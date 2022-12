Program Guide 09-25-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:24:35 Dmitri Shostakovich Piano Concerto No. 1 in C minor Op 35

London Mozart Players Matthias Bamert Alain Lefèvre, piano; Paul Archibald, trumpet Analekta 9283

00:28:00 00:18:21 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D

Ensemble Caprice Matthias Maute Erin Helyard, harpsichord Analekta 9996

00:48:00 00:59:31 Arnold Schoenberg Gurrelieder: Part 1

Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle Karita Mattila, soprano; Anne Sofie von Otter, mezzo; Thomas Moser, tenor EMI 57303

01:49:00 00:50:14 Arnold Schoenberg Gurrelieder: Parts 2 & 3

Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle Thomas Moser, tenor; Thomas Quasthoff, baritone; Philip Langridge, tenor; Berlin Radio Choir; Ernst Senff Choir EMI 57303

02:41:00 00:20:09 John Field Piano Concerto No. 1 in E flat

London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9368

03:02:00 00:40:15 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Tabea Zimmermann, viola LSO Live 40

03:44:00 00:22:14 Franz Schubert String Quartet No. 10 in E flat

Alban Berg Quartet EMI 56470

04:08:00 00:33:45 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Instrumental Suite

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

04:43:00 00:20:20 Gustav Mahler Bach Suite for Organ, Harpsichord

Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 89012

05:05:00 00:31:19 Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor Op 10

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

05:38:00 00:06:00 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

05:56:00 00:02:50 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Balletto

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 2 Introduction

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

06:10:00 00:09:24 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 54091

06:20:00 00:04:36 Edward MacDowell Suite No. 2: In War-time Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

06:25:00 00:06:12 Sir John Tavener Song for Athene

Norman Mackenzie Atlanta Symphony Chorus Telarc 80654

06:34:00 00:07:19 Claude Debussy Images: Gigues

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

06:42:00 00:06:15 Franz Liszt Schubert Song "Serenade"

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

06:51:00 00:03:21 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ambrosian Singers EMI 65732

06:55:00 00:02:48 Henry Fillmore March "Americans We"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7501

07:05:00 00:04:05 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 14

Franz Welser-Möst Camerata Salzburg EMI 56813

07:10:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

07:17:00 00:03:09 Clarice Assad Impressions: Dança Brasileira

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

07:22:00 00:02:13 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Les Toreadors

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

07:25:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

07:40:00 00:05:12 Jean Sibelius Scherzo from Symphony No. 1 Op 39

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

07:44:00 00:04:04 Antonín Dvorák Scherzo from Piano Quintet Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

07:51:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte

Piers Lane, piano Hyperion 67344

07:56:00 00:03:03 Leroy Anderson The Classical Jukebox

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

08:05:00 00:02:21 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: March of the Priests

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

08:10:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture "Le corsaire" Op 21

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

08:20:00 00:03:17 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 11 in B Op 87

Keith Jarrett, piano ECM 1469

08:25:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi

Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

08:33:00 00:03:56 Peter Tchaikovsky Waltz from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

08:40:00 00:08:55 Jean Françaix Concertino for Piano & Orchestra

Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

08:48:00 00:02:47 Josef Bonime Danse hébraïque

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

08:55:00 00:05:17 Sir William Walton Two Pieces for Strings from "Henry V"

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

09:05:00 00:18:10 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

09:35:00 00:04:09 Isaac Albéniz Rumores de la Caleta Op 71

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

09:50:00 00:04:06 Mark O'Connor Americana Symphony: Open Plains Hoedown

Marin Alsop Baltimore Symphony Orchestra OMAC 12

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:05:26 Joseph Achron Hebrew Melody Op 33

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

10:05:00 00:05:39 Joseph Achron Hebrew Dance Op 35

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

10:11:00 00:07:09 Johann Christian Bach Carattaco: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

10:22:00 00:03:55 Igor Stravinsky Scherzo à la russe

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra RCA 68865

10:28:00 00:03:13 Amy Beach Scottish Legend Op 54

Alan Feinberg, piano Argo 436121

10:32:00 00:14:46 Niels Gade Concert Overture "Echoes of Ossian" Op 1

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

10:50:00 00:29:12 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in A minor

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

11:19:00 00:06:10 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Waltz Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

11:30:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E Op 14

Murray Perahia, piano CBS 42401

11:38:00 00:07:56 Jacques Ibert Finale from Flute Concerto

Zurich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

11:48:00 00:09:06 Robert Schumann Allegro in B minor Op 8

Maurizio Pollini, piano DeutGram 471370

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:18:00 00:04:35 Juventino Rosas Waltz "Over the Waves"

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

12:24:00 00:07:45 Elmer Bernstein The Ten Commandments: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

12:34:00 00:06:34 Cole Porter The Snake in the Grass Ballet

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

12:42:00 00:07:17 Daniel Auber The Bronze Horse: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:50:00 00:07:43 Pablo de Sarasate Gypsy Airs Op 20

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Akiko Suwanai, violin Philips 464531

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:33:18 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C Op 15

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Evgeny Kissin, piano EMI 6311

13:36:00 00:24:19 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C Op 21

Paavo Järvi German Chamber Philharmonic RCA 33835

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:48 John Novacek Fourth Street Drag

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

14:03:00 00:03:17 Brian Dykstra Lancashire Rag

Barrick Stees, bassoon; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

14:10:00 00:09:48 Johann Melchior Molter Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds in D

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

14:22:00 00:09:19 Ignace Jan Paderewski Romanze from Piano Concerto Op 17

London Symphony Orchestra Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

14:34:00 00:09:49 Felix Mendelssohn Scherzo & Finale from String Symphony

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

14:45:00 00:08:30 Joaquín Turina La procesión del rocio Op 9

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

14:54:00 00:04:06 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS

15:04:00 00:15:31 Anatoly Lyadov Eight Russian Folk Songs Op 58

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

15:22:00 00:07:00 Sergei Prokofiev Third movement from Symphony No. 3

National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553054

15:30:00 00:09:00 Peter Tchaikovsky Second movement from Piano Concerto No. 1

Cleveland Orchestra George Szell Gary Graffman, piano CBS 37263

15:44:00 00:08:00 Peter Tchaikovsky Finale from Violin Concerto in D

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:26 Jean-Philippe Rameau The Hen from Concert No. 6 en sextuor

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

16:06:00 00:03:01 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: My Pretty Bess

New Philharmonia Orchestra David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

16:12:00 00:10:40 Dmitri Shostakovich Finale from Symphony No. 5 Op 47

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

16:27:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97

Detroit Symphony Orchestra Neeme Järvi Emmanuelle Boisvert, violin Chandos 9227

16:35:00 00:03:36 Robert Schumann Carnaval: March of the Society of David Op 9

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

16:41:00 00:08:44 Ferruccio Busoni Divertimento Op 52

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Laura Minguzzi, flute Naxos 572922

16:52:00 00:03:16 Edvard Grieg Peer Gynt: Wedding March

Esa-Pekka Salonen Oslo Philharmonic Orchestra CBS 44528

16:56:00 00:03:07 Frédéric Chopin Scherzo from Sonata No. 3 Op 58

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

17:05:00 00:04:40 Jules Massenet Suite No. 7: At the Tavern

Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

17:22:00 00:12:23 John Williams Three Pieces from "Schindler's List"

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

17:39:00 00:04:18 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: Jolly Rutterkin

New Philharmonia Orchestra David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

17:46:00 00:04:14 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Shivaree

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

17:52:00 00:03:07 Frédéric Chopin Nocturne No. 5 in F sharp Op 15

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

17:55:00 00:03:19 Clarice Assad Impressions: Perpetual Motion

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:57 Václav Pichl Symphony in D

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9740

18:29:00 00:06:01 Ernest Bloch Baal Shem: Nigun

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

18:38:00 00:02:28 Joseph Achron Hebrew Lullaby Op 35

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

18:42:00 00:12:43 Richard Strauss First Waltz Sequence from "Der Rosenkavalier"

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

18:55:00 00:03:25 John Williams Schindler's List: Main Theme

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:11:03 Robert Schumann Overture to Byron's "Manfred" Op 115

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

19:15:00 00:39:19 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39

Sir Colin Davis Boston Symphony Orchestra Philips 446157

19:56:00 00:03:33 Antonín Dvorák Cypress No. 4

Cypress String Quartet Avie 2275

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:17 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

20:20:00 00:34:55 Igor Stravinsky Pétrouchka

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435769

20:57:00 00:01:43 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Dance

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

CONCERT HALL: Sir Colin Davis conducts Berlioz

21:01:00 00:11:34 Hector Berlioz The Trojans: Ballet Music

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Chorus LSO Live 40

21:14:00 00:40:15 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Tabea Zimmermann, viola LSO Live 40

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: the music of William L. Dawson

LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Entrée de Polymnie

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

23:08:00 00:06:58 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 13 in F sharp Op 87

Keith Jarrett, piano ECM 1469

23:14:00 00:09:19 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

James Levine Metropolitan Opera Orchestra DeutGram 447764

23:26:00 00:16:11 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Hilary Hahn, violin DeutGram 3026

23:44:00 00:04:43 John Williams Schindler's List: Remembrances

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

23:48:00 00:06:04 Nicolai Roslavetz Nocturne Chamber Ensemble

Elaine Douvas, oboe Boston Rec 1056

23:56:00 00:02:20 Franz Liszt Consolation No. 5 in E

Nelson Freire, piano Decca 4782728