Program Guide 01-08-2014

00:02:00 00:45:45 Reinhold Glière Symphony No. 2 in C minor Op 25

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

00:50:00 00:41:04 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11

Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

01:33:00 00:38:26 Sergei Rachmaninoff The Bells Op 35

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Renée Fleming, soprano; Karl Dent, tenor; Victor Ledbetter, baritone; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80365

02:13:00 00:20:28 Johann Sebastian Bach English Suite No. 4 in F

Angela Hewitt, piano Hyperion 67451

02:36:00 00:26:07 Vincent d'Indy Symphony on a French Mountain Air Op 25

National Symphony of Ireland Antonio de Almeida François-Joël Thiollier, piano Naxos 550754

03:04:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

03:43:00 00:35:23 Gabriel Fauré Piano Quartet No.2 in G minor Op 45

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

04:20:00 00:22:04 Carl Philipp Emanuel Bach Keyboard Concerto in D

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

04:44:00 00:36:10 Carl Nielsen Symphony No. 4 Op 29

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony CBS 42093

05:22:00 00:19:30 Francis Poulenc Piano Concerto

Philharmonia Orchestra Charles Dutoit Pascal Rogé, piano Decca 436546

05:43:00 00:04:30 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

05:57:00 00:01:29 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty

Corona Guitar Quartet Albany 1084

06:07:00 00:04:43 Felix Mendelssohn Swiss Song from String Symphony No. 11

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

06:14:00 00:08:46 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

06:24:00 00:05:04 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

06:30:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat

Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

06:41:00 00:07:06 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 10 Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

06:50:00 00:03:57 Reinhold Glière The Red Poppy: Heroic Coolie Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

06:57:00 00:02:16 John Philip Sousa March "Manhattan Beach"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:06:00 00:03:59 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

07:11:00 00:04:16 George Gershwin Girl Crazy: Embraceable You

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

07:17:00 00:05:29 Hugo Alfvén Festival Overture Op 25

Niklas Willén Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553962

07:25:00 00:02:13 Gregorian Chant O lux beata trinitas

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

07:29:00 00:04:58 Frédéric Chopin Waltz No. 1 in E flat Op 18

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 466357

07:39:00 00:05:57 Sir Arnold Bax Russian Suite: Gopak

Bryden Thomson London Philharmonic Orchestra Chandos 8669

07:46:00 00:02:23 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

07:51:00 00:03:10 Leonard Bernstein West Side Story: America

Canadian Brass RCA 68633

07:55:00 00:02:59 Duke Ellington The River: Giggling Rapids

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

07:55:00 00:02:05 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: 2 Minuets

Aulos Ensemble Centaur 3068

08:07:00 00:04:20 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from String Symphony

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

08:14:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

08:22:00 00:02:05 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: 2 Minuets

Aulos Ensemble Centaur 3068

08:27:00 00:09:48 Virgil Thomson The River: The Old South

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

08:40:00 00:06:37 Robert Schumann Scherzo from Symphony No. 2 Op 61

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

08:48:00 00:02:56 Jean-Philippe Rameau The Gathering of Birds

Michael Lewin, piano Dorian 92103

08:53:00 00:03:54 Danny Elfman Spider-Man: Theme

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

09:03:00 00:18:10 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

09:26:00 00:06:14 Richard Rodgers Carousel: Waltz

Jenny Lin, piano Steinway 30011

09:35:00 00:08:48 Josef Strauss Waltz "Delirious" Op 212

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

09:46:00 00:07:35 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 28

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

09:57:00 00:03:07 Andrea Falconieri Ciaccona

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 13993

10:00:00 00:03:01 Joaquín Rodrigo Soleriana: Passepied

Enrique Bátiz Royal Philharmonic Orchestra EMI 67435

10:06:00 00:03:02 André Grétry Céphale et Procris: Gigue

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

10:12:00 00:06:19 Albert Lortzing Zar und Zimmermann: Overture

Werner Feder MDR Symphony Orchestra MarcoPolo 220310

10:20:00 00:05:18 Frederick Delius Irmelin Prelude

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

10:27:00 00:04:29 Johann Peter Salomon Romance in D

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 427316

10:34:00 00:12:55 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 35 in A flat

Emanuel Ax, piano Sony 89363

10:48:00 00:02:01 Joaquín Rodrigo I come from the poplars, Mother

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

10:50:00 00:31:09 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54

Dresden State Orchestra Esa-Pekka Salonen Hélène Grimaud, piano DeutGram 6904

11:21:00 00:06:52 Felix Mendelssohn The Marriage of Camacho: Overture Op 10

Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9007

11:32:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Variations on the "Turkish March" Op 76

Emil Gilels, piano EMI 69509

11:41:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise

Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

11:48:00 00:06:36 Dmitri Shostakovich Finale from Symphony No. 6 Op 54

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

11:56:00 00:02:39 Richard Rodgers The King and I: Shall We Dance?

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

12:10:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

12:18:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:26:00 00:08:22 Ralph Vaughan Williams Coastal Command: Suite

Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

12:36:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:47:00 00:09:52 Jerome Kern Portrait for Orchestra "Mark Twain"

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Tony Chipurn, trombone Vox 3035

13:00:00 00:31:03 Edvard Grieg Symphonic Dances Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

13:31:00 00:26:12 Niels Gade Symphony No. 2 in E major Op 10

Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

14:00:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

14:03:00 00:03:43 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

14:10:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

14:22:00 00:07:21 Johann Christian Bach Symphony in B flat Op 6

Hanspeter Gmür Camerata Budapest Naxos 553084

14:32:00 00:10:48 Aaron Copland Billy the Kid: Three Dances

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

14:45:00 00:06:18 Camille Saint-Saëns Tarantelle in A minor Op 6

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute; Harri Mäki, clarinet Bis 1359

14:53:00 00:05:02 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS: A look at the Brahms Festival this week at Severance Hall, with violinist Julia Fischer and Music Director Franz Welser-Möst

15:01:00 00:10:22 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

15:13:00 00:08:48 Johannes Brahms Adagio from Violin Concerto Op 77

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Thomas Zehetmair, violin Teldec 44944

15:24:00 00:08:00 Johannes Brahms Finale from Violin Concerto Op 77

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

15:35:00 00:06:12 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 43678

15:43:00 00:09:01 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

15:58:00 00:03:49 Maria Schneider Walking by Flashlight Australian Chamber Orchestra

Dawn Upshaw, soprano; Frank Kimbrough, piano; Jay Anderson, double bass; Scott Robinson, clarinet; Members of ArtistShar 121

16:06:00 00:03:32 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

16:11:00 00:14:25 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

16:29:00 00:04:35 Hans Zimmer Inception: Time

London Music Works Silva 1398

16:35:00 00:04:39 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Finale

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

16:41:00 00:07:44 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

16:52:00 00:03:08 Andrea Luchesi Piano Sonata in C [No. 2]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

16:56:00 00:03:39 Franz Joseph Haydn Dona nobis pacem from Mass No. 12

Collegium Musicum 90 Richard Hickox Janice Watson, soprano; Pamela Helen Stephen, mezzo; Mark Padmore, tenor; Stephen Varcoe, baritone; Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 592

17:05:00 00:04:37 Ralph Vaughan Williams The Running Set

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

17:12:00 00:08:38 Christoph Willibald Gluck Alessandro: Chaconne

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 445824

17:23:00 00:13:20 Inocente Carreño Margariteña

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

17:40:00 00:05:43 Franz Liszt Ballade from "The Flying Dutchman"

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

17:46:00 00:03:36 John Williams E.T.: Flying Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

17:53:00 00:01:45 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Air gai "Les Niais de Sologne"

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

17:56:00 00:02:06 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Presto

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

18:09:00 00:18:28 Sergei Prokofiev Winter Bonfire Op 122

Scottish Chamber Orchestra José Serebrier Paisley Abbey Boy's Choir ASV 760

18:30:00 00:05:48 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Pas de quatre

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

18:39:00 00:04:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de deau

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

18:46:00 00:09:09 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude

George Szell New York Philharmonic IMG 75962

18:55:00 00:04:34 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Polonaise

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

19:02:00 00:14:56 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 4 in E flat

English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Richard Berry, horn Avie 35

19:19:00 00:37:36 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

19:58:00 00:01:11 François Casadesus London Sketches: Children Play

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

20:02:00 00:11:57 Georges Bizet Carmen Suite No. 1

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

20:16:00 00:38:49 Béla Bartók Concerto for Orchestra

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 458841

20:54:00 00:03:54 Michael Kamen Quintet

Canadian Brass Steinway 30008

CONCERT HALL: the Emerson Quartet in music by Mozart and Dvorák

21:02:00 00:18:36 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 3 in C

Emerson String Quartet Carol Wincenc, flute DeutGram 431770

21:22:00 00:32:35 Antonín Dvorák String Quintet No. 3 in E flat Op 97

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by violinist Tammy Lee Hughes

23:02:00 00:07:56 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

23:09:00 00:09:57 Robert Farnon Lake of the Woods

Douglas Gamley Royal Philharmonic Orchestra Reference 47

23:22:00 00:05:18 Frederick Delius Irmelin Prelude

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

23:27:00 00:16:12 Ralph Vaughan Williams Lento from Symphony No. 2

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9902

23:45:00 00:07:55 Domenico Scarlatti Sonata in D minor Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

23:54:00 00:03:20 John Dowland A Fancy

Paul O'Dette, lute Harm Mundi 907164