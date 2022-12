Program Guide 03-07-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:34:01 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

00:38:00 00:31:29 Franz Berwald Symphony No. 2 in D

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

00:40:00 00:12:21 John Rutter Suite for Strings

John Rutter Royal Philharmonic Orchestra Decca 1821

01:11:00 00:40:20 Léo Delibes Sylvia: Suite

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

01:53:00 00:29:45 Maurice Ravel String Quartet in F

Cavani String Quartet Azica 71202

02:25:00 00:41:25 Max Reger Variations & Fugue on a Theme of Hiller Op 100

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

03:08:00 00:39:22 Felix Mendelssohn Concerto for Violin, Piano & Strings in D minor

London Mozart Players Matthias Bamert David Lefèvre, violin; Alain Lefèvre, piano Analekta 9283

03:49:00 00:29:14 Ernest Schelling Suite Fantastique Op 7

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

04:20:00 00:29:23 Leos Janácek Idyll for String Orchestra

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

04:51:00 00:27:12 Maurice Ravel Mother Goose Ballet

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

05:21:00 00:19:12 Georg Matthias Monn Cello Concerto in G minor

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

05:48:00 00:06:08 Morten Lauridsen O magnum mysterium Burning River Brass BurnRiver 2013

05:57:00 00:02:00 Frédéric Chopin Etude No. 1 in C major Op 10

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:05:39 Randall Thompson Alleluia

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

06:15:00 00:09:53 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Spring" Concerto in E Op 8

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

06:33:00 00:07:30 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

06:40:00 00:06:34 Giuseppe Torelli Trumpet Concerto in D

Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

06:51:00 00:02:55 Anonymous Spiritual "We Shall Walk Through"

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

06:55:00 00:02:40 John Philip Sousa March "Who's Who in Navy Blue?"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:04:58 Sir Edward Elgar Sospiri Op 70

English Chamber Orchestra Paul Goodwin Osian Ellis, harp Harm Mundi 907258

07:10:00 00:12:20 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 9 Op 125

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

07:27:00 00:02:14 Peter Warlock Pieds-en-l'air from "Capriol Suite"

José Luis García English Chamber Orchestra Sony 82849

07:30:00 00:05:42 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 3

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

07:40:00 00:08:30 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Clarinet Concerto

Seattle Symphony Gerard Schwarz Jon Manasse, clarinet Harm Mundi 907516

07:51:00 00:01:29 Richard Strauss Sunrise from "Also sprach Zarathustra" Op 30

Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

07:57:00 00:02:13 Richard Rodgers Blue Moon

Jenny Lin, piano Steinway 30011

08:08:00 00:04:15 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano

Tiempo Libre James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

08:14:00 00:05:11 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Youth of Britain

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

08:20:00 00:04:08 Arvo Pärt Passacaglia

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

08:30:00 00:08:53 Felix Mendelssohn Finale from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

08:40:00 00:07:08 Charles Ives Variations on "America"

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

08:51:00 00:02:42 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Square Dance

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

08:55:00 00:05:08 Franz Waxman The Bride of Frankenstein: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80189

09:05:00 00:14:24 Benjamin Britten Matinées musicales Op 24

Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

09:21:00 00:02:06 François Couperin Suite No. 18: Le Tic-Toc-Choc

Angela Hewitt, piano Hyperion 67440

09:25:00 00:02:22 Hans Zimmer Sherlock Holmes: Discombobulate

London Music Works Silva 1398

09:31:00 00:04:42 George Frideric Handel Minuet & Gavotte from Concerto Grosso Op 3

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

09:51:00 00:02:55 Sergei Prokofiev War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

09:56:00 00:03:04 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G

Simon Trpceski, piano EMI 272

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:53 Lev Aronson Hasidic Dance

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

10:02:00 00:03:48 Ernest Bloch Baal Shem: Simchas Torah

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

10:10:00 00:08:25 Johann Friedrich Fasch Ouverture from Suite in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

10:19:00 00:05:13 Franz Schubert Scherzo No. 1 in B flat

Maria João Pires, piano DeutGram 427769

10:27:00 00:06:32 Luigi Boccherini Symphony No. 1 in D

Chiara Banchini Ensemble 415 Harm Mundi 901291

10:36:00 00:12:47 Václav Pichl Symphony in B flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9740

10:50:00 00:28:55 Maurice Ravel String Quartet in F

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

11:23:00 00:06:37 Johann Sebastian Bach WTC-2: Prelude & Fugue No. 9 in E

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

11:25:00 00:07:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

11:42:00 00:06:47 Jacques Offenbach Die Rheinnixen: Grand Valse

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

11:51:00 00:07:01 William Boyce Symphony No. 4 in F Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:07:07 George Gershwin Oh, Kay!: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

12:17:00 00:02:15 Chico Novarro La Pareja

Burning River Brass BurnRiver 2013

12:23:00 00:07:51 Josef Strauss Waltz "Water Colors" Op 258

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:33:00 00:05:03 Henry Mancini March with Mancini

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

12:53:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:40:15 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Tabea Zimmermann, viola LSO Live 40

13:40:00 00:16:46 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 "Les Préludes"

Sir Georg Solti London Philharmonic Orchestra DeutGram 4779525

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:01:45 Maurice Ravel Minuet on the Name "Haydn"

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

14:01:00 00:02:25 Maurice Ravel Berceuse on the Name "Fauré"

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

14:07:00 00:10:05 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Summer" Concerto in G minor Op 8

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

14:21:00 00:19:09 Jean Sibelius Symphony No. 7 in C major Op 105

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

14:43:00 00:10:05 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 7 Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 417631

14:54:00 00:04:30 Kara Karayev Seven Beauties: Waltz

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

MARCH CHOICE CDs

15:00:00 00:06:08 Morten Lauridsen O magnum mysterium

Burning River Brass BurnRiver 2013

15:06:00 00:05:45 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Blessed art Thou

Burning River Brass BurnRiver 2013

15:17:00 00:13:22 William Alwyn Concerto Grosso No. 2 in G

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

15:33:00 00:09:15 Franz Liszt Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

15:45:00 00:10:50 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Autumn" Concerto in F Op 8

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:08 Alexander Glazunov Raymonda: Valse fantastique

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

16:06:00 00:03:15 Antonio Vivaldi Allegro from "Spring" Concerto in E

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

16:12:00 00:12:17 Maurice Ravel Ouverture de féerie "Shéhérazade"

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

16:29:00 00:06:06 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F

Daedalus Quartet Bridge 9202

16:37:00 00:03:30 Cole Porter DuBarry Was a Lady: Overture

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

16:41:00 00:07:02 Jerome Moross Sonata Scherzo from Symphony No. 1

London Symphony Orchestra JoAnn Falletta John Alley, piano Albany 1403

16:52:00 00:03:04 Carl Millöcker The Beggar Student: Ich knüpfte manche

London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone EMI 56758

16:56:00 00:03:17 Emilio Balcarce La bordona

Mirian Conti, piano Steinway 30010

17:05:00 00:04:46 Jean-Philippe Rameau Pygmalion: Overture

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901381

17:23:00 00:10:38 Sir Thomas Beecham Dances from "The Faithful Shepherd"

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

17:40:00 00:08:42 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Winter" Concerto in F minor Op 8

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

17:52:00 00:02:47 Peter Schickele Last Tango in Bayreuth

Daniele Damiano, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Richard Galler, bassoon; Milan Turkovic, bassoon Koch Intl 1374

17:55:00 00:03:55 Mick Jagger/Keith Richards Paint It Black / Sympathy for the Devil

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:12 Maurice Ravel Piano Concerto in G

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

18:34:00 00:04:01 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Che farò senza Euridice

Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini Denyce Graves, mezzo-soprano RCA 63509

18:41:00 00:02:04 Georges Bizet Carmen: Seguidilla

Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini Denyce Graves, mezzo-soprano RCA 63509

18:46:00 00:09:26 Antonio Vivaldi Concerto for 3 Violins in F

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

18:54:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen: Habanera

Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini Denyce Graves, mezzo-soprano RCA 63509

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:23 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

19:26:00 00:28:59 Franz Berwald Symphony No. 3 in C

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553052

20:00 BW LIVE: Highlights from Faculty Recitals

CPE Bach: Trio Sonata in B-Flat

Sean Gabriel, flute; George Pope, flute; Rei Sakurai, piano

Franz Schubert: Der Hirt aus dem Felsen (“The Shepherd on the Rock”)

Nanette Canfield, soprano; Daniel McKelway, clarinet; Sungeun Kim, piano

Jehan Alain: Litanies

Nicole Keller, organ

Felix Mendelssohn: Variations Concertantes

Regina Mushabac, cello; Christine Fuoco, piano

George Frideric Handel: Passascaglia in G minor

Samuel Rotberg, violin; Regina Mushabac, cello

Marius Flothius: Sonatina Op 26

Jack Sutte, trumpet; Jesse McCormick, horn; Richard Stout, trombone

Franz Doppler: La Sonnambula (Paraphrase en souvenir de Adelina Patti Op 42)

Sean Gabriel, flute; George Pope, flute; Rei Sakurai, piano

Camille Saint-Saëns: Mon coeur s’ouvre à ta voix from “Samson et Delilah”

Nancy Maultsby, soprano/Christine Fuoco, piano

Johannes Brahms: Piano Quartet No. 1 in G minor Op 25 - Mvts III-IV

Samuel Rotberg, violin; Carol Ross, viola; Regina Mushabac, cello; Christine Fuoco, piano

21:51:00 00:07:24 Claude Debussy Clouds from "Three Nocturnes"

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80617

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Ahmed Ragab, Assistant Professor of Science and Religion at Harvard Divinity School. “Science, Religion, and Culture”

LATE PROGRAM

23:02:00 00:04:02 Franz Biebl Ave Maria

Burning River Brass BurnRiver 2013

23:06:00 00:07:46 Maurice Ravel Pavane for a Dead Princess

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437532

23:16:00 00:05:48 Johann Sebastian Bach Largo from Concerto for 2 Violins

Burning River Brass BurnRiver 2013

23:21:00 00:08:50 Maurice Ravel Très lent from String Quartet in F

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

23:30:00 00:07:31 Jean Sibelius Suite champêtre Op 98

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5169

23:40:00 00:08:12 Charles Ives Adagio cantabile from Symphony No. 2

Michael Tilson Thomas Royal Concertgebouw Orchestra Sony 46440

23:48:00 00:05:29 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 5186058

23:55:00 00:03:20 Peter Tchaikovsky Solitude Op 73

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557645