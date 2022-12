Program Guide 07-03-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:29:23 Leos Janácek Idyll for String Orchestra

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

00:33:00 00:50:20 Franz Schubert Symphony No. 9 in C

George Szell Cleveland Orchestra EMI 69364

01:25:00 00:22:17 Alessandro Scarlatti Dixit Dominus

English Concert Trevor Pinnock Nancy Argenta, soprano; Ashley Stafford, counter-tenor; Stephen Varcoe, baritone; English Concert Choir Archiv 423386

01:49:00 00:27:13 Louis Théodore Gouvy Symphony No. 4 in D minor Op 25

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

02:18:00 00:23:04 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 7 in D Op 10

Peter Takács, piano Cambria 1175

02:43:00 00:24:51 Leos Janácek Taras Bulba

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

03:14:00 00:52:06 Johannes Brahms Piano Quartet No. 2 in A Op 26

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 45846

04:08:00 00:22:05 Carl Stamitz Viola Concerto No. 1 in D

Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

04:33:00 00:50:47 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 10 for 13 Winds in B flat

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423061

05:26:00 00:17:17 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

05:46:00 00:05:37 Alan Hovhaness Prayer of Saint Gregory Op 62

I Fiamminghi Rudolf Werthen Benny Wiame, trumpet Telarc 80392

05:53:00 00:05:41 Franz Schubert Allegretto in C minor

Maria João Pires, piano DeutGram 457550

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:13 Felix Mendelssohn Finale from Violin Concerto Op 64

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

06:15:00 00:09:41 Luigi Cherubini The Portuguese Hotel: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

06:29:00 00:06:08 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Tarantella Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

06:37:00 00:09:16 Michel Corrette Concerto comique No. 25 in G minor

Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

06:49:00 00:07:29 Joaquín Rodrigo En Aranjuez con tu amor

London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

06:55:00 00:04:03 Richard Hayman Servicemen on Parade

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60983

07:05:00 00:04:12 John Williams Liberty Fanfare

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

07:15:00 00:09:07 Robert Schumann March from Piano Quintet Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

07:25:00 00:02:43 Richard Nicholson Cantate Domino

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

07:30:00 00:06:09 Johannes Brahms Finale from Horn Trio Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

07:40:00 00:05:55 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 9 Op 59

Cleveland Quartet Telarc 80268

07:50:00 00:02:34 John Dowland Sleep, wayward thoughts

La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

07:55:00 00:03:48 Johann Sebastian Bach Largo from Flute Sonata No. 1

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

08:07:00 00:05:30 Traditional Red River Valley

Dale Warland Dale Warland Singers; Kathryn Greenbank, oboe; Kathy Kienzle, harp AmerChorCl 122

08:15:00 00:08:54 Virgil Thomson Autumn Concertina

Los Angeles Chamber Orchestra Sir Neville Marriner Ann Mason Stockton, harp EMI 6612

08:30:00 00:10:12 Charles Ives Finale from Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

08:40:00 00:05:37 Louis Théodore Gouvy Finale from Fantaisie symphonique Op 59

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

08:47:00 00:04:18 Camille Saint-Saëns Marche-Scherzo from Symphony No. 1 Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

08:55:00 00:04:00 Ennio Morricone The Mission: Gabriel's Oboe

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

08:59:00 00:02:24 Zez Confrey Coaxing the Piano

Richard Dowling, piano Klavier 77035

09:05:00 00:14:32 Ernö Dohnányi American Rhapsody Op 47

Alun Francis Frankfurt Radio Symphony CPO 999308

09:26:00 00:04:15 John Williams E.T. Medley: E.T. & Elliot, Adventures

Michael Chertock, piano Telarc 80357

09:35:00 00:03:07 Louis Moreau Gottschalk The Banjo Op 15

Cecile Licad, piano Naxos 559145

09:48:00 00:03:07 Samuel A. Ward America, the Beautiful

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

09:52:00 00:03:53 Morton Gould American Ballads: Saratoga Quick Step

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

09:58:00 00:01:37 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: Simple Gifts

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:04:51 Silvius Leopold Weiss Presto

Alexandre Lagoya, guitar Erato 45692

10:07:00 00:03:41 Anonymous Lute Duet "Le rossignol"

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

10:12:00 00:06:52 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Violin & Orchestra in B flat

Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Thomas Zehetmair, violin Teldec 46448

10:20:00 00:02:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11

Lars Vogt, piano EMI 36080

10:26:00 00:03:29 Robert Schumann Fairy Tale No. 3 Op 132

Peter Schmidl, clarinet; Heinrich Koll, viola; Madoka Inui, piano Naxos 557606

10:30:00 00:13:07 Leos Janácek Fairy Tale

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

10:45:00 00:03:34 Aaron Copland The Red Pony: Finale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

10:50:00 00:28:57 Peter Tchaikovsky Concert Fantasy in G Op 56

Philharmonia Orchestra Vladimir Fedoseyev Mikhail Pletnev, piano VirginClas 61463

11:21:00 00:08:31 Luigi Cherubini Anacréon: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

11:31:00 00:06:09 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Chaconne

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

11:40:00 00:08:55 Leos Janácek Moravian Dances

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

11:50:00 00:07:33 William Grant Still Folk Suite No. 1

New Zealand String Quartet Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

12:14:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

12:27:00 00:07:59 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Halcyon Days

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:38:00 00:07:45 Elmer Bernstein The Ten Commandments: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

12:47:00 00:09:17 Louis Moreau Gottschalk Bamboula Op 2

Cecile Licad, piano Naxos 559145

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:38:18 Charles Ives Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

13:38:00 00:18:06 William Schuman Symphony No. 5 for Strings

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:27 Fritz Kreisler Variations on a Theme of Corelli

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

14:03:00 00:02:48 Arcangelo Corelli Sarabande & Gigue from Concerto Grosso Op 6

Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 5186031

14:11:00 00:10:13 Gustav Holst Japanese Suite Op 33

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

14:37:00 00:16:28 Leos Janácek The Cunning Little Vixen: Suite

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 75

14:55:00 00:03:11 Leos Janácek Idyll for Strings: Scherzo & Trio

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

JULY CHOICE CDs

15:00:00 00:09:21 Johann Adolph Hasse Sinfonia Op 5

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

15:09:00 00:14:48 Percy Grainger Lincolnshire Posy

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

15:24:00 00:18:44 George Gershwin An American in Paris

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

15:51:00 00:05:38 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in G

Andrew Parrott Taverner Players EMI 54208

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:13 Leos Janácek Idyll for Strings: Andante

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

16:06:00 00:02:27 Percy Grainger Country Gardens

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

16:13:00 00:11:06 Charles Ives Allegro from Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

16:30:00 00:04:17 John Cacavas Star Spangled Spectacular: Songs of George M. Cohan

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80144

16:36:00 00:02:23 John Philip Sousa March "The Washington Post"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

16:41:00 00:07:22 Louis Moreau Gottschalk The Union Op 48

Cecile Licad, piano Naxos 559145

16:55:00 00:03:02 Leos Janácek Moravian Dances: Fur Coat Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

17:05:00 00:05:35 Louis Théodore Gouvy Rondo from Symphonie brève Op 58

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

17:24:00 00:09:52 Jerome Kern Portrait for Orchestra "Mark Twain"

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Tony Chipurn, trombone Vox 3035

17:40:00 00:05:38 Leos Janácek Jealousy

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 75

17:47:00 00:02:16 Leos Janácek Lachian Dances: Blessing Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

17:52:00 00:03:29 Philippe Gaubert Madrigal

Fenwick Smith, flute; Sally Pinkas, piano Naxos 557305

17:59:00 00:00:48 Leroy Anderson Woodbury Fanfare

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Members of Naxos 559356

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:19 Leos Janácek Lachian Dances

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

18:32:00 00:04:23 Gian Carlo Menotti Amelia Goes to the Ball: Overture

James Conlon Metropolitan Opera Orchestra RCA 61509

18:36:00 00:03:45 Gian Carlo Menotti Sebastian: Barcarolle

Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

18:40:00 00:08:58 Thomas Canning Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80462

18:51:00 00:06:10 Michael Daugherty Mount Rushmore: Thomas Jefferson

Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:00:00 00:23:29 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Janine Jansen, violin Decca 7260

19:25:00 00:27:13 Louis Théodore Gouvy Symphony No. 4 in D minor Op 25

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

19:58:00 00:01:06 Claude Debussy Page d'album

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

CHAMBERFEST CLEVELAND: recorded Sunday, June 29 at CIM's Mixon Hall “3X”

20:04:00 00:14:00 Osvaldo Golijov Last Round

Yehonatan Berick (violin), Jinjoo Cho (violin), Noah Bendix-Balgley (violin), Diana Cohen (violin), Yura Lee (viola 1), Yu Jin (viola 2), Gabriel Cabezas (cello 1), Robert deMaine (cello 2), Nathan Farrington (bass)

20:22:00 00:25:37 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 5 in D Op 70

Orion Weiss (piano), Diana Cohen (violin),Gabriel Cabezas (cello)

20:52:00 00:34:54 Peter Tchaikovsky String Sextet in D major Op 70

Yura Lee (1st violin), Noah Bendix-Balgley (2nd violin), Yehonatan Berick (1st viola), Dimitri Murrath (2nd viola), Julie Albers (1st cello), Robert deMaine (2nd cello)

21:35:00 00:24:11 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 15 in D Op 28

Murray Perahia, piano Sony 732646

SYMPHONYCAST with Alison Young: Cincinnati Symphony Orchestra/Louis Langrée

22:04:00 01:06:15 Anton Bruckner Symphony No. 7 in E

23:15:00 00:16:09 Peter Tchaikovsky 1812 Overture Op 49

Cincinnati Symphony Orchestra, Erich Kunzel (Telarc 80041)

23:35:00 00:22:24 Claude Debussy Three Nocturnes

Cincinnati Symphony Orchestra, Paavo Jarvi (Telarc 80617)