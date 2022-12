Program Guide 10-10-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:14:17 Fernando Sor L'encouragement Op 34

Duo Amaral DuoAmaral 501592

00:18:00 00:28:07 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

00:47:00 00:41:44 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat Op 73

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Evgeny Kissin, piano EMI 6311

01:30:00 01:29:29 Giuseppe Verdi Requiem

Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti Barbara Frittoli, soprano; Olga Borodina, mezzo-soprano; Mario Zeffiri, tenor; Ildar Abdrazakov, bass; Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

03:01:00 00:25:25 Johann Nepomuk Hummel String Quartet No. 2 in G Op 30

Delmé String Quartet Hyperion 66568

03:28:00 00:28:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concertone for 2 Violins in C

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin; Hagai Shaham, violin Avie 2058

03:58:00 00:28:30 Max Bruch Symphony No. 1 in E flat Op 28

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

04:28:00 00:25:05 Ludwig van Beethoven Cello Sonata No. 1 in F Op 5

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

04:54:00 00:23:48 Édouard Lalo Piano Concerto in F minor

Frankfurt State Orchestra Nikos Athinäos David Gross, piano Signum 6600

05:19:00 00:16:22 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

05:37:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:01:58 Antonín Dvorák Cypress No. 6

Cypress String Quartet Avie 2275

06:10:00 00:06:57 Joachim Raff Finale from Symphony No. 4 Op 167

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

06:20:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Prelude

Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

06:25:00 00:10:21 George Butterworth Rhapsody "A Shropshire Lad"

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

06:37:00 00:03:03 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Wachet auf"

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

06:40:00 00:05:42 Vernon Duke Autumn in New York

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

06:47:00 00:02:55 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 6584

06:51:00 00:02:16 Ernesto Halffter Danza de la gitana

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

06:55:00 00:02:45 E. E. Bagley National Emblem March

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60983

07:05:00 00:03:54 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2

David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

07:10:00 00:05:07 Edvard Grieg Cow-Call & Peasant Dance

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

07:15:00 00:03:37 Fernando Sor L'encouragement: Vals Op 34

Duo Amaral DuoAmaral 501592

07:19:00 00:02:40 George Gershwin Oh, Kay!: Clap Yo' Hands

Alan Feinberg, piano Argo 436121

07:24:00 00:02:39 Gabriel Fauré Dolly Suite: Kitty Waltz Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

07:40:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Flutes in C

Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute; Stephen Schultz, flute Harm Mundi 905193

07:48:00 00:03:00 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Prelude

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

07:53:00 00:03:07 Ludwig van Beethoven Minuet in G

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

07:58:00 00:01:42 Tylman Susato The Danserye: La Mourisque

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 436131

07:85:00 00:06:04 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60692

08:05:00 00:02:13 Elmer Bernstein The Great Escape: March

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

08:10:00 00:07:54 John Williams Star Wars: Throne Room & End Title

John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

08:20:00 00:04:08 Giuseppe Verdi La traviata: Act 1 Prelude

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

08:25:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to "The School for Scandal" Op 5

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 8958

08:37:00 00:01:43 Giacomo Puccini March "Electric Shock"

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

08:40:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Variations on the "Turkish March" Op 76

Emil Gilels, piano EMI 69509

08:49:00 00:02:47 Arthur Pryor The Whistler and His Dog

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

08:55:00 00:04:47 Miklós Rózsa Madame Bovary: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:05:00 00:16:29 Johann Joachim Quantz Flute Concerto in G

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

09:35:00 00:03:54 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

09:40:00 00:03:37 Fritz Kreisler Tambourin chinois Op 3

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

09:45:00 00:04:28 Carl Orff Carmina burana: Finale

Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

09:55:00 00:01:44 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Gigue Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:19 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Polka

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

10:02:00 00:01:25 Sergei Rachmaninoff Polka italienne

Pierce & Jonas, piano 4 hands MSR 1260

10:06:00 00:07:03 Robert Schumann Toccata in C Op 7

Howard Shelley, piano Chandos 8814

10:14:00 00:05:52 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

10:23:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte

Piers Lane, piano Hyperion 67344

10:27:00 00:13:42 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

10:43:00 00:08:07 Ludwig van Beethoven Andante favori in F

Peter Takács, piano Cambria 1175

10:50:00 00:32:11 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 1 in A minor Op 9

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

11:27:00 00:07:01 Léo Delibes Sylvia: Cortège de Bacchus

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

11:37:00 00:06:35 Frédéric Chopin Scherzo No. 3 in C sharp minor Op 39

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

11:45:00 00:08:41 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 99

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

11:55:00 00:02:45 Johann Strauss Furioso Galop Op 114

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:03:40 Percy Grainger Handel in the Strand

City of London Sinfonia Richard Hickox Geoffrey Tozer, piano Chandos 9554

12:16:00 00:08:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 15 in A minor

Willi Boskovsky Philharmonia Hungarica EMI 64627

12:26:00 00:05:53 Franz Lehár The Merry Widow: Vilja-Lied

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano; London Voices Decca 458858

12:34:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:42:00 00:16:16 Aram Khachaturian Masquerade: Suite

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:46:50 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Ballet Music

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ursula Connors, soprano; Ambrosian Singers EMI 65732

13:49:00 00:09:56 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Summer" Concerto in G minor Op 8

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:45 Ottokar Novácek Perpetual Motion Op 5

Virtuosi Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

14:02:00 00:03:19 Clarice Assad Impressions: Perpetual Motion

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

14:09:00 00:09:06 Henri Dutilleux Sonatine for Flute & Piano

Emmanuel Pahud, flute; Eric Le Sage, piano EMI 56488

14:20:00 00:08:29 Michael W. Balfe The Bohemian Girl: Overture

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

14:31:00 00:11:04 Camille Saint-Saëns Africa Fantasie Op 89

London Philharmonic Orchestra Geoffrey Simon Gwendolyn Mok, piano Cala 4031

14:43:00 00:10:20 Morton Gould American Symphonette No. 2

David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

14:55:00 00:03:37 Peter Tchaikovsky The Maid of Orleans: Gypsy Dance

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

OCTOBER CHOICE CDs

15:00:00 00:07:04 Cécile Chaminade Concertino for Flute & Orchestra Op 107

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

15:10:00 00:13:00 Victor Manuel Amaral Ramírez Saggio

Duo Amaral DuoAmaral 501592

15:20:00 00:21:04 Johannes Brahms Variations on a Theme by Paganini Op 35

Alessio Bax, piano Signum 309

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:02:50 Franz Liszt Schubert Song "Wohin?"

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

16:05:00 00:04:27 Giuseppe Verdi Falstaff: Honor Monologue

Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 445866

16:12:00 00:10:10 Giuseppe Verdi Macbeth: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

16:27:00 00:05:42 Vernon Duke Autumn in New York

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

16:34:00 00:05:40 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 12 Op 96

Charles Rosekrans Royal Philharmonic Orchestra Telarc 80610

16:41:00 00:08:57 Giuseppe Verdi I vespri siciliani: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

16:52:00 00:02:49 George Gershwin Porgy and Bess: I Got Plenty of Nothing

London Philharmonic Orchestra Sir Simon Rattle Sir Willard White, baritone; Cynthia Clarey, mezzo-soprano; Marietta Simpson, mezzo; Glyndebourne Opera Chorus EMI 28379

16:58:00 00:02:03 Robert Schumann Vienna Carnival: Scherzino Op 26

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

17:05:00 00:04:22 Giuseppe Verdi Requiem: Dies irae & Tuba mirum

Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

17:23:00 00:10:29 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557428

17:38:00 00:05:06 Giuseppe Verdi Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

17:46:00 00:04:41 Giuseppe Verdi Aïda: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

17:50:00 00:02:15 Giuseppe Verdi Rigoletto: La donna è mobile

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor Sony 549204

17:56:00 00:03:26 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 3 Op 35

Beaux Arts Trio Philips 446077

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:36 Franz Schubert Wanderer Fantasy in C

Evgeny Kissin, piano DeutGram 435028

18:33:00 00:03:49 Giuseppe Verdi I Lombardi: Crusaders' Chorus

Chicago Symphony Orchestra Sir Georg Solti Chicago Symphony Chorus Decca 430226

18:39:00 00:03:28 Giuseppe Verdi Macbeth: Witches' Chorus

London Symphony Orchestra Richard Hickox London Symphony Chorus MCA 25877

18:45:00 00:09:03 Giuseppe Verdi La battaglia di Legnano: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

18:55:00 00:03:10 Giuseppe Verdi Falstaff: Act 3 Finale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:13:01 Hector Berlioz Overture "Rob Roy"

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421193

19:17:00 00:36:37 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G Op 58

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Evgeny Kissin, piano EMI 6311

CLEVELAND CHAMBER MUSIC SOCIETY: The Tokyo String Quartet, recorded 11/13/2012 at Pilgrim Church, Shaker Heights

20:03:00 00:21:17 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 59 in G minor Op 74

20:27:00 00:24:36 Béla Bartók String Quartet No. 4

20:51:00 00:27:29 Felix Mendelssohn String Quartet No. 4 in E minor Op 44

21:20:00 00:06:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #27 Op 20

21:25:00 00:34:22 Peter Tchaikovsky String Sextet in D Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

SYMPHONYCAST with Alison Young: Minnesota Orchestra/Osmo Vänskä; Viktoria Mullova, violin

22:04:00 00:20:28 Benjamin Britten Sinfonia da requiem Op 20

22:28:00 00:21:35 Igor Stravinsky Violin Concerto in D

23:00:00 00:27:51 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F Op 93

23:35:00 00:15:12 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 1 Op 46