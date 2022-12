Program Guide 01-22-2014

12:00am WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:30:40 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

00:35:00 00:30:02 Camille Saint-Saëns Piano Quintet in A minor Op 14

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

01:07:00 00:52:13 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

Myung-Whun Chung Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901803

02:01:00 00:23:46 Maria Schneider Carlos Drummond de Andrade Stories

St Paul Chamber Orchestra Maria Schneider Dawn Upshaw, soprano ArtistShar 121

02:27:00 00:25:05 Robert Schumann Symphonic Etudes Op 13

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 444338

02:54:00 00:57:18

Sergei Rachmaninoff Symphony No. 2 in E minor Op 27

Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

03:53:00 00:28:13

Ludwig Thuille Sextet for Piano & Winds in B flat major Op 6

Chantilly Quintet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

04:23:00 00:26:12

Manuel Ponce Concierto del sur

Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Pablo Sáinz Villegas, guitar Sony 75555

04:51:00 00:19:33

Alan Hovhaness Symphony No. 1 Op 17

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3168

05:12:00 00:28:06

Franz Joseph Haydn Symphony No.103 in E flat major

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55002

05:42:00 00:05:24

Johann Sebastian Bach Cantata No. 156: Sinfonia "Arioso"

Gary Schocker, flute; Jason Vieaux, guitar Azica 71230

05:51:00 00:06:30

Isaac Albéniz Iberia: Evocatión

Lang Lang, piano Sony 771901

05:58:00 00:02:16

Johann Sebastian Bach The Art of Fugue: Canon at the Octave

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 10765

06:07:00 00:05:17

Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

06:15:00 00:07:31

Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major

Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

06:24:00 00:02:10

Richard Farrant Lord, for Thy tender mercy's sake

King's Singers Naxos 572987

06:29:00 00:12:03

Johannes Brahms Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle Krystian Zimerman, piano DeutGram 6203

06:40:00 00:07:27

Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 40

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5330

06:51:00 00:02:08

Robert Schumann Carnaval: Pierrot Op 9

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

06:55:00 00:03:06

John W. Bratton The Teddy Bears' Picnic

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

07:05:00 00:04:08

Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 4 Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80414

07:10:00 00:08:14

Philip Glass Harpsichord Concerto: Movement I

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

07:20:00 00:02:19

Sir Malcolm Arnold Solitaire: Polka

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

07:24:00 00:03:46

Michael Nyman The Piano: The Heart Asks Pleasure First

Paul Bateman Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

07:29:00 00:06:17

Ralph Vaughan Williams The Wasps: Ballet & Final Tableau

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

07:40:00 00:09:19

Tomaso Albinoni Concerto à 6 for Trumpet & Winds in C major

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

07:51:00 00:03:09

Gerónimo Giménez El baile de Luis Alonso: Intermezzo

Burning River Brass Dorian 90316

08:06:00 00:05:10

Antonio Vivaldi Allegro from "Autumn" Concerto in F major

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

08:15:00 00:04:49

John Ireland A Downland Suite: Minuet

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

08:23:00 00:02:22

Domenico Cimarosa Il maestro di cappella: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

08:25:00 00:10:39

Ralph Vaughan Williams Serenade to Music

Vernon Handley London Philharmonic Orchestra Chandos 2419

08:40:00 00:07:04 Cécile Chaminade Concertino for Flute & Orchestra Op 107

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

08:51:00 00:03:55

Maurice Ravel Pantoum from Piano Trio

Jean-Yves Thibaudet, piano; Joshua Bell, violin; Steven Isserlis, cello Decca 425860

08:55:00 00:03:28

Charlie Chaplin Modern Times: Smile

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:16:37

Gabriel Fauré Dolly Suite Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

09:29:00 00:05:00

Bernard Herrmann The Ghost and Mrs. Muir: Prelude &

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

09:42:00 00:02:17

Maria Schneider All Night, in Gusty Winds

Australian Chamber Orchestra Dawn Upshaw, soprano; Frank Kimbrough, piano; Jay Anderson, double bass; Scott Robinson, clarinet; Members of ArtistShar 121

09:45:00 00:06:26

Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

09:53:00 00:04:46

Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

10:00:00 00:02:26

Léo Delibes Coppélia: Swanilda's Waltz

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:02:00 00:03:44

Camille Saint-Saëns Ascanio: Waltz-Finale

Geoffrey Simon London Philharmonic Orchestra Cala 4031

10:09:00 00:07:13

Frédéric Chopin Boléro Op 19

Olga Kern, piano Harm Mundi 907402

10:17:00 00:05:23

Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian March

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

10:25:00 00:03:41

Giuseppe Martucci Giga Op 61

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

10:30:00 00:13:05

Giacomo Puccini Capriccio sinfonico Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

10:45:00 00:04:01

Samuel Scheidt Canzona bergamasca

Paramount Brass Centaur 2355

10:50:00 00:28:17

Giovanni Battista Viotti Violin Concerto No. 22 in A minor

Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

11:18:00 00:06:15

Franz Liszt Schubert Song "Serenade"

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

11:27:00 00:07:59

Sergei Prokofiev Two Pushkin Waltzes Op 120

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553624

11:37:00 00:09:36

George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

11:48:00 00:06:59

Anton Reicha Finale from Wind Quintet No. 23 Op 100

Aulos Wind Quintet Schwann 310011

11:56:00 00:03:10

William Kroll Banjo and Fiddle Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

12:10:00 00:06:56

Richard Heuberger The Opera Ball: Overture

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:19:00 00:06:05

Vittorio Monti Csárdás Virtuosi

Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

12:26:00 00:05:46

George Gershwin Selections from "Girl Crazy"

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426404

12:35:00 00:07:32

Artie Shaw Clarinet Concerto

London Symphony Orchestra Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

12:44:00 00:10:53

Frederick Loewe Paint Your Wagon: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80375

12:55:00 00:03:42

Cole Porter DuBarry Was a Lady: Gavotte

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

13:00:00 00:45:08

Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80616

13:45:00 00:11:33

Richard Wagner A Faust Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

14:00:00 00:03:37

Fritz Kreisler Tambourin chinois Op 3

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

14:03:00 00:03:59

Stephen Goss Jasmine Flower from "The Chinese Garden"

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

14:07:00 00:08:28

Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 4 in E

Dennis Russell Davies Orchestra of St Luke's MusicMast 7062

14:16:00 00:07:03

Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

14:29:00 00:05:52

Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Final Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

14:36:00 00:05:50

Francis Poulenc Mouvements perpétuels

Paul Crossley, piano CBS 44921

14:52:00 00:04:37

Ralph Vaughan Williams The Running Set

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

14:57:00 00:02:44

Padre Antonio Soler Sonata No. 84 in D major

David Greilsammer, piano Sony 792969

15:03:00 00:09:32

Johann Strauss Jr Waltz "Artist's Life" Op 316

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

15:09:00 00:36:45

Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

15:58:00 00:04:25

Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the

Geoffrey Simon London Symphony Orchestra Chandos 8412

16:06:00 00:01:03

Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 1 in C major

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

16:07:00 00:00:43

Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 8 in F

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

16:07:00 00:01:08

Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 13 in A minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

16:11:00 00:13:36

Dmitri Shostakovich Finale from Symphony No. 5 Op 47

Myung-Whun Chung Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901803

16:29:00 00:05:50

Elmer Bernstein Far From Heaven: Suite

Paul Bateman Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

16:37:00 00:01:58

John Williams Sound the Bells!

Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

16:41:00 00:07:56

André Grétry Le magnifique: Overture

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

16:52:00 00:02:55

Percy Grainger I'm Seventeen Come Sunday

English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 446657

16:55:00 00:03:22

Gabriel Fauré Impromptu No. 2 in F minor Op 31

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

17:05:00 00:05:10

John Williams Hook: Main Themes

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

17:23:00 00:11:01

Felix Mendelssohn Allegro from Symphony No. 4 Op 90

Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

17:33:00 00:02:09

Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: I am the captain of the

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Sir Thomas Allen, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

17:40:00 00:03:49

Maria Schneider Walking by Flashlight

Australian Chamber Orchestra Dawn Upshaw, soprano; Frank Kimbrough, piano; Jay Anderson, double bass; Scott Robinson, clarinet; Members of ArtistShar 121

17:45:00 00:04:11

Percy Grainger Walking Tune

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

17:52:00 00:02:48

Alberto Ginastera Estancia: Twilight Idyll

Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999

17:55:00 00:03:44

Camille Saint-Saëns Gavotte & Finale from Septet Op 65

Ensemble Vivant OpeningDay 9379



18:09:00 00:20:52

Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 33 in B flat major

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

18:32:00 00:03:30

Maria Schneider Perfectly Still This Solstice Morning

Australian Chamber Orchestra Dawn Upshaw, soprano; Frank Kimbrough, piano; Jay Anderson, double bass; Scott Robinson, clarinet; Members of ArtistShar 121

18:38:00 00:03:21

Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Morning Dance

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 452970

18:44:00 00:09:41

Luigi Cherubini The Portuguese Hotel: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

18:54:00 00:04:21

Aaron Copland The Red Pony: Morning on the Ranch

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

19:02:00 00:19:12

Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557430

19:23:00 00:31:08

Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

19:56:00 00:02:52

Claude Debussy Petite Suite: Menuet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

20:03:00 00:52:13

Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

Myung-Whun Chung Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901803

20:56:00 00:02:31

Antonín Dvorák Cypress No. 9

Cypress String Quartet Avie 2275

21:02:00 00:06:48Frédéric Chopin Nocturne No. 8 in D flat major Op 27Leon Fleisher, piano Vanguard 1551

21:10:00 00:46:45

Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 63225

21:57:00 00:01:11

Anthony Holborne Coranto: Heigh Ho Holiday

Canadian Brass CBS 45792

23:02:00 00:04:08

Giuseppe Verdi La traviata: Act 1 Prelude

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

23:06:00 00:06:20

Jules Mouquet Pan and the Birds from "La Flûte de Pan"

Helsingborg Symphony Philippe Auguin Manuela Wiesler, flute Bis 529

23:12:00 00:06:21

Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in A minor Op 39

Rustem Hayroudinoff, piano Chandos 10391

23:20:00 00:08:05

Arthur Honegger Pastorale d'été

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 82849

23:28:00 00:06:07

Lou Harrison Pastorale No. 7 "For My Brother"

Dennis Russell Davies Brooklyn Philharmonic MusicMast 67089

23:36:00 00:06:00

Maria Schneider How Important It Must Be

Australian Chamber Orchestra Dawn Upshaw, soprano; Frank Kimbrough, piano; Jay Anderson, double bass; Scott Robinson, clarinet; Members of ArtistShar 121

23:42:00 00:10:19

Robert Schumann Adagio from Symphony No. 2 Op 61

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421439

23:54:00 00:03:10

Richard Dubugnon La Minute exquise

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

23:56:00 00:03:29

Jules Massenet La Vierge: The Last Sleep of the Virgin

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765