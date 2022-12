Program Guide 07-10-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:10:55 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E minor

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

00:15:00 00:35:05 Johan Svendsen Symphony No. 1 in D major Op 4

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

00:52:00 00:27:25 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 1 in F sharp minor Op 14

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

01:21:00 01:02:00 Carl Orff Carmina burana

Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Judith Blegen, soprano; Kenneth Riegel, tenor; Peter Binder, baritone; Cleve Orch Children's Chorus; Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

02:25:00 00:37:11 Franz Schubert Piano Sonata No. 17 in D major

Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

03:04:00 00:36:14 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

03:42:00 00:34:11 Alberto Ginastera Cello Concerto No. 1 Op 36

Bamberg Symphony Lothar Zagrosek Mark Kosower, cello Naxos 572372

04:18:00 00:25:05 Robert Schumann Symphonic Etudes Op 13

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 444338

04:49:00 00:34:06 Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor Op 10

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186068

05:25:00 00:17:12 Carl Philipp Emanuel Bach Concerto for Harpsichord & Fortepiano in E flat

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Léon Berben, harpsichord; Robert Hill, fortepiano Archiv 471579

05:27:00 00:02:57 Emile Waldteufel High Speed Galop Op 146

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

05:46:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

05:53:00 00:05:30 John Sheppard Antiphon "Libera nos"

Stile Antico Harm Mundi 907419

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH BILL O'CONNELL

06:07:00 00:05:28 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento for Strings

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

06:15:00 00:09:10 Gabriel Pierné Ramuntcho: Rapsodie Basque

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

06:26:00 00:08:12 José de Nebra Five Seguidillas & Canción

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

06:35:00 00:03:27 Franz Schubert Minuet from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

06:40:00 00:04:03 Jean-Philippe Rameau The Gathering of Birds

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

06:45:00 00:05:03 Johann Pachelbel Canon in D major

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 13993

06:53:00 00:04:13 Edvard Grieg Holberg Suite: Rigaudon Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

06:55:00 00:02:37 Karl King March "Sarasota"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:28 Carl Orff Carmina burana: Finale

Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

07:10:00 00:07:15 Henryk Wieniawski Finale from Violin Concerto No. 1 Op 14

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

07:20:00 00:03:16 Stephen Paulus Prairie Songs: The Old Church

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

07:28:00 00:06:02 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 8 Op 59

American String Project MSR 1386

07:40:00 00:06:28 Josef Suk Finale from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

07:51:00 00:02:20 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Carl Topilow, clarinet Azica 72216

07:55:00 00:02:07 Léo Delibes Coppélia: Waltz of the Doll

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

07:57:00 00:01:22 Manuel de Falla El amor brujo: Canción del amor dolido

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

BBC NEWS

08:07:00 00:05:56 Johann Sebastian Bach Gloria in excelsis Deo from Mass in B minor

Harry Christophers The Sixteen Choir & Orch Collins 70322

08:15:00 00:07:56 André Grétry Le magnifique: Overture

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

08:30:00 00:08:38 Pedro Sáenz Aquel Buenos Aires

Mirian Conti, piano Steinway 30010

08:36:00 00:02:27 Ron Goodwin Frenzy: Prelude

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1094

08:40:00 00:08:22 Nicola Porpora Polifemo: Alto Giove

Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Bejun Mehta, countertenor Archiv 4792050

08:50:00 00:07:54 John Williams Star Wars: Throne Room & End Title

John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

09:05:00 00:16:58 Peter Rasmussen Wind Quintet in F major

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

09:27:00 00:06:29 Léon Minkus Don Quixote: Grand pas de deux

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

09:43:00 00:03:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 11 for Winds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

09:48:00 00:03:41 Gabriel Fauré Sicilienne Op 78

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe d'amore Decca 4782564

09:54:00 00:04:01 Carl Maria von Weber Rondo from Piano Sonata No. 1 Op 24

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA



10:00:00 00:03:09 Ludwig van Beethoven Minuet from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

10:03:00 00:02:38 Sergei Prokofiev Summer Night Suite: Minuet Op 123

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 469376

10:09:00 00:07:52 Juan Arriaga Los esclavos felices: Overture

Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

10:19:00 00:04:53 Francesco Corradini Baile de las máscaras: Excerpts

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

10:28:00 00:03:43 Camille Saint-Saëns Allegro appassionato in B flat major Op 43

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

10:33:00 00:13:59 Louis Théodore Gouvy Symphonie brève in G minor Op 58

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

10:50:00 00:30:10 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 18 in B flat major

Northern Sinfonia Imogen Cooper Imogen Cooper, piano Avie 2200

11:23:00 00:08:12 José de Nebra Five Seguidillas & Canción

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

11:28:00 00:08:37 Pablo de Sarasate Scottish Airs Op 34

Adele Anthony, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

11:45:00 00:09:48 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Dream of the

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430201

11:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March "The New York Hippodrome"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA



12:14:00 00:10:31 Alexander Borodin Prince Igor: Overture

Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80039

12:26:00 00:05:34 Albert W. Ketèlbey In a Persian Market

Royal Philharmonic Orchestra Eric Rogers Chorus Decca 444786

12:34:00 00:09:10 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 2 Op 33

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

12:45:00 00:05:24 Iosif Ivanovici Waltz "Danube Waves"

István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

12:52:00 00:07:24 Charles Strouse Annie: Overture

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Ryan Anthony, trumpet; Paul Ferguson, trombone Azica 72216

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA



13:00:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

13:41:00 00:19:01 Sir George Dyson Children's Suite after Walter de la Mare

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9369

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA



14:00:00 00:02:57 Adolphe Adam Giselle: La chasse

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 42450

14:02:00 00:02:20 Johann Strauss Jr Polka "At the Hunt" Op 373

John Georgiadis London Symphony Orchestra MCA 25236

14:09:00 00:09:09 Nikolai Tcherepnin The Distant Princess: Prelude Op 4

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

14:21:00 00:08:10 Johan Wagenaar Amphitrion Overture Op 45

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

14:44:00 00:13:44 George Frideric Handel Concerto Grosso in F major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

15:00:00 00:05:43 Niccolò Jommelli Periodical Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

15:05:00 00:05:01 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

15:10:00 00:09:25 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 9

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

15:20:00 00:05:50 Charles Gounod Faust: O nuit d'amour

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

15:26:00 00:14:48 Percy Grainger Lincolnshire Posy

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

15:52:00 00:05:24 Charles-Marie Widor Toccata from Organ Symphony No. 5 Op 42

Todd Wilson, organ MAA 11009

15:58:00 00:03:54 Nicola Conforto La festa cinese: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

WCLV DRIVE TIME WITH JACQUELINE GERBER



16:06:00 00:03:21 Erich Wolfgang Korngold Captain Blood: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80682

16:13:00 00:10:24 Carl Orff Carmina burana: In Springtime

Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Christian Gerhaher, baritone; Bavarian Radio Chorus DeutGram 4778778

16:28:00 00:02:30 Carl Orff Carmina burana: O fortuna

London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst London Philharmonic Choir EMI 54054

16:34:00 00:06:06 Henryk Wieniawski Finale from Violin Concerto No. 2 Op 22

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

16:51:00 00:02:35 Morton Gould Gavotte from "Interplay"

Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

16:54:00 00:02:56 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Samba

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

17:05:00 00:05:16 Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio:

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

17:30:00 00:04:36 Henryk Wieniawski Scherzo-Tarantelle Op 16

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

17:41:00 00:06:52 Sir Arthur Sullivan The Gondoliers: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

17:49:00 00:02:46 José de Nebra Tempestad grande

Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Bejun Mehta, countertenor Archiv 4792050

17:55:00 00:03:09 Frédéric Chopin Tarantelle in A flat major Op 43

Vladimir Ziva Moscow Symphony Orchestra Naxos 555048

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH MARK SATOLA



18:09:00 00:18:53 William David Brohn Suite from Bernstein's "West Side Story"

Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

18:30:00 00:04:22 Nicola Porpora Carlo il calvo: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

18:37:00 00:03:25 Juan Marcolini La dicha en la desgracia: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

18:43:00 00:11:23 Felix Mendelssohn String Symphony No. 6 in E flat major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA



19:02:00 00:10:55 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E minor

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

19:15:00 00:41:04 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11

Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

20:00 FROM THE MUSIC SETTLEMENT CLEVELAND: The Almeda Trio, recorded 6/1/2014 in Glick Recital Hall

Dave Brubeck: Three to Get Ready (1959), Quiet as the Moon (1991), Concordia (2008)

Franz Schubert: Piano Trio No. 1 in B-Flat D 898 (1827)

Robert Cassidy, piano Ida Mercer, cello Mari Sato, violin

SYMPHONYCAST

21:04:00 00:40:31 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Los Angeles Philharmonic Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano

21:48:00 00:56:55 Maurice Ravel Daphnis et Chloé

Los Angeles Philharmonic Charles Dutoit

22:48:00 00:07:10 Charles Ives Variations on "America" (arr. Wm. Schuman)

Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta (Decca 430142)

LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA



23:02:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

23:09:00 00:10:50 William Alwyn Autumn Legend

Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Rachael Pankhurst, Eng. horn Naxos 570704

23:22:00 00:06:01 Gustav Mahler Rückert Lieder: Ich bin der Welt

Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947

23:28:00 00:02:30 Carl Orff Carmina burana: In trutina

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

23:30:00 00:06:41 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 109

23:39:00 00:05:05 Henryk Wieniawski Romance from Violin Concerto No. 2 Op 22

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

23:44:00 00:09:12 Charles Ives Adagio cantabile from Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

23:55:00 00:04:03 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite: Romance Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

23:57:00 00:01:25 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601