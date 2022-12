Program Guide 01-24-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:14:30 Frederick the Great Flute Concerto No. 3 in C major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

00:18:00 00:47:21 Erich Wolfgang Korngold Symphony in F sharp Op 40

Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

01:07:00 00:16:29 Johann Joachim Quantz Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

01:25:00 00:47:07 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Garrick Ohlsson, piano MAA 1032

02:14:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

02:41:00 00:48:50 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 15 in B flat major

Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 69823

03:32:00 00:18:13 Johann Sebastian Bach A Musical Offering: Trio Sonata in C minor

Joshua Smith, flute; Allison Guest Edberg, violin; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

03:52:00 00:50:14 Arnold Schoenberg Gurrelieder: Parts 2 & 3

Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle Thomas Moser, tenor; Thomas Quasthoff, baritone; Philip Langridge, tenor; Berlin Radio Choir; Ernst Senff Choir EMI 57303

04:44:00 00:34:04 Alexander Glazunov Symphony No. 1 in E Op 5

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

05:21:00 00:20:05 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 1 in B flat major

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin Avie 2058

05:43:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Danse générale & Coda

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

06:15:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

06:29:00 00:08:17 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in G minor

Geminiani Ensemble Christoph 74590

06:40:00 00:04:47 Louis Théodore Gouvy Scherzo from Symphony No. 4

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

06:40:00 00:07:46 Carl Friedrich Abel Symphony in E flat Op 17

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

06:55:00 00:04:03 John Philip Sousa March "The Free Lance"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:04:29 Nicolò Paganini Perpetual Motion Op 11

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet Sony 60804

07:10:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 26 in E flat major

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

07:20:00 00:03:15 John Rutter O Clap Your Hands

Chamber Ensemble Gregory Heislman St. John the Evangelist Choir St. John 2008

07:28:00 00:02:00 Frédéric Chopin Etude No. 1 in C major Op 10

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

07:31:00 00:07:04 Silvestre Revueltas Sensemayá

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

07:44:00 00:06:57 Camille Saint-Saëns La princesse jaune: Overture Op 30

José Serebrier BBC Concert Orchestra BBC 63

07:55:00 00:03:05 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Gavotte Op 112

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449186

07:58:00 00:00:50 George Frideric Handel Almira: Rigaudon

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

08:07:00 00:05:35 Louis Théodore Gouvy Rondo from Symphonie brève Op 58

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

08:18:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

08:24:00 00:04:27 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20

Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

08:32:00 00:11:35 Zoltán Kodály Dances of Marosszék

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

08:40:00 00:10:24 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 9 in A major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

08:59:00 00:03:30 Richard Rodgers The Sound of Music: Main title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:16:50 Charles Gounod Faust: Ballet Music

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 423698

09:36:00 00:03:37 Vítezslav Novák Slovak Suite: Children's Scene Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

09:53:00 00:03:38 Leroy Anderson Horse and Buggy

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:09 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Tarantella

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

10:02:00 00:01:30 Gerónimo Giménez La tempranica: Zapateado "La Tarántula"

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano DeutGram 12217

10:06:00 00:06:12 Mario Castelnuovo-Tedesco Paraphrase on "Largo al factotum"

Sol Gabetta, cello; Mihaela Ursuleasa, piano RCA 735962

10:13:00 00:05:48 Giuseppe Matteo Alberti Sonata for 2 Trumpets & Strings in D major

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5079

10:22:00 00:04:48 Carl Philipp Emanuel Bach Piano Sonata in D

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

10:28:00 00:13:56 Johann Christian Bach Sinfonia Concertante in D major

Hanover Band Anthony Halstead Rachel Brown, flute; Utako Ikeda, flute; Graham Cracknell, violin; Peter Hanson, violin; Sebastian Comberti, cello CPO 999628

10:45:00 00:03:34 Claude Debussy Suite bergamasque: Passepied

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

10:50:00 00:33:45 Robert Schumann Davidsbündlertänze Op 6

Stephen Hough, piano VirginClas 90770

11:26:00 00:06:09 Camille Saint-Saëns Romance in D flat Op 37

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

11:35:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

11:43:00 00:07:35 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Rondo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

11:52:00 00:06:51 Joseph Lanner Styrian Dances Op 165

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:05:50 Julius Fucik Florentine March Op 214

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

12:20:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

12:31:00 00:05:33 Edward Ward Phantom of the Opera: Piano Concerto

Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

12:39:00 00:08:31 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 1 in D major Op 47

Lawrence Leighton Smith Moscow Philharmonic Sheffield 27

12:48:00 00:09:31 Jacques Offenbach La Périchole: Medley

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 61429

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:35:05 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 1 in D major Op 6

London Symphony Orchestra Leonard Slatkin Midori, violin Philips 420943

13:35:00 00:21:06 Carl Maria von Weber Piano Concerto No. 2 in E flat major Op 32

Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

LIVE FROM THE KEYBANK STUDIO:

The Beijing Guitar Duo performs selections from their recital tomorrow night at Plymouth Church in Shaker Heights, presented by the Cleveland Classical Guitar Society

14:03:00 00:03:00 Domenico Scarlatti (arr Beijing Guitar Duo): Sonata in gminor Kk 173

14:07:00 00:03:00 Domenico Scarlatti (arr Beijing Guitar Duo): Sonata in dminor Kk 141

14:16:00 00:13:00 Tan Dun (arr Manuel Barrueco): Eight Memories in Watercolors, Op.1

14:35:00 00:13:00 Enrique Granados: Valses Poeticos

14:50:00 00:03:00 Isaac Albeniz: Castilla

JANUARY CHOICE CDs

15:00:00 00:07:21 Norman Dello Joio Bagatelles

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

15:11:00 00:09:45 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Joshua Smith, flute; Christina Dahl, piano S&W 1

15:26:00 00:21:40 Louis Théodore Gouvy Fantaisie symphonique in G minor Op 59

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

15:49:00 00:07:14 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:06 Leroy Anderson Song of Jupiter

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin David McCallum, trumpet Naxos 559356

16:06:00 00:02:03 Igor Stravinsky Pulcinella: Overture

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

16:11:00 00:12:37 Modest Mussorgsky A Night on Bald Mountain

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

16:29:00 00:04:58 Michael Kamen Mr. Holland's Opus: Rowena

Michael Kamen Seattle Symphony Decca 458912

16:34:00 00:06:07 Hans Gál Rondo from Symphony No. 1 Op 30

Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

16:41:00 00:08:09 Johannes Brahms Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25

Martha Argerich, piano; Gidon Kremer, violin; Yuri Bashmet, viola; Mischa Maisky, cello DeutGram 463700

16:52:00 00:03:01 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: My Pretty Bess

New Philharmonia Orchestra David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

16:57:00 00:02:27 Johann Sebastian Bach Finale from Violin Concerto No. 2

Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Julia Fischer, violin Decca 12490

17:05:00 00:05:37 Louis Théodore Gouvy Finale from Fantaisie symphonique Op 59

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

17:24:00 00:09:16 Hershy Kay Cakewalk: Three Dances

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80144

17:40:00 00:06:01 E. T. A. Hoffmann The Drink of Immortality: Overture

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999606

17:47:00 00:02:42 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Brindisi "Viva il

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; St Cecilia Academy Chorus Decca 15463

17:52:00 00:02:17 Richard Perlmutter It's the Same Every Verse

Beethoven's Wig Ensemble Richard Perlmutter, vocal Rounder 8119

17:56:00 00:02:23 Edvard Grieg Peer Gynt: In the Hall of the Mountain

Estonian National Symphony Paavo Järvi Estonian National Male Choir; Ellerhein Girls' Choir VirginClas 45722

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:13:59 Louis Théodore Gouvy Symphonie brève in G minor Op 58

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

18:26:00 00:03:55 Frédéric Chopin Waltz No. 5 in A flat major Op 42

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

18:33:00 00:03:50 Frédéric Chopin Waltz No.10 in B minor Op 69

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

18:39:00 00:14:30 Frederick the Great Flute Concerto No. 3 in C major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

18:54:00 00:04:27 Frédéric Chopin Waltz No. 9 in A flat major Op 69

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:10 Franz Joseph Haydn Symphony No. 90 in C major

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

19:27:00 00:27:13 Louis Théodore Gouvy Symphony No. 4 in D minor Op 25

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

19:56:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

19:57:00 00:02:06 Domenico Scarlatti Sonata in G

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

20:00:00 BW LIVE: Highlights from recitals recorded by student ensembles and faculty at the Conservatory at Baldwin Wallace University

BW Motet Choir/Kirk Garner

Clint Needham: Cradle My Heart

Morten Lauridsen: Sure on This Shining Night & Sa nuit d’été

Sven David Sandstrom: To See a World in a Grain of Sand

Regina Mushabac, cello; Rei Sakurai, piano (recorded March 2013)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34/14

Robert Muczynski: Cello Sonata Op 25

Astor Piazzolla: Michelangelo 70

Astor Piazzolla (arr W. Thomas Mifune): Milonga sin palabras

Astor Piazzolla: Butcher’s Death

Astor Piazzolla: Preludio No. 1

Astor Piazzolla (arr E. Runge, J. Ammon & R. Sakurai): Libertango

21:29:00 00:16:19 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

21:46:00 00:11:02 Ralph Vaughan Williams Five Variants of "Dives & Lazarus"

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

22:00:00 CITY CLUB FORUM

recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, 1/24 Pedro A. Noguera, Professor of Education, NYU on “Education and Social Transformation”

22:57:00 00:02:00 Aaron Copland Midsummer Nocturne

Leo Smit, piano Sony 82849

LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:54 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Sonata for 2 Pianos

Jean-Pierre Rampal, flute; Claudi Arimany, flute; John Steele Ritter, piano Delos 3212

23:10:00 00:09:07 Karl Goldmark In the Garden from "Rustic Wedding"

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

23:22:00 00:06:54 Robert Schumann Märchenbilder: Langsam Op 113

Yuri Bashmet, viola; Mikhail Muntian, piano RCA 60112

23:28:00 00:07:47 Edvard Grieg In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:39:00 00:08:48 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in E major

English Chamber Orchestra Peter Maag Joshua Bell, violin Decca 436376

23:47:00 00:06:26 Jean Sibelius Karelia Suite: Ballade Op 11

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

23:56:00 00:03:03 Ralph Vaughan Williams The Turtledove

Paul Spicer James Oxley, tenor; Finzi Singers Chandos 9425

23:56:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366