Beethoven Finale from Cello Sonata No. 3 Op 69

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

08:15:00 00:09:58 Franz von Suppé Poet and Peasant: Overture Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

08:30:00 00:03:11 Leos Janácek Idyll for Strings: Scherzo & Trio

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

08:35:00 00:04:13 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata No. 3

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

08:40:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

08:50:00 00:01:32 Francis Poulenc Intermezzo No. 1 in C major

Pascal Rogé, piano Decca 425862

08:55:00 00:06:40 Frank Loesser Guys and Dolls: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

09:10:00 00:13:01 Francis Poulenc Flute Sonata

Paul Fried, flute; Christopher O'Riley, piano GoldenTone 1

09:20:00 00:04:55 Antônio Carlos Jobim A Felicidade

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

09:25:00 00:05:36 John Williams Star Wars: Main Theme

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

09:35:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

09:44:00 00:05:45 Giuseppe Verdi Four Seasons Ballet: Winter

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

09:50:00 00:01:34 George Gershwin Gershwin Song-book: Do It Again

Peter Donohoe, piano EMI 54280

09:53:00 00:04:01 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Russian Dance

Royal Philharmonic Orchestra Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

09:56:00 00:02:03 Leonard Bernstein West Side Story: Jet Song

Canadian Brass RCA 68633

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:04 Leo Brouwer Danza caracteristica

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

10:03:00 00:04:57 Paulo Bellinati Jongo

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

10:11:00 00:09:10 Carl Maria von Weber Oberon: Overture

George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

10:21:00 00:06:12 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61

George Szell Cleveland Orchestra Sony 82849

10:31:00 00:14:58 Gustav Mahler Rondo from Symphony No. 5

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

10:47:00 00:01:45 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Air gai "Les Niais de

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

10:50:00 00:25:03 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor

Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

11:17:00 00:10:50 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Autumn" Concerto in F major Op 8

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

11:30:00 00:11:11 Friedrich Kuhlau Overture to "Elf-Hill" Op 100

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

11:44:00 00:09:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 103

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

11:54:00 00:03:12 John Philip Sousa March "The National Game"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:12:00 00:05:50 Julius Fucik Florentine March Op 214

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

12:20:00 00:08:22 Ralph Vaughan Williams Coastal Command: Suite

Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

12:31:00 00:06:13 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.5 in C major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

12:39:00 00:08:48 Franz Lehár Waltz "Gold and Silver" Op 79

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:48:00 00:09:16 Dmitri Shostakovich Overture on Russian & Kirghiz Folk

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:29:40 Igor Stravinsky The Firebird: Suite (1945)

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

13:31:00 00:24:17 Francis Poulenc Gloria Atlanta Symphony Orchestra

Robert Shaw Sylvia McNair, soprano; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80105

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:05:09 Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

14:06:00 00:05:07 Francisco Tárrega Capricho árabe

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

14:13:00 00:12:01 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

14:27:00 00:19:29 Johann Sebastian Bach Oboe Concerto in F major

Chamber Orchestra of Europe Douglas Boyd Douglas Boyd, oboe DeutGram 429225

14:48:00 00:10:07 Alexander Glazunov Mazurka-Obéreque in D major

Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS: This week at Severance Hall: The Cleveland Orchestra

Franz Welser-Möst, conductor; Cleveland Orchestra Chorus

15:01:00 00:27:02 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

15:31:00 00:15:00 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 489

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:16 Andrew York Sunburst

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

16:06:00 00:02:42 Roland Dyens Tango en skaï

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

16:12:00 00:12:10 Francis Poulenc Suite Française after Claude Gervaise

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

16:28:00 00:05:50 Francis Poulenc Mouvements perpétuels

Paul Crossley, piano CBS 44921

16:38:00 00:02:06 Francis Poulenc Waltz in C major

Paul Crossley, piano CBS 44921

16:41:00 00:08:58 Camille Saint-Saëns Introduction & Rondo Capriccioso Op 28

Royal Philharmonic Orchestra Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

16:53:00 00:03:17 Francis Poulenc Finale from Flute Sonata

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

17:05:00 00:04:27 Agustín Barrios Vals Op 8

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:12:00 00:09:12 Ludwig van Beethoven Rondo from Violin Concerto Op 61

German Chamber Philharmonic Paavo Järvi Janine Jansen, violin Decca 13281

17:24:00 00:10:38 Sir Thomas Beecham Dances from "The Faithful Shepherd"

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

17:40:00 00:05:39 Francis Poulenc Scherzo from Sinfonietta

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

17:46:00 00:03:16 Francis Poulenc Nocturne No. 1 in C major

Pascal Rogé, piano Decca 425862

17:53:00 00:02:36 Antonio Lauro Vals venezolano No. 3

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:56:00 00:02:30 Francis Poulenc Pastourelle

Paul Crossley, piano CBS 44921

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:28 Francis Poulenc Concerto for 2 Pianos in D minor

Philharmonia Orchestra Charles Dutoit Sylviane Deferne, piano; Pascal Rogé, piano Decca 436546

18:30:00 00:03:37 Stanley Myers The Deer Hunter: Cavatina

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

18:36:00 00:03:24 Duke Ellington In a Sentimental Mood

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

18:42:00 00:12:18 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 3 in A flat major Op 45

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

18:57:00 00:01:14 Julio Sagreras El colibrí

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:10 Luigi Boccherini Symphony No. 5 in C major Op 12

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999172

19:26:00 00:30:17 Felix Mendelssohn Symphony No. 1 in C minor Op 11

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Apollo’s Fire/Jeannette Sorrell; Apollo’s Singers;

Terri Richer and Nell Snaidas, sopranos; tenors Richard Edgar Wilson and Zachery Wilder, alto Kirsten Sollek;

baritone Jesse Blumber and bass Paul Shipper – recorded 10/9/2010

Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin (1610

21:51:00 00:07:33 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 35

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by mezzo-soprano Grace Bumbry

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:18 Francis Poulenc Intermezzo from Violin Sonata

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 89699

23:08:00 00:12:09 Sir Edward Elgar Andante from Violin Concerto Op 61

Dresden State Orchestra Sir Colin Davis Nikolaj Znaider, violin RCA 60588

23:22:00 00:08:04 Robert Moran Notturno in Weiss

Eric Banks The Esoterics; Alexis Odell, harp; Melissa Walsh, harp Innova 244

23:30:00 00:04:43 Richard Dubugnon Hypnos

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

23:34:00 00:06:53 Eugenio Toussaint Largo from Concerto for Improvised Piano

Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Alex Brown, piano Sony 75555

23:44:00 00:05:50 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

23:49:00 00:04:28 Francis Poulenc Salve Regina

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 108

23:55:00 00:02:23 Francis Poulenc Métamorphoses: C'est ainsi que tu es

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

23:56:00 00:03:24 Erik Satie Gymnopédie No. 2

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148