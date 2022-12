Program Guide 01-16-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER MIDNIGHT - 6 A.M.

00:02:00 00:11:15 George Frideric Handel Saul: Act 1 Sinfonia

Paul McCreesh Gabrieli Players Archiv 474510

00:15:00 00:42:16 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80145

01:00:00 00:35:12 Osvaldo Golijov The Dreams and Prayers of Isaac the

Franklin Cohen, clarinet; Diana Cohen, violin; Isabel Trautwein, violin; Kirsten Docter, viola; Tanya Ell, cello F&D Cohen 2010

01:37:00 00:42:15 Franz Schubert Piano Sonata in B flat major

Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

02:21:00 00:33:06 Charles Ives Symphony No. 4

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 443172

02:56:00 00:39:03 Antonín Dvorák String Quartet No. 11 in C major Op 61

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

03:37:00 00:24:22 Frederick Delius Violin Concerto

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Tasmin Little, violin Argo 433704

04:03:00 00:30:34 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 29 in A major

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

04:36:00 00:44:41 Joseph Joachim Violin Concerto No. 2 in D minor Op 11

London Philharmonic Orchestra Leon Botstein Elmar Oliveira, violin IMP 27

05:23:00 00:19:12 Georg Matthias Monn Cello Concerto in G minor

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

05:48:00 00:04:34 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 4

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

05:50:00 00:05:45 Carl Nielsen Humoresque-Bagatelles Op 11

Leif Ove Andsnes, piano VirginClas 45129

BBC NEWS; WCLV FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER 6-10 A.M.



06:07:00 00:05:04 Johannes Brahms How Lovely is Thy Dwelling Place from "A German Requiem"

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Vienna Singverein MAA 2010

06:15:00 00:08:55 Peter Tchaikovsky Andantino from Symphony No. 4 Op 36

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

06:26:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Keyboard Concerto

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

06:35:00 00:03:19 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Overture Op 112

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449186

06:40:00 00:06:06 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé Op 60

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

06:50:00 00:03:12 Aaron Copland Fanfare for the Common Man

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

06:57:00 00:03:25 Abe Holzmann March "Blaze Away!"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:06:00 00:04:34 Francis Lai Love Story: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

07:12:00 00:06:49 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in G

Emerson String Quartet Carol Wincenc, flute DeutGram 431770

07:20:00 00:02:57 Stephen Foster Beautiful Dreamer

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

07:24:00 00:02:16 Eduard Strauss Non-Stop Polka Op 112

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

07:29:00 00:07:11 Alfredo Casella Finale from "Italia" Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

07:41:00 00:06:33 Ludwig van Beethoven Finale from Cello Sonata No. 3 Op 69

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

07:50:00 00:04:06 Mark O'Connor Americana Symphony: Open Plains Hoedown

Marin Alsop Baltimore Symphony Orchestra OMAC 12

07:56:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

08:07:00 00:05:56 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 8 Op 7

Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

08:15:00 00:08:51 John Williams The Cowboys: Overture

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

08:26:00 00:01:50 Ernesto Halffter Danza de la pastora

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

08:29:00 00:07:51 Giles Farnaby Suite of Six Dances

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

08:38:00 00:01:47 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Seguidilla

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

08:42:00 00:06:11 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Una voce poco fa

Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Marilyn Horne, mezzo-soprano CBS 37862

08:51:00 00:03:03 George Gershwin Prelude No. 2 "Blue Lullaby"

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

08:54:00 00:03:04 Bernard Herrmann North by Northwest: Main Title

Bernard Herrmann London Philharmonic Orchestra Decca 443895

09:04:00 00:17:19 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

09:24:00 00:07:58 Franz Waxman A Place in the Sun: Suite

London Symphony Orchestra John Williams Grover Washington, alto sax Sony 62788

09:37:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

09:47:00 00:07:13 Ignacio Cervantes Danzas Cubanas

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA 10 A.M. - NOON



10:00:00 00:02:16 Leroy Anderson The Syncopated Clock

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

10:02:00 00:03:47 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 8 Op 93

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

10:09:00 00:07:37 Alfredo Casella Introduction, Chorale & March Op 57

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

10:18:00 00:05:59 Enrique Granados Spanish Dance No. 4 in G Op 5

Christopher Parkening, guitar EMI 49404

10:27:00 00:06:43 Michael Haydn Adagio from Notturno in F major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

10:34:00 00:11:56 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 50 in D major

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

10:47:00 00:02:25 Sir Arthur Bliss Checkmate: Dance of the Red Pawns

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

10:50:00 00:27:08 Niels Gade Symphony No. 8 in B minor Op 47

Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

11:17:00 00:05:05 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

11:27:00 00:07:20 Henry Charles Litolff Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 Op 102

Royal Philharmonic Orchestra Moshe Atzmon Cristina Ortiz, piano Decca 414348

11:35:00 00:06:05 Howard Blake Finale from Bassoon Concerto Op 607

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Gustavo Nunez, bassoon PentaTone 5186506

11:43:00 00:13:16 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A minor

Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Julia Fischer, violin Decca 12490

11:57:00 00:02:33 Leroy Anderson Bugler's Holiday BBC Concert Orchestra

Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet; David McCallum, trumpet; John Blackshaw, trumpet Naxos 559313

BBC NEWS; WCLV MERIDIAN NOON - 1 P.M.



12:10:00 00:04:32 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein:

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:17:00 00:08:49 Joseph Lanner Schönbrunn Waltz Op 200

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:28:00 00:06:34 Cole Porter The Snake in the Grass Ballet

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

12:36:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

12:44:00 00:12:23 Christopher Palmer Fantasy on Puccini's "La Bohème"

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Christopher Warren-Green, vn EMI 49552

12:58:00 00:01:59 Percy Grainger Shepherd's Hey!

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

WCLV BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:33:45 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Instrumental Suite

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

13:33:00 00:21:57 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in D minor

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

WCLV MIDDAY CONTINUES 2 - 4 P.M.



14:00:00 00:02:58 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Catalane

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

14:02:00 00:02:34 Federico Mompou Canción y Danza No. 7

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

14:05:00 00:09:57 Charles Tomlinson Griffes Poem for Flute & Orchestra

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

14:22:00 00:07:54 Édouard Lalo Romance-Sérénade

Frankfurt State Orchestra Nikos Athinäos Juri Toschmakow, violin Signum 6600

14:31:00 00:10:19 Francesco Salieri Symphony in B flat major

Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88176

14:44:00 00:11:04 Camille Saint-Saëns Africa Fantasie Op 89

London Philharmonic Orchestra Geoffrey Simon Gwendolyn Mok, piano Cala 4031

14:56:00 00:02:29 Claude Debussy Syrinx

Joshua Smith, flute Telarc 80694

15:00:00 00:12:09 Béla Bartók Allegro giocoso from Violin Concerto

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

15:15:00 00:08:44 Erich Wolfgang Korngold Moderato from Piano Sonata No. 2 Op 2

Lara Downes, piano Steinway 30016

15:25:00 00:02:42 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: Long Time

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

15:28:00 00:01:58 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: Simple

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

15:33:00 00:06:15 Louis Théodore Gouvy Finale from Symphony No. 4

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

15:40:00 00:11:17 César Franck Finale from Symphony in d

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

15:52:00 00:05:57 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 15 in A minor

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

15:58:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Changing of the

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL 4 - 6 P.M.



16:06:00 00:03:16 Francis Poulenc Nocturne No. 1 in C major

Pascal Rogé, piano Decca 425862

16:12:00 00:13:26 Frédéric Chopin Andante Spianato & Grand Polonaise Op 22

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 63371

16:30:00 00:04:03 Franz Waxman The Furies: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

16:37:00 00:03:30 Gioacchino Rossini Galop from "William Tell" Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

16:42:00 00:07:30 Peter Tchaikovsky Finale from Serenade for Strings Op 48

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

16:52:00 00:03:39 Irving Berlin Change Partners

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

16:58:00 00:00:51 Ferruccio Busoni Little Moorish Dance Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

17:05:00 00:05:29 George Frideric Handel Saul: Chorus "Gird on Thy Sword"

Gabrieli Players Paul McCreesh Gabrieli Consort Archiv 474510

17:12:00 00:06:35 Johann Sebastian Bach Cantata No. 42: Sinfonia

Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

17:21:00 00:13:06 George Gershwin Adagio from Piano Concerto in F major

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Garrick Ohlsson, piano RCA 68931

17:40:00 00:04:19 Leonard Bernstein Peter Pan: Dream with Me

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano; Michael Samis, cello Delos 3445

17:46:00 00:04:03 Leonard Bernstein On the Town: Lonely Town

Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

17:52:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 2 Introduction

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:56:00 00:03:05 Ernö Dohnányi Fugue from Variations on a Nursery Song Op 25

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

BBC NEWS; WCLV DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL 6 - 7 P.M.



18:09:00 00:21:50 Alan Hovhaness Symphony No. 6 Op 173

Rudolf Werthen I Fiamminghi Telarc 80392

18:33:00 00:02:22 Samuel Barber Sure on This Shining Night Op 13

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

18:38:00 00:01:53 Samuel Barber Stopping By Woods on a Snowy Evening

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

18:43:00 00:11:39 Aaron Copland El Salón México

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

18:55:00 00:03:35 Leonard Bernstein Spring Will Come Again

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano; Michael Samis, cello Delos 3445

WCLV SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA



19:02:00 00:13:16 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 6 in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

19:17:00 00:39:32 Peter Tchaikovsky Suite No. 3 in G major Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

19:57:00 00:01:08 Felix Mendelssohn Song without Words No. 28 in G major Op 62

Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006

WCLV ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA 8 - 9 P.M.



20:02:00 00:15:55 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80344

20:20:00 00:17:01 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

20:37:00 00:18:15 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

20:56:00 00:03:21 Gabriel Fauré Barcarolle No. 4 in A flat Op 44

Charles Owen, piano Avie 2240

SYMPHONYCAST 9 - 11 P.M.



21:04:00 01:22:49 Anton Bruckner Symphony No. 8 in C minor

Herbert von Karajan Vienna Philharmonic DeutGram 427611

22:29:00 00:17:07 George Gershwin Rhapsody in Blue

Los Angeles Philharmonic Leonard Bernstein Leonard Bernstein, piano DeutGram 4776352

22:48:00 00:09:54 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude

James Levine Metropolitan Opera Orchestra DeutGram 435874

WCLV LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA 11 P.M. - MIDNIGHT



23:02:00 00:05:39 Karl-Birger Blomdahl Adagio from "The Wakeful Night"

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

23:07:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

23:17:00 00:08:15 Max Reger The Violin-Playing Hermit Op 128

Royal Concertgebouw Orchestra Neeme Järvi Jaap van Zweden, violin Chandos 8794

23:25:00 00:05:50 Antonín Dvorák Poetic Tone Pictures: At the Old Castle Op 85

Vassily Primakov, piano Bridge 9309

23:31:00 00:08:29 Charles Tomlinson Griffes Three Tone Pictures Op 5

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

23:42:00 00:06:39 Emmanuel Chabrier Prélude pastorale

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 447751

23:48:00 00:05:07 Edvard Grieg Holberg Suite: Air Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

23:55:00 00:03:15 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Humming Chorus

Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

23:56:00 00:02:27 Johan Halvorsen La Mélancolie

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584