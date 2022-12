Program Guide 05-01-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:42:20 Karl Goldmark Rustic Wedding Symphony in E flat major Op 26

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

00:46:00 00:37:48 Johannes Brahms Clarinet Quintet in B minor Op 115

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

01:26:00 00:37:06 Bohuslav Martinu Symphony No. 1

Claus Peter Flor Berlin Symphony Orchestra RCA 60154

02:05:00 00:29:12 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in A minor

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

02:36:00 00:31:47 Antonín Dvorák String Quartet No. 14 in A flat major Op 105

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

03:10:00 00:30:29 Béla Bartók Music for Strings, Percussion & Celesta

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443173

03:42:00 00:31:00 Frédéric Chopin Twelve Etudes Op 10

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

04:15:00 00:38:08 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Sir Charles Mackerras Orch of Age of Enlightenment VirginClas 61305

04:55:00 00:23:32 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 12 for Winds in C minor

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

05:21:00 00:18:53 William David Brohn Suite from Bernstein's "West Side Story"

Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

05:42:00 00:05:26 Giovanni Battista Sammartini Sonata Notturna Op 7

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

05:53:00 00:03:30 Peter Tchaikovsky Impromptu in E minor Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

05:57:00 00:02:21 George Gershwin Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:05:41 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 3 in D minor

Gidon Kremer Kremerata Baltica Nonesuch 287228

06:15:00 00:08:40 Ludwig van Beethoven March & Finale from Quartet No. 15 Op 132

Cypress String Quartet Cypress 2012

06:28:00 00:04:28 Claude Debussy Rêverie

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

06:33:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

06:44:00 00:05:29 Maurice Ravel Jeux d'eau

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

06:51:00 00:03:20 George Frideric Handel Minuet from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

06:55:00 00:02:28 Karl King March "Royal Scotch Highlanders"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:07:00 00:03:03 William Grant Still Blues from "Lenox Avenue"

Denver Oldham, piano Koch Intl 7084

07:10:00 00:08:49 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga &

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

07:21:00 00:02:35 George Frideric Handel Saul: How Excellent Thy Name

Gabrieli Players Paul McCreesh Gabrieli Consort Archiv 474510

07:27:00 00:02:51 Richard Rodgers Mountain Greenery

Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

07:31:00 00:05:09 Morton Gould American Ballads: Star-Spangled Overture

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

07:40:00 00:06:59 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 13 Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

07:51:00 00:02:58 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

07:55:00 00:03:46 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

08:07:00 00:05:38 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in G major

Andrew Parrott Taverner Players EMI 54208

08:15:00 00:06:55 Ferruccio Busoni Comedy Overture Op 38

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 572922

08:25:00 00:04:11 Johann Christian Bach La clemenza di Scipione: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

08:30:00 00:05:53 Pablo de Sarasate Caprice basque Op 24

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

08:37:00 00:02:13 Sergei Prokofiev Cinderella: Gavotte

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

08:41:00 00:06:47 Frédéric Chopin Polonaise No. 1 in C sharp minor Op 26

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

08:51:00 00:07:45 Franz Waxman Rebecca: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:05:00 00:18:18 Robert Schumann Konzertstück Op 86

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

09:27:00 00:06:06 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Serenade No. 13

Chamber Players of Canada Atma 2532

09:35:00 00:03:00 Healey Willan Hail, Gladdening Light

Robert Hunter Bell St Mary Magdalene Church Choir VirginClas 45109

09:53:00 00:02:53 Leroy Anderson Blue Tango

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

09:55:00 00:01:58 Nadia Boulanger Lux aeterna

Chamber Ensemble Isabelle Sabrié, soprano MarcoPolo 223636

09:58:00 00:01:53 Leroy Anderson Jazz Pizzicato

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:48 Alberto Ginastera Estancia: Twilight Idyll

Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999

10:05:00 00:04:21 Aaron Copland The Red Pony: Morning on the Ranch

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

10:11:00 00:06:40 Uuno Klami The Cyclist

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

10:19:00 00:04:33 George Frideric Handel Semele: Where'er you walk

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

10:27:00 00:04:35 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

10:33:00 00:14:29 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 26 in E flat major Op 81

HJ Lim, piano EMI 64952

10:50:00 00:29:33 Sergei Prokofiev Cinderella Suite No. 1 Op 107

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 550968

11:22:00 00:05:58 Pablo de Sarasate Serenata andaluza Op 28

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

11:30:00 00:08:11 Antonio Vivaldi Flute Concerto in D major

Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute Harm Mundi 905193

11:40:00 00:07:52 Juan Arriaga Los esclavos felices: Overture

Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

11:50:00 00:06:56 Hector Berlioz Symphonie fantastique: March to the

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA

12:10:00 00:09:13 Aaron Copland An Outdoor Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3140

12:22:00 00:03:55 Johann Strauss Jr Annen Polka Op 117

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

12:28:00 00:06:13 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 1 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

12:35:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

12:46:00 00:04:53 Leroy Anderson Goldilocks: Overture

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559382

12:52:00 00:05:47 Herbert L. Clarke The Debutante

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet CBS 42137

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA



13:00:00 00:33:18 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 10 in F major

Vienna Chamber Ensemble Denon 9883

13:36:00 00:21:26 Franz Joseph Haydn Symphony No. 53 in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439779

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

14:00:00 00:02:50 Manuel Infante Andalusian Dance No. 3

Sandra Shapiro, piano; Thomas Hecht, piano Azica 1201

14:02:00 00:05:34 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 7 "Vito" Op 26

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

14:12:00 00:09:00 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 417184

14:23:00 00:07:33 Lukas Foss Salomon Rossi Suite

Lukas Foss Brooklyn Philharmonic New World 375

14:46:00 00:14:09 Zoltán Kodály Theater Overture

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

15:00:00 00:07:38 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

15:12:00 00:07:39 Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

15:23:00 00:08:19 Pablo de Sarasate Song of the Nightingale Op 29

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

15:33:00 00:15:16 Maurice Ravel Rapsodie espagnole

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

15:51:00 00:06:03 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

15:58:00 00:03:51 Hugo Alfvén The Mountain King: Dance of the

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL



16:06:00 00:02:57 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Voi che sapete

Musica Aeterna Teodor Currentzis Mary-Ellen Nesi, mezzo-soprano Sony 370926

16:12:00 00:13:05 Hugo Alfvén Swedish Rhapsody No. 1 Op 19

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

16:29:00 00:03:44 Jan A. P. Kaczmarek Finding Neverland: Impossible Opening

Paul Bateman Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

16:35:00 00:04:45 Philip Glass Harpsichord Concerto: Movement III

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

16:41:00 00:07:08 Xaver Scharwenka Scherzo from Piano Concerto No. 1 Op 32

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

16:52:00 00:04:05 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 5 "Playera" Op 23

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

16:57:00 00:01:59 Joaquín Rodrigo Danza from "Fantasía para un

Naples Philharmonic Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

17:05:00 00:04:40 Leo Sowerby Overture "Comes Autumn Time"

Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

17:22:00 00:05:40 Kirke Mechem John Brown: Blow Ye the Trumpet

Symphony Orchestra Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

17:29:00 00:03:45 Traditional Cindy Chamber Ensemble

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

17:40:00 00:04:13 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2009

17:46:00 00:02:45 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Non so più

Orch of Age of Enlightenment Harry Bicket Susan Graham, mezzo-soprano Erato 85768

17:52:00 00:03:01 Joaquín Rodrigo Soleriana: Passepied

Enrique Bátiz Royal Philharmonic Orchestra EMI 67435

17:55:00 00:04:22 Josef Suk Andante from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL



18:09:00 00:29:40 Franz Liszt Piano Sonata in B minor

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

18:41:00 00:02:58 Frédéric Chopin Prelude No. 17 in A flat major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

18:47:00 00:01:25 Nikolai Medtner Fairy Tale in E flat major Op 26

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

18:51:00 00:04:05 Franz Liszt Schubert Song "Auf dem Wasser zu singen"

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

18:55:00 00:03:27 Franz Liszt Schubert Song "Frühlingsglaube"

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA



19:02:00 00:18:19 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

19:22:00 00:31:54 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 25 in C major

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

19:55:00 00:03:28 Ludwig van Beethoven Entrata from Serenade Op 25

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA



20:04:00 00:08:10 Anatoly Lyadov The Enchanted Lake Op 62

Joel Smirnoff CIM Orchestra

20:13:00 00:10:51 Béla Bartók Hungarian Sketches

Joel Smirnoff CIM Orchestra

20:25:00 00:04:24 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Polonaise

Joel Smirnoff CIM Orchestra

20:36:00 00:35:00 Daniil Trifonov Piano Concerto

Joel Smirnoff CIM Orchestra Daniil Trifonov, piano

21:20:00 00:37:29 Alexander Glazunov The Seasons Op 67

Joel Smirnoff CIM Orchestra

SYMPHONYCAST

22:04:00 00:23:01 Igor Stravinsky Symphony in Three Movements

Kristjan Jarvi Minnesota Orchestra

22:30:00 00:29:08 Dmitri Shostakovich Cello Concerto No. 1 in E flat major Op 107

Kristjan Jarvi Minnesota Orchestra Alisa Weilerstein, cello

23:03:00 00:34:27 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dances Op 45

Kristjan Jarvi Minnesota Orchestra

23:42:00 00:15:12 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 1 Op 46

Eiji Oue Minnesota Orchestra