Program Guide 10-15-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:36:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

00:40:00 00:16:16 Carl Nielsen Flute Concerto

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

00:58:00 00:38:32 Franz Schubert Piano Sonata No. 20 in A

Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

01:38:00 00:39:32 Peter Tchaikovsky Suite No. 3 in G Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

02:19:00 00:24:35 Dmitri Shostakovich Piano Concerto No. 1 in C minor Op 35

London Mozart Players Matthias Bamert Alain Lefèvre, piano; Paul Archibald, trumpet Analekta 9283

02:45:00 00:43:49 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 9 in A minor Op 47

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

03:30:00 00:39:57 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 5 in D

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

04:11:00 00:40:05 Antonín Dvorák String Quintet No. 2 in G Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

04:52:00 00:19:03 Maurice Ravel Piano Concerto for the Left Hand in D

Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

05:13:00 00:22:02 Joseph Martin Kraus Symphony in C minor

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553734

05:37:00 00:06:00 Gioacchino Rossini L'inganno felice: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

05:50:00 00:05:12 Emil Darzins Valse mélancolique

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

05:58:00 00:01:01 Josef Hofmann Woodbird's Delight Op 55

Michael Lewin, piano Dorian 92103

06:05:00 00:02:17 Giovanni Gabrieli Canzona Prima à 5

Canadian Brass Steinway 30008

06:10:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

06:20:00 00:07:10 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

06:29:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

06:40:00 00:07:11 Alfredo Casella Finale from "Italia" Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

06:51:00 00:02:06 François Couperin Suite No. 18: Le Tic-Toc-Choc

Angela Hewitt, piano Hyperion 67440

06:51:00 00:02:09 Edvard Grieg Lyric Suite: Rustic March Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

06:55:00 00:03:00 Johann Strauss Jr Cavalry March Op 428

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

07:05:00 00:04:08 Ralph Vaughan Williams Prelude on "Rhosymèdre"

John Lubbock Orchestra of St. John's ASV 6007

07:10:00 00:05:38 Ludwig van Beethoven Allegro from String Quartet No. 6 Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80229

07:16:00 00:03:17 Francis Poulenc Finale from Flute Sonata

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

07:21:00 00:02:22 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Tango

Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80581

07:25:00 00:02:12 Claude Debussy Beau soir

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

07:29:00 00:06:10 Antonín Dvorák Finale from Serenade for Strings Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

07:40:00 00:06:34 Franz Joseph Haydn Finale from Cello Concerto No. 1

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

07:47:00 00:03:04 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G

Simon Trpceski, piano EMI 272

07:51:00 00:04:23 Maurice Ravel Valse noble et sentimentale No. 7

Vladimir Spivakov, violin; Sergei Bezrodny, piano RCA 60861

07:58:00 00:01:17 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Harlequinade

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

08:05:00 00:02:07 Anthony Holborne Galliard "My selfe"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

08:10:00 00:09:06 Anton Rubinstein The Demon: Ballet Music

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

08:20:00 00:03:47 Robert Schumann Scherzo from String Quartet No. 1 Op 41

Cavani String Quartet Azica 71203

08:28:00 00:09:21 Ottorino Respighi St. Gregory the Great from "Church Windows"

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

08:38:00 00:01:19 Irving Berlin Blue Skies

Jenny Lin, piano Steinway 30011

08:43:00 00:08:32 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

08:55:00 00:05:10 John Williams Hook: Main Themes

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

09:05:00 00:17:44 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

George Szell Cleveland Orchestra TCO 92365

09:35:00 00:03:50 Gabriel Fauré Barcarolle No. 13 in C Op 116

Charles Owen, piano Avie 2240

09:55:00 00:02:35 Leonard Bernstein Candide: The Best of All Possible Worlds

Canadian Brass RCA 68633

09:55:00 00:02:58 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:23 Pietro Mascagni Cavalleria Rusticana: Intermezzo

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 2

10:03:00 00:02:19 Umberto Giordano Fedora: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

10:08:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

10:18:00 00:05:47 Ludwig van Beethoven Rondo a capriccio in G Op 129

Russell Sherman, piano GM Records 2068

10:27:00 00:04:15 Carl Nielsen Maskarade: Overture

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

10:32:00 00:16:16 Carl Nielsen Flute Concerto

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

10:50:00 00:32:13 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat Op 97

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

11:25:00 00:06:29 Léon Minkus Don Quixote: Grand pas de deux

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

11:34:00 00:06:48 Joseph Eybler Overture in C minor Op 8

Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

11:43:00 00:08:27 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in G

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

11:56:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

12:10:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

12:21:00 00:06:26 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.1 in D Op 39

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis Royal Choral Society EMI 28379

12:29:00 00:06:19 Jean-Baptiste Arban Variations on Bellini's "Casta diva"

Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

12:38:00 00:06:25 Léo Delibes Coppélia: Prélude & Mazurka

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

12:46:00 00:09:07 John Ireland Epic March

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

12:56:00 00:02:52 Richard Rodgers Oklahoma: The Surrey With the Fringe on Top

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:36:41 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67

Christian Thielemann Philharmonia Orchestra DeutGram 449981

13:39:00 00:20:05 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 1 in B flat

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin Avie 2058

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:18 Eric Coates March "Calling All Workers"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

14:03:00 00:03:59 Eric Coates By the Sleepy Lagoon

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

14:07:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in G

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

14:20:00 00:08:11 Miklós Rózsa Hungarian Sketch No. 3 "Danza" Op 14

Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

14:31:00 00:12:47 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

14:45:00 00:10:59 Sir Charles Hubert H. Parry Finale from Symphony No. 3

Matthias Bamert London Philharmonic Orchestra Chandos 8896

14:56:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

WCLV ARTS PARTNERS: Cleveland Philharmonic, Music School Settlement and Rocky River Chamber Music Society

15:04:00 00:21:05 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals

Pittsburgh Symphony André Previn Joseph Villa, piano; Patricia Prattis Jennings, p; Anne Martindale Williams,cello Philips 400016

15:28:00 00:06:12 Paul Schoenfield Café Music: Allegro

Almeda Trio Albany 1386

15:37:00 00:15:28 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

15:52:00 00:05:23 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian March

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart The Impresario: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

16:06:00 00:02:52 Benjamin Britten Fugue from "Young Person's Guide" Op 34

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

16:12:00 00:11:25 Francis Poulenc Flute Sonata

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

16:28:00 00:06:25 Ramin Djawadi Clash of the Titans: Perseus

City of Prague Philharmonic Chorus Silva 1398

16:37:00 00:03:44 Georg Philipp Telemann Finale from Viola Concerto in G

Philomel Baroque Orchestra David Miller, viola Centaur 2366

16:41:00 00:06:57 Dmitri Shostakovich Finale from Piano Concerto No. 1 Op 35

London Mozart Players Matthias Bamert Alain Lefèvre, piano; Paul Archibald, trumpet Analekta 9283

16:52:00 00:02:44 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 21 in B flat

Till Fellner, piano ECM 1853

16:56:00 00:03:14 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

17:05:00 00:04:40 Dag Wirén March from Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

17:24:00 00:10:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 101

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

17:40:00 00:07:01 Carl Reinecke Allegro from Flute Concerto Op 283 The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

17:49:00 00:01:01 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

17:52:00 00:02:29 Carlos Guastavino Arroz con leche

Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 3215

17:56:00 00:03:13 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Presto

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

18:09:00 00:19:03 Benjamin Britten Young Person's Guide to Orchestra Op 34

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Yan Pascal Tortelier, narrator BBC 94

18:30:00 00:05:01 Frédéric Chopin Etude No. 3 in E Op 10

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

18:38:00 00:02:43 Frédéric Chopin Etude No. 24 in C minor Op 25

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

18:44:00 00:10:02 Bernhard Crusell Divertimento for Oboe & Strings in C Op 9

Allegri String Quartet Sarah Francis, oboe Helios 55015

18:54:00 00:03:54 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:16 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Ballet Music

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

19:20:00 00:35:07 Felix Draeseke Symphony No. 1 in G Op 12

Jörg-Peter Weigle North German Radio Symphony CPO 999746

19:57:00 00:01:06 Frédéric Chopin Mazurka No. 8 in A flat Op 7

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:24:34 Claude Debussy La mer

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80617

20:28:00 00:25:50 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80187

20:54:00 00:04:59 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 7: Country Dance

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor; Barbara Frittoli, soprano; Olga Borodina, mezzo-soprano

21:05:00 Giuseppe Verdi Otello: Acts 2, 3, 4

22:57:00 00:01:47 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Tambourins

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:22 Silvestre Revueltas La Noche de los Mayas: Noche de Yucatán

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

23:09:00 00:08:32 Jacques Offenbach Andante from Grand Concerto for Cello

Musicians of the Louvre Marc Minkowski Jérôme Pernoo, cello Archiv 4776403

23:19:00 00:09:34 Franz Schubert Andante from Symphony No. 5

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

23:28:00 00:10:06 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42

Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

23:40:00 00:07:00 Peter Warlock An Old Song

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

23:47:00 00:06:39 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Clarinet Quintet

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

23:55:00 00:02:32 Gabriel Fauré Dolly Suite: Dolly's Garden Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

23:56:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Siciliano from Flute Sonata No. 2

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402