Program Guide 04-21-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:25:11 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Aristophanic Suite Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

00:29:00 00:27:46 Randall Thompson Symphony No. 2 in E minor Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

00:59:00 00:27:06 Robert Schumann Piano Quartet in E flat major Op 47 Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano; Members of RCA 6498

01:28:00 01:27:57 Gustav Mahler Symphony No. 2 in C minor Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Melanie Diener, soprano; Petra Lang, mezzo-soprano; Prague Philharmonic Choir Decca 470283

02:58:00 00:27:08 Niels Gade Symphony No. 8 in B minor Op 47 Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

03:27:00 00:24:04 Georg Philipp Telemann Orchestral Suite in C "Water Music" Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

03:53:00 00:25:20 Sir Edward Elgar Violin Sonata in E minor Op 82 Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

04:20:00 00:41:02 Johann Sebastian Bach Easter Oratorio English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Hannah Morrison, soprano; Meg Bragle, mezzo-soprano; Nicholas Mulroy, tenor; Kevin Deas, bass; Monteverdi Choir Soli Deo 719

05:03:00 00:17:24 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 3 in D major Op 50 NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

05:22:00 00:15:07 Franz Joseph Haydn Symphony No. 30 in C major Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 550757

05:39:00 00:06:41 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Overture Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

05:56:00 00:02:28 Johann Friedrich Fasch Hornpipe from Suite in A minor Tempesta di Mare Chandos 783

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:05:25 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Polonaise Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

06:13:00 00:04:43 Giuseppe Matteo Alberti Sinfonia teatrale for 4 Trumpets & Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

06:21:00 00:08:48 Franz Lehár Waltz "Gold and Silver" Op 79 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

06:32:00 00:07:11 Giacomo Puccini Chrysanthemums Brodsky Quartet Chandos 10761

06:41:00 00:06:59 Robert Farnon A la claire fontaine Robert Farnon Royal Philharmonic Orchestra Reference 47

06:51:00 00:03:20 Gabriel Fauré Barcarolle No. 6 in E flat Op 70 Charles Owen, piano Avie 2240

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March "The New York Hippodrome" Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:55 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 4 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Cynthia Roberts, violin; Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, recorder Avie 2207

07:10:00 00:07:41 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 25 in G major Op 79 HJ Lim, piano EMI 64952

07:20:00 00:04:38 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Act 2 Finale John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

07:27:00 00:01:21 Johannes Brahms Waltz No. 15 in A flat major Op 39 Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

07:30:00 00:05:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: Overture Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

07:40:00 00:06:25 Randall Thompson Scherzo from Symphony No. 2 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

07:51:00 00:03:28 Wolfgang Amadeus Mozart Presto from String Quartet No. 3 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

07:57:00 00:02:26 Virgil Thomson The Plow that Broke the Plains: Cattle: Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

08:07:00 00:05:56 Sergei Taneyev Scherzo from Piano Quintet Op 30 Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Ilya Gringolts, violin; Nobuko Imai, viola; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

08:15:00 00:04:46 Jean-Philippe Rameau Pygmalion: Overture William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901381

08:20:00 00:07:04 Max Bruch Finale from Violin Concerto No. 1 Op 26 Czech Philharmonic Orchestra Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

08:30:00 00:09:57 Aram Khachaturian Gayaneh: Three Dances John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

08:40:00 00:05:23 Sergei Prokofiev Finale from Piano Concerto No. 5 Op 55 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

08:48:00 00:04:53 Giuseppe Verdi Ave Maria from "Four Sacred Pieces" Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80254

08:55:00 00:04:32 Miklós Rózsa Ben-Hur: Love Theme José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

09:05:00 00:17:47 Benjamin Britten A Simple Symphony Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

09:28:00 00:05:19 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

09:35:00 00:04:41 Victor Ewald Moderato from Brass Quintet No. 1 Op 5 Philadelphia Orchestra Members of Ondine 1150

09:55:00 00:02:57 Arcangelo Corelli Gigue from Violin Sonata in A major Op 5 Andrew Manze, violin; David Watkin, cello Harm Mundi 907261

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:00 00:03:56 Frederick Delius Koanga: La Calinda Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

10:07:00 00:02:37 Karl King March "Sarasota" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

10:11:00 00:06:39 Gabriel Fauré Romances without Words Op 17 Charles Owen, piano Avie 2240

10:19:00 00:05:47 Robert Fuchs Menuetto from Serenade No. 3 Op 21 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

10:29:00 00:04:05 Sergei Rachmaninoff Moment Musical No. 5 in D flat Op 16 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4200

10:37:00 00:14:52 Ernö Dohnányi Symphonic Minutes Op 36 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

10:54:00 00:31:09 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 2 in G minor Op 16 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

11:27:00 00:07:23 Frédéric Chopin Ballade No. 3 in A flat Op 47 Van Cliburn, piano RCA 60358

11:36:00 00:10:32 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 16 in D Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

11:49:00 00:06:36 Dmitri Shostakovich Finale from Symphony No. 6 Op 54 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

11:57:00 00:02:19 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Polka Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:07:48 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Overture Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:20:00 00:05:11 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Youth of Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:26:00 00:06:14 John Barry Dances With Wolves: Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

12:35:00 00:07:30 Jean-Baptiste Arban Variations on "The Carnival of Venice" Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

12:44:00 00:06:45 Richard Rodgers State Fair: Suite John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

12:52:00 00:07:51 Josef Strauss Waltz "Water Colors" Op 258 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:30:32 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 5 in F major Op 103 WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

13:33:00 00:25:47 Antonín Dvorák Serenade for Winds in D minor Op 44 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415364

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:26 Giacomo Puccini Prelude for Orchestra Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

14:02:00 00:02:42 Francesco Cilea Adriana Lecouvreur: Act 2 Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

14:07:00 00:09:27 Peter Tchaikovsky Sérénade mélancolique in B minor Op 26 Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186095

14:18:00 00:07:25 Frédéric Chopin Scherzo from Piano Trio Op 8 Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 53112

14:44:00 00:15:47 Howard Hanson Merry Mount: Suite Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559702

15:00 MONDAY MOZART

15:00:00 00:12:40 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 2 in E flat major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

15:12:00 00:16:08 Antonio Rosetti Symphony in G minor Concerto Cologne Teldec 98420

15:28:00 00:13:38 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 6 in D major Andrew Manze English Concert Harm Mundi 907280

15:52:00 00:04:46 Wolfgang Amadeus Mozart La finta giardiniera: Overture Hans Vonk Dresden State Orchestra Capriccio 10070

15:58:00 00:04:55 Randall Thompson Frostiana: Stopping by Woods on a Snowy Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

16:07:00 00:02:25 Randall Thompson Frostiana: The Pasture Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

16:13:00 00:09:11 Sergei Prokofiev First movement from Piano Concerto No. 3 Op 26 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

16:27:00 00:04:44 Sir Arthur Bliss Christopher Columbus: Overture Adriano Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223315

16:35:00 00:04:40 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 97 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

16:41:00 00:08:41 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Overture Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

16:52:00 00:02:53 Arcade Fire Empty Room Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

16:58:00 00:01:16 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Air for the Followers of Saturn Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

17:05:00 00:05:24 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

17:24:00 00:10:42 Alexander Glazunov Solemn Overture Op 73 Igor Golovschin Moscow Symphony Orchestra Naxos 553839

17:40:00 00:05:23 Sergei Prokofiev Finale from Piano Concerto No. 5 Op 55 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

17:47:00 00:03:23 Ermanno Wolf-Ferrari School for Fathers: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

17:52:00 00:02:52 Robert Moran Trinity Requiem: Agnus Dei Chamber Ensemble Robert Ridgell Trinity Youth Chorus Innova 244

17:57:00 00:02:21 Felix Mendelssohn Song without Words No. 9 in E major Op 30 Vassily Primakov, piano Bridge 9350

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:27:46 Randall Thompson Symphony No. 2 in E minor Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

18:39:00 00:03:45 Lou Harrison Three Waltzes Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

18:46:00 00:02:53 Scott Joplin Stoptime Rag Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

18:51:00 00:04:21 Jerome Moross Theme & Variations from Symphony No. 1 JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

18:55:00 00:03:09 Earl Wild Virtuoso Etude on "Embraceable You" Jenny Lin, piano Steinway 30011

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:20:00 00:15:18 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 1 in D flat major Op 10 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

19:37:00 00:35:07 Felix Draeseke Symphony No. 1 in G major Op 12 Jörg-Peter Weigle North German Radio Symphony CPO 999746

19:55:00 00:03:08 Andrea Luchesi Piano Sonata in C [No. 2] Roberto Plano, piano Concerto 2069

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:13:59 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

20:18:00 00:38:14 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78 Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis Joela Jones, organ MAA 2001

20:57:00 00:02:46 Antonín Dvorák Legend No. 7 in A Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin -

Alan Gilbert, conductor

Dorothea Roschmann, soprano

Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano

Steve Davislim, tenor

Eric Owens, bass-baritone

New York Choral Artists

Johann Sebastian Bach: Mass in b BWV 232 (1749)

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:04:51 Randall Thompson Largo from Symphony No. 2 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

23:06:00 00:11:53 Ralph Vaughan Williams Romanza from Symphony No. 5 Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

23:21:00 00:08:08 Alexander Glazunov Mélodie Op 20 St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

23:29:00 00:08:04 Franz Schubert Impromptu No. 6 in A flat major Vassily Primakov, piano Bridge 9327

23:39:00 00:05:39 Randall Thompson Alleluia Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

23:44:00 00:09:00 Ludwig van Beethoven Andante cantabile from Septet Op 20 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

23:55:00 00:03:06 Sir Edward Elgar In Moonlight from "In the South" Op 50 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

23:57:00 00:02:12 Claude Debussy Beau soir Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249