Program Guide 08-19-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:26:35 Alexander Borodin Symphony No. 2 in B minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

00:30:00 00:30:39 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 9 in C major Op 59

Cleveland Quartet Telarc 80268

01:02:00 00:33:58 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

01:37:00 00:21:39 George Enescu Dixtuor for Winds Op 14

Gerard Oskamp Norwegian Winds Victoria 19095

02:00:00 00:33:39 Joaquín Rodrigo Concierto madrigal

London Symphony Orchestra Enrique Bátiz Alfonso Moreno, guitar; Deborah Mariotti, guitar EMI 67435

02:35:00 00:43:59 Franz Schubert Symphony "Grand Duo" in C

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 423655

03:20:00 00:41:04 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11

Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

04:02:00 00:20:38 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 2 in D

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

04:24:00 00:47:44 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

05:13:00 00:22:02 Joseph Martin Kraus Symphony in C minor

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553734

05:37:00 00:04:39 Leonard Bernstein West Side Story: Tonight

Canadian Brass RCA 68633

06:05:00 00:03:05 William Byrd Earl of Oxford's March

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

06:10:00 00:09:07 Felix Mendelssohn Trumpet Overture Op 101

Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

06:20:00 00:11:02 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 2 in D Op 11

Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 75179

06:35:00 00:07:51 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 3 Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

06:44:00 00:05:27 Isaac Albéniz Suite Española: Aragón Op 47

Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

06:55:00 00:03:21 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for Strings

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

06:55:00 00:03:44 John Philip Sousa March "The Invincible Eagle"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:03:28 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Wir glauben all' an einem Gott"

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

07:10:00 00:04:14 Franz Anton Hoffmeister Rondo from Viola Concerto in D

Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

07:14:00 00:05:24 Charles-Marie Widor Toccata from Organ Symphony No. 5 Op 42

Todd Wilson, organ MAA 11009

07:21:00 00:03:04 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G

Simon Trpceski, piano EMI 272

07:24:00 00:02:08 George Gershwin Porgy and Bess: There's a Boat

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Carl Topilow, clarinet Azica 72216

07:28:00 00:06:26 Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

07:40:00 00:05:55 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 9 Op 59

Cleveland Quartet Telarc 80268

07:47:00 00:03:18 Jules Mouquet Suite for Winds: Scherzo

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

07:51:00 00:03:00 Carlos Guastavino Cantilena No. 4

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

07:56:00 00:03:09 François Dompierre The Devil's Beauties

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

08:05:00 00:01:54 Paul Dukas Fanfare from "La Péri"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

08:10:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

08:20:00 00:03:11 Leos Janácek Idyll for Strings: Scherzo & Trio

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

08:25:00 00:08:14 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

08:35:00 00:04:09 Nicolò Paganini Perpetual Motion Op 11

Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

08:40:00 00:07:06 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 1

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

08:52:00 00:05:33 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 5

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, flute; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

08:55:00 00:02:09 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: I Bought Me a Cat

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

09:05:00 00:14:28 Gustav Mahler Funeral March from Symphony No. 5

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

09:24:00 00:05:51 Howard Shore The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1160

09:32:00 00:08:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 96

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

09:41:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March "Orb and Sceptre"

André Previn Royal Philharmonic Orchestra Telarc 80125

09:50:00 00:02:08 Giovanni Palestrina Motet "Exsultate Deo"

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

09:52:00 00:04:50 John Williams Pops on the March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:42 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite: Bourrée

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

10:02:00 00:01:25 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Bourrée

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

10:04:00 00:06:16 Claude Debussy Ballade

Michel Beroff, piano Denon 18047

10:10:00 00:05:50 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 6

Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

10:21:00 00:03:27 Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn: Des Antonius

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Christian Gerhaher, baritone DeutGram 4779060

10:26:00 00:14:58 Gustav Mahler Rondo from Symphony No. 5

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

10:43:00 00:06:26 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 4 in F Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

10:50:00 00:33:32 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

11:27:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

11:37:00 00:07:10 Josef Myslivecek Symphony in C

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

11:46:00 00:08:10 Peter Tchaikovsky Finale from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

11:55:00 00:02:49 Gustav Holst First Suite for Military Band: March Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

12:10:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Coronation March in

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

12:14:00 00:07:16 Ferde Grofé Grand Canyon Suite: On the Trail

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3104

12:25:00 00:06:03 Richard Adler & Jerry Ross Damn Yankees: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

12:33:00 00:11:51 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A Op 11

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80606

12:46:00 00:10:50 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Ballet of the SNowflakes

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

12:58:00 00:01:36 Peter Tchaikovsky Waltz in 5/8 Time in D Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:36:37 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G Op 58

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Evgeny Kissin, piano EMI 6311

13:39:00 00:19:47 Franz Joseph Haydn Symphony No. 95 in C minor

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:14 Carl Maria von Weber Momento capriccioso Op 12

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

14:03:00 00:05:20 Nicolò Paganini Caprice No. 24 in A minor Op 1

Brodsky Quartet Chandos 10761

14:08:00 00:11:52 Sir Arthur Bliss Mêlée Fantasque

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

14:20:00 00:07:47 Edvard Grieg In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

14:28:00 00:10:31 Franz Schubert Rosamunde: Overture

Riccardo Muti Vienna Philharmonic EMI 54873

MONDAY MOZART

15:00:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F

Quintett.Wien Nimbus 5479

15:09:00 00:09:37 Ludwig van Beethoven Variations on "Ein Mädchen oder Weibchen"

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

15:23:00 00:22:35 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 30 in D

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:34 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Dance of the Tumblers

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

16:06:00 00:02:23 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

16:11:00 00:11:59 Alberto Ginastera Estancia: Suite Op 8

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

16:27:00 00:04:39 Leonard Bernstein West Side Story: Tonight

Canadian Brass RCA 68633

16:36:00 00:03:38 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 28 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

16:41:00 00:08:38 Frédéric Chopin Polonaise No. 1 in C sharp minor Op 26

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

16:52:00 00:02:52 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 5 in G minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

16:56:00 00:03:03 Dag Wirén Praeludium from Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

17:05:00 00:06:12 Robert Schumann Symphonic Etudes: Finale Op 13

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

17:12:00 00:06:56 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 19 in G minor Op 49

Peter Takács, piano Cambria 1175

17:21:00 00:14:58 Gustav Mahler Rondo from Symphony No. 5

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

17:40:00 00:04:38 Sir Edward Elgar La Capricieuse Op 17

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

17:46:00 00:03:11 Sir Edward Elgar Chanson de matin Op 15

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

17:52:00 00:03:23 Ermanno Wolf-Ferrari School for Fathers: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

17:56:00 00:03:10 Andrea Luchesi Piano Sonata in F [No. 1]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:30 Alan Hovhaness Symphony No. 2 Op 132

Gerard Schwarz Royal Liverpool Philharmonic Telarc 80604

18:31:00 00:03:22 Dmitri Shostakovich Dolls' Dances: Lyric Waltz

Bavarian Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Lisa Batiashvili, violin DeutGram 15203

18:37:00 00:02:31 Leroy Anderson China Doll

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

18:42:00 00:12:31 George Gershwin Adagio from Piano Concerto in F

Rochester Philharmonic Jeff Tyzik Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 807441

18:53:00 00:05:12 Frédéric Chopin Impromptu No. 3 in G flat Op 51

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:48 Antonín Vranicky Violin Concerto in C major Op 11

Prague Chamber Orchestra Milan Lajcík Gabriela Demeterová, violin Supraphon 2

19:29:00 00:26:35 Alexander Borodin Symphony No. 2 in B minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:05:25 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

20:09:00 00:45:47 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35

Seattle Symphony Gerard Schwarz Maria Larionoff, violin Naxos 572693

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Carter Brey, cello

21:03:00 00:40:31 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

21:47:00 00:46:35 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64

22:37:00 00:18:09 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1 in G

23:02:00 00:13:37 Anton Webern Langsamer Satz

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

23:15:00 00:05:21 Paul Ferguson Solstice Suite: Remains of the Day

Almeda Trio Albany 1386

23:22:00 00:11:12 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

23:33:00 00:07:22 Howard Hanson Andante from Symphony No. 2 Op 30

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559701

23:42:00 00:07:01 Leos Janácek Idyll for Strings: Adagio

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

23:49:00 00:05:33 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Song

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

23:56:00 00:01:57 Zoltán Kodály Háry János: The Flute-playing Hussar

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Erika Sebök, flute Philips 462824