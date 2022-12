Program Guide 03-25-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:23:48 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 4 in D major

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

00:28:00 00:37:10 Carl Nielsen Symphony No. 3 Op 27

New York Philharmonic Alan Gilbert Erin Morley, soprano; Joshua Hopkins, baritone DaCapo 220623

01:07:00 00:42:15 Franz Schubert Piano Sonata in B flat major

Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

01:51:00 00:34:04 Alexander Glazunov Symphony No. 1 in E Op 5

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

02:27:00 00:38:15 Giuseppe Verdi Four Sacred Pieces

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Donna Carter, soprano; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80254

03:07:00 00:33:01 Aaron Copland Billy the Kid

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

03:42:00 00:38:29 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 8 in E minor Op 59

Cleveland Quartet Telarc 80268

04:23:00 00:20:42 Johann Sebastian Bach Partita No. 1 in B flat major

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

04:46:00 00:35:15 George W. Chadwick Symphony No. 3 in F

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9253

05:23:00 00:17:03 Ludwig van Beethoven Sextet for 2 Horns & Strings Op 81

Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

05:42:00 00:05:34 Albert W. Ketèlbey In a Persian Market

Royal Philharmonic Orchestra Eric Rogers Chorus Decca 444786

05:51:00 00:05:30 Louis Moreau Gottschalk Caprice on "The Battle Cry of Freedom" Op 55

Leonard Pennario, piano EMI 64667

05:59:00 00:01:19 Irving Berlin Blue Skies

Jenny Lin, piano Steinway 30011

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am,

Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:08:00 00:05:47 Ludwig van Beethoven Rondo a capriccio in G major Op 129

Russell Sherman, piano GM Records 2068

06:15:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz "Vienna Blood" Op 354

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

06:25:00 00:06:17 René Clausen Magnificat

Charles Bruffy Kansas City Chorale Chandos 5105

06:32:00 00:05:08 Gabriel Fauré Fantaisie Op 79 Tapiola Sinfonietta

Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

06:40:00 00:06:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 3

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

06:51:00 00:01:55 Béla Bartók Bagatelle No. 14 Op 6

Orion Weiss, piano Bridge 9355

06:53:00 00:01:43 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: Galop

André Kostelanetz André Kostelanetz Orchestra Sony 62642

06:55:00 00:03:54 Frank W. Meacham The American Patrol

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:09 Bruce Broughton Silverado: Themes

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

07:10:00 00:07:11 Felix Mendelssohn Finale from Cello Sonata No. 2 Op 58

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

07:17:00 00:03:58 Ludwig van Beethoven Bundeslied Op 122

London Symphony Orchestra Michael Tilson Thomas Ambrosian Singers CBS 44798

07:25:00 00:01:33 Aaron Copland Old American Songs Set No. 2: Ching-A

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

07:27:00 00:06:28 Mario Castelnuovo-Tedesco Fiesta from Guitar Concerto No. 2 Op 160

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar RCA 60355

07:40:00 00:05:58 Eric Coates Ballad for Strings

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

07:47:00 00:03:19 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Chianti

London Brass Teldec 46069

07:51:00 00:03:11 Sir Edward Elgar Chanson de matin Op 15

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

07:57:00 00:02:17 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Lyric Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

08:08:00 00:06:10 Joaquín Rodrigo Finale from Concierto Andaluz

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

08:15:00 00:06:14 Franz von Suppé The Torments of Tantalus: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

08:23:00 00:03:30 George Gershwin Tip-Toes: Sweet and Low-Down

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin; George Gershwin, piano Sony 60659

08:27:00 00:11:23 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 2 in G major

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

08:40:00 00:07:19 Wolfgang Amadeus Mozart La finta semplice: Overture

Mario Bernardi Calgary Philharmonic CBC 5149

08:50:00 00:08:22 Ralph Vaughan Williams Coastal Command: Suite

Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

09:05:00 00:15:31 Anatoly Lyadov Eight Russian Folk Songs Op 58

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

09:25:00 00:06:58 Richard M & Robert B Sherman The Jungle Book: Medley

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Singing Hoosiers Telarc 80196

09:35:00 00:03:37 Percy Grainger Mock Morris

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

09:55:00 00:02:35 Richard Strauss Träumerei Op 9

John O'Conor, piano Telarc 80391

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:23 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Tambourins

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

10:02:00 00:03:16 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Musette et Tambourin

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

10:09:00 00:07:20 Franz Schubert Overture in the Italian Style in C

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

10:17:00 00:05:25 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

10:25:00 00:05:42 Ladislav Kupkovic Souvenir Kremerata Baltica

Gidon Kremer Gidon Kremer, violin Nonesuch 79657

10:32:00 00:13:30 Georgs Pelécis Concertino Bianco in C major

German Chamber Philharmonic Heinrich Schiff Alexei Lubimov, piano Erato 12709

10:47:00 00:01:21 Wolfgang Amadeus Mozart Les petits riens: Gavotte

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

10:50:00 00:25:38 Béla Bartók Piano Concerto No. 3 London Symphony Orchestra

Pierre Boulez Hélène Grimaud, piano DeutGram 3885

11:17:00 00:07:43 Gabriel Fauré Valse-Caprice No. 2 in D flat major Op 38

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

11:27:00 00:06:45 Anton Bruckner Scherzo from Symphony in D minor

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421593

11:37:00 00:06:54 Ernst Wilhelm Wolf Symphony in D major

Nicolás Pasquet Liszt Chamber Orch, Weimar Naxos 557132

11:45:00 00:04:02 William Grant Still Bayou Home

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

11:50:00 00:06:43 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:04:32 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein:

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:18:00 00:07:18 Louis Moreau Gottschalk Grand Tarantelle Op 67

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80112

12:27:00 00:06:12 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

12:36:00 00:07:19 Joseph Lanner Waltz "The Suitors" Op 103

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:45:00 00:03:56 John Philip Sousa The Presidential Polonaise

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

12:50:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:31:11 Anton Rubinstein Piano Concerto No. 4 in D minor Op 70

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

13:31:00 00:25:40 Charles Gounod Symphony No. 1 in D major

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:09 Béla Bartók Three Hungarian Folk Songs

Lara Downes, piano Steinway 30016

14:05:00 00:10:25 Alexander Scriabin Piano Sonata No. 2 in G sharp minor Op 19

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

14:06:00 00:01:53 Zoltán Kodály See the gypsy eats cheese

Iván Fischer Children's Choir Magnificat Philips 462824

14:10:00 00:09:54 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Violin Concerto No. 3

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

14:43:00 00:16:43 George Frideric Handel Concerto Grosso in A major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:04:00 00:13:47 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 9 Op 125

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 9661

15:19:00 00:02:56 Giacomo Puccini La Rondine: Ch' il bel sogno di Doretta

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano; John Constable, piano Decca 6590

15:26:00 00:09:01 Edwin London Scenes for Flute and Orchestra: Shakespeare in the Park

Edwin London Cleveland Chamber Symphony Sean Gabriel, flute

15:37:00 00:10:25 Jorge Morel Guitar Sonatina

David Russell, guitar Telarc 80612

15:50:00 00:06:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 3

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute,

including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:04:38 Sir Edward Elgar La Capricieuse Op 17

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

16:06:00 00:02:54 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

16:13:00 00:10:10 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 6 Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

16:28:00 00:03:57 Nigel Hess Ladies In Lavender: Ladies in Lavender

Nigel Hess Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

16:32:00 00:07:22 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 17

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Leif Ove Andsnes, piano MAA 10406

16:42:00 00:06:52 Béla Bartók Romanian Folk Dances

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

16:52:00 00:02:43 Richard Nicholson Cantate Domino

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

16:55:00 00:03:37 Fernando Sor L'encouragement: Vals Op 34

Duo Amaral DuoAmaral 501592

17:05:00 00:04:57 Modest Mussorgsky Solemn March "The Capture of Kars"

Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

17:12:00 00:07:43 Johann Adolph Hasse Sinfonia in D major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

17:23:00 00:09:39 Béla Bartók Finale from Concerto for Orchestra

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

17:40:00 00:07:18 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Violin Concerto No. 4

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

17:47:00 00:02:45 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Non so più

Orch of Age of Enlightenment Harry Bicket Susan Graham, mezzo-soprano Erato 85768

17:52:00 00:02:42 Wang Luobin Chinese Folk Song "A La Mu Han"

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

17:56:00 00:03:16 John Williams The Empire Strikes Back: Yoda's Theme

John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:58 Béla Bartók Violin Concerto No. 1

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

18:34:00 00:03:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Contredanse

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

18:40:00 00:02:21 Jean-Philippe Rameau Rondeau "La Villageoise"

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

18:44:00 00:11:06 Felix Mendelssohn Overture "Calm Sea and Prosperous

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

18:54:00 00:04:29 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Overture

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra CBC 5229

19:02:00 00:24:19 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

Paavo Järvi German Chamber Philharmonic RCA 33835

19:28:00 00:26:31 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

20:00 CSU FACULTY RECITAL SERIES, live from Drinko Hall at Cleveland State University

Sean Gabriel, flute; Ellen Breakfield Glick, clarinet; Rebecca Mayhew, oboe; Mark DeMio, bassoon; David Brockett, horn

20:04:00 00:15:53 Franz Danzi Wind Quintet in G minor Op 56

20:24:00 00:13:26 Paul Hindemith Kleine Kammermusik for 5 Winds Op 24

21:03:00 00:26:34 Carl Nielsen Wind Quintet Op 43

22:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Miguel Harth-Bedoya, conductor; Jorge Rederico Osorio, piano

22:04:00 00:13:53 Antonín Dvorák Hussite Overture Op 67

22:20:00 00:36:00 Carlos Chávez Piano Concerto

22:54:00 00:32:48 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

23:32:00 00:21:47 Ernest Bloch Schelomo Yo-Yo Ma, cello