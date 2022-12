Program Guide 04-17-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:08:32 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F majorReinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

00:13:00 00:44:25 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

00:59:00 00:31:41 Camille Saint-Saëns Piano Quartet in B flat major Op 41

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

01:33:00 00:36:34 Hans Gál Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

02:12:00 00:51:52 Franz Liszt Berlioz's "Symphonie fantastique"

Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

03:06:00 00:36:38 Aram Khachaturian Violin Concerto in D minor

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186059

03:45:00 00:35:29 Franz Schubert String Quartet No. 13 in A minor

Cleveland Quartet Telarc 80225

04:22:00 00:22:01 Frank Bridge The Sea

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

04:46:00 00:35:27 Igor Stravinsky Symphony in E flat major Op 1

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

05:23:00 00:15:40 Georg Muffat Chaconne from Concerto Grosso in G major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453418

05:41:00 00:06:30 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

05:49:00 00:04:28 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

05:56:00 00:01:09 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Galop

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

05:57:00 00:01:36 Giuseppe Verdi Aïda: Dance of the Young Moorish Slaves

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:05:20 Antonín Dvorák Scherzo from Serenade for Strings Op 22

Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

06:15:00 00:09:37 Johan Wagenaar Waltz Cycle "Vienna in 3/4 Time" Op 38

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

06:25:00 00:03:52 Felix Mendelssohn Elijah: He Watching Over Israel Atlanta Symphony Orchestra

Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

06:30:00 00:07:37 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

06:40:00 00:07:46 Johann Sebastian Bach Flute Sonata No. 4 in C major

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

06:51:00 00:03:01 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: My Pretty Bess

New Philharmonia Orchestra David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

06:53:00 00:01:38 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Dragons d'Alcala

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

06:55:00 00:04:14 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

07:05:00 00:05:02 Sérgio Assad Gypsy Slopes from "Interchange"

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

07:10:00 00:06:59 Anton Reicha Finale from Wind Quintet No. 23 Op 100

Aulos Wind Quintet Schwann 310011

07:20:00 00:03:33 Fritz Kreisler La Précieuse

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

07:26:00 00:02:22 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 6

Guildhall Strings RCA 61275

07:30:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Il trovatore: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

07:40:00 00:07:33 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 35

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

07:51:00 00:02:07 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Minuet

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

07:55:00 00:03:10 Anonymous Gigue-Duet from Concerto in D for

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

08:07:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

08:15:00 00:08:10 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

08:22:00 00:03:09 François Dompierre The Devil's Beauties

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

08:28:00 00:08:53 Felix Mendelssohn Finale from Concerto for Violin, Piano &

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80745

08:40:00 00:08:30 Joaquín Turina La procesión del rocio Op 9

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

08:51:00 00:03:57 Orlande de Lassus Salve Regina

Harry Christophers The Sixteen Decca 10836

08:55:00 00:04:51 Richard M & Robert B Sherman Mary Poppins: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:05:00 00:17:25 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 7 in G major

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

09:25:00 00:03:53 John Powell Rio 2: Romeo & Juliet's Unfortunate

Hollywood Studio Symphony Sony 304845

09:35:00 00:07:33 William Grant Still Folk Suite No. 1

New Zealand String Quartet Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

09:45:00 00:07:52 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Serenade No. 9

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 53277

09:55:00 00:03:32 Frédéric Chopin Waltz No. 7 in C sharp minor Op 64

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

09:56:00 00:01:47 Frédéric Chopin Waltz No. 6 in D flat major Op 64

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:15 Peter Tchaikovsky Solitude Op 73

Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835

10:02:00 00:02:34 Ole Bull Solitude on the Mountain

Andrew Penny Orchestra of the Mill Lydian 18132

10:07:00 00:06:51 Antonín Dvorák Rondo in G minor Op 94

Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

10:15:00 00:04:57 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

10:22:00 00:04:08 Lü Wencheng Autumn Moon on a Calm Lake

Lang Lang, piano DeutGram 8233

10:28:00 00:15:15 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27

Peter Takács, piano Cambria 1175

10:45:00 00:03:30 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Trumpet Concerto in E flat major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

10:50:00 00:27:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

11:20:00 00:10:38 Gustav Holst The Perfect Fool: Ballet Music Op 39

André Previn London Symphony Orchestra EMI 66934

11:37:00 00:06:32 Georg Philipp Telemann Concerto for Flute, Oboe d'amore &

European Baroque Soloists Denon 9614

11:41:00 00:07:35 Paul Taffanel Finale from Wind Quintet in G minor

Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996

11:50:00 00:06:45 Felix Mendelssohn Finale from Violin Concerto Op 64

Berlin Philharmonic Mariss Jansons Midori, violin Sony 730111

WCLV MERIDIAN

12:10:00 00:09:24 Johann Strauss Jr Waldmeister: Overture

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:21:00 00:04:44 Claude Champagne Danse villageoise

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Analekta 3156

12:28:00 00:06:26 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Malagueña y

Los Romeros, guitars Philips 442781

12:37:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

12:54:00 00:05:23 Paul Lewis An English Overture

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:37:46 Charles Ives Symphony No. 2

Michael Tilson Thomas Royal Concertgebouw Orchestra Sony 46440

13:40:00 00:19:11 Samuel Barber Souvenirs Suite Op 28

Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:05:22 Isaac Albéniz Iberia: Evocatión

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

14:05:00 00:03:28 Ernesto Lecuona Malagueña

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

14:14:00 00:08:10 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

14:25:00 00:06:28 Arthur Foote A Night Piece for Flute & Strings

Cleveland Sinfonietta Louis Lane Maurice Sharp, flute Epic 1116

14:45:00 00:13:57 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557428

15:00:00 00:18:23 Peter Tchaikovsky First movement from Symphony No. 6 Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

15:21:00 00:09:34 Johannes Brahms Andante from String Quartet No. 2 Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

15:32:00 00:04:34 Franz Schubert Winterreise: Der Lindenbaum

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

15:40:00 00:10:13 Ludwig van Beethoven Allegro from Piano Sonata No. 29 Op 106

Igor Levit, piano Sony 370387

15:51:00 00:04:48 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL

15:58:00 00:04:28 George Gershwin Porgy and Bess: Bess, You is My Woman

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

16:07:00 00:02:55 Louis Moreau Gottschalk La jota aragonesa Op 14

Cecile Licad, piano Naxos 559145

16:13:00 00:09:06 Camille Saint-Saëns Barcarolle in F major Op 108

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

16:27:00 00:05:49 Clint Mansell Noah: Day and Night Shall Not Cease

Matt Dunkley Symphony Orchestra Nonesuch 542164

16:34:00 00:05:39 Alexander Glazunov Finale from Violin Concerto Op 82

Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

16:41:00 00:07:39 Viktor Ullmann Variations & Fugue on an Hebraic Folk

Jeanne Golan, piano Steinway 30014

16:52:00 00:02:59 Peter Tchaikovsky None But the Lonely Heart Op 6

Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835

16:57:00 00:02:20 Jean-Philippe Rameau Platée: Rigaudons

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

17:05:00 00:06:13 Johann David Heinichen Pastorale in A major

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Susanne Regel, oboe; Monika Nielen, oboe Archiv 447644

17:14:00 00:07:24 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Trumpets in C major

Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

17:24:00 00:11:32 Gioacchino Rossini William Tell: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

17:40:00 00:03:37 Peter Tchaikovsky Romance Op 6

Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835

17:45:00 00:04:13 Peter Tchaikovsky Mazeppa: Gopak

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

17:52:00 00:02:54 Giovanni Gabrieli Plaudite, psallite, jubilate Deo

Vittorio Negri Gregg Smith Singers; Texas Boys' Choir; Edward Tarr Brass Ensemble; E. Power Biggs, organ CBS 42645

17:56:00 00:03:05 Amy Beach Fireflies Op 15

Joel Fan, piano Reference 119

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:40 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 34 in C major

Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

18:32:00 00:04:16 Antonín Dvorák Bagatelle No. 5 Op 47

Takács Quartet Gábor Ormai, harmonium Decca 430077

18:40:00 00:02:23 Ferruccio Busoni Viennese Dance Song Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

18:45:00 00:10:04 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 6 Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

18:55:00 00:03:14 Ludwig van Beethoven Für Elise

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:07:20 Henry Charles Litolff Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 Op 102

Royal Philharmonic Orchestra Moshe Atzmon Cristina Ortiz, piano Decca 414348

19:11:00 00:44:44 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

19:57:00 00:01:48 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Gavottes

Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:11:30 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute MAA 1032

20:16:00 00:38:49 Béla Bartók Concerto for Orchestra

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 458841

20:55:00 00:03:06 Claude Debussy Petite Suite: Ballet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

21:00 A MUSICAL FEAST FOR PASSOVER with Itzhak Perlman - Click herefor the Playlist

SYMPHONYCAST with Alison Young: Estonian National Symphony/Mikko Franck; Estonian Philharmonic Chamber Chorus; Kaia Urb, soprano; Alexander Gavrylyuk, piano

22:04:00 00:33:35 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18

22:40:00 00:06:28 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

22:50:00 00:24:17 Francis Poulenc Gloria

23:20:00 00:31:03 Edvard Grieg Symphonic Dances Op 64