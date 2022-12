Program Guide 01-28-2014

WCLV ALL NIGHT with Rob Grier

00:02:00 00:27:25 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 1 in F sharp minor Op 14 London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

00:31:00 01:03:13 Anton Bruckner Symphony No. 4 in E flat major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

01:36:00 00:20:27 Franz Joseph Haydn Sinfonia Concertante in B flat major Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Marieke Blankestijn, violin; William Conway, cello; Douglas Boyd, oboe; Matthew Wilkie, bassoon DeutGram 4778117

01:58:00 00:17:01 Nicola Porpora Cello Concerto in G major I Solisti Veneti Claudio Scimone Susan Moses, cello Erato 88172

02:17:00 00:52:06 Johannes Brahms Piano Quartet No. 2 in A major Op 26 Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 45846

03:11:00 00:48:26 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61 Chicago Symphony Orchestra David Zinman Gil Shaham, violin Canary 6

04:01:00 00:17:48 Claude Debussy Sonata for Flute, Viola & Harp Joshua Smith, flute; Cynthia Phelps, viola; Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

04:21:00 00:32:39 George Gershwin Piano Concerto in F major Rochester Philharmonic Jeff Tyzik Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 807441

04:55:00 00:22:00 Robert Schumann String Quartet No. 2 in F major Op 41 Melos Quartet DeutGram 423670

05:19:00 00:19:02 Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G major Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

05:40:00 00:05:40 Georges Bizet The Miracle Doctor: Overture Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

05:47:00 00:06:46 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Scherzo Op 43 Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

05:55:00 00:04:12 Igor Stravinsky Pulcinella: Gavotte with 2 Variations Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

06:07:00 00:06:09 Johannes Brahms Finale from Horn Trio Op 40 Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

06:15:00 00:04:54 Franz Waxman Taras Bulba: The Ride to Dubno Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

06:20:00 00:09:14 Antonio Vivaldi Concerto for Oboe & Bassoon in G major City of London Sinfonia Nicholas Kraemer Christopher Hooker, oboe; Joanna Graham, bassoon Naxos 553204

06:30:00 00:08:12 Gabriel Pierné Ramuntcho: Overture Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

06:40:00 00:06:14 Jan Pieterszoon Sweelinck Variations on "Mein junges Leben hat David Greilsammer, piano Sony 792969

06:51:00 00:03:39 Irving Berlin Change Partners Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

06:55:00 00:03:38 John Philip Sousa March "The Liberty Bell" Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:04:10 Reinhard Keiser The Ridiculous Prince Jodelet: Sinfonia Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

07:10:00 00:07:32 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

07:20:00 00:03:26 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 3 Op 35 Beaux Arts Trio Philips 446077

07:23:00 00:02:19 Giovanni Gabrieli Sonata on the 9th tone for 8 parts Vittorio Negri Edward Tarr Brass Ensemble CBS 42645

07:30:00 00:07:19 Jean Sibelius Finale from Violin Concerto Op 47 Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

07:44:00 00:07:09 Johann Christian Bach Carattaco: Overture Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

07:44:00 00:03:14 Ari Pulkkinen Angry Birds: Main Theme Andrew Skeet London Philharmonic Orchestra X5 Group 2011

07:58:00 00:02:07 Jorge Gomez General O'Reilly Tiempo Libre James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

08:06:00 00:05:23 Sir Charles Hubert H. Parry Scherzo from Symphony No. 3 Matthias Bamert London Philharmonic Orchestra Chandos 8896

08:15:00 00:09:16 Michel Corrette Concerto comique No. 25 in G minor Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

08:31:00 00:09:58 Franz von Suppé Poet and Peasant: Overture Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

08:44:00 00:06:30 Ferdinand Hérold Le pré aux clercs: Overture Wolf-Dieter Hauschild Swiss Italian Orch Dynamic 282

08:51:00 00:01:50 Charles Wakefield Cadman From the Land of the Sky-Blue Water Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

08:55:00 00:04:24 John Williams Superman: March John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

09:05:00 00:17:09 Benjamin Britten Young Person's Guide to Orchestra Op 34 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

09:26:00 00:04:50 Henry Mancini Victor/Victoria: Finale Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

09:37:00 00:08:19 Sergei Rachmaninoff Allegro from Symphony No. 2 Op 27 Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

09:47:00 00:08:24 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67018

09:55:00 00:03:37 Fritz Kreisler Liebesleid Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

10:03:00 00:03:47 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Prelude William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

10:08:00 00:04:08 Ralph Vaughan Williams Prelude on "Rhosymèdre" John Lubbock Orchestra of St. John's ASV 6007

10:14:00 00:06:14 Padre Antonio Soler Sonata No. 3 in B flat major Martina Filjak, piano Naxos 572515

10:21:00 00:04:30 Jean Sibelius Andante festivo Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

10:27:00 00:04:46 Sergei Rachmaninoff Aleko: Men's Dance Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

10:33:00 00:14:17 Sergei Rachmaninoff The Rock Op 7 Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

10:50:00 00:31:27 George Gershwin Piano Concerto in F major Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

11:24:00 00:07:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

11:33:00 00:07:27 Frédéric Chopin Ballade No. 2 in F major Op 38 Evgeny Kissin, piano RCA 63259

11:43:00 00:07:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 4 English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin Avie 2058

11:51:00 00:06:10 Percy Grainger Colonial Song Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

12:10:00 00:07:57 Ferdinand Hérold Zampa: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:20:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz "The Skaters" Op 183 Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:31:00 00:05:46 Hubert Bath Love Story: Cornish Rhapsody Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

12:38:00 00:09:10 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 2 Op 33 Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

12:48:00 00:08:45 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56 Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668



13:00:00 00:49:51 Franz Schubert Rosamunde: Incidental Music Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Anne Sofie von Otter, mezzo; Ernst Senff Choir DeutGram 431655

13:49:00 00:06:07 Franz Schubert Overture in E minor Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

14:00:00 00:02:28 Johann Friedrich Fasch Hornpipe from Suite in A minor Tempesta di Mare Chandos 783

14:02:00 00:02:03 Henry Purcell Amphitrion: Hornpipe Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

14:04:00 00:09:01 Georg Philipp Telemann Flute Concerto in G major Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul Emmanuel Pahud, flute EMI 57397

14:18:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 1 Op 138 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

14:30:00 00:12:09 Maurice Ravel La valse Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44945

14:44:00 00:13:47 Richard Wagner Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

15:01:00 00:09:37 Ludwig van Beethoven Variations on "Ein Mädchen oder Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

15:13:00 00:09:58 Pierre Danican Philidor Suite No. 5 Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2009

15:26:00 00:09:43 Robert Schumann Davidsbuendlertaenze Book I selections Stephen Hough, piano Virgin 90770

15:54:00 00:02:08 Henry Fillmore March "His Excellency" Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

15:58:00 00:03:35 Leonard Bernstein Spring Will Come Again Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano; Michael Samis, cello Delos 3445

16:06:00 00:03:31 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: To Spring Op 43 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

16:11:00 00:13:34 Carl Orff Carmina burana: On the Green London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst London Philharmonic Choir EMI 54054

16:29:00 00:03:02 Henry Mancini Two for the Road: Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

16:32:00 00:02:20 Henry Mancini The Great Waldo Pepper: March Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

16:35:00 00:04:30 Franz Joseph Haydn Finale from Trumpet Concerto English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

16:41:00 00:07:45 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Violin Sonata Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

16:52:00 00:03:30 Antonio Vivaldi Allegro from "Spring" Concerto in E major Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

16:57:00 00:02:21 Felix Mendelssohn Song without Words No. 30 in A major Op 62 Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006

17:05:00 00:05:24 Domenico Scarlatti Sonata in A flat Soyeon Lee, piano Naxos 570010

17:12:00 00:06:48 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

17:22:00 00:12:35 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414422

17:40:00 00:06:12 Sir John Tavener Song for Athene Norman Mackenzie Atlanta Symphony Chorus Telarc 80654

17:47:00 00:02:32 Sir John Tavener Today the Virgin Ralph Allwood Rodolfus Choir BBC 326

17:52:00 00:01:58 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: Simple Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

17:56:00 00:02:32 Gabriel Fauré Dolly Suite: Dolly's Garden Op 56 Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

18:09:00 00:19:11 Mario Castelnuovo-Tedesco Guitar Concerto No. 1 in D major Op 99 London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar RCA 60355

18:30:00 00:04:19 Leonard Bernstein Peter Pan: Dream with Me Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano; Michael Samis, cello Delos 3445

18:37:00 00:01:53 Samuel Barber Stopping By Woods on a Snowy Evening Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

18:42:00 00:12:21 John Rutter Suite for Strings John Rutter Royal Philharmonic Orchestra Decca 1821

18:55:00 00:03:31 John Duke Stopping By Woods on a Snowy Evening Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

19:02:00 00:20:45 Franz Joseph Haydn Sinfonia Concertante in B flat major Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Elizabeth Wallfisch, violin; David Watkin, cello; Anthony Robson, oboe; Felix Warnock, bassoon VirginClas 59266

19:25:00 00:31:56 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80198

20:02:00 00:16:52 Georges Bizet Carmen Suite No. 2 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

20:21:00 00:34:53 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30 Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

20:55:00 00:03:30 Ottorino Respighi Berceuse Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

21:04:00 00:32:44 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 2 in G minor Op 16

21:40:00 00:45:19 Sir William Walton Symphony No. 1 in B flat minor

22:30:00 00:18:29 Francis Poulenc Concerto for 2 Pianos in D minor

23:02:00 00:07:49 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

23:09:00 00:07:34 Robert Schumann Bunte Blätter: Albumblätter Op 99 Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

23:19:00 00:02:57 Stephen Foster Beautiful Dreamer Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

23:21:00 00:04:27 Richard Wagner Wesendonck Lieder: Träume Anne Akiko Meyers, violin; Emmanuel Ceysson, harp E1 Music 7780

23:26:00 00:07:17 Agustín Barrios Un sueño en la floresta Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

23:36:00 00:07:00 Peter Warlock An Old Song Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

23:43:00 00:10:52 Toru Takemitsu Toward the Sea III for Alto Flute & Harp Aurèle Nicolet, flute; Naoko Yoshino, harp Philips 442012

23:55:00 00:02:58 John Dowland Come, heavy Sleep La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

23:55:00 00:03:30 Traditional Afton Water City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 120