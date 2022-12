Program Guide 11-29-2013

12:00am WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

Erich Wolfgang Korngold: Symphony in F-Sharp Op 40 (1952)

Ludwig van Beethoven: Quintet for Piano & Winds in E-Flat Op 16 (1796)

Johannes Brahms: Piano Quartet No. 2 in A Op 26 (1862)

06:00 – 8:00 AM FESTIVAL OF AMERICAN ORCHESTRAS

New York Philharmonic/Alan Gilbert; Emanuel Ax, piano; Liang Wang, oboe; Mark Nuccio, clarinet; Philip Myers, horn; Judith LeClair, bassoon

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 22 in E-Flat K 482 (1785)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 25 in g K 183 "Little G Minor" (1773)

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante for Winds in E-Flat K 297b (1778)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 36 in C K 425 "Linz" (1783)

8:00 – 10:00 AM FESTIVAL OF AMERICAN ORCHESTRAS

The Cleveland Orchestra/James Feddeck; Franklin Cohen, clarinet; Laiquita Mitchel, soprano; Richard Dixon, tenor; Eric Greene, baritone; Blossom Festival Chorus – 2013 Blossom Festival

John Williams: Liberty Fanfare (1986)

John Williams: Lincoln: Suite (2012)

Oscar Navarro: Clarinet Concerto No. 2 (2012)

Moses Hogan: Three Spirituals (My Soul’s Been Anchored in the Lord, This Little Light of Mine and I Can Tell the World)

George Gershwin: Excerpts from "Porgy & Bess" (1935)

Samuel A. Ward & Katherine Lee Bates: America, the Beautiful (1910)

10:00 AM – 12:00 PM FESTIVAL OF AMERICAN ORCHESTRAS

Pittsburgh Symphony Orchestra/Leonard Slatkin; Olga Kern, piano; David Pittsinger, bass-baritone; Richard Pittsinger, boy soprano

Scott Eyerly: Arlington Sons (2012)

William Schuman: Symphony No. 3 (1941)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in d Op 30 (1909)

12:00 – 3:00 PM FESTIVAL OF AMERICAN ORCHESTRAS

San Francisco Symphony/Michael Tilson Thomas; Jeremy Denk, piano

Highlights of the Carnegie Hall concert earlier this month

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 Op 72 a (1806)

Steven Mackey: Eating Greens (1993)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 25 in C K 503 (1786)

Aaron Copland: Symphonic Ode (1929)

3:00 – 5:00 PM FESTIVAL OF AMERICAN ORCHESTRAS

Chicago Symphony Orchestra/Bernard Haitink; Renaud Capuçon, violin; Gautier Capuçon, cello

Franz Joseph Haydn: Symphony No.101 in D "Clock" (1794)

Johannes Brahms: Concerto for Violin & Cello in a Op 102 "Double" (1887)

Johannes Brahms: Symphony No. 1 in c Op 68 (1876)

5:00 – 8:00 PM FESTIVAL OF AMERICAN ORCHESTRAS

The Cleveland Orchestra/Stefan Sanderling

2013 CLEVELAND INTERNATIONAL PIANO COMPETITION: Final Round Concert No. 1 recorded Friday 8/9/13 in Severance Hall

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 in b-Flat Op 23 (1875) -- François Dumont, piano

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 in c Op 18 (1901) -- Arseny Tarasevich-Nikolaev, piano

2013 CLEVELAND INTERNATIONAL PIANO COMPETITION: Final Round Concert No. 2 recorded Saturday 8/10/13 in Severance Hall

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 in b-Flat Op 23 (1875) -- Jiayan Sun, piano

Johannes Brahms: Piano Concerto No. 1 in d Op 15 (1859) -- Stanislav Khristenko, piano

8:00 – 10:00 PM FESTIVAL OF AMERICAN ORCHESTRAS

New York Philharmonic/Charles Dutoit; Carter Brey, cello; Alisa Weilerstein, cello; Daniel Müller-Schott, cello

Maurice Ravel: Rapsodie espagnole (1907)

Krzysztof Penderecki: Concerto Grosso (2000)

Modest Mussorgsky (arr Maurice Ravel): Pictures at an Exhibition (1922)

10:00 CITY CLUB FORUM – recorded at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Lars Rebien Sorensen, CEO of Novo Nordisk

11:00 LATE PROGRAM

Johannes Brahms: Ballade No. 4 in B Op 10/4 (1854)

Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 K 595 (1791)