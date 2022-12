Program Guide 01-21-2014

12:00am WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:24:16 Ferruccio Busoni Turandot Suite Op 41 Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

00:28:00 00:42:20 Karl Goldmark Rustic Wedding Symphony in E flat major Op 26 Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

01:12:00 00:38:41 Franz Joseph Haydn Mass No. 10 in C major Collegium Musicum 90 Richard Hickox Nancy Argenta, soprano; Catherine Denley, mezzo; Mark Padmore, tenor; Stephen Varcoe, baritone; Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

01:53:00 00:27:16 Johannes Brahms Cello Sonata No. 1 in E minor Op 38 Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

02:22:00 00:46:03 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436444

03:10:00 00:27:14 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 4 in E flat major Op 7 Peter Takács, piano Cambria 1175

03:39:00 00:38:20 Aram Khachaturian Flute Concerto Zurich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

04:19:00 00:27:30 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Quartet No. 2 in E flat major Fauré Quartet DeutGram 6609

04:49:00 00:30:08 Édouard Lalo Symphony in G minor Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

05:21:00 00:18:04 Leonard Bernstein Candide: Suite Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

05:41:00 00:06:32 Emile Waldteufel Waltz after Chabrier's "España" Op 263 Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

6:00am BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

05:58:00 00:07:01 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in D major Op 9 Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

06:07:00 00:04:51 Frédéric Chopin Berceuse in D flat major Op 57 Hélène Grimaud, piano DeutGram 4048

06:15:00 00:09:16 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 23 in D major Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 66859

06:25:00 00:05:54 Gustav Holst Finale from Symphony Op 8 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

06:30:00 00:07:53 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 1 Op 1 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

06:40:00 00:07:06 Engelbert Humperdinck Sleeping Beauty: Prelude Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 61128

06:51:00 00:03:07 Scott Joplin Maple Leaf Rag Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80112

06:55:00 00:03:14 Frank H. Losey March "Gloria" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:10 Franz Joseph Haydn Overture to an English Opera Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

07:10:00 00:03:11 William Schuman New England Triptych: Chester José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

07:15:00 00:04:48 Pablo de Sarasate Romanza Andaluza Op 22 Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

07:20:00 00:04:36 Coldplay Viva la Vida Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

07:26:00 00:02:59 Igor Stravinsky Tango in D minor Lara Downes, piano Steinway 30016

07:31:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

07:40:00 00:08:12 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74 Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 4114

07:51:00 00:03:41 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Wachet auf" José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

07:57:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Siciliano from Flute Sonata No. 2 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

08:07:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80164

08:15:00 00:07:48 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Overture Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

08:25:00 00:07:46 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1: Festivo Op 25 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

08:35:00 00:02:02 Giacomo Puccini The Girl of the Golden West: Ch'ella mi Orch of the Royal Opera House John Barker Plácido Domingo, tenor EMI 49811

08:40:00 00:07:11 Felix Mendelssohn Finale from Cello Sonata No. 2 Op 58 Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

08:51:00 00:03:09 Béla Bartók Three Hungarian Folk Songs Lara Downes, piano Steinway 30016

08:55:00 00:05:38 John Williams Jurassic Park: Main Themes Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:15:23 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 2 Op 72 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

09:22:00 00:03:04 Franz Joseph Haydn Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

09:27:00 00:02:20 Danny Elfman Pee Wee's Big Adventure: Breakfast London Music Works Silva 1398

09:35:00 00:08:25 Johann Friedrich Fasch Ouverture from Suite in A minor Tempesta di Mare Chandos 783

09:45:00 00:08:41 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in F major Op 6 Fabio Biondi Europa Galante Naïve 20012

09:55:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

10:00am WCLV MID-DAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:07 Jorge Morel Danza Brasileira Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

10:03:00 00:01:59 Joaquín Rodrigo Danza from "Fantasía para un Naples Philharmonic Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

10:08:00 00:06:26 Arthur Honegger Pacific 231 Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 435438

10:17:00 00:04:56 Marc-André Hamelin Etude No. 3 in B minor Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

10:24:00 00:03:43 William Grant Still Summerland from "Three Visions" Denver Oldham, piano Koch Intl 7084

10:28:00 00:11:15 Frederick Delius A Song of Summer Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

10:41:00 00:07:57 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 93 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

10:50:00 00:33:32 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

11:23:00 00:07:36 Poul Schierbeck Prelude for Strings Op 43 Ole Schmidt Odense Symphony DaCapo 226047

11:36:00 00:06:56 Gioacchino Rossini Il viaggio a Reims: Overture George Szell Cleveland Orchestra Sony 62653

11:44:00 00:06:33 Robert Schumann Symphonic Etudes: Finale Op 13 Daniel Gortler, piano Roméo 7281

11:52:00 00:06:05 Mario Castelnuovo-Tedesco Rondo Mexicano Op 201 London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

12:00pm BBC NEWS; WCLV Meridien

12:10:00 00:07:17 Daniel Auber The Bronze Horse: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:20:00 00:04:45 Johann Strauss Jr Artists Quadrille Op 201 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

12:26:00 00:06:16 Camille Saint-Saëns Caprice-Waltz "Wedding Cake" Op 76 Royal Philharmonic Orchestra André Previn Jean-Philippe Collard, piano EMI 73356

12:34:00 00:07:30 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:43:00 00:09:28 Johann Strauss Jr Waltz "On the Beautiful Blue Danube" Op 314 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:54:00 00:05:00 Richard Rodgers Babes in Arms: Overture Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

1:00pm THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:36:31 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90 Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557430

13:36:00 00:19:59 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 1 in A minor Op 33 Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen Sol Gabetta, cello RCA 75951

2:00pm WCLV MID-DAY with Mark Satola

14:00:00 00:02:29 Aram Khachaturian Gayaneh: Sabre Dance Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

14:02:00 00:03:11 Leos Janácek Lachian Dances: Saw Dance Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

14:05:00 00:11:08 Sergei Prokofiev Cinderella: Dances Barry Douglas, piano RCA 60779

14:20:00 00:07:30 Camille Saint-Saëns Omphale's Spinning Wheel Op 31 Charles Munch Boston Symphony Orchestra RCA 68978

14:30:00 00:08:22 Tomaso Albinoni Sinfonia for 2 Oboes in G major London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe; Alison Alty, oboe Naxos 553002

14:39:00 00:11:39 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 86 Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

14:52:00 00:06:47 George Gershwin Finale from Piano Concerto in F major San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Garrick Ohlsson, piano RCA 68931

15:48:00 00:08:18 Gustav Holst A Fugal Concerto Op 40 English Sinfonia Howard Griffiths Anna Pyne, flute; Philip Harmer, oboe Naxos 570339

4:00pm WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

15:58:00 00:03:44 Michael Sahl Tango from the Exiles' Cafe Lara Downes, piano Steinway 30016

16:06:00 00:03:28 John Dowland Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My La Nef Atma 2650

16:11:00 00:13:11 Samuel Wesley Symphony No. 4 in D major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

16:29:00 00:03:01 Ron Goodwin Where Eagles Dare: Main Titles Nic Raine Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

16:32:00 00:03:02 Burton Lane Finian's Rainbow: How are things in Symphony Orchestra Jeanne Carson; Bobby Howes RCA 7892

16:41:00 00:08:16 Giuseppe Verdi Otello: Act 2 Finale "Si, pel ciel Orchestra of La Scala Lorin Maazel Plácido Domingo, tenor; Justino Diaz, bass EMI 72105

16:52:00 00:03:27 Frédéric Chopin Mazurka No. 1 in F sharp minor Op 6 Lara Downes, piano Steinway 30016

16:56:00 00:03:40 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Serenata Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

17:05:00 00:04:38 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Act 2 Finale John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

17:12:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Flutes in C Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute; Stephen Schultz, flute Harm Mundi 905193

17:21:00 00:14:24 Benjamin Britten Matinées musicales Op 24 Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

17:40:00 00:04:52 Sergei Prokofiev Pastoral Sonatina in C major Op 59 Lara Downes, piano Steinway 30016

17:46:00 00:04:23 Kurt Weill Lost in the Stars Lara Downes, piano Steinway 30016

17:53:00 00:02:06 Gaspar Sanz Folias Christopher Parkening, guitar EMI 49404

17:56:00 00:03:20 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Prelude Paramount Brass Centaur 2355

6:00pm BBC NEWS; DINNER CLASSICS with Bill O'Connell

18:09:00 00:21:08 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, recorder; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

18:32:00 00:02:12 Mohammed Fairouz Piano Miniature No. 6 "Addio" Lara Downes, piano Steinway 30016

18:37:00 00:01:47 Darius Milhaud Romance Op 78 Lara Downes, piano Steinway 30016

18:42:00 00:11:52 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 98 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

18:52:00 00:05:53 Paul Bowles Four Preludes for Piano Lara Downes, piano Steinway 30016

7:00pm SYMPHONY AT 7 with John Simna

19:02:00 00:18:54 Karl Ditters von Dittersdorf Harp Concerto in A Paul Kuentz Chamber Orchestra Paul Kuentz Nicanor Zabaleta, harp DeutGram 439693

19:23:00 00:32:51 Franz Schubert Symphony No. 4 in C minor Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

19:56:00 00:02:14 Jean-Philippe Rameau Tambourins from Concert No. 3 en Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

8:00pm ESSENTIAL CLASSICS with John Simna

20:02:00 00:52:29 Gustav Mahler Symphony No. 1 in D major Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 459610

20:56:00 00:03:42 Antonio Salieri Cublai Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

9:00pm CHICAGO SYMPHONY ORCHESTRA with Lisa Simeone

21:04:00 00:03:25 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 11 in F major Op 72

21:09:00 00:20:00 Antonín Dvorák The Water Goblin Op 107

21:33:00 00:43:33 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30

22:18:00 00:39:34 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39

22:57:00 00:01:24 Maurice Ravel In the Style of Chabrier Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

11:00pm WCLV LATE PROGRAM

23:02:00 00:03:48 Thomas Tomkins A Sad Pavan for these distracted times Alan Feinberg, piano Steinway 30019

23:05:00 00:04:17 Henri Duparc Chanson triste Mischa Maisky, cello; Daria Hovora, piano DeutGram 457657

23:10:00 00:04:06 Maurice Ravel Miroirs: Oiseaux tristes Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

23:16:00 00:07:07 William Schuman New England Triptych: When Jesus Wept José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

23:23:00 00:06:48 William Grant Still Land of Romance from "Africa" Lara Downes, piano Steinway 30016

23:29:00 00:05:23 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Sarabande Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

23:37:00 00:06:56 Antonín Dvorák Silent Woods Op 68 Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Han-Na Chang, cello EMI 57052

23:43:00 00:09:38 Joachim Raff In the Twilight from Symphony No. 3 Op 153 Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

23:55:00 00:02:43 E. J. Moeran Serenade in G: Air JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

23:56:00 00:02:19 Umberto Giordano Fedora: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634