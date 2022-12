Program Guide 01-03-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:34:06 Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor Op 10

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186068

00:38:00 00:33:45 Robert Schumann Davidsbündlertänze Op 6

Stephen Hough, piano VirginClas 90770

01:14:00 00:43:59 Franz Schubert Symphony "Grand Duo" in C

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 423655

02:00:00 00:40:05 Antonín Dvorák String Quintet No. 2 in G major Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

02:42:00 00:26:46 Karol Szymanowski Violin Concerto No. 1 Op 35

London Symphony Orchestra Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

03:11:00 00:38:15 Giuseppe Verdi Four Sacred Pieces

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Donna Carter, soprano; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80254

03:51:00 00:29:48 Mauro Giuliani Guitar Concerto No. 1 in A Op 30

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti John Williams, guitar Sony 63385

04:22:00 00:25:42 Felix Mendelssohn Cello Sonata No. 2 in D major Op 58

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

04:50:00 00:30:51 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 3

Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn José Feghali, piano Naxos 557460

05:22:00 00:16:41 Paul Schoenfield Café Music

Almeda Trio Albany 1386

05:40:00 00:06:42 Albert Roussel Divertissement Op 6

Catherine Cantin, flute; Maurice Bourgue, oboe; Michel Portal, clarinet; Amaury Wallez, bassoon; Pascal Rogé, piano Decca 425861

05:51:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

05:57:00 00:01:44 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Gigue Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:06:00 00:04:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Minuet

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 452970

06:15:00 00:08:06 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

06:25:00 00:08:27 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in G major

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

06:34:00 00:03:39 Jule Styne Let it Snow

Petri Juutilainen Northern Lights Orch WSchatz 5

06:40:00 00:06:01 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80116

06:47:00 00:02:12 Domenico Scarlatti Sonata in G

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

06:51:00 00:02:50 Jay Ungar A Time for Farewell

Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

06:55:00 00:03:57 Ralph Vaughan Williams March "Sea Songs"

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:05:00 00:04:09 Franz Schubert Schwanengesang: Serenade

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

07:10:00 00:05:20 Franz Joseph Haydn Finale from Piano Trio No. 45

Vienna Piano Trio Nimbus 5535

07:20:00 00:03:06 Frédéric Chopin Prelude No. 17 in A flat major Op 28

Vanessa Perez, piano Telarc 33388

07:25:00 00:06:47 Sir Arthur Sullivan Ruddigore: Overture

Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

07:40:00 00:05:42 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento for Strings

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

07:48:00 00:04:27 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E

Simon Trpceski, piano EMI 272

07:55:00 00:02:57 Astor Piazzolla Libertango

European Film Philharmonic Christoph Israel Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

07:57:00 00:01:47 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Aragonaise

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

08:06:00 00:04:02 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Trepak & The Volga Vouty

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

08:15:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

08:24:00 00:03:35 Howard Blake The Snowman: Walking in the Air

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Stephen Van Dyke, boy soprano Telarc 80226

08:29:00 00:06:03 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Chaconne

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

08:37:00 00:02:12 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock

Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

08:40:00 00:08:10 Hans Gál Buffoneria from Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

08:51:00 00:03:59 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Servants' Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

08:55:00 00:02:53 Jerome Moross The Big Country: Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

09:05:00 00:17:58 Robert Schumann Konzertstück Op 86

CBC Radio Orchestra Mario Bernardi Anton Kuerti, piano CBC 5218

09:26:00 00:03:21 John Kander Chicago: All That Jazz

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:31:00 00:08:11 Giovanni Gabrieli In ecclesiis

Vittorio Negri Gregg Smith Singers; Texas Boys' Choir; Edward Tarr Brass Ensemble; E. Power Biggs, organ CBS 42645

09:45:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in G

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

09:55:00 00:03:58 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Chinese Dance

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

09:57:00 00:02:54 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano Decca 6590

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: March

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

10:06:00 00:04:41 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Dance of the Sugar Plum

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

10:12:00 00:08:28 Bedrich Smetana Libuse: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

10:23:00 00:03:52 Ottorino Respighi The Birds: The Nightingale

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

10:27:00 00:13:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 13 in F

English Concert Trevor Pinnock Simon Preston, organ Archiv 413468

10:42:00 00:05:29 Robert Schumann Finale from Symphony No. 3 Op 97

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4780037

10:50:00 00:31:35 Vítezslav Novák Slovak Suite Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

11:21:00 00:10:05 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 5 in F minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2207

11:35:00 00:06:41 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 109

11:44:00 00:05:47 Giovanni Paisiello Proserpine: Overture

Gennaro Cappabianca Collegium Philarmonicum Naxos 557031

11:51:00 00:05:25 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Polonaise Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

11:59:00 00:01:01 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:48 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Dance of the Reed Flutes

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

12:17:00 00:05:41 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Intermezzo

Burning River Brass Dorian 90316

12:25:00 00:07:17 Erich Wolfgang Korngold The Private Lives of Elizabeth & Essex: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81266

12:32:00 00:06:32 Percy Fletcher Bal masqué

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:40:00 00:14:16 Frederick Loewe Brigadoon: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80375

12:55:00 00:03:54 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2

David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:34:43 Georges Bizet Symphony No. 1 in C

Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

13:34:00 00:22:15 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Suite Op 71

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:46 Felix Mendelssohn Song without Words No. 10 in B minor Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

14:02:00 00:05:34 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano Decca 458858

14:08:00 00:09:10 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in B minor Op 3

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Cynthia Roberts, violin; Emlyn Ngai, violin; Naomi Guy, violin; Min-Young Kim, violin Eclectra 2059

14:21:00 00:07:34 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

14:30:00 00:12:01 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

14:44:00 00:11:00 Carl Friedrich Abel Symphony in D major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

14:56:00 00:04:04 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Scherzo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

JANUARY CHOICE CDs

15:00:00 00:06:29 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Overture

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

15:11:00 00:08:48 Josef Strauss Waltz "Delirious" Op 212

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

15:23:00 00:21:40 Louis Théodore Gouvy Fantaisie symphonique in G minor Op 59

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

15:46:00 00:10:18 Hector Berlioz Waverley Overture Op 1

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:27 George Frideric Handel Harmonious Blacksmith

Murray Perahia, piano Sony 62785

16:06:00 00:04:08 John Williams Midway: March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

16:12:00 00:12:46 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

16:28:00 00:04:18 Howard Shore Hugo: The Thief

City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:33:00 00:06:42 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Quartet Op 41

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

16:41:00 00:08:41 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 99

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

16:52:00 00:03:17 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 16

Empire Brass Telarc 80204

16:57:00 00:02:22 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 6

Guildhall Strings RCA 61275

17:05:00 00:04:41 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Dance of the Sugar Plum

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

17:12:00 00:07:43 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo Op 34

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186095

17:21:00 00:14:16 Jerome Moross Variations on a Waltz

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

17:40:00 00:04:41 Robert Schumann Novelette No. 1 in F major Op 21

Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668

17:46:00 00:04:13 Isaac Albéniz Iberia: El Puerto

Soyeon Lee, piano Koch Intl 7759

17:52:00 00:03:16 Edvard Grieg Peer Gynt: Wedding March

Esa-Pekka Salonen Oslo Philharmonic Orchestra CBS 44528

17:57:00 00:01:45 "PDQ Bach" Long Live the King

Michèle Eaton, off-coloratura; David Düsing, tenor profundo; Peter Schickele, vocal Telarc 80666

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:25 Paul Hindemith Symphonic Metamorphosis on Weber Themes

George Szell Cleveland Orchestra Sony 53258

18:30:00 00:03:07 Jorge Morel Danza Brasileira

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

18:36:00 00:02:54 Isaías Sávio Batucada

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

18:42:00 00:14:08 Franz Schubert Rondo in A major

Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

18:55:00 00:02:56 Anonymous Romance

English Chamber Orchestra Paul Watkins Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:13:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 25 in C

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5258

19:18:00 00:38:16 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

19:57:00 00:02:05 Pietro Lappi Canzon "La Seraphina"

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:11:25 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

20:15:00 00:40:10 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

Indianapolis Symphony Jun Märkl Zuill Bailey, cello Telarc 32927

20:57:00 00:02:36 Claude Debussy Preludes Book 2: "General Lavine"

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES

21:02:00 00:07:47 Jean Sibelius Finlandia Op 26

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80095

21:12:00 00:42:18 Jean Sibelius Symphony No. 2 in D major Op 43

George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

21:56:00 00:04:20 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Rákóczy March

George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

22:58:00 00:01:15 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Aubade

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded last October at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Janet Murguía, President of the National Council of La Raza

LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:47 Johann Sebastian Bach Largo from Trio Sonata No. 5

Arcadi Volodos, piano Sony 62691

23:09:00 00:10:20 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Violin Concerto No. 5

English Concert Andrew Manze Andrew Manze, violin Harm Mundi 907385

23:22:00 00:05:53 Gustav Mahler Blumine from Symphony No. 1 in D

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 469376

23:27:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

23:42:00 00:04:49 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 8 Op 13

Peter Takács, piano Cambria 1175

23:46:00 00:07:04 Felix Mendelssohn Andante from Violin Concerto Op 64

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:55:00 00:03:01 Frédéric Chopin Prelude No. 13 in F sharp Op 28

Vanessa Perez, piano Telarc 33388