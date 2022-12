Program Guide 04-02-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:23:54 Franz Lachner Wind Quintet No 2 in E flat major

Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591

00:28:00 00:25:50 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80187

00:56:00 00:37:50 Franz Joseph Haydn Mass No. 11 in D minor

Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

01:36:00 00:33:10 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 9 in E minor

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra BBC 333

02:11:00 00:45:12 Enrique Granados Goyescas

orge Luis Prats, piano Decca 4782732

02:58:00 00:39:55 Ludwig van Beethoven Septet in E flat major Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

03:40:00 00:46:27 E. J. Moeran Symphony in G minor

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8577

04:28:00 00:25:05 Ludwig van Beethoven Cello Sonata No. 1 in F major Op 5

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

04:55:00 00:25:00 Claude Debussy Fantaisie for Piano & Orchestra

Orchestre National de France Marek Janowski Barry Douglas, piano RCA 68127

05:22:00 00:17:44 Darius Milhaud La création du monde

Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

05:42:00 00:04:51 Silvius Leopold Weiss Presto

Alexandre Lagoya, guitar Erato 45692

05:51:00 00:04:30 Claude Debussy Suite bergamasque: Prélude

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

05:58:00 00:00:51 Maurice Ravel Minuet in C sharp minor

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:58 Muzio Clementi Finale from Symphony No. 2

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

06:15:00 00:08:48 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

06:25:00 00:09:31 Franz Lachner Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2

Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591

06:40:00 00:07:51 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 3 Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

06:48:00 00:03:06 Scott Joplin Peacherine Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

06:51:00 00:02:19 Francis Poulenc Improvisation No. 12 "Homage to

Paul Crossley, piano CBS 44921

06:55:00 00:04:17 Leon Jessel Parade of the Wooden Soldiers

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

07:05:00 00:05:04 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Sinfonia

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

07:13:00 00:02:15 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Sanctus "Lord Nelson"

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

07:16:00 00:05:58 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

07:23:00 00:02:16 Leroy Anderson The Syncopated Clock

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:28:00 00:05:20 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quintet No. 5

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

07:33:00 00:02:25 Sir Arthur Bliss Checkmate: Dance of the Red Pawns

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

07:40:00 00:08:25 Jean Sibelius Finlandia Op 26

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

07:51:00 00:03:19 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Overture Op 112

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449186

07:57:00 00:02:02 Frédéric Chopin Waltz No. 4 in F major Op 34

Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

08:07:00 00:05:42 Maurice Ravel Menuet antique

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

08:15:00 00:07:29 William Boyce Symphony No. 5 in D major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

08:23:00 00:02:49 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: I am the very Welsh National Opera Orchestra

Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

08:28:00 00:08:19 Philip Glass Company

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

08:40:00 00:07:01 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in D major Op 9

Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

08:48:00 00:02:19 Leonard Bernstein

West Side Story: Mambo David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

08:51:00 00:06:03 Frederick Loewe Gigi: Suite

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

08:58:00 00:04:24 Mel Brooks The Producers: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:08:00 00:18:15 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

09:28:00 00:07:54 John Williams Star Wars: Throne Room & End Title

John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

09:40:00 00:09:03 Michael Torke Bright Blue Music

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Ecstatic 92201

09:50:00 00:08:18 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Swans

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

10:05:00 00:03:16 Heitor Villa-Lobos Song of the Black Swan

Julian Lloyd Webber, cello; John Lenehan, piano Philips 434917

10:10:00 00:07:27 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 2

10:19:00 00:05:31 Wolfgang Amadeus Mozart Andante No. 2 from Symphony No. 31

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 48385

10:27:00 00:05:13 Alexander Borodin Petite Suite: Intermezzo

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

10:33:00 00:14:28 César Cui Suite Miniature Op 20

Kenneth Schermerhorn Hong Kong Philharmonic MarcoPolo 220308

10:50:00 00:23:59 Franz Joseph Haydn Symphony No.102 in B flat major

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

11:18:00 00:06:13 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

11:27:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in G major

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

11:38:00 00:07:16 Gustav Holst Walt Whitman Overture Op 7

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

11:47:00 00:06:15 Ermanno Wolf-Ferrari Rondò from Idillio Concertino Op 15

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Andrea Tenaglia, oboe Naxos 572921

11:54:00 00:03:17 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 11 in F major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:07:17 Daniel Auber The Bronze Horse: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:21:00 00:06:05 Vittorio Monti Csárdás Virtuosi

Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

12:31:00 00:07:01 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from "On Your

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

12:40:00 00:05:43 Jacques Offenbach Waltz "Souvenir d'Aix-les-Bains"

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:47:00 00:07:57 Ferdinand Hérold Zampa: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:55:00 00:03:00 Johann Strauss Jr Cavalry March Op 428

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:37:32 John Knowles Paine Symphony No. 1 in C minor Op 23

Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

13:37:00 00:19:39 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

Nashville Symphony Leonard Slatkin Peng-Peng Gong, piano Naxos 570716

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:49 Giuseppe Verdi I Lombardi: Crusaders' Chorus

Chicago Symphony Orchestra Sir Georg Solti Chicago Symphony Chorus Decca 430226

14:03:00 00:03:03 E. T. A. Hoffmann The Cross on the Baltic Sea: March of

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999606

14:06:00 00:09:07 Robert Schumann March from Piano Quintet Op 44

Maria Joao Pires, piano Augustin Dumay, violin Renaud Capucon, violin Gerard Causse, viola Jian Wang, cello

14:15:00 00:17:31 Richard Wagner A Siegfried Idyll

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS: A look at Mitsuko Uchida’s appearances in Severance Hall this week, performing Piano Concertos No. 18 and 19

15:03:00 00:07:38 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 18

Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 57803

15:12:00 00:09:16 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 23 in D major

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 66859

15:27:00 00:27:11 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 19 in F major

Padua Chamber Orchestra Alexandre Rabinovitch Alexandre Rabinovitch, piano Teldec 98407

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:09 Ludwig van Beethoven Minuet from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

16:05:00 00:02:29 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Sonata No. 29 Op 106

Igor Levit, piano Sony 370387

16:11:00 00:14:23 Gabriel Fauré Masques et bergamasques Op 112

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449186

16:30:00 00:05:42 Elmer Bernstein The Babe: The Hero

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

16:42:00 00:09:11 Ludwig van Beethoven Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

16:53:00 00:02:55 George Frideric Handel Xerxes: Largo "Ombra mai fu"

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 6584

16:57:00 00:02:09 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Bourrée

Paramount Brass Centaur 2355

17:05:00 00:04:30 Stephen Foster Hard Times Come Again No More

Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432

17:24:00 00:10:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 102

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

17:40:00 00:05:27 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Agnus Dei & Dona nobis

Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

17:47:00 00:03:21 Johann Sebastian Bach Mass in b: Dona nobis pacem

Cleveland Orchestra Robert Shaw Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

17:53:00 00:01:54 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Spanish Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:56:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Là ci darem la mano

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Danielle de Niese, soprano; Bryn Terfel, baritone Decca 13277

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:22 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 30 in E major Op 109

Igor Levit, piano Sony 370387

18:30:00 00:06:23 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

18:39:00 00:02:58 Franz Schubert Auf dem Wasser zu singen

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

18:45:00 00:09:31 Franz Lachner Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2

Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:12:46 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

19:16:00 00:37:05 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56

English Chamber Orchestra Sir Alexander Gibson Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Chandos 8409

8:00:00

CIM LIVE: Faculty Recital live from Kulas Hall - William Preucil, violin; Mark Kosower, cello; Jee-Won Oh, piano, guest artist

Ludwig van Beethoven: Variations on “Ein Mädchen oder Weibchen” Op 66 (1796)

Zoltán Kodály: Duo for Violin and Cello Op 7 (1914)

Antonín Dvorák: Piano Trio No. 1 in B-Flat Op 21 (1875)

THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: music of the historic composer Florence Price

LATE PROGRAM

23:02:00 00:04:35 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Ballad

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

23:06:00 00:06:21 Claude Debussy Images, Book 1: Hommage à Rameau

Simon Trpceski, piano EMI 272

23:12:00 00:08:29 Charles Tomlinson Griffes Three Tone Pictures Op 5

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

23:23:00 00:05:11 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 102

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

23:28:00 00:09:26 Wolfgang Amadeus Mozart Andantino from Serenade No. 9

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 53277

23:40:00 00:05:01 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 3 Prelude "Ase's Death"

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

23:45:00 00:08:17 Max Bruch Adagio from Scottish Fantasy Op 46

Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Midori, violin Sony 58967

23:55:00 00:03:33 Franz Liszt Schubert Song "Frühlingsglaube"

Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

23:56:00 00:02:43 E. J. Moeran Serenade in G: Air

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034