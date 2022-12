Program Guide 03-20-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:24:44 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 15 in D major Op 28

Peter Takács, piano Cambria 1175

00:29:00 00:26:07 Vincent d'Indy Symphony on a French Mountain Air Op 25

National Symphony of Ireland Antonio de Almeida François-Joël Thiollier, piano Naxos 550754

00:57:00 00:32:35 Wilhelm Stenhammar Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

01:32:00 00:38:09 Robert Schumann Symphonic Etudes Op 13

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

02:12:00 00:41:28 Joachim Raff Symphony No. 8 in A major Op 205

Urs Schneider Czecho-Slovak State Phil MarcoPolo 223362

02:55:00 00:19:44 Sergei Rachmaninoff Variations on a Theme of Corelli Op 42

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

03:17:00 01:02:00 Carl Orff Carmina burana

Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Judith Blegen, soprano; Kenneth Riegel, tenor; Peter Binder, baritone; Cleve Orch Children's Chorus; Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

04:21:00 00:15:01 Brian Easdale Red Shoes Ballet

Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

04:38:00 00:41:32 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46532

05:22:00 00:19:34 Alfredo Casella Italia Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

05:44:00 00:04:30 Gabriel Fauré Impromptu No. 3 in A flat major Op 34

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

05:56:00 00:02:50 Benjamin Britten Finale from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER



06:08:00 00:05:29 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures: La Primavera

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

06:15:00 00:07:45 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Violin Sonata

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

06:25:00 00:07:39 Claude Debussy Images: Rondes de printemps

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

06:33:00 00:05:44 George Frederick Bristow Scherzo "The Butterfly's Frolic" from

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9169

06:40:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

06:48:00 00:03:33 John Rutter Suite Antique: A Jazz Waltz

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

06:55:00 00:02:49 Gustav Holst First Suite for Military Band: March Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

06:58:00 00:01:35 Gilbert & Sullivan The Mikado: The flowers that bloom in

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Anthony Rolfe Johnson, tenor; Richard Suart, baritone Telarc 80284

07:05:00 00:04:43 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Spring

Almeda Trio Albany 1386

07:10:00 00:09:15 Franz Liszt Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

07:20:00 00:07:06 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic CBS 42489

07:30:00 00:01:55 Francesco Landini Ballata "Ecco la primavera"

Michael Jaffee Waverly Consort Vanguard 8201

07:33:00 00:02:21 Felix Mendelssohn Song without Words No. 30 in A major Op 62

Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006

07:40:00 00:03:19 Christian Sinding Rustles of Spring Op 32

Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300

07:43:00 00:03:01 Fanny Mendelssohn-Hensel The Year: May "Spring Song"

Sarah Rothenberg, piano Arabesque 6666

07:47:00 00:03:00 Leroy Anderson The First Day of Spring

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

07:51:00 00:03:21 Aaron Copland Simple Gifts from "Appalachian Spring"

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 469376

07:55:00 00:01:46 Percy Grainger Country Gardens

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

BBC NEWS

08:08:00 00:08:13 Johann Strauss Jr Waltz "Voices of Spring" Op 410

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Kathleen Battle, soprano DeutGram 419616

08:15:00 00:08:03 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in E major

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

08:25:00 00:07:54 Frederick Delius Spring Idyll

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

08:38:00 00:02:34 Franz Liszt Schubert Song "Hark, hark, the lark"

Evgeny Kissin, piano DeutGram 435028

08:40:00 00:09:15 Carl Orff Carmina burana: In Springtime

Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Peter Binder, baritone; Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

08:51:00 00:01:20 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 2: Spring Dance Op 38

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

08:55:00 00:04:47 Miklós Rózsa Madame Bovary: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:05:00 00:16:03 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Iona Brown, violin Decca 414595

09:25:00 00:03:35 John Stafford Smith The Star Spangled Banner

leonard Slatkin Nashville Symphony Naxos 570716

09:35:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

09:45:00 00:08:52 Antonio Vivaldi Flute Concerto in D major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

09:53:00 00:04:50 Percy Grainger My Robin is to the Greenwood Gone

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9554

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:04 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Gavotte

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

10:05:00 00:04:12 Igor Stravinsky Pulcinella: Gavotte with 2 Variations

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

10:11:00 00:07:13 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Les

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

10:19:00 00:04:43 Felix Mendelssohn Swiss Song from String Symphony No. 11

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

10:25:00 00:05:33 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 61 in D major

András Schiff, piano Teldec 17141

10:33:00 00:13:22 Ludwig van Beethoven Piano Trio in E flat major

Florestan Trio Hyperion 67393

10:48:00 00:01:31 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 7 in F major

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

10:50:00 00:28:38 Johannes Brahms Variations & Fugue on Theme by Handel Op 24

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 436853

11:22:00 00:05:15 Wayne Barlow The Winter's Passed Brooklyn Philharmonic

Michael Barrett Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7187

11:30:00 00:06:14 Padre Antonio Soler Sonata No. 3 in B flat major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

11:38:00 00:06:48 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

11:46:00 00:10:11 Franz Schubert Finale from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

11:58:00 00:01:08 Felix Mendelssohn Song without Words No. 28 in G major Op 62

Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA



12:10:00 00:04:07 Georges Bizet Carmen: Toreadors' Entrance "Les voici,

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

12:14:00 00:07:09 Johann Strauss Jr Waltz "Voices of Spring" Op 410

Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

12:25:00 00:06:06 Sir William Walton Coronation March "Crown Imperial"

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

12:34:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi

Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

12:42:00 00:15:58 Morton Gould A Symphonic Portrait of "Carousel"

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA



13:00:00 00:47:13 Wilhelm Stenhammar Piano Concerto No. 1 in B flat minor

Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

13:47:00 00:10:13 Gustav Holst Japanese Suite Op 33

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA



14:00:00 00:04:40 Dag Wirén March from Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

14:07:00 00:02:31 Pio Carlo Nevi March on Themes from Puccini's "La

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

14:12:00 00:08:32 Ron Nelson Savannah River Holiday

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

14:23:00 00:16:01 Germaine Tailleferre Concertino for Harp & Orchestra

Women's Philharmonic JoAnn Falletta Gillian Benet, harp Koch Intl 7169

14:35:00 00:03:01 Georg Philipp Telemann Bourrée alla Polacca

John Williams, guitar CBS 44518

14:41:00 00:12:19 George Gershwin Second Rhapsody Harmonie Ensemble New York

Steven Richman Lincoln Mayorga, piano Bridge 9212

15:00:00 00:06:08 Morten Lauridsen O magnum mysterium

Burning River Brass BurnRiver 2013

15:10:00 00:19:44 Sergei Rachmaninoff Variations on a Theme of Corelli Op 42

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

15:25:00 00:16:09 Wolfgang Amadeus Mozart Sonata No. 22 for Piano & Violin in A major

Ray Chen, violin; Christoph Eschenbach, piano Sony 544775

15:51:00 00:05:24 Charles-Marie Widor Toccata from Organ Symphony No. 5 Op 42

Todd Wilson, organ MAA 11009

15:56:00 00:03:30 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 3: Bourrée

Andrés Díaz, cello Azica 71252

15:58:00 00:04:25 Antonín Dvorák Czech Suite: Polka Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL



16:06:00 00:03:03 George Frideric Handel Sarabande from Keyboard Suite in D minor

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Members of DeutGram 13993

16:12:00 00:10:46 Georges Bizet Jeux d'enfants: Suite Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

16:27:00 00:03:47 Howard Shore The Return of the King: The White Tree

Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1160

16:36:00 00:03:28 Ludwig van Beethoven Entrata from Serenade Op 25

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

16:41:00 00:07:25 Carl Nielsen Allegro sanguineo from Symphony No. 2 Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

16:52:00 00:02:39 Traditional Shaker Hymn "Not One Sparrow is

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

17:05:00 00:04:42 George Frideric Handel Polonaise from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

17:12:00 00:07:49 Franz Schubert Scherzo & Trio from Symphony in D major

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

17:22:00 00:12:11 Carl Czerny Variations on a Theme by Rode Op 33

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

17:40:00 00:04:16 John Williams 1941: March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

17:46:00 00:03:55 Erich Wolfgang Korngold The Adventures of Robin Hood: March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

17:52:00 00:02:50 John Dowland O sweet woods

La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

17:55:00 00:03:19 Clarice Assad Impressions: Perpetual Motion

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL



18:09:00 00:26:07 Vincent d'Indy Symphony on a French Mountain Air Op 25

National Symphony of Ireland Antonio de Almeida François-Joël Thiollier, piano Naxos 550754

18:38:00 00:03:47 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Au bord

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

18:44:00 00:04:15 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Orage

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

18:51:00 00:04:41 Johann Joseph Fux Rondeau à 7 in C

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

18:56:00 00:02:03 Franz Liszt Consolation No. 6 in E major

Nelson Freire, piano Decca 4782728

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA



19:02:00 00:18:57 Edvard Grieg Lyric Suite Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

19:23:00 00:32:35 Wilhelm Stenhammar Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

19:57:00 00:01:41 Gustav Holst Japanese Suite: Dance of the Wolves Op 33

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA



20:02:00 00:20:22 Richard Wagner Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod

Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

20:24:00 00:33:08 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421439

20:57:00 00:01:57 Lou Harrison Gigue & Musette

Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

SYMPHONYCAST



21:04:00 00:27:25 Witold Lutoslawski Concerto for Orchestra

Mariss Jansons Bavarian Radio Symphony

21:36:00 00:39:46 Béla Bartók Concerto for Orchestra

Mariss Jansons Bavarian Radio Symphony

22:19:00 00:36:48 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67

Otto Klemperer Bavarian Radio Symphony

LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA



23:02:00 00:06:02 Orlando Gibbons Pavan No. 16 in G minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

23:08:00 00:05:53 Gustav Mahler Blumine from Symphony No. 1 in D major

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 469376

23:16:00 00:07:13 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Les

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

23:23:00 00:08:13 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Springtime

Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro Gareth Hulse, oboe ASV 2053

23:31:00 00:06:56 Gerald Finzi Romance in E flat major Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5101

23:40:00 00:06:46 Franz Joseph Haydn Largo from String Quartet No. 64 Op 76

Carmina Quartet Denon 78963

23:46:00 00:07:01 Frederick Delius On Hearing the First Cuckoo in Spring

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

23:55:00 00:02:51 George Frideric Handel Larghetto from Concerto Grosso Op 6

Guildhall Strings RCA 7921

23:57:00 00:02:03 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 82849