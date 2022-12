Program Guide 01-13-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:33:54 Franz Joseph Haydn Symphony No. 31 in D major

Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

00:38:00 00:36:46 Franz Schubert Piano Quintet in A major

Cleveland Quartet: John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Telarc 80225

01:17:00 00:39:49 Vasily Kalinnikov Symphony No. 2 in A major

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

01:58:00 00:34:22 Peter Tchaikovsky String Sextet in D major Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

02:34:00 00:35:45 Béla Bartók Violin Concerto No. 2

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

03:12:00 00:20:35 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1 in C major

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

03:34:00 00:45:12 Enrique Granados Goyescas

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

04:21:00 00:32:11 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 1 in A minor Op 9

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

04:55:00 00:24:03 Philip Glass Concerto for Harpsichord & Chamber

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

05:21:00 00:18:11 Ottorino Respighi The Birds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

05:41:00 00:05:40 Franz Liszt Polonaise from Tchaikovsky's "Eugene Onegin"

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 436736

05:58:00 00:01:38 Francis Poulenc Presto in B flat major

Pascal Rogé, piano Decca 425862

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:04 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Sinfonia

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

06:14:00 00:08:09 Michael Haydn Symphony No. 32 in D

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

06:24:00 00:04:19 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 2 in G major

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8614

06:31:00 00:06:07 Leroy Anderson A Harvard Festival

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

06:38:00 00:06:13 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Rose Adagio

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

06:46:00 00:04:25 James Horner Titanic: My Heart Will Go On

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

06:53:00 00:02:23 Antonín Dvorák Cypress No. 11

Cypress String Quartet Avie 2275

06:57:00 00:02:20 John Philip Sousa March "Jack Tar"

Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:04:00 00:04:32 Jacques Offenbach Le Papillon: Valse des rayons

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 444827

07:10:00 00:08:18 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

07:20:00 00:01:50 Leonard Bernstein Spring Song from "The Lark" Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

07:24:00 00:01:41 Gustav Holst Japanese Suite: Dance of the Wolves Op 33

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

07:28:00 00:05:40 Antonín Dvorák Scherzo from String Quintet No. 3 Op 97

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

07:38:00 00:07:25 Carl Nielsen Allegro sanguineo from Symphony No. 2 Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

07:48:00 00:03:04 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony CBS 44934

07:52:00 00:02:36 Johannes Brahms Scherzo from Serenade No. 2 Op 16

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

07:55:00 00:02:35 Aram Khachaturian Masquerade: Mazurka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

08:07:00 00:05:51 Sergei Prokofiev War and Peace: Intermezzo "May Night"

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

08:14:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna:

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

08:26:00 00:10:52 Grace Williams Fantasy on Welsh Nursery Tunes

Sir Charles Groves London Symphony Orchestra Lyrita 323

08:38:00 00:02:16 Leos Janácek Fanfare from Sinfonietta Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

08:42:00 00:05:29 Maurice Ravel Jeux d'eau

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

08:49:00 00:03:56 Samuel Barber Souvenirs Suite: Waltz Op 28

Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

08:56:00 00:04:11 Alexandre Desplat The Queen: The People's Princess

City of Prague Philharmonic Silva 1398

09:04:00 00:14:27 Dmitri Kabalevsky Violin Concerto in C Op 48

Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Gil Shaham, violin DeutGram 457064

09:21:00 00:02:51 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

09:33:00 00:08:12 Gustav Holst Two Songs without Words Op 22

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

09:42:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

09:51:00 00:03:22 Benjamin Britten Bourrée from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

09:56:00 00:02:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: March Past of the Kitchen

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:13 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Entrance March

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

10:03:00 00:02:16 Ernesto Halffter Danza de la gitana

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

10:05:00 00:07:04 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in F

Cyprien Katsaris, piano Sony 66272

10:12:00 00:05:11 Édouard Lalo Scherzo for Orchestra

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

10:17:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

10:22:00 00:12:47 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

10:45:00 00:04:18 Sergei Rachmaninoff Waltz Op 11

Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

10:50:00 00:27:46 Randall Thompson Symphony No. 2 in E minor

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

11:17:00 00:07:21 Isaac Albéniz Iberia: Rondeña

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

11:25:00 00:06:09 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Chaconne

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

11:31:00 00:07:27 Gioacchino Rossini Grand Overture

Alun Francis Haydn Orchestra CPO 999063

11:45:00 00:12:13 Hector Berlioz The Brigands' Orgies from "Harold in Italy"

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:07:54 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Introduction

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

12:17:00 00:10:05 George Gershwin Cuban Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

12:27:00 00:07:01 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from "On Your Toes"

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

12:35:00 00:08:49 Richard Addinsell Suicide Squadron: Warsaw Concerto

BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

12:51:00 00:06:13 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 1 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:35:45 Béla Bartók Violin Concerto No. 2

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

13:35:00 00:20:22 Ernö Dohnányi Serenade for Strings Op 10

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

MIDDAY with Mark Satola

14:00:00 00:03:14 Carl Maria von Weber Momento capriccioso Op 12

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

14:03:00 00:04:38 Sir Edward Elgar La Capricieuse Op 17

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

14:07:00 00:11:01 Benjamin Britten Soirées musicales Op 9

Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

14:18:00 00:07:58 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 1 in B flat major

English Concert Trevor Pinnock David Reichenberg, oboe Archiv 415291

14:26:00 00:09:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 10 in B minor

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

14:45:00 00:10:42 Alexander Glazunov Solemn Overture Op 73

Igor Golovschin Moscow Symphony Orchestra Naxos 553839

14:57:00 00:02:03 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 20 in E minor

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

MONDAY MOZART

15:00:00 00:21:04 Wolfgang Amadeus Mozart Trio in E flat major

Emanuel Ax, piano; Richard Stoltzman, clarinet; Yo-Yo Ma, cello Sony 57499

15:21:00 00:16:05 Johann Nepomuk Hummel Piano Sonata No. 1 in C major Op 2

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3127

15:37:00 00:09:00 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in D major

Moscow Virtuosi Vladimir Spivakov Evgeny Kissin, piano RCA 60400

15:52:00 00:05:16 Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:02 Johann Joseph Fux Alleluia from "Plaudite, sonat tuba"

Orch del Teatro Comunale Michele Mariotti Juan Diego Flórez, tenor Decca 14875

16:06:00 00:03:14 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

16:11:00 00:12:00 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 39

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

16:28:00 00:02:32 John Barry Goldfinger: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80251

16:30:00 00:03:43 Dave Grusin On Golden Pond: Main Theme

Michael Chertock, piano Telarc 80357

16:37:00 00:03:28 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Concerto No. 4

Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

16:41:00 00:07:32 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in F major Op 7

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553002

16:52:00 00:03:11 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: March from Act 3

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

16:56:00 00:03:16 Claude Debussy Preludes Book 1: Danseuses de Delphes

Robert Cassidy, piano Albany 1348

17:05:00 00:05:28 Ferdinando Carulli Polonaise from Guitar Concerto No. 1 Op 8

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

17:12:00 00:07:32 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 17071

17:22:00 00:12:09 Béla Bartók Allegro giocoso from Violin Concerto

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

17:40:00 00:05:42 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 1 in F sharp minor

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8614

17:46:00 00:01:56 Johannes Brahms Intermezzo in A minor Op 118

Wu Han, piano ArtistLed 10501

17:51:00 00:03:45 Traditional Cindy

Chamber Ensemble Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

17:56:00 00:02:12 Earl Wild Virtuoso Etude on "I Got Rhythm"

Jenny Lin, piano Steinway 30011

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:43 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 28 in C major

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

18:30:00 00:03:14 Ludwig van Beethoven Für Elise

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

18:36:00 00:02:22 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in A minor Op 39

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

18:41:00 00:13:30 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude

Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

18:53:00 00:05:01 Frédéric Chopin Nocturne No. 8 in D flat major Op 27

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:57 Václav Pichl Symphony in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9740

19:21:00 00:35:21 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:08 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

20:20:00 00:34:17 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

20:55:00 00:04:32 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Nocturne Op 54

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

21:04:00 00:19:33 Maurice Ravel Five Pieces for Children from "Mother Goose"

Esa-Pekka Salonen New York Philharmonic

21:30:00 00:30:00 Esa-Pekka Salonen Violin Concerto

Esa-Pekka Salonen, Leila Josefowicz, violin New York Philharmonic

22:10:00 00:33:27 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat major Op 82

Esa-Pekka Salonen New York Philharmonic

LATE PROGRAM

23:02:00 00:09:15 Béla Bartók Andante tranquillo from Violin Concerto

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

23:11:00 00:10:06 Gerald Finzi Introit in F major Op 6

City of London Sinfonia Richard Hickox Tasmin Little, violin Chandos 9888

23:23:00 00:03:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Panorama

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

23:26:00 00:11:14 César Franck Sleep of Psyché

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

23:37:00 00:04:43 Richard Dubugnon Hypnos

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

23:44:00 00:04:15 Victor Manuel Amaral Ramírez Saggio: Súplica

Duo Amaral DuoAmaral 501592

23:48:00 00:04:26 Ariel Ramírez Misa Criolla: Kyrie

Orch del Teatro Comunale Michele Mariotti Juan Diego Flórez, tenor; Teatro Comunale Chorus Decca 14875

23:54:00 00:03:33 George Frideric Handel Almira: Sarabande

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

23:58:00 00:02:20 Johannes Brahms Lullaby Op 49

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139