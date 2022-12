Program Guide 07-31-2014

WCLV ALL-NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:22:01 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

00:26:00 00:30:12 Alexander Glazunov Piano Concerto No. 1 in F minor Op 92

Russian National Orchestra José Serebrier Alexander Romanovsky, piano Warner 67946

00:58:00 01:18:48 Gustav Mahler Symphony No. 10 in F sharp major

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421182

02:19:00 00:35:23 Gabriel Fauré Piano Quartet No.2 in G minor Op 45

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

02:56:00 00:29:40 Muzio Clementi Symphony No. 3 in G

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 803

03:28:00 00:29:05 Jean Sibelius String Quartet in D minor Op 56

Daedalus Quartet Bridge 9202

03:59:00 00:25:37 Dmitri Shostakovich Symphony No. 9 in E flat major Op 70

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 2487

04:27:00 00:23:36 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 3 in C major Op 2

HJ Lim, piano EMI 64952

04:50:00 00:27:57 Franz Krommer Symphony No. 2 in D major Op 40

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9275

05:21:00 00:18:30 Johann Friedrich Fasch Concerto for Winds & Strings in G major

Tempesta di Mare Chandos 783

05:41:00 00:04:40 Franz Liszt Schubert Song "Auf dem Wasser zu singen"

Sergei Babayan, piano Discover 920155

05:56:00 00:02:50 Benjamin Britten Finale from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER



06:07:00 00:05:41 Peter Tchaikovsky The Oprichnik: Act 4 Dances

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

06:15:00 00:07:19 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 8 Op 93

Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

06:25:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart March in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

06:30:00 00:06:51 Franz Doppler Duettino Americain Op 37

Jean-Pierre Rampal, flute; Claudi Arimany, flute; John Steele Ritter, piano Delos 3212

06:40:00 00:07:19 Claude Debussy Images: Gigues

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

06:49:00 00:03:33 Sir Richard Rodney Bennett Murder on the Orient Express: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

06:55:00 00:03:17 Henry Fillmore March "King Karl King"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

06:55:00 00:01:29 Igor Stravinsky Pater Noster

King's Singers Naxos 572987

07:05:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

07:10:00 00:11:28 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Kalender Prince Op 35

Seattle Symphony Gerard Schwarz Maria Larionoff, violin Naxos 572693

07:23:00 00:02:26 Stephen Sondheim Into the Woods: Agony

Symphony Orchestra Paul Gemignani Chuck Wagner, baritone; Robert Westenberg, baritone RCA 6796

07:27:00 00:06:11 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 38915

07:40:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes

Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

07:50:00 00:03:54 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2

David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

07:56:00 00:02:08 William Grant Still Suite for Violin: Gamin

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

BBC NEWS

08:07:00 00:07:38 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 18Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 57803

08:18:00 00:08:43 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Serenade No. 9

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

08:30:00 00:08:44 Anton Arensky Scherzo from Piano Quintet Op 51

Ying Quartet Adam Neiman, piano Sono Lumin 92143

08:40:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

08:51:00 00:02:25 Claude Debussy Les Angélus

Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947

08:52:00 00:04:32 Richard Hayman Kid Stuff

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

09:05:00 00:14:35 Jacques Ibert Escales "Ports of Call"

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

09:19:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

09:29:00 00:06:23 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

09:38:00 00:01:53 Traditional The Drunken Sailor

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

09:40:00 00:03:21 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ambrosian Singers EMI 65732

09:46:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

09:50:00 00:03:43 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

09:57:00 00:02:09 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: I am the captain of the

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Sir Thomas Allen, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA



10:00:00 00:03:33 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 6 in D major

Burning River Brass BurnRiver 2013

10:03:00 00:04:09 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 in B flat minor

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

10:11:00 00:07:08 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: The Three

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

10:20:00 00:04:22 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Act 4 Entr'acte

Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 2123

10:27:00 00:03:17 Francis Poulenc Finale from Flute Sonata

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

10:32:00 00:13:35 Claude Debussy Pour le piano

Barry Douglas, piano RCA 68127

10:48:00 00:01:16 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in B flat major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

10:50:00 00:33:01 Aaron Copland Billy the Kid

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

11:23:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat

Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

11:34:00 00:09:40 Franz Schubert Piano Trio in E flat major

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

11:47:00 00:08:13 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 23

Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Gibbons, fortepiano Koch Intl 7575

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA



12:13:00 00:06:19 Albert Lortzing Zar und Zimmermann: Overture

Werner Feder MDR Symphony Orchestra MarcoPolo 220310

12:21:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante from "Les

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:28:00 00:06:03 Frederick Loewe Gigi: Suite

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

12:37:00 00:09:07 John Ireland Epic March

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

12:48:00 00:10:34 Johann Strauss Jr Waltz "Morning Papers" Op 279

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA



13:00:00 00:31:44 Franz Schubert Symphony No. 6 in C major

Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

13:35:00 00:25:26 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129

Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 410019

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA



14:00:00 00:03:31 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Dance of the

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

14:06:00 00:03:25 Joseph Hellmesberger Jr The Pearl of Iberia: Gypsy Dance

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

14:12:00 00:09:42 Felix Mendelssohn Overture for Wind Instruments Op 24

Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

14:25:00 00:15:36 Erik Satie Parade

David Porcelijn BBC Symphony Orchestra BBC 293

14:44:00 00:12:57 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 2: Chaconne

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

14:58:00 00:01:19 Francis Poulenc Nocturne No. 2 in F

Pascal Rogé, piano Decca 425862

CHOICE CD HOUR WITH MARK SATOLA

15:00:00 00:08:49 Gerard Schwarz Above and Beyond

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

15:12:00 00:08:22 Nicola Porpora Polifemo: Alto Giove

Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Bejun Mehta, countertenor Archiv 4792050

15:24:00 00:09:25 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 9

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

15:35:00 00:18:44 George Gershwin An American in Paris

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

15:55:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat

Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

15:58:00 00:03:38 John Philip Sousa March "The Liberty Bell"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:34 Samuel Barber Commando MarchGerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

16:13:00 00:10:39 Peter Tchaikovsky Allegro from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

16:26:00 00:03:43 Jerome Moross The Cardinal: Prologue

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 6030

16:34:00 00:06:02 Peter Boyer Scherzo/Dance from Symphony No. 1

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

16:41:00 00:07:47 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 35

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

16:52:00 00:02:57 Traditional The Bold Grenadier

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

16:56:00 00:02:36 George Frideric Handel Finale from Concerto Grosso Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

17:05:00 00:05:11 Henri Herz Polonaise from Piano Concerto No. 8 Op 218

Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67465

17:13:00 00:08:29 Carl Maria von Weber Oberon: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

17:24:00 00:10:38 Sir Thomas Beecham Dances from "The Faithful Shepherd"

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

17:40:00 00:04:41 Johann Joseph Fux Rondeau à 7 in C

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

17:46:00 00:03:47 Emmanuel Chabrier Ronde champêtre

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

17:52:00 00:03:02 George Gershwin Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So

New York Philharmonic Zubin Mehta Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

17:56:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Bourrée anglaise

Joshua Smith, flute Delos 3402

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:34:00 00:03:32 Vladimir Horowitz Carmen Variations

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

18:40:00 00:03:14 György Cziffra Concert Etude No. 2

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

18:46:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

18:55:00 00:03:28 Franz Liszt Schubert Song "Gretchen am Spinnrade"

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA



19:02:00 00:06:07 Franz Schubert Overture in E minor

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

19:10:00 00:45:10 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

19:56:00 00:03:03 George Frideric Handel Sarabande from Keyboard Suite in D minor

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Members of DeutGram 13993

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:22:15 Franz Joseph Haydn Symphony No. 94 in GMarc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

20:26:00 00:29:22 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

20:56:00 00:03:15 Gabriel Fauré Barcarolle No. 8 in D flat Op 96

Charles Owen, piano Avie 2240

SYMPHONYCAST



21:04:00 00:05:50 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.1 in D major Op 39

Long Yu China Philharmonic

21:12:00 00:19:54 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

Long Yu China Philharmonic

21:36:00 00:18:11 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

Long Yu China Philharmonic Hoachen Zhang, piano

22:00:00 00:18:00 Qigang Chen Joie Eternelle

Long Yu China Philharmonic

22:23:00 00:32:48 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Long Yu China Philharmonic

LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:07:39 Claude Debussy Andantino from String Quartet Op 10Cleveland Quartet Telarc 80111

23:09:00 00:07:05 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Romance Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

23:19:00 00:08:01 Sir Edward Elgar Romance from Violin Sonata Op 82

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

23:27:00 00:09:19 Ignace Jan Paderewski Romanze from Piano Concerto Op 17

London Symphony Orchestra Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

23:38:00 00:06:16 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta

London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

23:44:00 00:09:38 Jean Sibelius Adagio from String Quartet Op 56

Daedalus Quartet Bridge 9202

23:56:00 00:03:07 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Mélodie

Sarah Chang, violin; Charles Abramovic, piano EMI 56791