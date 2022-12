Program Guide 01-14-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:35:05 Johan Svendsen Symphony No. 1 in D major Op 4

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

00:39:00 00:22:12 Maurice Ravel Piano Concerto in G major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

01:03:00 00:48:14 Franz Schubert String Quartet No. 15 in G major

Takács Quartet Decca 452854

01:53:00 00:27:13 Louis Théodore Gouvy Symphony No. 4 in D minor Op 25

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

02:22:00 00:49:10 Gustav Mahler Songs from "Des Knaben Wunderhorn"

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Magdalena Kozená, mezzo-sop; Christian Gerhaher, baritone DeutGram 4779060

03:14:00 00:28:45 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A major

English Concert Andrew Manze Andrew Manze, violin Harm Mundi 907385

03:45:00 00:36:34 Hans Gál Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

04:24:00 00:33:11 Aram Khachaturian Piano Concerto

Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Constantine Orbelian, piano Chandos 8542

04:59:00 00:18:40 Gabriel Pierné Ramuntcho: Suite No. 1

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

05:19:00 00:21:05 Carl Stamitz Cello Concerto No. 2 in A major

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

05:42:00 00:06:32 Luigi Boccherini Symphony No. 1 in D major

Chiara Banchini Ensemble 415 Harm Mundi 901291

05:57:00 00:01:42 Tylman Susato The Danserye: La Mourisque

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 436131

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:27 Isaac Albéniz Suite Española: Aragón Op 47

Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

06:15:00 00:05:38 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 13

Chamber Players of Canada Atma 2532

06:22:00 00:07:23 Johann Nepomuk Hummel Allegro from Piano Trio No. 4 Op 65

Beaux Arts Trio Philips 446077

06:32:00 00:07:37 Carl Friedrich Abel Symphony in C major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

06:41:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

06:51:00 00:03:25 Dmitri Shostakovich Tahiti Trot "Tea for Two" Op 16

Mariss Jansons Philadelphia Orchestra EMI 55601

06:57:00 00:03:02 John Philip Sousa March "The New York Hippodrome"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:07:00 00:04:30 Jan Dismas Zelenka Allemande from Capriccio No. 3

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

07:12:00 00:06:45 Felix Mendelssohn Finale from Violin Concerto Op 64

Berlin Philharmonic Mariss Jansons Midori, violin Sony 730111

07:20:00 00:04:07 Georges Bizet Carmen: Toreadors' Entrance "Les voici,

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

07:26:00 00:01:39 Fritz Kreisler Toy Soldier's March

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

07:28:00 00:05:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Quintet for Piano & Winds

Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

07:42:00 00:07:24 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Trumpets in C major

Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

07:52:00 00:03:46 Franz Schubert Scherzo from Piano Sonata No. 21

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

07:57:00 00:01:57 Frédéric Chopin Mazurka No. 39 in B major Op 63

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

08:08:00 00:05:37 Louis Théodore Gouvy Finale from Fantaisie symphonique Op 59

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

08:16:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz "My Life is Love and Laughter" Op 263

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

08:27:00 00:09:44 Claude Debussy Sarabande & Danse

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

08:37:00 00:03:03 Jacques Ibert Waltz from "Divertissement"

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

08:42:00 00:05:56 Johann Sebastian Bach Gloria in excelsis Deo from Mass in B minor

Harry Christophers The Sixteen Choir & Orch Collins 70322

08:49:00 00:03:44 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Gavottes

Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

08:55:00 00:03:30 Julian Nott Wallace and Gromit: Theme and Chase

Nic Raine Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

09:03:00 00:16:56 Michael Haydn Symphony No. 31 in F

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

09:22:00 00:03:26 John Philip Sousa March "The Stars and Stripes Forever"

Bridget Reischl Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 61

09:28:00 00:03:25 John Philip Sousa March "The Stars and Stripes Forever"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

09:34:00 00:04:06 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 1

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

09:54:00 00:02:58 José Padilla El relicario

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:09 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte

Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

10:03:00 00:01:56 François Couperin Suite No. 26: Gavotte

Angela Hewitt, piano Hyperion 67480

10:05:00 00:07:03 Robert Schumann Toccata in C Op 7

Howard Shelley, piano Chandos 8814

10:15:00 00:04:15 Édouard Lalo Scherzando from Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

10:22:00 00:02:06 Manuel de Falla Seven Spanish Popular Songs: Nana

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

10:25:00 00:14:49 Vincent d'Indy Fantasy on Popular French Themes Op 31

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

10:42:00 00:05:52 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

10:50:00 00:31:44 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 24 in C minor

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

11:21:00 00:06:02 Johan Svendsen Two Swedish Folk Tunes Op 27

Andrew Penny Orchestra of the Mill Lydian 18132

11:31:00 00:06:43 William Boyce Symphony No. 6 in F major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

11:40:00 00:09:10 Carl Maria von Weber Oberon: Overture

George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

11:50:00 00:06:59 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:54 Ruperto Chapì La Revoltosa: Prelude

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

12:18:00 00:06:06 Sir William Walton Coronation March "Crown Imperial"

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

12:27:00 00:06:08 Emmerich Kálmán Countess Maritza: Csárdás "Komm, Zigány"

London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone EMI 56758

12:34:00 00:06:08 Gioacchino Rossini William Tell: Dance for Six

Frederick Fennell London Pops Orchestra Mercury 434356

12:41:00 00:09:37 Eric Coates The Three Bears Phantasy Sinfonia ViVa

Malcolm Nabarro Leo Phillips, violin ASV 2053

12:52:00 00:06:54 Richard Rodgers South Pacific: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:30:26 Ignaz Moscheles Piano Concerto No. 5 in C major Op 87

Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67430

MIDDAY with Mark Satola

14:00:00 00:02:41 Peter Tchaikovsky None But the Lonely Heart Op 6

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

14:05:00 00:02:41 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

14:10:00 00:10:12 Franz Joseph Haydn Trio for 2 Flutes & Bassoon in C major

Jean-Pierre Rampal, flute; Wolfgang Schulz, flute; Gilbert Audin, bassoon Sony 48061

14:21:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence from "Der Rosenkavalier"

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

14:32:00 00:10:38 Felix Mendelssohn Capriccio brillante in B minor Op 22

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

14:50:00 00:10:55 Zoltán Kodály Hungarian Rondo

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

14:57:00 00:02:23 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

WCLV ARTS PARTNERS

15:02:00 00:02:20 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Carl Topilow, clarinet Azica 72216

15:04:00 00:02:23 George Gershwin Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Carl Topilow, clarinet Azica 72216

15:06:00 00:02:08 George Gershwin Porgy and Bess: There's a Boat

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Carl Topilow, clarinet Azica 72216

15:11:00 00:10:10 Jean-Féry Rebel La Fidelle Les Délices

Julie Andrijesky, violin Délices 2012

15:29:00 00:04:48 Johannes Brahms Intermezzo in E flat major Op 117

Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214

15:37:00 00:14:37 Georg Philipp Telemann Ouverture burlesque in B flat

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

15:53:00 00:04:03 Sergei Rachmaninoff Paraphrase on Kreisler's "Liebesleid"

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:13 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Little

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

16:06:00 00:03:21 Pietro Mascagni Cavalleria Rusticana: Intermezzo

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

16:13:00 00:10:32 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 16 in D

Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

16:28:00 00:01:48 Erich Wolfgang Korngold Juarez: Love Theme Op 3

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 60863

16:29:00 00:01:39 Erich Wolfgang Korngold King's Row: Main Title

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 60863

16:31:00 00:01:33 Erich Wolfgang Korngold Deception: Main Title

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 60863

16:41:00 00:08:43 George Gershwin Variations on "I Got Rhythm"

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

16:52:00 00:02:52 Ernst Toch Geographical Fugue

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

16:57:00 00:02:38 Michael Praetorius Terpsichore: Three Ballets à 4

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

17:05:00 00:05:35 Louis Théodore Gouvy Rondo from Symphonie brève Op 58

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

17:12:00 00:08:14 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

17:22:00 00:12:40 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 2 in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

17:39:00 00:04:13 Maurice Ravel Finale from Piano Concerto in G major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

17:46:00 00:03:27 Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn: Des Antonius

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Christian Gerhaher, baritone DeutGram 4779060

17:52:00 00:03:14 Giacomo Puccini Tosca: E lucevan le stelle

Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Jonas Kaufmann, tenor Decca 10837

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:02 Wolfgang Amadeus Mozart A Musical Joke

Andrew Manze English Concert Harm Mundi 907280

18:35:00 00:03:58 John Bull Dr. Bull's Goodnight

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

18:42:00 00:03:18 John Bull In Nomine V

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

18:47:00 00:07:40 Robert Volkmann Serenade No. 1 for Strings in C Op 62

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

18:53:00 00:05:05 Teresa Carreño Waltz "Flower Basket" Op 9

Alan Feinberg, piano Argo 436121

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:08 Gustav Holst Symphony in F major Op 8

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

19:27:00 00:28:45 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A major

English Concert Andrew Manze Andrew Manze, violin Harm Mundi 907385

19:57:00 00:01:17 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Harlequinade

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:22:24 Ottorino Respighi The Pines of Rome

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

20:26:00 00:28:45 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

Berlin Philharmonic Mariss Jansons Leif Ove Andsnes, piano EMI 57562

20:54:00 00:04:01 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Russian Dance

Royal Philharmonic Orchestra Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone

Jaap van Zweden, conductor

David Fray, piano

David McGill, bassoon

21:04:00 00:24:00 Mason Bates Liquid Interface

21:30:00 00:30:01 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20

22:01:00 00:39:40 Béla Bartók Concerto for Orchestra

22:40:00 00:17:48 Wolfgang Amadeus Mozart Bassoon Concerto in B flat major

LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:13 Franz Schubert Andante from Violin Sonatina No. 1

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

23:07:00 00:10:20 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Violin Concerto No. 5

English Concert Andrew Manze Andrew Manze, violin Harm Mundi 907385

23:19:00 00:10:06 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42

Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

23:29:00 00:10:09 Franz Liszt Transcendental Etude No. 9 in A flat major

Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

23:41:00 00:05:16 Domenico Scarlatti Sonata in F minor

Soyeon Lee, piano Naxos 570010

23:46:00 00:06:24 Johann Sebastian Bach Largo from Concerto for 2 Violins

Academy of Ancient Music Andrew Manze Andrew Manze, violin; Rachel Podger, violin Harm Mundi 907155

23:54:00 00:03:20 Giuseppe Verdi La traviata: Act 3 Prelude

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

23:54:00 00:04:35 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Ballad

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324