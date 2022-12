Program Guide 09-23-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:12:11 Edvard Grieg Overture "In Autumn" Op 11

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

00:16:00 00:42:16 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F Op 68

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80145

01:00:00 00:40:11 Ernest Chausson Concerto for Violin, Piano & Strings in D Op 21

Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

01:41:00 00:42:08 Franz Schmidt Symphony No. 3 in A

Neeme Järvi Chicago Symphony Orchestra Chandos 9000

02:25:00 00:31:04 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 3 in B minor Op 58

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

02:57:00 00:43:10 Richard Strauss Sinfonia domestica Op 53

David Zinman Zurich Tonhalle Orchestra ArteNova 98495

03:42:00 00:43:50 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 4114

04:27:00 00:32:47 Edvard Grieg String Quartet No. 1 in G minor Op 27

Guarneri Quartet Philips 426286

05:01:00 00:19:00 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 1 in A minor Op 33

Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 410019

05:21:00 00:14:21 Ottorino Respighi Poema autunnale

Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

05:37:00 00:06:07 Franz Schubert Impromptu No. 3 in G flat

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:15 Johann Friedrich Fasch Bourrée from Suite in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

06:10:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Trio in C

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

06:20:00 00:06:21 Franz von Suppé The Jolly Robbers: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

06:25:00 00:09:42 Frédéric Chopin Three Mazurkas Op 59

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

06:36:00 00:03:04 Anonymous Spiritual "By and By"

Dale Warland Dale Warland Singers; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

06:40:00 00:06:21 William Boyce Symphony No. 2 in A Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

06:48:00 00:03:32 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Trumpet Concerto in E flat

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

06:51:00 00:02:16 Hans Leo Hassler Dixit Maria

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

06:55:00 00:02:25 John Philip Sousa March "U.S. Field Artillery"

Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:05:00 00:04:07 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

07:10:00 00:05:24 Ludwig August Lebrun Rondo from Oboe Concerto No. 1

English Concert Trevor Pinnock Paul Goodwin, oboe Archiv 431821

07:16:00 00:03:16 John Williams The Empire Strikes Back: Yoda's Theme

John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

07:20:00 00:03:43 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Neapolitan

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

07:25:00 00:01:56 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: La Paix

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

07:29:00 00:05:56 Sergei Taneyev Scherzo from Piano Quintet Op 30

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Ilya Gringolts, violin; Nobuko Imai, viola; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

07:40:00 00:07:25 Sir Edward German Nell Gwyn: Overture

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

07:51:00 00:03:23 Alexey Pajitnov Tetris: Theme

Andrew Skeet London Philharmonic Orchestra X5 Group 2011

07:55:00 00:02:28 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Bourrée

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

07:58:00 00:01:03 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 1 in C

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

08:05:00 00:02:16 Eduard Strauss Non-Stop Polka Op 112

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

08:10:00 00:08:40 Ferenc Farkas 18th Century Dances from Old Hungary

Quintett.Wien Nimbus 5479

08:22:00 00:05:02 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Overture

Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

08:30:00 00:09:11 Aram Khachaturian Finale from Violin Concerto

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186059

08:40:00 00:05:55 Robert Schumann Allegro from String Quartet No. 2 Op 41

Melos Quartet DeutGram 423670

08:48:00 00:03:22 Igor Stravinsky Circus Polka

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra RCA 68865

08:55:00 00:03:09 Béla Bartók Three Hungarian Folk Songs

Lara Downes, piano Steinway 30016

08:56:00 00:04:45 Jerry Goldsmith The Generals' March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

09:05:00 00:16:54 Claude Debussy Suite bergamasque

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

09:25:00 00:04:45 Miklós Rózsa The Thief of Baghdad: The Love of the

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81269

09:31:00 00:06:23 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

09:39:00 00:07:06 Andrea Luchesi Piano Sonata in B-Flat [No. 1]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

09:47:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

09:50:00 00:04:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de deux

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

09:56:00 00:02:05 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

09:59:00 00:01:53 Georges Bizet Jeux d'enfants: Galop Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:01:46 Joseph Lanner Whirlwind Galop Op 142

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

10:05:00 00:07:17 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in C Op 7

Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

10:14:00 00:05:35 Antonín Dvorák Czech Suite: Furiant Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

10:21:00 00:06:18 Camille Saint-Saëns Tarantelle in A minor Op 6

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute; Harri Mäki, clarinet Bis 1359

10:29:00 00:14:23 Gabriel Fauré Masques et bergamasques Op 112

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449186

10:45:00 00:05:16 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 4 in F sharp minor

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8885

10:52:00 00:27:06 Ludwig van Beethoven Quintet for Piano & Winds in E flat Op 16

Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

11:21:00 00:08:16 Robert Schumann Genoveva: Overture Op 81

Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

11:31:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March "Over the Hills and Far Away"

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

11:40:00 00:08:26 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Winter" Concerto in F minor Op 8

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

11:49:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:09:58 Franz von Suppé Poet and Peasant: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

12:19:00 00:03:48 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Cygnets

Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

12:26:00 00:08:22 Ralph Vaughan Williams Coastal Command: Suite

Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

12:36:00 00:06:16 Camille Saint-Saëns Caprice-Waltz "Wedding Cake" Op 76

Royal Philharmonic Orchestra André Previn Jean-Philippe Collard, piano EMI 73356

12:44:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

12:54:00 00:05:03 Johann Strauss Jr Spanish March Op 433

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:39:28 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D

Cleveland Orchestra George Szell Bernard Adelstein, posthorn Sony 86793

13:39:00 00:17:25 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 7 in G

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:46 George Frideric Handel Allegro from Organ Concerto No.13

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

14:03:00 00:01:16 Traditional The Cuckoo

Philip Jones Brass Ensemble Claves 600

14:05:00 00:09:31 Frédéric Chopin Ballade No. 1 in G minor Op 23

Cédric Tiberghien, piano Harm Mundi 2908375

14:17:00 00:07:57 Alessandro Scarlatti Sinfonia di Concerto Grosso No. 4 in E minor

I Musici William Bennett, flute; Hans Elhorst, oboe Philips 400017

14:29:00 00:11:18 Charles Ives Finale from Symphony No. 1

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9053

14:41:00 00:11:57 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: Suite

Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

14:53:00 00:04:40 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 5

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Michael Schönheit, harpsichord; Sebastian Breuninger, violin; Cornelia Grohmann, flute Decca 139230

MONDAY MOZART

15:00:00 00:07:46 Carl Friedrich Abel Symphony in E flat Op 17

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

15:07:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in A

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80285

15:20:00 00:11:56 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 50 in D

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

15:33:00 00:12:31 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in F

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

15:46:00 00:10:25 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Concerto for Flute & Harp

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:00 Robert Helps Mendelssohn's "Schilflied"

Alan Feinberg, piano Argo 430330

16:06:00 00:03:57 Franz Joseph Haydn Il mondo della luna: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

16:12:00 00:10:46 Georges Bizet Jeux d'enfants: Suite Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

16:27:00 00:03:48 Randy Edelman Angels in the Outfield: Main Title

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

16:31:00 00:07:53 Franz Schubert String Trio Movement in B flat

Kodály Quartet Members of Naxos 557126

16:41:00 00:02:59 Duke Ellington The River: Giggling Rapids

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

16:46:00 00:07:50 Georges Auric Ouverture

Antal Doráti London Symphony Orchestra Mercury 434335

16:54:00 00:03:52 Alexander Glazunov Song of the Minstrel Op 71

Russian National Orchestra José Serebrier Wen-Sinn Yang, cello Warner 67946

17:05:00 00:04:47 Jacques Offenbach Die Rheinnixen: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

17:12:00 00:03:41 Gabriel Fauré Sicilienne Op 78

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe d'amore Decca 4782564

17:15:00 00:04:13 Robert Helps Hommage à Fauré

Alan Feinberg, piano Argo 430330

17:22:00 00:11:35 Zoltán Kodály Dances of Marosszék

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

17:39:00 00:05:40 Antonín Dvorák Scherzo from String Quintet No. 3 Op 97

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

17:46:00 00:03:43 Franz Schubert Scherzo from Piano Quintet

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

17:52:00 00:02:44 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Bird's Dance

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

17:56:00 00:02:31 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 13 in B flat minor Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:51 Georges Bizet Scherzo & Finale from Symphony No. 1

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

18:27:00 00:03:32 Frédéric Chopin Waltz No. 7 in C sharp minor Op 64

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

18:33:00 00:03:14 Frédéric Chopin Mazurka No. 38 in F sharp minor Op 59

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

18:38:00 00:13:44 Johann Christian Bach Symphony for Double Orchestra in E flat Op 18

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

18:50:00 00:14:54 Bedrich Smetana Má vlast: The High Castle

Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

19:08:00 00:36:45 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A Op 92

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

19:50:00 00:15:15 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27

Peter Takács, piano Cambria 1175

20:09:00 00:36:46 Franz Schubert Piano Quintet in A major

Members of Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass Telarc 80225

20:51:00 00:08:00 Allegro from Symphonie espagnole

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Yefim Bronfman, piano

Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92 DID NOT AIR DUE TO TECHNICAL DIFFICULTIES

Magnus Lindberg Piano Concerto No. 2 DID NOT AIR DUE TO TECHNICAL DIFFICULTIES

21:03:00 00:43:16 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36

21:37:00 00:20:01 Peter Tchaikovsky Dances from "The Nutcracker" Op 71

LATE PROGRAM

22:12:00 00:10:12 Georges Bizet Adagio from Symphony No. 1 in C

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

22:22:00 00:07:39 Alexander Borodin Andante from Symphony No. 1

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

22:32:00 00:07:54 Franz Schubert Andante from Symphony No. 7

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 412176

22:40:00 00:14:41 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 12 Op 127

Cypress String Quartet Cypress 2012

22:57:00 00:08:08 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

23:06:00 00:02:52 Georges Bizet Jeux d'enfants: Duo Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

WCLV ALL NIGHT

23:11:00 00:38:22 Peter Tchaikovsky Suite No.2 for Orchestra in C

Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454

23:52 00:40:31 String Symphony No. 11 in F

Neuss German Chamber Academy Johannes Goritzki Claves 9002