Program Guide 01-19-2014

MILWAUKEE SYMPHONY with Dennis Moore: Michael Francis, conductor; Todd Levy, clarinet

00:04:00 00:28:11 Paul Hindemith Symphony "Mathis der Maler"

00:32:00 00:22:01 Carl Maria von Weber Clarinet Concerto No. 1 in F minor Op 73

00:56:00 00:22:12 Paul Hindemith Symphonic Metamorphosis on Themes

01:18:00 00:39:01 César Franck Symphony in D minor

PITTSBURGH SYMPHONY with Jim Cunningham: Manfred Honeck, conductor; William Caballero, horn; Thomas Hampson, baritone

02:01:00 00:01:24 John Stafford Smith The Star Spangled Banner

02:07:00 00:16:49 Richard Strauss Horn Concerto No. 1 in E flat major Op 11

02:27:00 00:05:00 Richard Strauss Hymnus Op 33

02:32:00 00:18:00 Richard Strauss Notturno Op 44

02:50:00 00:04:00 Richard Strauss Pilgers Morgenlied Op 33

02:54:00 00:04:00 Richard Strauss Nächtlicher Gang Op 44

03:11:00 00:43:30 Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95

04:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Alexander Borodin: String Quartet No. 2 in D: Scherzo: Allegro

Takacs Quartet Decca 452239 - Music: 4:30

Richard Strauss: Serenade in E-flat for Winds Op 7

Ransom Wilson, flute; Tara Helen O'Connor, flute; James Austin Smith, oboe; Stephen Taylor, oboe; Romie de Guise-Langlois, clarinet; David Shifrin, clarinet; Peter Kolkay, bassoon; Bram Van Sambeek, bassoon; Harry Searing, contrabassoon; Julia Pilant, horn; Julie Landsman, horn; Michelle Baker, horn; Jennifer

Montone, horn Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, Starr Theater, New York, NY - Music: 9:30

Piano Puzzler: This week's contestant is Mary Elfner from Richmond, VA

Puzzler Payoff: Dmitri Shostakovich: Three Fantastic Dances Op 5

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 1846 - Music: 3:39

Carl Philipp Emanuel Bach: Magnificat in D H 772, Wq 215: 1. Magnificat; 2. Quia Respexit; 4. Et misericordia ejus; 5. Fecit potentiam; 8. Gloria

Elizabeth Watts, soprano; Wiebke Lehmkuhl, contralto; Lothar Odinius, tenor; Markus Eiche, bass; Rias Chamber Chorus; Florian Helgath, director Philharmonie, Berlin, Germany - Music: 23:10

05:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND

Frederic Chopin: Prelude in C sharp minor Op 45 "Sostenuto"

Rafal Blechacz, piano DeutGram 10870 - Music: 4:23

Sergei Rachmaninoff: Cello Sonata in g Op 19: 2. Allegro scherzando

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Maud Moon Weyerhaeuser Studio, MPR, St. Paul, MN - Music: 6:50

Anonymous: The Canary

Ida Kavafian, violin; Paul Neubauer, viola; Peter Wiley, cello; David Shifrin, clarinet; Amy J. Yang, piano OK Mozart Festival, Bartlesville Community Center, Bartlesville, OK - Music: 3:28

Performance/Chat with Rafal Blechacz, piano; Jerome L. Greene Performance Space, WQXR, New York, NY

Frederic Chopin: Waltz (Valse Brillant) in a Op 34/2 - Music: 4:40

Frederic Chopin: "Military" Polonaise in A Op 40/1 - Music: 4:12

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 7 in D Op 10/3: Largo - Music: 7:27

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 2 Op 2/2: Scherzo - Music: 2:46

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 9 in D K 311: Allegro con spirito - Music:4:15

Claude Debussy: Clair de Lune - Music: 4:34

06:00 MILLENNIUM OF MUSIC with Robert Aubry Davis: Medieval Finland, Part 2 - We had so many comments about our Finnish Christmas shows, we bring back both ensembles—Vox Silentii and Oliphant—and continue exploring their remarkable music.

MUSICA SACRA

07:03:00 00:08:14 Franz Joseph Haydn Te Deum in C

Collegium Musicum 90 Richard Hickox Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

07:13:00 00:15:32 Giuseppe Verdi Te Deum from "Four Sacred Pieces"

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Donna Carter, soprano; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80254

07:31:00 00:23:05 Marc-Antoine Charpentier Te Deum

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 2908304

07:57:00 00:02:13 Jan Dismas Zelenka Adagio from Miserere in C minor

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois

09:00 FROM THE TOP with Christopher O'Riley and America's finest young musicians; recorded January 3, 2010 in Boston, MA - Martin Luther King Day Special

Boston Youth Symphony Orchestra String Quartet [Charlotte Malin, violin (17) from Westwood, MA, Kendra Lenz, violin (18) from Boston, MA, Alexandra Morgan-Welch, viola (17) from Andover, MA, Sasha Scolnik-Brower, cello (15) from Andover, MA with Katherine Kayaian, Chamber Music Manager and Coach]

Allegro vivace from Quartet No. 1 “Calvary” by Coleridge-Taylor Perkinson

Boston Children’s Chorus

Kasar mie la gaji (The Earth is Tired) by Alberto Grau

Chaz Salazar, flute (17) from Phoenix, AZ

Summerland by William Grant Still

Boston Children’s Chorus

Lean on Me by by Kirk Franklin (arr Andre Williams)

Break Piece - Christopher O’Riley, piano, performing Piano Etude No. 4 by Don Byron

PITTSBURGH SYMPHONY with Jim Cunningham: Manfred Honeck, conductor; William Caballero, horn; Thomas Hampson, baritone

10:01:00 00:01:24 John Stafford Smith The Star Spangled Banner

10:07:00 00:16:49 Richard Strauss Horn Concerto No. 1 in E flat Op 11

10:27:00 00:05:00 Richard Strauss Hymnus Op 33

10:32:00 00:18:00 Richard Strauss Notturno Op 44

10:50:00 00:04:00 Richard Strauss Pilgers Morgenlied Op 33

10:54:00 00:04:00 Richard Strauss Nächtlicher Gang Op 44

11:11:00 00:43:30 Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95

BBC NEWS; CLASSICAL WEEKEND with Nancy Sinning

12:10:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

12:14:00 00:02:49 George Gershwin Porgy and Bess: I Got Plenty of Nothing

London Philharmonic Orchestra Sir Simon Rattle Sir Willard White, baritone; Cynthia Clarey, mezzo-soprano; Marietta Simpson, mezzo; Glyndebourne Opera Chorus EMI 28379

12:20:00 00:02:27 Percy Grainger Country Gardens

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

12:22:00 00:02:47 Giuseppe Verdi Il Trovatore: Anvil Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

12:24:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Il trovatore: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

12:34:00 00:21:41 Miklós Rózsa King of Kings: Choral Suite

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Mormon Tabernacle Choir Telarc 80631

12:59:00 00:01:06 Frédéric Chopin Mazurka No. 8 in A flat Op 7

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

13:00 THE DENNIS LEWIN RADIO PROGRAM, turning you on to classical music; for this week’s playlist, go to Dennis’s website.

WCLV CLASSICAL WEEKEND

15:04:00 00:27:59 Alexander Borodin Symphony No. 2 in B minor

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

15:35:00 00:14:13 Boris Blacher Variations on a Theme of Paganini Op 26

Sir Georg Solti Vienna Philharmonic Decca 452853

15:52:00 00:04:08 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Waltz Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

15:53:00 00:01:30 Percy Grainger Train Music

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Robert Conrad - The Cleveland Orchestra, Marin Alsop, conductor; David Fray, piano – recorded live in Severance Hall

16:04:00 00:10:49 Samuel Barber Essay No. 2 for Orchestra Op 17

16:18:00 00:31:56 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54

16:55:00 00:40:47 Aaron Copland Symphony No. 3

17:50:00 00:09:57 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

DINNER CLASSICS

18:02:00 00:16:37 Franz Joseph Haydn Symphony No. 70 in D

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 54297

18:20:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz

Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

18:30 MUSIC AND THE SPOKEN WORD with Lloyd Newell & the Mormon Tabernacle Choir

THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Robert Conrad: Martin Luther King Jr. Celebration Concert - The Cleveland Orchestra; Chelsea Tipton, conductor; Lev Mamuya, cello; Patricia Ann Blackmon, narrator; ML King Jr. Celebration Chorus; William Henry Caldwell, director and conductor

19:04:00 00:01:19 John Stafford Smith The Star Spangled Banner

19:05:00 00:05:00 J. Rosamond Johnson Lift Ev'ry Voice and Sing

19:14:00 00:09:09 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

19:25:00 00:04:00 Ralph Vaughan Williams Let All the World in Every Corner Sing

19:35:00 00:09:00 Luigi Boccherini First movement from Cello Concerto No. 9 in B flat

19:48:00 00:04:06 George Frideric Handel Messiah: Hallelujah

20:12:00 00:03:03 William Grant Still Afro-American Symphony: Humor

20:17:00 00:05:24 Anonymous Spiritual "Soon Ah Will Be Done"

20:22:00 00:04:00 Traditional: Trust Me

20:30:00 00:03:22 Samuel A. Ward America, the Beautiful

20:40:00 00:04:00 Traditional We Shall Overcome

21:00 INNOVATIONS - Mark Satola hosts a program featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild; tonight music by Stephen Stanziano, Tom Lopez, Loris Chobanian and Frank Wiley

Stephen Stanziano: Fantasy for Viola, Percussion and Synthesizer

Lisa Boyko, viola; Alison Chorn, percussion; Nicholas Underhill, synthesizer (private CD) 11:12

Tom Lopez: Lorelei

University of Houston Women’s Chorus/Betsy Weber, cond. (First Wave 2001) 8:20

Loris Chobanian: Three Kandinsky Abstracts

Regina Mushabac, cello (private CD) 7:58

Frank Wiley: Chamber Concerto (1980)

Karel Paukert, harpsichord; Coventry Chamber Players/Frank Wiley, cond. (Truemedia 90121) 21:20

22:00 PIPEDREAMS with Michael Barone: Still More Concertos - beyond the standard repertoire, many extraordinary works for organ and instruments remain to be (re)discovered

Calvin Hampton: Concerto for Organ and Strings (1980)

AGO Festival Orchestra/Philip Brunelle, conductor; Stephen Cleobury (2003 Blackinton/Benson Great Hall, Bethel University, Saint Paul, MN) Pipedreams Archive (4. 6/24/08)

Stephen Paulus: Grand Concerto for Organ & Orchestra (Organ Concerto No. 3, 2004)

AGO Festival Orchestra/Philip Brunelle, conductor; James Diaz (2003 Blackinton/Benson Great Hall, Bethel University, Saint Paul, MN) Pipedreams Archive (4. 6/24/08)

LATE PROGRAM

23:08:00 00:05:06 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

English Chamber Orchestra Steven Mercurio Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7785

23:13:00 00:09:07 Gérard Pesson Kein deutscher Himmel

Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947

23:23:00 00:09:35 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

23:33:00 00:06:04 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Introduction Op 97

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

23:40:00 00:11:16 Henryk Górecki Totus tuus Op 60

Robert Shaw Robert Shaw Festival Singers Telarc 80531

23:51:00 00:03:00 Gabriel Fauré Tristesse Op 6

Mischa Maisky, cello; Daria Hovora, piano DeutGram 457657

23:54:00 00:03:03 Aram Khachaturian Masquerade: Romance

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

23:58:00 00:02:31 Gabriel Fauré Dolly Suite: Berceuse Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416