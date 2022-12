Program Guide 01-31-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:38:04 Franz Schubert Symphony No. 7 in E major

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 412176

00:42:00 00:36:38 Aram Khachaturian Violin Concerto in D minor

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186059

01:20:00 01:02:49 Franz Schubert Octet in F major

Cleveland Octet Sony 62655

02:25:00 00:17:11 François Devienne Flute Concerto No. 8 in G major

London Mozart Players Sir James Galway James Galway, flute RCA 63701

02:44:00 00:25:20 Johann Nepomuk Hummel Piano Sonata No. 2 in E flat major Op 13

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3127

03:11:00 00:22:13 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 4 in A major

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

03:35:00 00:53:19 Franz Schubert Mass No. 6 in E flat major

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Benita Valente, soprano; Marietta Simpson, mezzo; Jon Humphrey, tenor; Glenn Siebert, tenor; Myron Myers, bass Telarc 80212

04:30:00 00:24:03 Philip Glass Concerto for Harpsichord & Chamber

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

04:56:00 00:22:00 Ludwig van Beethoven Fifteen Variations & Fugue in E flat major Op 35

Olli Mustonen, piano Decca 436834

05:20:00 00:22:12 Manuel de Falla Nights In the Gardens of Spain

BBC Philharmonic Juanjo Mena Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10694

05:44:00 00:04:08 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855

05:58:00 00:01:34 César Cui Orientale Op 50

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:30 Mario Castelnuovo-Tedesco Allegretto from Guitar Concerto No. 1 Op 99

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar RCA 60355

06:15:00 00:10:13 André Grétry Zémire et Azor: Ballet Suite

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

06:25:00 00:05:09 Gioacchino Rossini La cambiale di matrimonio: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

06:34:00 00:07:33 Robert Schumann Finale from Symphony No. 2 Op 61

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

06:44:00 00:06:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #27 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

06:51:00 00:03:25 Antonio Salieri Tarare: Act 2 Overture

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

06:55:00 00:02:48 Henry Fillmore March "Americans We"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7501

07:05:00 00:04:23 Kurt Weill Lost in the Stars

Lara Downes, piano Steinway 30016

07:10:00 00:06:16 Franz Schubert Finale from Piano Quintet

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

07:20:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

07:25:00 00:02:12 Aaron Copland Billy the Kid: Celebration

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

07:29:00 00:05:50 Alfredo Catalani Loreley: Dance of the Water Nymphs

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

07:41:00 00:06:18 Richard Rodgers The King and I: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

07:51:00 00:04:57 Paulo Bellinati Jongo

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:55:00 00:01:47 Antonio Valente Gagliarda napolitana

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Members of DeutGram 13993

07:59:00 00:01:30 Gilbert & Sullivan The Mikado: Three little maids from

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Marie McLaughlin, soprano; Anne Howells, mezzo-soprano; Janice Watson, soprano Telarc 80284

08:07:00 00:04:50 François Devienne Rondo from Flute Concerto No. 7

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

08:15:00 00:08:10 Frédéric Chopin Scherzo No. 1 in B minor Op 20

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

08:25:00 00:01:45 Kara Karayev Seven Beauties: Dance of Merriment

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

08:28:00 00:10:39 Franz Waxman Fantasie on Wagner's "Tristan und

London Symphony Orchestra Andrew Litton Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Leslie Stifelman, piano Nonesuch 79464

08:40:00 00:07:17 George Frideric Handel Messiah: Worthy is the Lamb...Amen

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

08:51:00 00:03:27 Frédéric Chopin Mazurka No. 1 in F sharp minor Op 6

Lara Downes, piano Steinway 30016

08:55:00 00:03:59 Elmer Bernstein The Magnificent Seven: Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

09:05:00 00:17:27 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor

Boston Baroque Martin Pearlman Christopher Krueger, flute Telarc 80619

09:27:00 00:03:06 John W. Bratton The Teddy Bears' Picnic

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

09:35:00 00:07:18 Johannes Brahms Scherzo from Piano Quintet Op 34

Cleveland Orch String Quartet Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

09:41:00 00:04:49 Jean Roger-Ducasse Suite française: Ouverture

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223641

09:48:00 00:05:38 Sergei Prokofiev War and Peace: New Year's Eve Waltz

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

09:55:00 00:03:30 George Gershwin Tip-Toes: Sweet and Low-Down

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin; George Gershwin, piano Sony 60659

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:59 Igor Stravinsky Tango in D minor

Lara Downes, piano Steinway 30016

10:06:00 00:03:44 Michael Sahl Tango from the Exiles' Cafe

Lara Downes, piano Steinway 30016

10:11:00 00:07:01 William Boyce Symphony No. 4 in F major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

10:19:00 00:05:17 Claude Debussy Waltz "La plus que lente"

Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit James Barnes, cimbalom Decca 444386

10:25:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

10:33:00 00:11:50 Luigi Boccherini Symphony No. 15 in D major Op 35

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999175

10:47:00 00:06:55 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 15

Takács Quartet Decca 452854

10:55:00 00:24:13 Franz Schubert Mass No. 2 in G major

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Dawn Upshaw, soprano; David Gordon, tenor; William Stone, baritone; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80212

11:22:00 00:06:42 Albert Roussel Divertissement Op 6

Catherine Cantin, flute; Maurice Bourgue, oboe; Michel Portal, clarinet; Amaury Wallez, bassoon; Pascal Rogé, piano Decca 425861

11:30:00 00:07:00 Johann Sebastian Bach WTC-2: Prelude & Fugue No. 10 in E minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 67303

11:38:00 00:08:40 Ludwig van Beethoven March & Finale from Quartet No. 15 Op 132

Cypress String Quartet Cypress 2012

11:49:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:18:00 00:08:13 Pablo de Sarasate Gypsy Airs Op 20

Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin Canary 7

12:28:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz

Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

12:37:00 00:06:47 Richard Rodgers Selections from "The Sound of Music"

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

12:45:00 00:08:55 Josef Strauss Waltz "Path of Hesperus" Op 279

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:55:00 00:02:50 Robert Browne Hall March "Gardes du Corps"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:43:59 Franz Schubert Symphony "Grand Duo" in C major

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 423655

13:47:00 00:10:52 Franz Schubert Andante in B minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

Live from the KeyBank Studio: Les Delices

14:05:00 14:15:00 Jean-Philippe Rameau 2eme Concert from Pieces de Clavecin en concert: La Laborde - L'Agacante (oboe, violin, harpsichord)

14:15:00 14:20:00 Jean-Marie Leclair 7eme Sonate, Op.5: Largo - Allegro (violin, harpsichord)

14:24:00 14:28:00 Francois Couperin Quartuorzieme Concert from Nouveaux Concerts: Prelude - Allemande (oboe, harpsichord)

14:32:00 14:39:30 Jean-Baptiste Forqueray Chaconne "La Morangis ou La Plissay" (harpsichord solo)

14:44:00 14:51:30 Jean-Marie Leclair Deuxieme Recreation de la musique: Chaconne (obeo, violin, harpsichord)

14:57:00 00:02:09 Franz Schubert Graz Galop

Vienna Ensemble Sony 47187

JANUARY CHOICE CDs

15:00:00 00:07:11 Alfredo Casella Finale from "Italia" Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

15:11:00 00:03:00 Sergei Rachmaninoff Prelude in D minor

Lara Downes, piano Steinway 30016

15:15:00 00:08:44 Erich Wolfgang Korngold Moderato from Piano Sonata No. 2 Op 2

Lara Downes, piano Steinway 30016

15:26:00 00:06:00 Maria Schneider How Important It Must Be

Australian Chamber Orchestra Dawn Upshaw, soprano; Frank Kimbrough, piano; Jay Anderson, double bass; Scott Robinson, clarinet; Members of ArtistShar 121

15:35:00 00:13:59 Louis Théodore Gouvy Symphonie brève in G minor Op 58

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

15:50:00 00:05:57 Sir Arnold Bax Russian Suite: Gopak

Bryden Thomson London Philharmonic Orchestra Chandos 8669

15:58:00 00:04:37 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major

Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:06:00 00:02:20 Percy Grainger Duke of Marlborough Fanfare

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

16:13:00 00:10:37 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 9

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80110

16:27:00 00:07:53 Franz Schubert String Trio Movement in B flat major

Kodály Quartet Members of Naxos 557126

16:37:00 00:02:32 Leroy Anderson The Waltzing Cat

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

16:41:00 00:08:19 Philip Glass Company

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

16:52:00 00:02:37 Franz Schubert An Sylvia

Bryn Terfel, baritone; Malcolm Martineau, piano DeutGram 445294

16:56:00 00:03:27 Franz Schubert Minuet from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

17:05:00 00:04:48 Franz Schubert Impromptu No. 2 in E flat major

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

17:12:00 00:08:01 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Overture

Jeffrey Tate Bavarian Radio Symphony EMI 54022

17:22:00 00:12:40 Franz Schubert Theme & Variations from Octet

Cleveland Octet Sony 62655

17:40:00 00:06:26 William Kanengiser The Pachelbel "Loose" Canon

Los Angeles Guitar Quartet Delos 3205

17:48:00 00:01:54 Johann Sebastian Bach The Art of Fugue: Canon at the Twelfth

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 10765

17:52:00 00:02:37 Franz Schubert Sanctus from German Mass

Richard Marlow Trinity College Choir Conifer 16851

17:56:00 00:03:24 Franz Schubert Gretchen am Spinnrade

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:32 Philip Glass Suite from "The Hours"

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

18:29:00 00:07:48 Franz Schubert Overture in the Italian Style in D major

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

18:40:00 00:05:36 Franz Schubert Polonaise in B flat major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

18:48:00 00:06:48 William Grant Still Land of Romance from "Africa"

Lara Downes, piano Steinway 30016

18:55:00 00:03:50 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 5 in C major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:18 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 2 in D minor Op 40

Quebec Symphony Orchestra Louis Lortie Louis Lortie, piano Atma 2617

19:24:00 00:31:44 Franz Schubert Symphony No. 6 in C major

Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:11:54 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Thiessen, trumpet; Michael Lynn, recorder; Gonzalo X. Ruiz, oboe; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

20:16:00 00:40:09 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

20:55:00 00:01:38 Déodat de Séverac An Old Music Box

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES

21:02:00 00:23:13 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

George Szell Cleveland Orchestra CBS 42415

21:27:00 00:29:05 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 26 in D major

Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

21:57:00 00:02:58 Armas Järnefelt Praeludium

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

22:57:00 00:01:43 Mario Castelnuovo-Tedesco Sea Murmurs Op 24

Julian Lloyd Webber, cello; John Lenehan, piano Philips 434917

CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, A Panel Discussion on Ohio’s Heroin Epidemic

LATE PROGRAM

23:02:00 00:14:18 Franz Schubert Adagio from String Quintet

Miró Quartet Matt Haimovitz, cello Oxingale 2006

23:16:00 00:07:06 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Piano Concerto No. 23

Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano Sony 743505

23:25:00 00:11:24 Franz Schubert Impromptu No. 7 in B flat major

Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

23:36:00 00:05:01 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 3 Prelude "Ase's Death"

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

23:43:00 00:03:03 Antonín Dvorák Songs My Mother Taught Me Op 55

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano DeutGram 12217

23:46:00 00:07:06 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic CBS 42489

23:55:00 00:03:00 Carlos Guastavino Cantilena No. 4

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

23:56:00 00:03:19 Erik Satie Gnossienne No. 3

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290